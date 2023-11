Nebraska sammelt alle Gesundheitsdaten seiner Einwohner – Kritiker nennen es einen Schritt in Richtung einer nationalen digitalen ID

Von Mike Capuzzo

Der Gesetzgeber von Nebraska schuf ein staatliches Gremium für Gesundheitsinformationstechnologie, das die Erfassung von Patientenakten und -anamnesen, ärztlichen Untersuchungen, Entlassungsberichten, Impfungen, Radiologie-, Labor- und Pathologieergebnissen und -bestellungen, Medikamentenanamnesen, Allergien, Familienanamnesen und Patientenverfügungen überwachen soll. Kritiker forderten die Bürger von Nebraska auf, diesen Schritt abzulehnen.

Der Gesetzgeber von Nebraska hat ein staatliches Gremium für Gesundheitsinformationstechnologie (HIT) eingerichtet, das Gesundheitsinformationen über alle Einwohner Nebraskas in einem zentralen Daten- und Überwachungssystem sammeln soll, das nach Ansicht des Gesetzgebers von Ärzten zur Verbesserung der Patientenversorgung genutzt werden soll.

Kritiker warnen jedoch, dass das System einen Schritt in Richtung einer repressiven Kontrolle der digitalen Identität und der digitalen Währung darstellt, die die USA überrollen könnte.

Die Legislative von Nebraska beschloss 2020 einstimmig die Einrichtung des Nebraska HIT Board, das sich aus 17 Mitgliedern zusammensetzt, die vom Gouverneur ernannt und von der Mehrheit der Legislative bestätigt werden.

Zu den Mitgliedern gehören Ärzte, ein Krankenpfleger, Krankenhausverwalter und andere Interessenvertreter des Gesundheitswesens mit „klinischer Erfahrung und Fachwissen, um möglichst fundierte Entscheidungen über die Gesundheitsdaten zu treffen, die sie mitverwalten“, heißt es auf der Website des HIT-Boards.

Das staatliche Gesetz, mit dem das HIT Board ins Leben gerufen wurde, ernennt CyncHealth, ein regionales Gesundheitsdatendienstprogramm (HDU), das die Daten von mehr als 5 Millionen Patienten in mehr als 1.100 Gesundheitseinrichtungen im gesamten Mittleren Westen verwaltet, zur Zentralisierung und Verwaltung der Informationen in Nebraskas Gesundheitsbörse.

CyncHealth hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine umfassende Gesundheitsakte für jeden Patienten zu erstellen, auf die Patienten, ihre Ärzte, Krankenschwestern, Radiologen und andere medizinische Fachkräfte sofort zugreifen können.

Die Patientenakte umfasst die Krankengeschichte, die ärztliche Untersuchung, Entlassungsberichte, Impfungen, Radiologie-, Labor- und Pathologieergebnisse und -bestellungen, Medikamentenanamnese, Allergien und Patientenverfügungen.

Auf Patientenebene gilt: „Wenn die Leistungserbringer nicht in der Lage sind zu kommunizieren, passieren Fehler, die Kosten steigen und die Patienten leiden“, so CyncHealth. „Deshalb bauen wir Barrieren ab, um die richtigen Informationen zum Zeitpunkt der Behandlung zu liefern – und zwar jedes Mal.

Auf der Ebene der Krankenhäuser und der staatlichen Gesundheitspolitik wird die zentrale Datenerfassung es der öffentlichen Gesundheits- und Krankenhausverwaltung ermöglichen, Trends in der Inanspruchnahme zu analysieren, geeignete Strategien für das Versorgungsmanagement zu bestimmen, eine wirksame Überprüfung zur Aufdeckung und Eindämmung von Betrug, Verschwendung und Missbrauch zu ermöglichen und die Finanzierung effektiver auf hochwertige Versorgungsinitiativen auszurichten“, so CyncHealth über sein Beraterteam.

