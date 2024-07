Die Verwirrung der Nachrichten: Realität und Fiktion kaum noch zu unterscheiden

James Melville

Fast alles in unserem Nachrichtenzyklus ist mittlerweile fragwürdig. Die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion sind verschwommen. Was unsere Führer und Mainstream-Medien als Wahrheit verkaufen, ist oft Fehlinformation. Und was wirklich die Wahrheit ist, wird als Fehlinformation verunglimpft. In einer Ära der fortlaufenden Nachrichten und sozialen Medien hat die Verwirrung uns erfasst. Besonders unsere ‘Eliten’ tarnen ihre Gier als Tugend.

Die moderne Welt ist ein Simulacrum, in dem die Realität durch falsche Botschaften und Bilder ersetzt wurde, so dass man nicht mehr zwischen dem Realen und dem Unrealen unterscheiden kann. Infolgedessen streiten alle durch das Prisma ihrer eigenen Bestätigungsfehler, um das zu behaupten, was sie als ihre eigene Wahrheit betrachten, obwohl sie tatsächlich von ihrer eigenen falschen Überlegenheit der Heuchelei und Tugend verblendet sind.

Wir werden von einer finsteren Gruppe von Individuen beherrscht, die einen unstillbaren Durst nach Macht, Kontrolle und Geld haben, und sie scheren sich nicht darum, was sie tun müssen, um es zu bekommen. Das schließt ein, die Menschen zu täuschen, damit sie denken, sie seien die tugendhaften Guten, die hier sind, um uns alle zu schützen. Tragischerweise sind Millionen von Menschen davon völlig getäuscht. Was wir in der Reaktion auf Covid, dem Krieg in der Ukraine, der Net Zero-Agenda zum Klimawandel und vielen anderen aktuellen Themen gesehen haben, ist eine Bewegung der falschen Tugend, die sorgfältig von korrupten Politikern, Nachrichtenübermittlern in traditionellen Medien, gierigen Konzernen, messianisch verklärten Milliardären und undemokratischen Technokraten inszeniert wurde, um den Eindruck zu erwecken, sie seien die Tugendhaften, die unsere Freunde sind.

Diese Leute sind nicht unsere Freunde. Ihr primäres Ziel ist es, uns hinters Licht zu führen und uns dazu zu bringen, ihre Tugend zu glauben und zu befolgen, während wir in Wirklichkeit dazu gebracht werden, mehr Freiheiten, Macht, Wohlstand und Vermögenswerte an diese Tugendgeier abzugeben.

Die Realität ist, dass wir schlafwandlerisch auf den größten Vermögensraub in der Geschichte des Planeten zusteuern. Sie versuchen, Bauernhöfe, Land, Unternehmen, Freiheiten, Wohnraum, individuellen Wohlstand und Reisen zu zerstören und sie entweder zu besitzen oder an den Höchstbietenden zu verkaufen. Gleichzeitig versuchen sie, die Gesellschaft in die Falle zu locken, durch Daten kontrolliert zu werden – sei es durch Gesundheitspässe oder den langsamen Vorstoß in Richtung digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs). Es ist ein riesiger Vermögensraub von dem, was wir besitzen und kontrollieren. Sie rahmen all dies als in unserem besten Interesse ein. Aber es ist der größte Betrug aller Zeiten.

Dieser gigantische Tugendbetrug kommt auch mit einem großen Stück Autoritarismus. Jeder, der es durchschaut, in Frage stellt, sich dagegen wehrt oder Widerstand zeigt, wird sofort von der Gruppendenkmeute verspottet und ausgegrenzt:

Hinterfrage die Covid-Reaktion?

“Covidiot”

Hinterfrage die Kriege?

“Putin-Versteher”

“Antisemit”

Hinterfrage Net Zero?

“Klimawandel-Leugner”

Das ist Schmutzpolitik, die darauf abzielt, jeglichen Widerstand oder Fragen zu unterbinden und zu untergraben.

Aber das Nicht-Hinterfragen der Narrative ist eine große Form der Verleugnung. Denn jede Regierung, jeder Technokrat oder jede Organisation, die medizinische Diskriminierung, die Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten und die Umverteilung von Wohlstand und öffentlichen Vermögenswerten an die Reichen befürwortet, während der Rest der Gesellschaft eine Lebenshaltungskostenkrise erleidet, ist nicht Ihr Freund. Lassen Sie sich nicht von ihrer Tugend täuschen. Es ist ein riesiger Betrug. In Wirklichkeit betreiben sie einen massiven Vermögensraub. Sie behandeln die Welt wie feudale Herren, die sich in ihren eigenen persönlichen Lehen suhlen, während wir Pöbel von den Krümeln ihres Tisches leben sollen – alles unter dem Deckmantel “es ist zu unserem eigenen Wohl” oder “Sicherheit”, während sie vorgeben, humanistisch und empathisch zu sein, mit glattem Charme, der die Hauptwaffe machthungriger Soziopathen ist, zusammen mit dogmatischem Eifer.

Falsche Tugend, die von Regierungen, Herrschern und Behörden für Massenkonformität und soziale Kontrolle propagiert wird, ist der älteste Trick im Handbuch der Autoritären. Lassen Sie sich nicht davon täuschen. Schlafwandeln Sie nicht darauf zu. Denn wenn der Totalitarismus kommt, wird er in Tugend gehüllt sein.