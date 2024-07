The Corbett Report: Eine kurze Geschichte der politischen Attentate

Von James Corbett

Solange es „Herrscher“ gibt, gibt es auch politische Morde. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum das so ist. Solange die Menschen an den gefährlichsten Aberglauben glauben – nämlich, dass einige das Recht haben, über andere zu herrschen -, wird es auch diejenigen geben, die bereit sind, für diese Macht zu töten.

Schauen wir uns also einige der berühmtesten politischen Attentate (und Attentatsversuche) der Geschichte an, was sie bewirkt haben und wie sie verübt wurden.

JULIUS CAESAR (ERFOLGREICH)

Die Ermordung von Julius Cäsar ist das berühmteste politische Attentat der Geschichte, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Die Geschichte seines Untergangs ist voll von Intrigen, Verrat, Ehrgeiz, Macht und Imperium. Diese Geschichte hat Redewendungen in den Sprachgebrauch eingeführt, die wir noch heute kennen – „Et tu, Brute?“ und „Hüte dich vor den Iden des März“ – und hat Historikern, Künstlern und Schriftstellern seit Tausenden von Jahren Futter geliefert.

Ja, von Shakespeare bis Star Wars – die Geschichte vom Untergang der römischen Republik fesselt uns bis heute. Sie wissen schon: Cäsar, der den Rubikon überquert, Cäsar, der rote Stiefel trägt, Cäsar, der zum Diktator auf Lebenszeit wird, Cäsar, der nach dem alljährlichen Fest, bei dem er nackt durch die Straßen rennt und jeden, den er trifft, mit zotteligen Strumpfhosen schlägt, eine Partie Yoinky-Yeety mit einem Diadem spielt. Diese ganze Geschichte.

Die Aktion gipfelte in den verhängnisvollen Iden des März 44 v. Chr., als Caesar von Dutzenden von Verschwörern angegriffen wurde, als er sich darauf vorbereitete, eine Senatssitzung einzuberufen. Viele Historiker haben diese Szene beschrieben, aber vielleicht keiner so einprägsam wie Suetonius:

Als er Platz nahm, versammelten sich die Verschwörer um ihn, als wollten sie ihm ihre Aufwartung machen, und sogleich kam Tillius Cimber, der die Führung übernommen hatte, näher, als wollte er etwas fragen; und als Caesar ihn mit einer Geste auf ein anderes Mal vertröstete, ergriff Cimber seine Toga an beiden Schultern; und als Caesar rief: „Das ist ja Gewalt! „Cäsar ergriff Cascas Arm und durchbohrte ihn mit seinem Griffel, aber als er aufspringen wollte, wurde er von einer weiteren Wunde aufgehalten. Als er sah, dass er von allen Seiten mit gezückten Dolchen bedrängt wurde, hüllte er seinen Kopf in sein Gewand und zog gleichzeitig mit der linken Hand den Schoß bis zu den Füßen herunter, um anständiger zu fallen, wobei auch der Unterkörper bedeckt wurde. Und so wurde er mit drei und zwanzig Wunden gestochen, wobei er beim ersten Schlag kein Wort, sondern nur ein Stöhnen von sich gab, obwohl einige geschrieben haben, dass Marcus Brutus, als er sich auf ihn stürzte, auf Griechisch sagte: „Du auch, mein Kind?“ Alle Verschwörer machten sich davon, und er lag einige Zeit leblos da, und schließlich legten ihn drei gewöhnliche Sklaven auf eine Sänfte und trugen ihn nach Hause, wobei ein Arm herunterhing. Und von so vielen Wunden erwies sich nach Meinung des Arztes Antistius keine als tödlich, außer der zweiten in der Brust.

Wenn man sich mit den Einzelheiten der Ermordung Caesars und ihren Folgen befasst, ist es interessant festzustellen, dass sie genau dem Gegenteil des Narrativs entspricht, das heutzutage von den Behörden nach jedem politischen Attentat verbreitet wird.

Es gab keinen „einsamen Verrückten“, dem man den Vorfall in die Schuhe schieben konnte.

Die Regierung hat keine schlampige Vertuschung des Verbrechens betrieben.

Die Bürger wurden nicht über die Geschehnisse im Dunkeln gelassen.

Die Senatoren, die sich zur Ermordung Cäsars verschworen hatten, verkündeten ihre Verschwörung sogar ganz offen, anstatt sie zu vertuschen. Nach der Ermordung marschierten Brutus und seine Mitverschwörer durch die Straßen, schwangen ihre blutverschmierten Dolche und verkündeten: „Volk von Rom, wir sind wieder frei!“

Die freudige Feier währte jedoch nicht lange. Die Römische Republik versank sofort in einem blutigen, jahrelangen Bürgerkrieg, gefolgt von einem blutigen, jahrelangen Machtkampf. Am Ende ging Gaius Octavius – Caesars Adoptivsohn und designierter Nachfolger – als Sieger hervor und trug einen neuen Namen und einen neuen Titel: Augustus Caesar, Gründer des Römischen Reiches.

Irgendwo da drin steckt eine Lektion. Ich frage mich, ob wir sie jemals lernen werden.

