Neue Beweise dafür, dass Covid-Impfstoffe „hyperprogressive“ Krebserkrankungen fördern können

Von Igor Chudov

Vor einiger Zeit habe ich mich mit einer einzigartigen, seltenen Klasse von Antikörpern namens IgG4 beschäftigt, die durch wiederholte Injektionen von mRNA-Covid-Impfstoffen verursacht werden.

Diese IgG4-Antikörper werden normalerweise als Reaktion auf hartnäckige Reizstoffe wie Würmer gebildet. Leider werden wiederholte Injektionen von mRNA-Covid-Impfstoffen von unserem Immunsystem als „anhaltende Reizung“ wahrgenommen und verursachen den IgG4-Antikörperwechsel.

Der Effekt der „anhaltenden Reizung“ tritt möglicherweise nicht nur wegen der wiederholten Injektionen auf, sondern auch, weil die mRNA-Genexpression bei der Hälfte der Geimpften nie aufhört.

Sind diese IgG4-Antikörper harmlos? Haben sie irgendwelche Auswirkungen, die über unsere Immunreaktionen auf COVID-19 hinausgehen? Gibt es einen Grund zur Sorge?

Leider deutet eine Studie aus dem Jahr 2020, die im British Medical Journal’s Journal for Immunotherapy of Cancer veröffentlicht wurde, darauf hin, dass mehr IgG4-Antikörper – gleich welcher Art – das Fortschreiten der Krebserkrankung fördern. Die Studie von Wang et al. wurde zwei Jahre vor der Entdeckung des mRNA-Impfstoff-bezogenen Klassenwechsels zu IgG4-Antikörpern durchgeführt.

Die Studienautoren fanden bei Menschen und Labormäusen krebsfördernde Wirkungen jeglicher IgG4-Antikörper.

ERGEBNISSE: In einer Kohorte von Patienten mit Speiseröhrenkrebs fanden wir heraus, dass IgG4-haltige B-Lymphozyten und die IgG4-Konzentration im Krebsgewebe signifikant erhöht waren und die IgG4-Konzentration im Serum von Patienten mit Krebs anstieg. Beides stand in einem positiven Zusammenhang mit einer erhöhten Bösartigkeit des Krebses und einer schlechten Prognose, d. h. mehr IgG4 schien mit einem aggressiveren Krebswachstum einherzugehen. Wir fanden ferner heraus, dass IgG4 unabhängig von seiner Antigenspezifität die klassischen Immunreaktionen der antikörperabhängigen zellvermittelten Zytotoxizität, der antikörperabhängigen zellulären Phagozytose und der komplementabhängigen Zytotoxizität gegen Krebszellen in vitro hemmte, und diese Wirkungen wurden durch sein Fc-Fragment erzielt, das mit den Fc-Fragmenten des krebsspezifischen IgG1 reagiert, das an Krebsantigene gebunden wurde. … Wir fanden heraus, dass die lokale Anwendung von IgG4 das Wachstum von geimpften Brust- und Darmkrebszellen sowie von Karzinogen-induzierten Hautpapillomen deutlich beschleunigte. Wir testeten auch das Antikörpermedikament für die Krebsimmuntherapie Nivolumab, bei dem es sich um IgG4 mit einer stabilisierenden S228P-Mutation handelte, und stellten fest, dass es das Krebswachstum bei Mäusen deutlich förderte. Dies könnte eine Erklärung für die neu aufgetretene hyperprogressive Erkrankung liefern, die manchmal mit der Krebsimmuntherapie in Verbindung gebracht wird. (Hervorhebung hinzugefügt, hier und unten)

Die Wissenschaftler liefern eine hervorragende Erklärung für die IgG4-Antikörper-Unterklasse:

IgG4 ist ein einzigartiger Antikörper, der bei gesunden Menschen die niedrigste Konzentration unter den IgG-Subtypen aufweist, und seine Funktion wurde bisher nicht gut verstanden. IgG4 wurde als „blockierender Antikörper“ betrachtet, weil er nur in geringem Maße in der Lage ist, Effektor-Immunreaktionen auszulösen. Auf welche Moleküle IgG4 auch immer reagiert, die anschließende Immunreaktion wird dadurch gedämpft.

Die Studie von Wang et al. beschreibt die multidimensionale Untersuchung von IgG4 bei einem breiten Spektrum von Krebspatienten und Geweben mit In-vitro- und In-vivo-Versuchen. Auch diese Forschung wurde im Jahr 2020 durchgeführt, lange bevor die Auswirkungen der Covid-Impfstoffe auf IgG4 festgestellt werden konnten.

Nach der Entnahme von Blut- und Gewebeproben von 82 Patienten fanden die Wissenschaftler heraus, dass höhere IgG4-Werte mit einem höheren Grad (der Grad der Bösartigkeit des Tumors) und einer schlechteren Prognose verbunden waren.

Verursachen IgG4-Antikörper schlechtere Krebsresultate oder erzeugen schlechtere Krebserkrankungen mehr IgG4? Was ist hier das Pferd und was ist der Wagen?

Der Rest der wissenschaftlichen Studie versucht, diese Frage zu beantworten, und die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass IgG4 die Bösartigkeit und Aggressivität der von ihnen beobachteten realen Krebserkrankungen fördert.