Stacey Skold, Ph.D., Vorstandsmitglied der Children’s Health Defense (CHD) Nebraska Chapter, sagte jedoch, dass sie und andere Chapter-Mitglieder über die plötzliche Zentralisierung der Gesundheitsdaten Nebraskas seit der Pandemie beunruhigt seien.

Sie befürchten, dass dies die Tür zur digitalen ID und zur digitalen Zentralbankwährung (CBDC) öffnet, sagte sie.

In Nebraska scheint das Sozialkreditsystem „sehr nahe“ zu sein

„Meine größte Sorge ist, was in Nebraska passiert. Wenn man die Punkte verbindet, haben wir den Grundstein für digitale IDs und CBDC gelegt und das ist alarmierend“, sagte sie.

„Wenn man über CBDC und ein soziales Kreditsystem spricht, scheint das weit weg zu sein. Aber hier scheint es sehr nahe zu sein und auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu beginnen“.

Skold, eine Künstlerin mit einem Master-Abschluss in Kunstgeschichte von der University of Kansas und einem Doktortitel in Humanwissenschaften von der University of Nebraska, befand sich auf einer „transformativen Reise, wie jeder in unserem Kapitel, wenn man sich in einer anderen Welt wiederfindet“.

Sie wurde zu einer hartnäckigen Gesundheitsforscherin und Aktivistin, nachdem ihre älteste Tochter durch toxische Medikamente, die sie auf der Neugeborenen-Intensivstation (NICU) erhielt, an Hörverlust und Gleichgewichtsstörungen litt.

Bei einem der regelmäßigen Treffen von CHD Nebraska im letzten Jahr erzählte die Tochter eines Mitglieds der Gruppe, dass sie im Internet auf das HIT Board und dessen Kontrolle über fast alle Gesundheitsdaten im Bundesstaat gestoßen sei.

Erschrocken über die Auswirkungen auf die Privatsphäre dachte Skold: „Meine Güte, wir müssen das besser in den Griff bekommen.“

Im Jahr 2020 verabschiedete die Legislative von Nebraska die Legislative Bill 1183, das „Population Health Information Act“, das den Weg für die Gründung des HIT Board ebnete und die Nebraska Health Information Initiative (die ihren Namen in CyncHealth änderte) zur Gesundheitsbörse des Bundesstaates machte.

Im Jahr 2021 verabschiedete Nebraska die Legislative Bill 411, die eine allgemeine Teilnahme am landesweiten Informationsaustausch CyncHealth vorschreibt. Nahezu alle Gesundheitseinrichtungen des Bundesstaates sind dieser Verpflichtung nachgekommen, mit Ausnahme der Fälle, in denen eine Einrichtung nicht über die digitalen oder finanziellen Ressourcen verfügte, um sich an das landesweite System anzuschließen, und eine Ausnahmegenehmigung wegen „technologischer Belastung“ erhielt.

Die CyncHealth-Website bietet auch ein individuelles Formular, um sich vom staatlichen Gesundheitsdatenaustausch abzumelden.

Nebraska: Testgebiet für die landesweite Erfassung von Gesundheitsdaten?

Skold und andere Mitglieder des Ortsverbands begannen, die Sitzungen des HIT-Ausschusses über Zoom im Rahmen des Nebraska Open Meetings Act zu verfolgen.

Sie waren „entsetzt“, als sie erfuhren, dass CyncHealth zwar in Omaha ansässig ist, aber unter seinem alten Namen Nebraska Health Information Initiative Mitglied der CARIN Alliance ist.

CARIN ist eine globale, sektorübergreifende Non-Profit-Organisation, der riesige Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und der Digitalbranche wie Google, Microsoft, Amazon, Cigna, CVS Health und AARP angehören.

Die Organisation widmet sich der Entwicklung globaler digitaler ID-Ausweise in Abstimmung mit der Vaccine Credentials Initiative, der Weltgesundheitsorganisation, dem Weltwirtschaftsforum und anderen globalen Interessengruppen, so Skold.