KÖNIG JAMES I (ERFOLGLOS)

Wenn Sie kein Engländer sind, dann kennen Sie Guy Fawkes wahrscheinlich als den Kerl aus V for Vendetta oder als das Gesicht auf der Maske, die die Mitglieder der Online-Hackergruppe Anonymous in ihren Werbevideos gerne tragen.

Wenn Sie Engländer sind, dann kennen Sie Guy Fawkes wahrscheinlich als den verrückten römischen Katholiken, der versucht hat, König James während der Parlamentseröffnung in die Luft zu sprengen, weil … nun, weil er ein verrückter römischer Katholik war. In den Geschichtsbüchern ist nachzulesen, dass es sich bei dem Plan – der als „Schießpulverkomplott“ bekannt ist und jedes Jahr am 5. November mit Feuerwerk und Freudenfeuern begangen wird – um eine Verschwörung handelte, an der der oberste Jesuit Englands, Henry Garnet, und eine Gruppe verrückter Katholiken aus der Provinz beteiligt waren. König Jakob I. nutzte die Aufdeckung dieser Verschwörung als Vorwand, um in seinem ganzen Königreich hart gegen Katholiken vorzugehen.

Ja, es war eine Verschwörung … nur nicht die Art von Verschwörung, als die sie in den Geschichtsbüchern beschrieben wird. In Wirklichkeit handelte es sich um eine Operation unter falscher Flagge, bei der Kräfte des königlichen Hofes Guy Fawkes und seinen Komplizen eine Falle stellten, bevor sie im letzten Moment eingriffen, Fawkes auf frischer Tat ertappten und damit das von König James seit langem angestrebte Vorgehen gegen die Katholiken rechtfertigten. Wie Hugh Ross Williamson in seiner 1952 erschienenen Abhandlung The Gunpowder Plot (Das Pulverkomplott) darlegt, umfasste der ausgeklügelte Plan für diese Fälschung Spione und Täuschungsmanöver, Folteraussagen, gefälschte Geständnisse und eine Gruppe von Sündenböcken, die nicht in der Lage gewesen wären, sich aus einer nassen Papiertüte herauszukämpfen, geschweige denn das Parlament in die Luft zu sprengen, wenn sie nicht von höheren Mächten auf ihrem Weg unterstützt worden wären.

Man fragt sich, ob die Schießpulververschwörung die Vorlage für das moderne FBI und seine Angewohnheit ist, unfähige Terroristen als Sündenböcke einzusetzen und zu verhaften.

ANDREW JACKSON (ERFOLGLOS)

Im Januar 1835 schlenderte US-Präsident Andrew Jackson durch die Rotunde des Kapitols, als ein Mann aus der Menge der Zuschauer hervortrat, sich dem Präsidenten bis auf drei Schritte näherte und eine kleine Pistole aus nächster Nähe abfeuerte. Bei dem Mann handelte es sich um Richard Lawrence, einen ehemaligen Anstreicher, der den Präsidenten seit Tagen verfolgte und auf eine Gelegenheit zum Zuschlagen wartete.

Doch das Glück war Lawrence an diesem Tag bei seinem Vorhaben, den Präsidenten zu töten, nicht hold. Als er seine Pistole abfeuerte, gab es einen lauten Knall. . aber die Kugel ging nicht los. Das Zündhütchen war explodiert, aber das Schießpulver hatte sich nicht entzündet. Lawrence war auf ein solches Malheur vorbereitet. Er zog eine zweite Pistole aus seinem Mantel und feuerte sie ab. Wieder nichts. Auch diese Pistole löste sich falsch aus.

Als er feststellte, was los war, stürzte sich Andrew Jackson, wie es sich für Andrew Jackson gehörte, auf den Angreifer und begann, ihn gnadenlos mit seinem Stock zu schlagen. Nachdem die Menge der Schaulustigen mitgemacht hatte, wurde Lawrence überwältigt und zum Verhör abgeführt.

Die Geschichte, die bei dem Verhör herauskam, war ein Sammelsurium von Unsinn. Lawrence war wütend darüber, dass ihm von Jacksons Regierung eine Ernennung im öffentlichen Dienst verweigert worden war. Außerdem glaubte er, dass Jackson seinen Vater umgebracht hatte. Außerdem war er überzeugt, dass die US-Regierung ihm eine beträchtliche Geldsumme schuldete – Geld, das es ihm ermöglichen würde, den Thron als rechtmäßiger König von England zu besteigen.

In dem klassischen Dokumentarfilm The Money Masters aus den 1990er Jahren wurde jedoch eine andere Sichtweise dargelegt. Es stellt sich heraus, dass das Attentat weniger als drei Wochen nach dem Attentat stattfand, nachdem Jacks – „indem er den Banken erlaubte, Geld für Staatsanleihen auszugeben, anstatt einfach Schatzanweisungen ohne solche Schulden auszugeben“ – der erste und einzige Präsident wurde, der die Staatsschulden tilgte. Die Tatsache, dass das Attentat in einem solchen Kontext stattfand, legt natürlich die Möglichkeit nahe, dass Lawrence von den Bankern, die Jackson besiegt hatte, zu dem Komplott angestiftet worden war.

