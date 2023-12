Meta sammelt absichtlich Daten von Millionen von Kindern unter 13 Jahren – will aber nicht, dass die Öffentlichkeit davon erfährt

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Die Facebook-Muttergesellschaft Meta erlaubt wissentlich Millionen von Kindern unter 13 Jahren die Nutzung von Instagram, verheimlicht diese Tatsache aber eifrig vor der Öffentlichkeit. Dies geht aus einer neuen, ungekürzten Klage hervor, die gegen das Unternehmen eingereicht wurde und über die die New York Times berichtet.

Obwohl Meta mehr als eine Million Meldungen über minderjährige Nutzer erhalten hat, hat es nur einen Bruchteil der Konten deaktiviert und stattdessen „routinemäßig weiterhin“ persönliche Daten von Kindern – einschließlich Standorte und E-Mail-Adressen – ohne elterliche Zustimmung gesammelt, heißt es in dem ungeschwärzten Dokument.

Das Unternehmen setzt seine Technologie auch gezielt ein, um „Jugendliche und Teenager zu verführen, zu engagieren und schließlich zu verführen“, und stellt seine Plattformen öffentlich als sicher für Jugendliche dar, während es seine eigenen internen Untersuchungen verschweigt, die zeigen, dass die Nutzer auf seinen Plattformen in hohem Maße Schaden nehmen.

Diese Praktiken verstießen gegen das Bundesgesetz zum Schutz der Privatsphäre von Kindern und gegen die kalifornischen Gesetze über falsche Werbung und unlauteren Wettbewerb, heißt es in der Beschwerde.

„Innerhalb des Unternehmens ist Metas tatsächliches Wissen, dass Millionen von Instagram-Nutzern unter 13 Jahren sind, ein offenes Geheimnis, das routinemäßig dokumentiert, rigoros analysiert und bestätigt wird“, heißt es in der Klage.

Die Vorwürfe sind Teil einer Bundesklage, die im Oktober von einer überparteilichen Koalition von 33 Generalstaatsanwälten gegen Meta Platforms Inc. beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereicht wurde. Die ursprüngliche Klageschrift enthielt Beweise, die im Rahmen der Untersuchung unter Verschluss gehalten wurden.

Die am Montag veröffentlichte, größtenteils ungeschwärzte Klageschrift enthält zusätzliche Informationen über das angebliche Fehlverhalten von Meta, die in der ursprünglichen Klageschrift geschwärzt waren.

Anhand von Texten aus internen E-Mails und Chats von Mitarbeitern, Abschriften von Telefongesprächen, Unternehmenspräsentationen und Passagen aus internen Berichten wird in der Beschwerde dargelegt, dass Meta einen großen Wert in der Zeit und den Daten von Kindern und Jugendlichen sah und sie absichtlich ins Visier nahm, um die Gewinne des Unternehmens zu steigern.

„Meta weiß, dass das, was es tut, schlecht für Kinder ist – Punkt. Dank unserer ungeschwärzten Bundesbeschwerde liegt es nun schwarz auf weiß vor, und es ist vernichtend“, sagte der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta in einer Pressemitteilung. „Wir werden diese Angelegenheit weiterhin mit Nachdruck verfolgen“.

Nach dem Children’s Online Privacy Act (COPPA) ist es illegal, Daten von Kindern unter 13 Jahren zu sammeln, und Unternehmen können pro Verstoß mit Geldstrafen von bis zu 50,120 Dollar belegt werden.

Mit der Klage wird ein Unterlassungsanspruch sowie zivilrechtliche Strafen und andere finanzielle Entschädigungen gefordert. Wenn die Klage Erfolg hat, könnten Meta Hunderte von Millionen Dollar oder mehr an Strafen drohen.

Als die Klage im Oktober eingereicht wurde, gab Meta eine Erklärung ab, in der es sich „enttäuscht“ über die Klage äußerte. Es fügte hinzu, dass das Unternehmen das Engagement der Generalstaatsanwälte teilt, Jugendlichen „sichere, positive Online-Erfahrungen zu bieten, und bereits über 30 Tools zur Unterstützung von Jugendlichen und ihren Familien eingeführt hat“.