Sie fanden heraus, dass selbst nicht krebsspezifisches IgG4 die Immunreaktionen auf Krebszellen hemmt. Da derartige Experimente am Menschen unethisch wären, experimentierten die Autoren stattdessen mit Mausmodellen:

Ich habe das von den Wissenschaftlern zur Verfügung gestellte Bild illustriert und die größeren Tumore – und die Zunahme der Tumorgröße – eingekreist, die nach IgG4-Injektionen auftreten:

Die Autoren beschreiben eine hyperprogressive Erkrankung, die durch einen bestimmten monoklonalen IgG4-basierten Antikörper namens Nivolumab ausgelöst wird, obwohl man sich zuvor Hoffnungen auf dessen potenzielle Nützlichkeit gemacht hatte.

In jüngster Zeit hat die hyperprogressive Erkrankung (HPD) im Zusammenhang mit der Behandlung mit monoklonalen Anti-PD-1- und Anti-PD-L1-Antikörpern bei Krebserkrankungen große Aufmerksamkeit erregt, aber es gibt noch keine einheitliche Erklärung für dieses Phänomen. HPD scheint eine häufige Komplikation bei der Immuntherapie mit Nivolumab bei vielen Krebsarten zu sein, darunter Plattenepithelkarzinome im Kopf- und Halsbereich, nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, Magenkrebs und so weiter. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese IgG4-Antikörper-Medikamente unerwünschte Nebenwirkungen haben könnten, indem sie lokale Immunreaktionen hemmen und indirekt das Krebswachstum fördern. Wenn das spezifische Zielmolekül im Krebs vorhanden ist, könnten diese IgG4-Antikörper-Medikamente wirksam sein. Sind die Zielmoleküle jedoch nicht oder nur in geringem Umfang vorhanden, könnte die immunhemmende Wirkung von IgG4 überwiegen und das Krebswachstum beschleunigen. Diese mögliche nachteilige Wirkung von IgG4 könnte bei Patienten, die mit PD-1-gerichteten Medikamenten mit IgG4-Struktur behandelt werden, zu HPD beitragen.

Was ist eine „hyperprogressive Krankheit“? Es ist natürlich dasselbe wie „Turbokrebs“, aber es ist ein passenderer wissenschaftlicher Begriff.

Die Autoren kommen zu dem Schluss:

Schlussfolgerung Es scheint einen bisher unerkannten Mechanismus zur Umgehung des Immunsystems zu geben, bei dem IgG4 eine wesentliche Rolle in der Mikroumgebung von Krebs spielt, was Auswirkungen auf die Krebsdiagnose und die Immuntherapie hat.

Zunahme der Krebstodesfälle in Australien

Leider sind relativ wenige aktuelle Krebsstatistiken offiziell verfügbar. Ein Internetforscher namens „Ethical Skeptic“ hat einige alarmierende Zahlen gefunden. Ich möchte keine seiner spezifischen Ergebnisse hervorheben, da ich sie noch nicht persönlich überprüfen konnte, aber meine Leser mögen selbst einen kritischen Blick darauf werfen.

Was jedoch verfügbar ist, ist ein Anstieg der Krebstodesfälle um 7 % in Australien, einem stark geimpften Land. Da Krebserkrankungen in der Regel Jahre brauchen, um sich zu entwickeln und zu wachsen, ist ein solcher Anstieg besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass erst zwei Jahre vergangen sind, seit die Australier ihre „sicheren und wirksamen“ Impfstoffe erhalten haben.

Eine Hoffnung für geimpfte Menschen

In meiner Arbeit mache ich mich nie über geimpfte Menschen lustig und stelle keine unbegründeten, düsteren Prognosen auf, die nicht durch Beweise gestützt werden. Ich verzichte lieber auf zusätzliche Klicks und Abonnenten, als meine Leser falsch zu informieren. Lassen Sie mich meine Gründe für die Hoffnung zusammenfassen, dass diese biologischen Erkenntnisse hoffentlich einige Menschen verschonen werden:

Wir beginnen gerade erst, die Auswirkungen von IgG4-Antikörpern auf Krebs zu verstehen

Nur etwa die Hälfte der geimpften Personen bildet IgG4-Antikörper in ausreichender Menge

Obwohl Experimente eine Zunahme der IgG4-Antikörper im Laufe der Zeit zeigten, können diese Antikörper langfristig abnehmen.

Bislang gibt es keine Beweise dafür, dass IgG4-Antikörper Krebs verursachen – die Beweise deuten lediglich darauf hin, dass sie bestehende Krebserkrankungen verstärken und beschleunigen.

Was die Beweise zeigen, ist, dass einige Krebsarten, die möglicherweise vor der mRNA-Injektion behandelbar waren, aggressiv und schwer zu behandeln werden können, ein Zustand, den die Autoren der BMJ-Studie als „hyperprogressive Krankheit“ bezeichnen.

Ich hoffe und bete, dass die Zahl der von der „hyperprogressiven Krankheit“ betroffenen Menschen gering sein wird – und ich hoffe, dass meine Leser dieser Aussage zustimmen werden.