Dies ist keine bloße Verschwörungsvermutung. Laut The Money Masters behauptete Lawrence später selbst, Teil einer Verschwörung gewesen zu sein: „Nach seiner Entlassung prahlte er vor Freunden damit, dass mächtige Leute in Europa ihn auf die Aufgabe angesetzt und versprochen hätten, ihn zu schützen, falls er gefasst würde.“

ABRAHAM LINCOLN (ERFOLGREICH)

Jeder weiß, dass Präsident Abraham Lincoln im April 1865 während einer Aufführung von Tom Taylors Our American Cousin im Ford’s Theater in Washington, D.C., ermordet wurde. Sein Attentäter, der berühmte amerikanische Bühnenschauspieler John Wilkes Booth, schlich sich in die Präsidentenloge und wartete auf einen günstigen Moment, in dem das Publikum (und Lincoln selbst) durch eine lustige Stelle im Stück abgelenkt war. Dann zog er seine Pistole, feuerte und schoss Lincoln aus nächster Nähe in den Hinterkopf. Anschließend sprang Booth zwölf Fuß tief auf die Bühne (wobei er sich am Bein verletzte), rief „Sic semper tyrannis!“, floh durch eine Seitentür und ritt auf seinem Fluchtpferd davon. Die übliche Darstellung des Lincoln-Attentats endet in der Regel mit der Bemerkung, dass Booth schließlich in einem Farmhaus in Nordvirginia entdeckt und erschossen wurde.

Was die meisten Menschen nicht wissen (obwohl es eine dokumentierte historische Tatsache ist), ist, dass Booth Teil einer Verschwörung war. Sogar die Library of Congress berichtet darüber, dass vier von Booths Mitverschwörern – Lewis Powell (alias Payne), George Atzerodt, David Herold und Mary Surratt – wegen ihrer Beteiligung an dem Komplott verurteilt und hingerichtet wurden.

Was die Library of Congress und andere offizielle Informationsquellen jedoch verschweigen, ist die wirklich bemerkenswerte Geschichte über die Entstehung dieser Verschwörung. Die Geschichte umfasst die machiavellistischen Intrigen von Lincolns Kriegsminister Edwin Stanton, der seit Jahren die Präsidentschaft anstrebte. Stanton, der später versuchte, selbst in das Präsidentenamt aufzusteigen, indem er eine (erfolglose) Amtsenthebungskampagne gegen Lincolns Nachfolger Andrew Johnson anführte, war zum Zeitpunkt des Attentats für Lincolns Sicherheit verantwortlich gewesen. Stanton hatte Lincolns Bitte abgelehnt, den angesehenen Thomas Eckert als Leibwächter für den Abend im Ford Theater zu engagieren, und stattdessen John F. Parker von der Metropolitan Police eingesetzt, einen notorischen Trinker und Bordellbesucher, der bereits mehrfach wegen ungebührlichen Verhaltens eines Offiziers verwarnt worden war.

Darüber hinaus entfernte Stanton laut dem Buch The Lincoln Conspiracy, das 1977 von den Co-Autoren David Balsiger und Charles Sellier herausgegeben wurde, aus dem Tagebuch von John Wilkes Booth 18 Seiten, auf denen „die Namen von 70 prominenten Personen genannt wurden, die direkt und indirekt an Booths Plan zur Entführung Lincolns beteiligt waren“. Die fehlenden Seiten wurden erst viele Jahrzehnte später im Besitz von Stantons Nachkommen entdeckt, sind aber noch nicht veröffentlicht worden.

Die Legende vom Lincoln-Attentat wird von da an nur noch verrückter. Wie der leitende Redakteur des CovertAction Magazine, Jeremy Kuzmarov, in seinem umfassenden Überblick über den Fall ausführt, beinhaltet die Geschichte Folgendes:

die angebliche Beteiligung einer Bande internationaler Bankiers, angeführt von der Rothschild-Familie, die über Lincolns Widerstand gegen eine Zentralbank verärgert waren;

die absichtliche Behinderung der Suche nach Booth nach der Ermordung durch Stanton und seine Mitverschwörer;

und, was am bemerkenswertesten ist, die Tatsache, dass nicht John Wilkes Booth zwei Wochen nach dem Attentat auf dem Bauernhof in Virginia getötet wurde, sondern James William Boyd, „ein ehemaliger Hauptmann der Tennessee Volunteers der Konföderierten Armee und Geheimdienstler der Rebellen, der im Februar 1865 von Stanton aus dem Gefängnis entlassen worden war“.

Im Ernst, lesen Sie die Geschichte (und die mit Fußnoten versehenen Quellen) bei Gelegenheit. Es lohnt sich, sie zu erforschen.

Es genügt zu sagen, dass die vollständige Erzählung der Lincoln-Verschwörung mit all ihren Wendungen ganz anders ist als die Geschichte, die in den Geschichtslehrbüchern steht.

MCKINLEY (ERFOLGREICH)

Heutzutage erinnert sich niemand mehr an William McKinley, den fünfundzwanzigsten Präsidenten der Vereinigten Staaten, geschweige denn an die Tatsache, dass er im September 1901 auf der Weltausstellung in Buffalo, New York, durch die Kugel eines durchgeknallten anarchistischen Attentäters getötet wurde. Das ist wirklich schade. Es wäre eine großartige Szene in einem groß angelegten Hollywood-Stück.