Am Samstag sagte ein Meta-Sprecher: „Die [unredigierte] Klage stellt unsere Arbeit durch selektive Zitate und herausgepickte Dokumente falsch dar“, berichtete die Times.

Kinder als Nutzer auf Meta-Plattformen

In einer Aussage von Meta-Führungskräften vor dem Kongress im Jahr 2021 spielte das Unternehmen sein Wissen über Nutzer unter 13 Jahren herunter, indem es sich auf seine Nutzungsbedingungen berief, in denen es ausdrücklich heißt, dass Nutzer unter 13 Jahren nicht erlaubt sind und Nutzer aufgefordert werden, selbst anzugeben, dass sie 13 Jahre alt oder älter sind.

Die Beschwerde enthält jedoch interne Meta-Dokumente mit detaillierten Berichten über das Eindringen des Social-Media-Riesen in die Altersgruppe der 11- und 12-Jährigen“, Berichte an Zuckerberg über 4 Millionen Nutzer unter 13 Jahren auf den Seiten und andere Beweise dafür, dass Meta sich der minderjährigen Nutzer durchaus bewusst war.

Die Diagramme zeigen, dass das Unternehmen wusste, dass Instagram täglich und in zunehmendem Maße von unter 13-Jährigen genutzt wird, und dass die Verwendung des Begriffs „Marktdurchdringung“ darauf hindeutet, dass eine solche Nutzung erwünscht und beabsichtigt ist.

Meta wurde auch über einzelne Konten von minderjährigen Instagram-Nutzern durch Beschwerden informiert, die bei dem Unternehmen eingereicht wurden, manchmal von Eltern. Das Unternehmen hat jedoch die Politik, „bestimmte externe Berichte automatisch zu ignorieren“, so die Staatsanwaltschaft, wenn das Konto keinen Lebenslauf oder kein Foto des Nutzers enthält. Es sammelt auch weiterhin deren Daten.

Allein im Jahr 2021 erhielt das Unternehmen „über 402.000 Meldungen über minderjährige Nutzer auf Instagram über das Webformular und den In-App-Meldeprozess für Minderjährige“, deaktivierte aber weniger als 164.000 dieser Konten.

Meta sammelt persönliche Daten über alle Facebook- und Instagram-Nutzer. Und bei Nutzern unter 13 Jahren geschieht dies ohne die Zustimmung der Eltern, was einen Verstoß gegen COPPA darstellt.

Gemäß COPPA müssen Online-Sites und -Dienste, die sich an Kinder unter 13 Jahren richten, die Zustimmung der Eltern einholen, bevor sie personenbezogene Daten von Kindern sammeln oder verwenden.

Wachsende „verbrachte Zeit“ auf der Plattform

Die ehemalige Chief Operating Officer von Meta, Sheryl Sandberg, und der Mitbegründer Mark Zuckerberg haben in Presseerklärungen bzw. bei Anhörungen im Kongress öffentlich bestritten, dass Meta seine Plattformen so konzipiert hat, dass sie süchtig machen, um die „verbrachte Zeit“ zu maximieren.

Doch je länger ein Nutzer auf einer Plattform wie Facebook oder Instagram bleibt, desto mehr persönliche Daten kann die Plattform sammeln und desto effektiver kann gezielte Werbung geschaltet werden, heißt es in der Beschwerde.

Dies ist laut Dr. Victoria L. Dunckley, integrative Psychiaterin und Autorin von „Reset Your Child’s Brain: A Four-Week Plan to End Meltdowns, Raise Grades, and Boost Social Skills by Reversing the Effects of Electronic Screen-Time“ (Ein Vier-Wochen-Plan, um Zusammenbrüche zu beenden, die Noten zu verbessern und die sozialen Fähigkeiten zu steigern, indem man die Auswirkungen der elektronischen Bildschirmzeit umkehrt), die gegenüber The Defender erklärte, dass die Bildschirmzeit, insbesondere in den sozialen Medien, Kindern auf verschiedene Weise schadet und sie nicht unbedingt die Fähigkeit haben, sich dagegen zu wehren.

