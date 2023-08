Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und hören Sie sich diese atemberaubende Rede der Europaabgeordneten Christine Anderson an.

„Die Verrückten haben die Kontrolle über unser Land übernommen und die Kommandobrücke befindet sich in Brüssel“, sagte die Europaabgeordnete Christine Anderson auf einem Parteitag der AfD in Magdeburg.

„Wir sehen eine Reihe von Dingen, die auf allen möglichen Ebenen unserer Gesellschaft vorangetrieben werden“, so Anderson. Nämlich: Angriffe auf Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, auf unsere nationale, kulturelle und sogar sexuelle Identität; die Verstümmelung der Körper und Genitalien unserer Kinder; und die Destabilisierung unseres Landes durch den Import von Millionen illegaler Migranten.

Die EU-Institutionen verstoßen gegen demokratische Prinzipien wie eine Abrissbirne gegen ein Gebäude aus Stahl und Beton“, sagte der Europaabgeordnete.

Die Souveränität des Landes sei de facto zerstört, betonte sie: „Die korrupte WHO, die von Multimilliardären geführt wird und keinem Parlament Rechenschaft schuldig ist, kann und wird noch viel totalitärere Maßnahmen ergreifen, um die öffentliche Gesundheit zu ‚schützen‘. Darauf können Sie sich verlassen!

Die WHO möchte den Covid-Pass weltweit einsetzen. Dies sei der erste Schritt in die Hölle von Chinas Sozialkreditsystem, totalitärer Überwachung und digitaler Kontrolle, sagte Anderson, der bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im nächsten Jahr auf Platz 4 der AfD-Liste kandidieren wird.

🇨🇦🇺🇸🇬🇧🇦🇺 | Due to numerous requests, I am publishing here again in full length and with subtitles my nomination speech at the #AfD party conference in Magdeburg. Once again, my heartfelt thanks to all the delegates who elected me with almost 84 % to place 4 on the AfD list for… pic.twitter.com/vhH3VSn724