Der 58-jährige McKinley, der sich im Rausch befand, nachdem er das amerikanische Imperium mit dem Spanisch-Amerikanischen Krieg erfolgreich in Schwung gebracht hatte („Remember the Maine?“), hatte einen Starauftritt auf der Weltausstellung. Nur einen Tag vor der Schießerei hatten 116.000 Menschen die Messe besucht, um die Rede des äußerst beliebten McKinley zu hören. Die Veranstaltung gipfelte in einem Feuerwerk und einem Ausbruch von Pyrotechnik, bei dem es hieß: „Willkommen Präsident McKinley, Oberhaupt unserer Nation und unseres Reiches“.

Am verhängnisvollen Tag seiner Ermordung traf McKinley im „Tempel der Musik“ auf der Messe ein, schüttelte Hände und ließ sich von der Öffentlichkeit bejubeln. Sein persönlicher Sekretär, besorgt über die Schwierigkeiten, die Veranstaltung ordnungsgemäß abzusichern, versuchte zweimal, die Veranstaltung abzusagen, und wurde zweimal von McKinley überstimmt, der keine Gelegenheit ausließ, mit den Wählern zu sprechen.

Einer der ersten, die in der Schlange standen, um die Hand des Präsidenten zu schütteln, war Leon Czolgosz, ein arbeitsloser Stahlarbeiter und bekennender Anarchist. Czolgosz trug einen Iver-Johnson-Revolver vom Kaliber .32 bei sich, den er verbarg, indem er seine gesamte Hand bis zum Handgelenk in ein weißes Taschentuch wickelte. Der Präsident, der das Taschentuch sah und es für einen Verband hielt, lächelte breit und wollte Czolgosz’ linke Hand schütteln. Czolgosz hob seine Pistole und feuerte zwei Schüsse ab. Wie durch ein Wunder prallte die erste Kugel von einem Knopf an McKinleys Gehrock ab. Die zweite Kugel drang in den Unterleib des Präsidenten ein und durchschlug seinen Magen, wodurch eine Wunde entstand, die eigentlich überlebensfähig gewesen wäre. Durch eine Komödie von medizinischen Fehlern starb McKinley jedoch später an einer gangränösen Infektion.

Czolgosz wurde schnell überwältigt und in Gewahrsam genommen, wo er schließlich die Tat gestand und darauf bestand, dass er – obwohl er von Emma Goldman und anderen gefährlichen Anarchisten inspiriert worden war – ganz allein gehandelt hatte. Im folgenden Monat wurde er auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Und damit ist eine weitere Geschichte über einen einsamen Attentäter abgeschlossen, die keinerlei Anzeichen einer Verschwörung enthält…

. . . Oder vielleicht doch nicht. Wie der Geschichtsprofessor John Koerner in seinem Buch The Secret Plot to Kill McKinley ausführlich darlegt, gibt es viele Teile der Geschichte, die darauf hindeuten, dass bei diesem Attentat tatsächlich eine Verschwörung im Spiel war. Koerners Nachforschungen haben zum Beispiel ergeben, dass:

Czolgosz war am Ende des Sommers 1901 völlig pleite, verschwand für drei Tage, kehrte mit reichlich Bargeld zurück und bezahlte seine Miete und andere Ausgaben mit knackigen neuen 50- und 100-Dollar-Scheinen, deren Herkunft nie geklärt wurde;

Der Fotograf der Veranstaltung war von einem unbekannten hochrangigen Beamten gewarnt worden, den Saal vor der Schießerei nicht zu betreten, weshalb es keine Fotos von dem Ereignis gibt; und

Czolgosz wurde, wie Lee Harvey Oswald 62 Jahre später, mehrere Stunden lang verhört, aber von diesem Verhör sind keine Aufzeichnungen erhalten, und sein „Geständnis“ war nicht in seiner eigenen Handschrift geschrieben;

Und als wäre das alles noch nicht genug, notierte Emma Goldman in ihrer Autobiografie sogar, dass ihre Mitanarchisten Czolgosz – der „Fragen stellte, die Verdacht erregten“ – sofort verdächtigten, ein Spion zu sein, und ihn beschuldigten, zu versuchen, anarchistische Kreise zu infiltrieren, anstatt sich ihnen anzuschließen.

Wenn also das Attentat auf McKinley eine Verschwörung war, wer könnte dann an dem Komplott beteiligt gewesen sein? Mysteriöse anarchistische Drahtzieher? Agenten der Regierung? Funktionäre der Republikanischen Partei, die McKinley unbedingt durch Teddy Roosevelt ersetzen wollten? Zu diesem Zeitpunkt werden wir es wahrscheinlich nie erfahren! Auf jeden Fall wäre es eine großartige Filmszene.

FRANZ FERDINAND (ERFOLGREICH)

Wenn jemals ein politisches Attentat als Stoff für eine Slapstick-Komödie geeignet war, dann war es das Attentat auf den österreichischen Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie während ihres Besuchs in Sarajewo im Juni 1914.

An jenem schicksalhaften Junitag, der heute als Beginn des Ersten Weltkriegs gilt, stellten sich fünf Verschwörer entlang der geplanten Prozessionsroute des königlichen Paares auf und warteten darauf, das Auto des Erzherzogs anzugreifen, als es auf dem Weg zu einer geplanten Rede im Rathaus von Sarajevo war.