Greg Glaser, ein kalifornischer Anwalt für Impfrechte und Experte für digitalen Datenschutz, sagte, dass Skold und andere Nebrasker „zu Recht besorgt sind“ über die schnelle Zentralisierung und Kontrolle der Gesundheitsdaten des Staates durch die Landes- und Bundesregierung, riesige Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen.

„Genauso wie Holzfällerunternehmen zuerst Forststraßen bauen, bevor sie mit dem Holzeinschlag beginnen, so bauen auch Technologieunternehmen zuerst Einbrüche in Ihre Konten, bevor sie Ihre Daten sammeln“, sagte er.

„Nebraska wurde als Testgebiet für diesen neuen Kahlschlag medizinischer Daten ausgewählt.“

Glaser sagte, dass die Vaccine Credentials Initiative, die sich selbst als „eine freiwillige Koalition öffentlicher und privater Organisationen beschreibt, die sich dafür einsetzt, dass Einzelpersonen Zugang zu einer vertrauenswürdigen und überprüfbaren Kopie ihrer Impfunterlagen in digitaler oder Papierform unter Verwendung offener, interoperabler Standards erhalten“, SMART Health Cards vorantreibt.

SMART Health Cards sind „Impfpässe, die so konzipiert sind, dass sie sich nahtlos in einen zukünftigen globalen digitalen Personalausweis integrieren lassen“, so Glaser. „Letztendlich werden diese beiden Erfassungswege miteinander verbunden. Impfpässe sind die kleinere Straße, die an den größeren Highway der digitalen ID anschließt.“

Digitale IDs werden als nützliches Instrument der Verbraucherbequemlichkeit vermarktet, nicht als die beispiellose Kontrolle, die sie einführen würden, sagte Glaser, und werden auch fälschlicherweise als Regierungsangelegenheit dargestellt.

„Bei meinen Recherchen über biometrische Ausweise habe ich festgestellt, dass die Regierungen nicht an der Spitze der Nahrungskette stehen“, sagte er. „An der Spitze stehen private Unternehmen wie Microsoft, Oracle und Accenture, weil diese Unternehmen die Technologie entwickeln und besitzen und die Daten außerhalb des Unternehmens verwalten.

„Die Aufgabe der Regierungen besteht lediglich darin, die IDs auszustellen, die mit den grundlegenden Richtlinien übereinstimmen, die von der Industrie übernommene Regierungsstellen wie das National Institute of Standards and Technology (NIST) zur Verfügung stellen.“

Glaser sagte, er sei „schockiert“, dass die Europäische Union letzte Woche und Vertreter des Europäischen Parlaments sich vorläufig auf einen neuen Rahmen für eine europäische digitale ID-Brieftasche geeinigt haben.

Sagen Sie anderen, dass die digitale ID kommt und dass es nicht cool ist, die digitale ID zu bekommen.

„Das Schockierende ist, dass die Europäer von der Ankündigung nicht schockiert sind, obwohl diese Technologie Europa logischerweise für immer verändern wird“, sagte er.

„Wenn sie genehmigt wird, führt sie die digitalen Währungen der Zentralbanken in Form einer digitalen Brieftasche ein. Dies ist seit langem der kommunistische Traum, eine solche zentralisierte Kontrolle über das Kapital zu erreichen. Derselbe Plan und dieselbe Sprache sind auch in den Vereinigten Staaten in Bewegung.“

Die Ärzte sind besonders besorgt, dass die zentrale Kontrolle der medizinischen Aufzeichnungen „eine abschreckende Wirkung auf die Unabhängigkeit der medizinischen Versorgung“ haben und die Arzt-Patienten-Beziehung weiter schädigen wird, so Glaser.

