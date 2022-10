Neue aufrüttelnde Studie über Babys, die im Lockdown geboren wurden

Beobachtungsstudie zeigt, dass die Pandemieeinschränkungen mehrere Entwicklungsmeilensteine bei Kindern verzögern

Eine neue Studie von Forschern in Irland kommt zu dem Schluss, dass Babys, die während der COVID-Abriegelung geboren wurden, mit geringerer Wahrscheinlichkeit vor ihrem ersten Geburtstag sprechen können als Kinder, die zuvor geboren wurden.

Die Studie, die vom Royal College of Surgeons in Irland geleitet wurde, ergab, dass die Kinder seltener in der Lage waren, so genannte Meilensteine der Entwicklung zu erreichen, wie z. B. „Auf Wiedersehen“ zu winken und auf Gegenstände zu zeigen.

Die Studie, die in den Archives of Disease in Childhood veröffentlicht wurde, konzentrierte sich auf 309 Babys, die zwischen März und Mai 2020 in den ersten drei Monaten der Schließung in Irland geboren wurden, und untersuchte zehn Verhaltensmeilensteine an ihrem ersten Geburtstag. Die Ergebnisse wurden dann mit denen von 2000 Babys verglichen, die zwischen den Jahren 2008 und 2011 geboren wurden.

Die Studie mit dem Titel „Social communication skills attainment in babies born during the COVID-19 pandemic“ (Soziale Kommunikationsfähigkeiten bei Babys, die während der COVID-19-Pandemie geboren wurden) ergab, dass Lockdown-Babys mit 14 Prozent geringerer Wahrscheinlichkeit ihr erstes Wort sagten, mit neun Prozent geringerer Wahrscheinlichkeit begannen, auf etwas zu zeigen, und mit sechs Prozent geringerer Wahrscheinlichkeit zum Abschied winkten.

Forscher glauben, dass die Gesichtsmasken die Fähigkeit der Kinder einschränkten, die Münder der Menschen zu sehen und sich an die Mimik zu gewöhnen, was zu größeren Schwierigkeiten beim Sprechenlernen führte.

Auch das Verbot für Verwandte und Freunde der Eltern, die Kinder zu besuchen, soll zur Verkümmerung der sozialen Entwicklung beigetragen haben.

„Die Abriegelungsmaßnahmen könnten das Repertoire der gehörten Sprache und den Anblick von unmaskierten Gesichtern, die mit [den Kindern] sprechen, reduziert haben“, heißt es in einer Erklärung der Forscher.

Weiter heißt es: „Möglicherweise wurden auch die Gelegenheiten eingeschränkt, neue Gegenstände von Interesse zu sehen, die zum Zeigen auffordern könnten, sowie die Häufigkeit sozialer Kontakte, die es ihnen ermöglichen, das Winken zu lernen.“

„Das könnte daran liegen, dass sie mehr Zeit zu Hause auf dem Boden verbracht haben als außerhalb des Hauses in Autos und Kinderwagen“, heißt es in der Erklärung weiter.

Obwohl es sich bei der Studie nur um eine Beobachtung handelte, ergänzt sie andere Belege dafür, dass insbesondere das Einsperren und Maskieren massive nachteilige Auswirkungen auf Kinder hat.

Eine britische Studie ergab, dass viele Kinder, die in die Grundschule kommen, stark unterentwickelte sprachliche Fähigkeiten haben, wobei viele nicht einmal ihren eigenen Namen sagen können.

Nach Angaben von Logopäden hat das Tragen von Masken zu einem 364%igen Anstieg der Patientenüberweisungen bei Säuglingen und Kleinkindern geführt.

Eine andere Studie hat gezeigt, dass die durchschnittlichen IQ-Werte von Kleinkindern, die während der Pandemie geboren wurden, um bis zu 22 Punkte gesunken sind, während die verbalen, motorischen und kognitiven Leistungen infolge der Abriegelung gelitten haben.

Eine in der Zeitschrift Royal Society Open Science veröffentlichte Studie ergab, dass die Abriegelung im Vereinigten Königreich bei rund 60 000 Kindern zu klinischen Depressionen führte.

Aus den Zahlen geht hervor, dass im vergangenen Jahr 400 000 britische Kinder wegen Essstörungen und Selbstverletzungen an Spezialisten für psychische Gesundheit überwiesen wurden.

Bildungsexperten haben behauptet, dass der Zwang zum Tragen von Gesichtsmasken bei Schulkindern zu lang anhaltenden psychologischen Traumata geführt hat.

Ein Ofsted-Bericht warnte auch vor schwerwiegenden Lernverzögerungen, die durch die Abriegelungsmaßnahmen verursacht werden.

„Kinder, die zwei Jahre alt werden, sind ihr ganzes Leben lang von Erwachsenen umgeben, die Masken tragen, und können daher Lippenbewegungen oder Mundformen nicht so regelmäßig wahrnehmen“, heißt es in dem Bericht.

Eine weitere Studie aus Deutschland ergab, dass die Lesefähigkeit von Kindern im Vergleich zu den Zeiten vor der COVID-Initiative stark zurückgegangen ist, was auf die Schließung von Schulen zurückzuführen ist.

Die Johns Hopkins University kam zu dem Schluss, dass globale Schulschließungen der Gesellschaft weitaus mehr geschadet als genutzt haben, und die Forscher forderten, dass sie „unbegründet sind und als pandemiepolitisches Instrument abgelehnt werden sollten“.

Dennoch plädieren viele für die Wiedereinführung von Beschränkungen.

Wie wir letzte Woche berichtet haben, weist ein neuer Bericht der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) auf eine Rekordzahl von Kindern hin, die aufgrund eines geschwächten Immunsystems mit Erkältungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Daten der CDC stimmen mit Untersuchungen von Wissenschaftlern in Yale überein, die davor gewarnt haben, dass es nicht normal ist, Kinder mit Kombinationen aus sieben häufigen Viren zu sehen, darunter Adenovirus, Rhinovirus, Respiratory Syncytial Virus (RSV), Humanes Metapneumovirus, Influenza und Parainfluenza sowie COVID-19.

Wie wir schon früher hervorgehoben haben, gab es auch einen weltweiten Ausbruch von Hepatitisfällen bei Kindern, wobei die Medien behaupten, die Ursache sei „unbekannt“.

Beamte der Biden-Regierung haben ständig darauf gedrängt, dass Kinder in den Schulen weiterhin Masken tragen sollen, und es gibt immer noch Horden von Hypochondern, die ihre Kinder dazu zwingen, obwohl COVID unter normalen Umständen praktisch keine Gefahr für die Gesundheit von Kindern darstellt.