Der erste Verschwörer verlor die Nerven und ließ das Auto passieren, ohne etwas zu unternehmen.

Der zweite Verschwörer warf eine Handgranate auf das vorbeifahrende Auto, verfehlte es aber. Die Granate explodierte unter dem Auto, das das Königspaar verfolgte, und verletzte dessen Insassen. Der Erzherzog und seine Frau blieben jedoch unverletzt.

Nach der Explosion beschleunigte die Autokolonne, um aus der Gegend zu entkommen, und die drei verbliebenen Verschwörer hatten keine Chance, anzugreifen, als die Prozession vorbeifuhr.

Der Erzherzog nahm den Beinahe-Zusammenstoß gelassen hin und scherzte mit dem Gouverneur, als er im Rathaus ankam: „So, Sie begrüßen Ihre Gäste mit Bomben!“

Nach seiner Ansprache beschloss Franz Ferdinand, die Opfer des Granatenangriffs im Krankenhaus von Sarajevo zu besuchen. Es wurde beschlossen, dass der königliche Wagen auf dem Weg zum Krankenhaus das Stadtzentrum meiden sollte, aber der Fahrer wurde nicht informiert und bog schließlich in eine kleine Seitenstraße ein. Als seine Vorgesetzten ihm zuriefen, er solle umkehren, hielt der Fahrer vor einem örtlichen Delikatessengeschäft an und wollte umkehren. Stattdessen würgte der Motor ab und die Gänge blockierten.

Ein bemerkenswerter Zufall wollte es, dass einer der erfolglosen Verschwörer vom Vortag, Gavrilo Princip, in ein Café gegenüber dem Delikatessengeschäft gegangen war, um sich nach seinem gescheiterten Attentat zu trösten. Plötzlich saß das Königspaar nur wenige Meter von ihm entfernt als Enten in einem abgestellten Auto. Er trat vor, zog seine halbautomatische Browning-Pistole und gab aus nächster Nähe zwei Schüsse ab, die den Erzherzog in den Hals und seine Frau in den Unterleib trafen.

Damit war der Erzherzog und Thronfolger Österreich-Ungarns tot und setzte das Räderwerk der ineinander greifenden Sicherheitspakte und militärischen Vereinbarungen in Gang, die zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führten.

Doch die Komödie der Irrungen war für Princip noch nicht zu Ende. Nachdem er das Königspaar ermordet hatte, wurde er sofort zu Boden gerungen, wo es ihm gelang, die Zyankali-Kapsel zu schlucken, die jedem Verschwörer verabreicht worden war, um eine Festnahme zu vermeiden … aber die Kapsel tötete ihn nicht. Stattdessen wurde er verhaftet, vor Gericht gestellt und ins Gefängnis gesteckt. Er starb im April 1918, kurz vor Kriegsende, in Einzelhaft.

Die Ironie besteht natürlich darin, dass selbst die Geschichtsbücher des Establishments den Ersten Weltkrieg als eine Verschwörung darstellen. Princip und seine Mitverschwörer waren Mitglieder der Schwarzen Hand, eines 1901 von serbischen Militäroffizieren gegründeten Geheimbundes, der sich der Förderung serbischer nationalistischer Ziele durch terroristische Aktionen verschrieben hatte.

Aber wie die Zuschauer von Die Verschwörung des Ersten Weltkriegs wissen, waren die Schwarze Hand und ihre Machenschaften in Sarajewo (einschließlich der Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand) nicht die wahren Urheber des Ersten Weltkriegs. Hinter dieser Geschichte steckte natürlich eine viel größere Verschwörung.

Dennoch ist die Ermordung des Erzherzogs aufgrund ihres absurden Charakters eine der merkwürdigeren Attentatsgeschichten in dieser Liste.

ADOLF HITLER (ERFOLGLOS)

Im Gegensatz zu dem, was die Neonazis glauben machen wollen, war Adolf Hitler kein tapferer arischer Übermensch, der das deutsche Volk zum Ruhm eines tausendjährigen Reiches führte, sondern ein zunehmend unnahbarer, methsüchtiger Einsiedler, dessen Vorliebe, den Zweiten Weltkrieg in seiner so genannten „Wolfsschanze“ zu verbringen, ein Zeichen dafür war, dass er weder die allgemeine Bewunderung des deutschen Volkes noch die unbestrittene Loyalität seines Führungspersonals genoss. Die hohen deutschen Offiziere waren sogar so sehr davon überzeugt, dass Hitlers unberechenbare Führung und seine schreckliche Militärstrategie Deutschland in den Ruin trieben, dass sie eine Verschwörung zu seiner Ermordung bildeten.

Der berühmteste dieser Attentatsversuche wurde 1943 unternommen. Dutzende von hochrangigen Militärs, Diplomaten, Ministern, Anwälten, Richtern und anderen einflussreichen Persönlichkeiten des NS-Staates arbeiteten aktiv daran mit. Angeführt von General Friedrich Olbricht, Oberst Henning von Tresckow und natürlich Tom Cruise . . äh, ich meine, Oberstleutnant Claus von Stauffenberg, zielten die Verschwörer darauf ab, das Naziregime mit einem komplizierten, ineinander greifenden Plan zu stürzen, der sich auf die geheimen Pläne der Nazis zum Fortbestand der Regierung stützte. Das Komplott sah vor, Hitler zu ermorden, das Attentat der Schutzstaffel (SS) in die Schuhe zu schieben und dann die Operation Walküre durchzuführen – ein Plan, der von Hitler selbst gebilligt worden war und der den Einsatz des Ersatzheeres im Falle eines Bürgeraufstands vorsah.

