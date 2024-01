Nein, Biden wird nicht von Netanjahu verarscht. Die imperialistische Politik der USA ist das systematische Problem

Finian Cunningham

Meiner Meinung nach ist es ein entscheidender Fehler, die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, dass sich einzelne Politiker in Washington und Tel Aviv angeblich gegenseitig manipulieren.

In einem kürzlich erschienenen Artikel meines Kollegen Alastair Crooke wurde behauptet, dass US-Präsident “der schlaue Joe Biden” von “dem Fuchs”, dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, übertrumpft wird. Alastair ist ein erfahrener Diplomat, und seine Ansichten verdienen respektvolle Aufmerksamkeit.

Diese Ansicht impliziert jedoch, dass die Katastrophe des Völkermords in Gaza darauf zurückzuführen ist, dass Netanjahu das Weiße Haus hinters Licht geführt und dazu gebracht hat, die kriminelle Aggression Tel Avivs zu unterstützen. Ergo, die eskalierenden Konflikte und das Engagement der USA in der Region, in Syrien, Irak, Iran, Libanon und Jemen.

Zunächst einmal ist es sachlich nicht korrekt, die katastrophale Unterstützung Israels durch die USA auf die Inkompetenz eines einzigen Politikers – Joe Biden – zurückzuführen. Mehrere hochrangige Mitglieder der Biden-Administration haben die israelische Militäroffensive auf den Gazastreifen persönlich und ohne Wenn und Aber unterstützt. Dazu gehören Vizepräsidentin Kamala Harris, Außenminister Antony Blinken, Verteidigungsminister Lloyd Austin und der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan.

Weiterhin gibt es im Kongress eine überwältigende parteiübergreifende Unterstützung von Republikanern und Demokraten für das anhaltende Massaker der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen, das laut Euro-Med Human Rights Monitor seit fast 80 Tagen andauert und bis zu 28.000 Tote, hauptsächlich Frauen und Kinder, gefordert hat.

Die USA haben seit dem 7. Oktober über 10.000 Tonnen Munition an Israel geliefert. Sowohl das Pentagon als auch das Außenministerium haben freimütig zugegeben, dass es keine Verbote oder Beschränkungen dafür gibt, wie Israel diese Sprengstoffe in dicht besiedelten Gebieten einsetzt, darunter auch 1-Tonnen-Bunkerbomben, die auf Flüchtlingslager in Gaza abgeworfen wurden.

Man darf auch nicht vergessen, dass das außenpolitische Establishment in Washington rundum hinter Israels De-facto-Endlösung steht, zwei Millionen Palästinenser aus dem Gazastreifen ethnisch zu säubern und sie gewaltsam auf die Sinai-Halbinsel zu vertreiben. Erst letzte Woche wurde der israelische Staatspräsident Isaac Herzog vom Think-Tank des tiefen Staates, dem Atlantic Council, beklatscht, als er Pläne zur Auslöschung des Gazastreifens vorstellte.

Wir haben es hier mit einem systematischen und strukturellen Problem der imperialistischen Macht der USA zu tun. Es ist ein grundlegender Fehler, dieses beispiellose Gemetzel im Gazastreifen als eine Art Ergebnis zu betrachten, bei dem Biden von Netanjahu über den Tisch gezogen wurde.

Es mag verlockend sein, es so darzustellen. Die Republikaner wollen jede Gelegenheit nutzen, um Biden anzugreifen. Der demokratische Präsident ist ein verachtenswerter und korrupter Mensch, der es versteht, jede Rede und jeden Schritt, den er macht, zu vermasseln. Aber es ist ein großer Irrtum, die Vorgänge im Nahen Osten ausschließlich darauf zurückzuführen, dass Biden überlistet und überspielt wurde.

Amerikanische Liberale hingegen könnten versucht sein, Biden die Schuld am Gaza-Horror in die Schuhe zu schieben, weil dies ein praktischer Sündenbock für die imperiale Politik der USA ist. Liberale finden es zweifellos unbegreiflich und beschämend, dass die US-Macht einen Völkermord unterstützt. Das stört ihr Gefühl der Eitelkeit und ihren Glauben an Amerika als tugendhafte “Ausnahmenation”.

Die Wahrheit ist, dass sich die amerikanische Macht auf faschistische Regime in der ganzen Welt gestützt hat, seit sie nach dem Zweiten Weltkrieg zum führenden westlichen Hegemon aufgestiegen ist. In den ersten Jahrzehnten des Kalten Krieges unterstützte Washington die brutalsten und fanatischsten Diktaturen in Lateinamerika, Afrika und Asien, um die von den Arbeitern geführten Befreiungsbewegungen zu vernichten.

Das israelische Regime passt in diese historische Kategorie. Seit seiner Staatsgründung 1948 durch Washingtons Taschenspielertrick bei den neu gegründeten Vereinten Nationen diente das zionistische Gebilde als Garnison für die Vereinigten Staaten im Nahen Osten. Es fungiert immer noch als Washingtons regionale Katzenpfote. Seit 75 Jahren wird die ölreiche arabische und persische Region von der US-Macht geteilt und erobert, für die Israel eine wichtige Rolle spielt. Daher finanzieren die USA Israel jedes Jahr mit Waffen im Wert von 3,8 Milliarden Dollar, insgesamt 263 Milliarden Dollar seit 1948.

Wie Biden wiederholt anmerkt – in dem Versuch, klug zu klingen und ohne einen Hauch von Selbsterkenntnis, wie verdammenswert seine Worte sind – “wenn der israelische Staat nicht existieren würde, müssten die Vereinigten Staaten ihn schaffen”.

Deswegen ist es egal, wer im Weißen Haus sitzt. Donald Trump war während seiner republikanischen Präsidentschaft genauso unterwürfig gegenüber Tel Aviv wie Biden. Es gehört zu seinem Job, dass amerikanische Präsidenten bösen Politikern in Tel Aviv nachgeben und sie besänftigen müssen, deren Arroganz zuweilen den Anschein erweckt, als hätten sie das Sagen.

Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass die Israelis die Politik der USA nicht manipulieren. Natürlich tun sie das. Ihre enorme Lobbyarbeit und ihre sympathisierenden Medien im Besitz von Unternehmen sind selbstverständlich.

Aber wir sollten nie vergessen, dass das zionistische Regime ein Kampfhund des US-Imperialismus ist.

Sind die Politiker in Washington so erbärmlich und lahm, dass sie nicht in der Lage sind, einfach zum Telefonhörer zu greifen und Tel Aviv mitzuteilen, dass die Waffenlieferungen fortan einzustellen sind und ein Waffenstillstand zwingend erforderlich ist?

Es kann nur eine Erklärung für diese entsetzliche Inkongruenz geben. Die Vereinigten Staaten machen sich mitschuldig an Israels Völkermord an den Palästinensern. Wir sprechen hier von einer systematischen Beteiligung, nicht von der Manipulation unglücklicher amerikanischer Politiker.

Das amerikanische Volk und der Rest der Welt müssen erkennen, dass die imperiale Macht der USA – wie alle imperialen Mächte – von Natur aus völkermörderisch ist. Eroberung und Krieg sind die wesentlichen Funktionen. Israel und die Ukraine sind nicht die Schwänze, die mit dem US-Hund wedeln. Sie sind Ausdruck der kriminellen globalen Macht der USA.

Das Problem sind nicht einzelne Politiker. Das Problem ist das US-amerikanische System.