Sie sagte:

„Jegliche Bildschirmzeit belastet das Nervensystem und wirkt letztlich depressionsfördernd, indem sie die Gehirnchemie, die Belohnungswege, die Körperuhr und die Stresshormone verändert. Wenn man dies bedenkt und die verschiedenen Aspekte hinzunimmt, die soziale Medien mit sich bringen – soziale Vergleiche, Probleme mit dem Körperbild, selbstzerstörerisches Verhalten, zwanghafte Nutzung usw. – und dann noch die Tatsache berücksichtigt, dass sich die Gehirne von Kindern noch entwickeln, ist es absurd, vorzuschlagen, dass Kinder soziale Medien nutzen sollten, geschweige denn, sie ohne die Erlaubnis der Eltern zu nutzen. „Der Schärfegrad, den wir heute bei jungen Menschen beobachten, ist so hoch, wie ich es in 20 Jahren noch nie gesehen habe. Und den Kindern geht es nicht besser, auch nicht denen, die über Ressourcen verfügen. Ein großer Teil davon ist die unwiderstehliche Anziehungskraft der sozialen Medien – selbst wenn sie diese als Problem erkennen, können sie nicht aufhören. Wir, die Erwachsenen, müssen ihnen helfen, damit aufzuhören. Sie dazu bringen, aufzuhören.“

Interne Kommunikationsauszüge in der Beschwerde zeigen, dass Meta sich dieser Schäden bewusst war, und dennoch konzentrierte sich das Unternehmen ausdrücklich darauf, die Nutzungsdauer von Kindern und Jugendlichen zu erhöhen, indem es Tools wie seinen „Empfehlungsalgorithmus“ entwickelte, die solche Effekte ausdrücklich ausnutzen, anstatt sie zu vermeiden.

Aus den Dokumenten geht beispielsweise hervor, dass Meta wusste, dass seine Empfehlungsalgorithmen bei jungen Nutzern, „deren sich entwickelnde Gehirne besonders anfällig für solche Taktiken sind“, zeitweise Dopaminausschüttungen auslösen. Und Meta wusste, dass dies bei jungen Nutzern „zu Problemen führen“ könnte.

Dennoch setzte es diese nicht nur weiterhin ein, sondern nutzte auch die von den Nutzern gesammelten Daten, um das Engagement der Nutzer über seine Empfehlungsalgorithmen auf individueller Ebene zu steuern, was es jungen Nutzern noch schwerer machte, sich zu widersetzen“, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Metas Wissen darüber, wie sich Plattformen auf Kinder und Jugendliche auswirken, wurde erstmals 2021 öffentlich gemacht, als die Whistleblowerin Frances Haugen interne Dokumente mit dem Wall Street Journal teilte, aus denen hervorging, dass das Unternehmen wusste, dass seine Plattformen Depressionen, Essstörungen und Selbstmordgedanken bei Mädchen im Teenageralter verschlimmerten.

In diesem Fall enthält die Beschwerde Abschnitte eines internen Dokuments, das Zuckerberg vorgelegt wurde und in dem Bedenken geäußert wurden, dass Bildfilter, die die Auswirkungen von Schönheitsoperationen simulieren, schädliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Mädchen im Teenageralter haben.

Zuckerberg legte persönlich sein Veto gegen die vorgeschlagene Richtlinie zum Verbot solcher Bilder ein und bezeichnete sie als „paternalistisch“, heißt es in der Beschwerde.

Experten werfen dem Unternehmen seit langem vor, Kinder zu ihrem Nachteil auszunutzen. Im Mai schrieb eine Gruppe von fast 70 hochrangigen Kinderrechtlern“ einen Brief an Zuckerberg, in dem sie die bekannten psychischen Risiken der sozialen Medien für Kinder darlegten und ihn davor warnten, andere Plattformen, wie die virtuelle Realität, für Kinder zu öffnen.