Zwischen 1943 und 1944 versuchten die Verschwörer nicht weniger als fünf Mal, ein Attentat auf Hitler zu verüben, und scheiterten. Die Verschwörung gipfelte im „20. Juli-Komplott“, bei dem es Stauffenberg gelang, eine Bombe in einem Aktenkoffer in die „Wolfsschanze“ zu schmuggeln, wo eine Militärkonferenz stattfand, an der auch Hitler teilnahm. Stauffenberg platzierte die Bombe neben Hitler und entschuldigte sich dann, um „einen Anruf zu tätigen“. Nachdem Stauffenberg gegangen war, schob einer der Sitzungsteilnehmer (vermutlich Oberst Heinz Brandt) die Aktentasche mit dem Fuß aus dem Weg und platzierte sie hinter dem Bein des Konferenztisches, wodurch Hitler unwissentlich vor der Explosion bewahrt wurde.

Nachdem er die Explosion gesehen hatte und davon ausging, dass Hitler tot war, flog Stauffenberg zurück nach Berlin, um den Plan fortzusetzen. Als er in Berlin ankam, musste er jedoch zu seinem Entsetzen feststellen, dass die Operation Walküre noch nicht durchgeführt worden war. Es war die Nachricht eingetroffen, dass Hitler noch am Leben war. Als General Olbricht schließlich den Befehl zum Beginn der Operation Walküre und zur Mobilisierung des Ersatzheeres zur Übernahme der Regierung erteilte, war es zu spät. SS-Führer Heinrich Himmler hatte bereits das Kommando übernommen, und bald darauf war Hitler in der Wolfsschanze am Telefon und bestätigte, dass er noch am Leben war.

Stauffenberg und die anderen Putschisten wurden kurzerhand hingerichtet. In den darauffolgenden Wochen wurden 7.000 Personen wegen ihrer Beteiligung an dem Komplott verhaftet. Viele von ihnen wurden in einem zu Propagandazwecken gefilmten Känguru-Gerichtsverfahren verurteilt, von denen 4.980 hingerichtet wurden.

Am Ende überlebte Hitler das Attentat, aber er führte Deutschland in den Ruin, wie es die Verschwörer vorausgesagt hatten. Nachdem er die Rolle, die ihm die Verschwörer des Zweiten Weltkriegs auf den Leib geschrieben hatten, treu gespielt hatte, wurde die Figur des Adolf Hitler am 30. April 1945 aus der Geschichte herausgeschrieben. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag…

JFK / RFK/ MLK (ERFOLGREICH)

Kommen Sie. Sie kennen die offizielle Geschichte dieser drei amerikanischen Attentatsversuche. Sie wissen auch über das Trio der „einsamen Verrückten“ Bescheid, die die Landschaft der US-Politik in den 1960er Jahren völlig veränderten, flüchtige Einzelgänger und hasserfüllte Außenseiter wie Lee Harvey Oswald und James Earl Ray und Sirhan Sirhan, die ganz allein beschlossen, zwei Präsidenten und einen König zu ermorden.

Und wenn Sie diese Kolumne lesen, wissen Sie, dass das ein Haufen Unsinn ist. In Wirklichkeit waren JFK und RFK und MLK alle Opfer einer Verschwörung.

Wenn Sie jedoch wie durch ein Wunder nichts von diesem Quatsch wissen (oder sich über die Details nicht im Klaren sind), dann schlage ich Ihnen in aller Bescheidenheit vor, dass Sie sich informieren:

. . in dem ich die Verschwörung dekonstruiere, die diesen drei Attentaten zugrunde liegt.

Bitte sehr!

RONALD REAGAN (ERFOLGLOS)

Am 30. März 1981 verließ der frisch vereidigte US-Präsident Ronald Reagan das Hilton Hotel in Washington, D.C., nachdem er eine Rede auf einer AFL-CIO-Konferenz gehalten hatte. Eine Menschenmenge hatte sich versammelt, um einen Blick auf den Präsidenten zu erhaschen, als er sich auf den Weg vom Hotel zu der am Straßenrand wartenden Limousine machte. Einer der jungen Männer in der Menge war John Hinckley Jr., ein Studienabbrecher, der Reagan angeblich seit Wochen verfolgte.

Als Reagan vorbeiging und der Menge zuwinkte, trat Hinckley vor, zog einen Röhm-Revolver und schoss sechs Kugeln auf den Präsidenten und sein Gefolge. Reagan wurde verwundet, ebenso ein Polizeibeamter, ein Geheimdienstmitarbeiter und der Pressesprecher des Weißen Hauses, James Brady, der durch seine Verletzungen dauerhaft behindert blieb.

Hinckley wurde sofort überwältigt und zum Verhör geschleppt. Innerhalb weniger Wochen war eine offizielle Geschichte entstanden: Hinckley war (sagen Sie es mit mir!) ein „einsamer Spinner“, der versucht hatte, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu töten, um die Liebe des Filmstars Jodie Foster zu gewinnen. Dieses Narrativ stand im Mittelpunkt des anschließenden Prozesses gegen Hinckley und bildete die Grundlage für das Urteil, dass er aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit nicht schuldig ist.