Viele Patienten sind dazu übergegangen, ihre medizinische Versorgung nicht mehr von der Krankenkasse, sondern direkt zu bezahlen, um der Kontrolle von oben zu entgehen und ihren Zugang zu Medikamenten wie Ivermectin zu sichern, so Glaser.

„Big Pharma weiß das und mag es nicht“, sagte er. „Sie mögen keine natürliche Heilung. Sie mögen Medikamente, Chirurgie und Zentralisierung. Und medizinische Aufzeichnungen sind ein wichtiger Bestandteil der Aufrechterhaltung des Systems von Big Pharma.“

„Ehrlich gesagt, müssen wir die Pharmaindustrie reformieren“, sagte er und verwies auf die neue Initiative von CHD. „Und dazu gehören auch neue Schutzmaßnahmen für die Privatsphäre von Krankenakten.“

Glaser forderte die Bürger von Nebraska und alle Amerikaner auf, sich in den sozialen Medien zu engagieren, um die digitale ID zu stoppen.

„Ja, Ihre Stimme ist so mächtig“, sagte er. „Sagen Sie anderen, dass die digitale ID kommen wird und dass es nicht cool ist, die digitale ID zu bekommen. Es ist cool, traditionell zu sein. Wenn genügend Menschen motiviert werden können, sich dagegen zu entscheiden, dann können wir unsere traditionellen Freiheiten für uns und die Nachwelt bewahren.“

Skold sagte, sie und andere Mitglieder von CHD Nebraska fühlten sich manchmal von der gewaltigen Macht, die sich gegen die medizinische Freiheit richte, überwältigt.

Die Partner von CyncHealth in der CARIN-Allianz beraten sich mit dem U.S. Department of Health and Human Services, den National Institutes of Health, den National Centers for Medicare and Medicaid Services, der Veterans Health Administration, der Federal Trade Commission und dem Office of Civil Rights, um das Ziel von CARIN zu erreichen, „Verbrauchern und ihren autorisierten Betreuern den Zugang zu mehr digitalen Gesundheitsinformationen mit weniger Reibungsverlusten zu ermöglichen“, heißt es auf der CARIN-Website.

Bei der Online-Sitzung des HIT-Ausschusses am 15. Juni, die die Mitglieder von CHD Nebraska verfolgten, teilten Vertreter von CyncHealth dem Ausschuss mit, dass Nebraska bisher der einzige Bundesstaat ist, der alle Apothekenverschreibungen an das bundesweite Prescription Drug Monitoring Program Training and Technical Assistance Center meldet, das vom Institute for Intergovernmental Research gesponsert wird, einer nationalen Organisation, die durch einen Zuschuss des US-Justizministeriums finanziert wird.

Das Zentrum erleichtert die Koordinierung „zwischen den Bundesstaaten, der Wissenschaft, der Bundesregierung und anderen Nichtregierungsorganisationen“, um alle Verschreibungen in den USA zu überwachen (einschließlich Name, Adresse und Geburtsdatum des Patienten sowie dessen Verschreibungshistorie), um den „Missbrauch und die Abzweigung verschreibungspflichtiger Medikamente“ zu bekämpfen, heißt es auf der Website des Zentrums.

Ein Mitglied von CHD Nebraska, das die Sitzung des HIT-Ausschusses verfolgte, berichtete auf ihrer Website für Gesundheitsnachrichten, Lincoln’s Open Source, dass „das Überwachungsprogramm von Nebraska“ als Pilotprogramm, das auf die gesamten USA ausgedehnt werden könnte, „die Hauptarbeit leistet“.

Sie merkte an, dass der Sprecher von CyncHeath sagte, dass mehr als 100 neue Felder in die Datenerfassung aufgenommen wurden, um die öffentliche Gesundheit und die Epidemiologie zu fördern, und dass 10-12 andere Staaten Nebraskas Implementierung beobachten. Er merkt an, dass andere Staaten von Nebraskas ‚Heavy Lift‘ profitieren werden.