Sie schrieben:

„Ihr Geschäftsmodell beruht auf der Maximierung der Nutzerbindung und der auf Ihrer Plattform verbrachten Zeit, ohne Rücksicht auf die Risiken, die dies für Nutzer jeden Alters mit sich bringt. Infolgedessen werden den Nutzern – einschließlich Kindern und Jugendlichen – schädliche, aufmerksamkeitsstarke Inhalte angeboten, die Alkohol, Drogen, Magersucht und ungesunde Diäten sowie gefährliche Herausforderungen fördern.“

In einem Bericht des Center for Countering Digital Hate vom März 2023 wurde festgestellt, dass das Engagement auf Metas Plattformen nicht nur zu einer Reihe von psychischen Problemen führt, sondern dass Minderjährige auf einigen von Metas Plattformen auch andere konkrete Schäden erfahren. Beispielsweise sind viele junge Menschen „routinemäßig Belästigungen und Beschimpfungen – einschließlich sexuell eindeutiger Beleidigungen und rassistischer, frauenfeindlicher und homophober Belästigungen – und anderen anstößigen Inhalten ausgesetzt“.

Bei einer Anhörung eines Unterausschusses des Senats im November teilte der ehemalige Meta-Mitarbeiter Arturo Bejar Daten mit, aus denen hervorging, dass zwischen 13 % und 24,4 % der Kinder zwischen 13 und 15 Jahren unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche erhalten hatten.

Eine breitere rechtliche und regulatorische Strategie

Im Jahr 2021 kündigte Meta an, ein Instagram für Kinder zu entwickeln, obwohl die Idee sofort von Experten für die Entwicklung von Kindern und Mitgliedern des Kongresses zurückgewiesen wurde.

Kurz darauf wurden die Whistleblower-Berichte veröffentlicht und der Dokumentarfilm „The Social Dilemma“ erschien, der anhand von Insideraussagen die Auswirkungen der sozialen Medien auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen aufzeigte.

Obwohl Meta die Pläne für Instagram for Kids schließlich aufgab, kündigte Bonta eine landesweite Untersuchung an, um herauszufinden, ob Meta über Instagram absichtlich eine Plattform geschaffen hat, die Kinder süchtig macht, obwohl sie die Schäden kannte.

Die vorliegende Klage ist ein Ergebnis dieser Untersuchung. Im Rahmen dieser koordinierten Bemühungen haben Generalstaatsanwälte in neun weiteren Staaten ebenfalls Klagen gegen Meta vor ihren jeweiligen Gerichten eingereicht, wie die Associated Press im Oktober berichtete.

Die Tech-Reporterin der New York Times, Natasha Singer, sagte, dass die Ermittlungen und die Strategie in mehreren Bundesstaaten dem Vorgehen gegen Big Tobacco ähneln.

Dunckley sagte, es sei wichtig, dass Maßnahmen gegen diese Unternehmen ergriffen werden. „Wir können nicht einfach darauf hoffen, dass sich die Unternehmen der sozialen Medien selbst kontrollieren werden“, sagte sie. „Sie werden es nicht tun, und wenn sie es tun, wird es nicht genug sein.

Meta war in der Vergangenheit auch schon mit Klagen wegen Datenschutzverletzungen konfrontiert. Im Jahr 2019 wies die Federal Trade Commission (FTC) den Tech-Giganten an, einige seiner Praktiken zu ändern und eine Rekordstrafe in Höhe von 5 Milliarden Dollar zu zahlen, weil er die Nutzer über die Möglichkeit der Kontrolle über ihre persönlichen Daten getäuscht hatte.

Diese Entscheidung erfolgte inmitten eines Vorstoßes der FTC im Jahr 2019, große Technologieunternehmen wegen einer Reihe mutmaßlich wettbewerbswidriger Praktiken ins Visier zu nehmen. hat auch erfolgreich Beschwerden gegen Google und YouTube, Amazon, Microsoft und Epic Games eingereicht.