Wie in vielen dieser „offenen“ Fälle kommt selbst bei der kleinsten Untersuchung eine Lawine von Beweisen ans Licht, die auf eine größere Verschwörung hinweisen. Zum Beispiel wurden an diesem Tag alle Standardverfahren und -protokolle für die Sicherheit des Präsidenten verletzt. Reagans Limousine war nicht direkt am Hoteleingang geparkt worden, sondern vierzig Meter weiter am Straßenrand. Außerdem trugen der Präsident und seine Begleiter keine kugelsicheren Westen, wie sie bei solchen Veranstaltungen üblich sind. Außerdem umringten die Mitglieder des Secret Service den Präsidenten nicht in einer Rautenformation, wie es bei einem Spaziergang durch einen öffentlichen Raum üblich wäre. Stattdessen gingen sie alle rechts vom Präsidenten, so dass Hinckley Platz hatte, um von links anzugreifen.

Doch abgesehen von den technischen Details der Schießerei, ließ der Hauch einer Verschwörung nicht lange auf sich warten. Selbst diejenigen, die damals die Hauptnachrichten verfolgten, hätten sofort erfahren, dass der Bruder von John Hinckley Jr. tatsächlich mit Neil Bush, einem der Söhne von Reagans Vizepräsident George H. W. Bush, bekannt war. Ein bemerkenswerter „Zufall“, der damals für Schlagzeilen sorgte, führte dazu, dass Scott Hinckley am Abend des Attentats zum Abendessen bei Neil Bush eingeladen war.

Die Enthüllungen hörten damit nicht auf. Spätere Berichte enthüllten, dass die Hinckley-Familie – angeführt von dem wohlhabenden Ölmann John Hinckley senior, dem Gründer von Vanderbilt Energy – große Beiträge zu Bushs Vizepräsidentschaftskampagne geleistet hatte, eine Tatsache, die von Neil Bush selbst bestätigt wurde, bevor sie von einem Bush-Mitarbeiter offiziell dementiert wurde.

Und wie nicht anders zu erwarten, da diese Geschichte auf eine Verschwörung auf höchster Ebene innerhalb der Republikanischen Partei hindeutete, war die fleißige Radiomoderatorin und OG-Verschwörungsforscherin Mae Brussell von Anfang an auf der heißen Spur. Tatsächlich war ihre umfangreiche und informative Recherche in diesem Fall nicht nur reaktiv, sondern auch vorausschauend. Am Tag vor der Schießerei strahlte Brussell eine Folge ihrer Radiosendung aus, in der sie davor warnte, dass der Reagan-Außenminister und langjährige Sumpfbewohner Alexander Haig versuchte, die Kontrolle über das Büro für Notfallkoordination des Weißen Hauses zu übernehmen, und dass ein möglicher Staatsstreich bevorstand. Brussells Vorhersage erwies sich sofort als erstaunlich zutreffend, als Haig in den verzweifelten Stunden nach dem Attentat tatsächlich verkündete, er habe die Leitung der US-Regierung übernommen.

In den darauffolgenden Wochen und Monaten verfolgte sie in ihrer wöchentlichen Radiosendung die Wendungen des Falles weiter. Zu den bizarren Details über Hinckley, Haig und das ganze Komplott, die Brussell aufdeckte, gehörten:

die Tatsache, dass Hinckley tatsächlich Mitglied der amerikanischen Nazi-Partei war, bevor er wegen zu großer Gewalttätigkeit ausgeschlossen wurde;

die Tatsache, dass Hinckley unmittelbar nach der Schießerei auf den Marinestützpunkt Quantico gebracht wurde – laut Brussell ein „bekanntes Zentrum für Gedankenkontrolle“ – und dort monatelang in einer Haftanstalt festgehalten wurde; und

die Tatsache, dass Hinckleys familiäre Verbindungen zur Bush-Familie und zur undurchsichtigen Welt der reichen Ölmagnaten und des geheimnisvollen Geldes des tiefen Staates noch weitreichender waren als ursprünglich berichtet.

Wie üblich ignorierten die etablierten Medien eifrig diese hervorragende Recherche und Berichterstattung und verkauften der Öffentlichkeit stattdessen die Märchenversion der Geschichte, die von Jodie Foster besessen ist.

John Hinckley, Jr. wurde 2016 unter Auflagen aus der Psychiatrie entlassen und ist heute ein freier Mann. Nach dem versuchten Attentat auf Donald Trump twitterte er: „Gewalt ist nicht der richtige Weg. Gebt dem Frieden eine Chance.“

SHINZO ABE (ERFOLGREICH)

Nara (eine ruhige Stadt, die für ihre ebenso ruhigen gefleckten Hirsche bekannt ist) in Japan (ein Land, das für seine relativ friedlichen Straßen und fast nicht vorhandene Waffengewalt bekannt ist) ist wahrscheinlich keiner der Orte, an denen man ein dreistes Attentat auf einen politischen Führer am Mittag erwarten würde.