Die Mitglieder von CHD Nebraska sagen, dass sie nicht beruhigt sind, dass CyncHealth versucht, „gesündere Gemeinschaften durch die konsequente Verfolgung der Förderung der Interoperabilität, der Demokratisierung von Daten, der Förderung des wirtschaftlichen Nutzens und der Bereitstellung eines Gesundheitsdatennutzens zu stärken.“

Interoperabilität ist ein neues Modewort im Gesundheitsdatenmanagement. Das Wort existierte in der englischen Sprache seit 1800 nicht mehr, bis es 1969 geprägt wurde. Danach wurde es kaum noch verwendet, bis der Gebrauch im Jahr 2000 während der Pandemie und dem Aufkommen der digitalen „Interoperabilität“ in die Höhe schnellte, wie etymologische Aufzeichnungen zeigen.

Laut Oxford Languages ist Interoperabilität „die Fähigkeit von Computersystemen oder Software, Informationen auszutauschen und zu nutzen“.

Im Gesundheitswesen ist Interoperabilität jedoch „die Fähigkeit verschiedener Informationssysteme“, „auf Daten zuzugreifen, sie auszutauschen, zu integrieren und kooperativ zu nutzen …, um die Gesundheit von Einzelpersonen und Bevölkerungsgruppen weltweit zu optimieren“, so die Healthcare Information and Management Systems Society, eine gemeinnützige Organisation, die sich „für die Reformierung des globalen Gesundheitsökosystems durch die Kraft von Information und Technologie“ einsetzt.

Journalist: Nebraskaner sollten HIT Board per Referendum ablehnen

James Roguski, ein unabhängiger Journalist, sagte, er könne in der Verfassung von Nebraska keinen Hinweis darauf finden, dass die Regierung des Bundesstaates befugt sei, Gesundheit, Gesundheitsversorgung oder gesundheitsbezogene Daten zu kontrollieren“.

„Es scheint, dass sie außerhalb ihrer verfassungsmäßigen Befugnisse handeln, als sie LB 1183 (Population Health Information Act) erlassen haben“, sagte er in einer Erklärung an The Defender.

Roguski forderte die Bevölkerung von Nebraska auf, „ihr Recht auf Ablehnung eines Gesetzes, das von der Legislative des Bundesstaates Nebraska verabschiedet wurde, durch ein Referendum wahrzunehmen.“

Er zitierte die Verfassung des Staates Nebraska:

„Das Volk behält sich die Befugnis vor, unabhängig von der Legislative Gesetze und Verfassungsänderungen vorzuschlagen und diese an der Urne zu verabschieden oder abzulehnen; diese Befugnis wird als Initiativrecht bezeichnet. Das Volk behält sich auch die Befugnis vor, nach eigenem Ermessen jedes Gesetz, jeden Punkt, jeden Abschnitt oder jeden Teil eines Gesetzes, das von der Legislative verabschiedet wurde, an der Urne zu billigen oder abzulehnen; diese Befugnis wird als Referendumsbefugnis bezeichnet.“

Skold sagte, sie hoffe, dass sich Anwälte in Nebraska dafür einsetzen werden, die digitale Zentralisierung von Gesundheitsakten zu verhindern.

Sie sagte, sie mache sich Sorgen über die Beeinträchtigung ihrer Beziehung zu den Leistungserbringern und über den Verlust der informierten Zustimmung und der Privatsphäre. (CyncHealth sagt, dass es die HIPAA-Datenschutzbestimmungen einhält).

Sie befürchtet, dass sie keinen Arzt mehr finden wird, der außerhalb des Systems arbeitet, und fürchtet letztlich den völligen Verlust der Freiheit von digitaler Identität und digitaler Währung für sich und ihre Kinder und die Zukunft der Menschheit.

„Wir sind der Teststaat“, sagt sie. „Wenn wir hier etwas dagegen tun können, dann können wir es möglicherweise überall stoppen.