Nein, der Klimawandel erhöht nicht die wirtschaftlichen Kosten von Wirbelstürmen

In einem kürzlich erschienenen Artikel in UnHerd von John Rapley wird nach dem Hurrikan Milton behauptet, dass der Klimawandel extreme Wetterlagen verschärft und die wirtschaftlichen Kosten von Wetterkatastrophen erhöht hat.

Ich zitiere:

Die amerikanische Wirtschaft ist auf die zunehmende Häufigkeit und Intensität solcher zusammengesetzten Wetterereignisse schlecht vorbereitet. Von den zehn teuersten extremen Wetterereignissen, die jemals in den USA stattgefunden haben, sind sechs im letzten Jahrzehnt eingetreten, was das Ergebnis des Klimawandels ist, der die Wettermuster verstärkt.

Doch gibt es für diese Behauptung irgendwelche Beweise?

Hurrikan Milton war bei weitem nicht der Sturm des Jahrhunderts, wie in den Medien immer wieder behauptet wird, sondern lediglich ein mittelmäßiger Sturm der Kategorie 3, also ein ganz normales Ereignis, was Florida betrifft. Von der Intensität her war er nur der 75. stärkste in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Es war nach Debby und Helene der dritte Hurrikan, der Florida in diesem Jahr traf, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Außerdem gibt es in den offiziellen Aufzeichnungen, die bis ins Jahr 1851 zurückreichen, keinen Hinweis darauf, dass die Häufigkeit von Hurrikanen zunimmt:

Auch die U.S. National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) kam in ihrem Jahresbericht über Hurrikane Anfang dieses Jahres zu dem Schluss, dass „es keine eindeutigen Beweise für zunehmende Tendenzen im Jahrhundertmaßstab bei landenden Hurrikanen oder größeren Hurrikanen in den USA gibt“.

Wenn Hurrikane also nicht häufiger oder stärker werden, warum nehmen dann die wirtschaftlichen Verluste zu?

Ganz einfach, weil wir als Gesellschaft und als Einzelpersonen mehr Dinge zu verlieren haben. Die Bevölkerung Floridas ist im Laufe der Jahre explodiert, vorwiegend in den Küstengebieten, die am anfälligsten für Hurrikane sind. Das bedeutet mehr Häuser und Infrastruktur.

Und je wohlhabender die Menschen werden, desto mehr Vermögen besitzen sie. Sie leben nicht mehr in Holzhütten, sondern in Luxuswohnungen. Sie besitzen Autos, die neuesten Gadgets und Designerkleidung. Hinzu kommt, dass steigende Reallöhne bedeuten, dass die Beseitigung der Schäden eines Hurrikans heute wesentlich teurer ist als in der Vergangenheit.

Eine Wetterkatastrophe, die vor 30 Jahren vielleicht 500 Millionen Dollar gekostet hätte, könnte heute eine Milliarde kosten, auch wenn man die Auswirkungen der Inflation berücksichtigt.

Professor Roger Pielke Jr. ist einer der führenden Experten für die Kosten von Katastrophen und beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit diesem Thema. Eine kürzlich von Fachleuten begutachtete Studie von ihm hat ergeben, dass es bei Berücksichtigung von Änderungen der Vermögenswerte, die er als „normalisierte“ Werte bezeichnet, keinen langfristigen Trend bei den Verlusten durch atlantische Wirbelstürme in den USA gibt.

Katrina ist der teuerste Wirbelsturm der letzten Zeit, aber selbst der war nicht vergleichbar mit dem Hurrikan „Miami“ von 1926, der die Stadt praktisch von der Landkarte tilgte:

Pielke untersuchte auch die Schäden durch Überschwemmungen und Tornados in den USA, und beide zeigten einen deutlichen Rückgang der Schäden.

Eine weitere Pielke-Studie untersuchte die weltweiten Wetterschäden, von denen er schätzt, dass 60 % auf die US-Hurrikane entfallen! Gemessen als Prozentsatz des BIP ist der langfristige Trend rückläufig:

Rapley macht den Fehler, sich auf die Billion Dollar Disaster Database der NOAA zu stützen, die den steigenden Wohlstand und das BIP nicht berücksichtigt. Stattdessen werden die wirtschaftlichen Verluste nur um den Verbraucherpreisindex bereinigt.

In der Tat hat Pielke in diesem Jahr in einem anderen von Fachleuten überprüften Papier die NOAA-Datenbank als fehlerhaft und irreführend bezeichnet.

Amerika ist schon immer von Wirbelstürmen und anderen Wetterkatastrophen heimgesucht worden. Aber jetzt verfügt es über die Ressourcen, die Technologie und das Geld, um sich davon zu erholen.

Eine Nation, die mit dem Hurrikan von Miami oder Katrina fertig werden musste, kann sicher auch mit Milton fertig werden.