Dennoch hielt der ehemalige japanische Premierminister Shinzo Abe im August 2022 eine Rede zur Unterstützung der Kandidaten der Liberaldemokratischen Partei in der Stadt Nara, als er von Tetsuya Yamagami in den Rücken geschossen wurde. Yamagami, ein verärgerter, arbeitsloser 41-jähriger Veteran der Japan Maritime Self-Defense Force, hatte sich eine selbstgebaute Muskete gebastelt, um die strengen japanischen Waffengesetze zu umgehen, und mit dieser improvisierten Schrotflinte den Ex-Premierminister niedergeschossen.

Die Verschwörungsindustrie bereitete sich darauf vor, aus dem Vorfall eine großartige Geschichte zu machen, die besagte, dass Abe in Wirklichkeit ein großartiger Kerl gewesen sei, der von den Illuminaten getötet wurde, weil er Japan vor der Betrugsdemokratie beschützt hatte, oder irgendeinen anderen völlig erfundenen Unsinn … bis sich herausstellte, dass Yamagami in Wirklichkeit durch seinen Hass auf die „Vereinigungskirche“ (auch bekannt als die Moonies) motiviert war, die koreanische Sekte, die seine Mutter in den Ruin getrieben und seine gesamte Familie zerstört hatte. Yamagami erzählte den Ermittlern, dass sein ursprünglicher Plan darin bestand, Hak Ja Han, den Führer der Kirche, zu töten. Da sich dies als zu schwierig erwies, nahm Yamagami stattdessen Abe ins Visier, da er gesehen hatte, wie der ehemalige Premierminister im September 2021 eine Videobotschaft hielt, in der Abe Hak Ja Han lobte und seine Unterstützung für die Moonies andeutete.

Als man das wahre Motiv des Attentäters erfuhr, verlor die Verschwörungsindustrie das Interesse an dem Fall. „Die Moonies? Pffff. Das ist so 1980er! In den 2020er Jahren interessiert das niemanden mehr, es sei denn, Klaus Schwab hat abgedrückt!“

Das ist schade, denn wie sich herausstellt, war das Abe-Attentat nicht das Ergebnis einer Verschwörung. Vielmehr trug er zur Aufdeckung einer Verschwörung bei.

In den darauffolgenden Monaten begannen die japanischen Medien über etwas zu berichten, was schon lange ein offenes Geheimnis war: die weitreichenden Verbindungen zwischen verschiedenen Mitgliedern der regierenden Liberaldemokratischen Partei des Landes und der Vereinigungskirche. Die wachsende öffentliche Unzufriedenheit über diese „Enthüllung“ führte schließlich dazu, dass die japanische Regierung den Obersten Gerichtshof in Tokio ersuchte, den japanischen Zweig der Kirche formell aufzulösen. Der Streit dauert bis zum heutigen Tag an, und eine Klage auf Schadenersatz in Höhe von 65 Millionen Yen wegen des angeblich illegalen Spendenaufrufs der Sekte ist immer noch im Gange.

Aber wie James Evan Pilato und ich damals erörterten, beendeten die japanischen Fernsehnachrichten die Diskussion über das Thema mit peinlichem Schweigen und einem schnellen Schnitt zur Werbung, sobald die tiefen parapolitischen Verbindungen zwischen den Moonies und dem japanischen politischen Establishment das Establishment selbst zu bedrohen begannen. Heutzutage geben die japanischen Medien lediglich zu, dass „1 Jahr nach der Ermordung von Abe kontroverse Fragen ungelöst bleiben“.

DONALD TRUMP (ERFOLGLOS)

Am 13. Juli 2024 hielt der ehemalige US-Präsident Donald Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung in der Nähe von Butler, Pennsylvania, eine Rede, als ein 20-Jähriger, der wegen seiner schlechten Schießkünste aus dem Schützenverein seiner High School geworfen worden war, auf das völlig ungesicherte Dach eines Gebäudes kletterte, das als Aufenthaltsort für die Polizei diente, und zwar nur 150 Meter vom ehemaligen Präsidenten entfernt. Bevor er schoss, fummelte der junge Mann minutenlang auf dem Dach herum, während besorgte Schaulustige verzweifelt versuchten, die Ordnungskräfte vor einem Mann mit einer Waffe zu warnen. Die Scharfschützen auf der Kundgebung, die auf einem schrägen Dach hinter dem Präsidenten saßen, beobachteten den Mann (der bereits von der Polizei entdeckt und sogar von einem Polizisten konfrontiert worden war) auf dem Dach (das nicht gesichert werden konnte, weil es schräg war) und warteten, bis er erfolgreich auf Trump geschossen hatte, bevor sie auf ihn zurückschossen. Der Möchtegern-Attentäter starb, ebenso wie ein 50-jähriger Feuerwehrmann in der Menge. Trump, der nur am Ohr gestreift wurde, erhob sich gerade noch rechtzeitig für ein perfektes Werbefoto. Dann rief er „Kämpfen! Kämpft! Kämpfen!“, bevor er von seinem tapferen Secret Service von der Bühne geführt wurde.

Das ist die offizielle Geschichte des versuchten Trump-Attentats, und wenn Sie irgendetwas davon in Frage stellen, dann … Glückwunsch. Sie sind ein Verschwörungsrealist, der einen klaren Kopf hat und sich auch nur ein bisschen mit der tatsächlichen Geschichte auskennt.