Neue Daten zeigen, dass das Krankenhausrisiko von Omikron deutlich geringer ist als von Delta, FDA genehmigt COVID-Pille von Pfizer

Kurz bevor die FDA bekannt gab, dass sie die COVID-Pille von Pfizer offiziell für Patienten ab 12 Jahren zugelassen hat (obwohl das Medikament wahrscheinlich nur bei Hochrisikopatienten eingesetzt werden wird), trafen neue Daten sowohl aus Südafrika als auch aus Schottland ein, die zeigen, dass das Krankenhausaufenthaltsrisiko bei Omikron deutlich geringer ist als bei Delta.

Vorläufige Daten aus einer schottischen Studie deuten darauf hin, dass bei der neueren Variante die Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, um zwei Drittel geringer ist. Allerdings wurde davor gewarnt, dass die Variante aufgrund ihrer erhöhten Infektiosität weitere Probleme verursachen könnte.

Für die schottische Studie wurden die Gesundheitsdaten von 5,4 Millionen Menschen in Schottland herangezogen. Eine weitere Studie, die online veröffentlicht wurde, stammt von Forschern des südafrikanischen National Institute for Communicable Diseases, die seit der ersten Bestätigung der Existenz von Omikron durch die WHO immer wieder Daten über Omikron veröffentlicht haben. In ähnlicher Weise wurde festgestellt, dass Menschen, die mit Omikron infiziert sind, mit 70 bis 80 % geringerer Wahrscheinlichkeit eine Krankenhausbehandlung benötigen als Menschen, die mit früheren Varianten, einschließlich Delta, infiziert sind.

Eine Sache, die bei Omikron noch unklar ist, ist, ob er tatsächlich weniger virulent ist als andere Stämme. Die südafrikanischen Daten deuten jedoch darauf hin, dass die Omikron-Variante auch das Risiko einer Beatmung oder eines ähnlich invasiven Eingriffs senkt.

Wir haben gestern berichtet, dass die FDA nur noch ein oder zwei Tage von einer Entscheidung entfernt war, die dann am Mittwoch erwartet wurde (was auch eingetroffen ist).

Das Pfizer-Medikament mit dem Namen Paxlovid ist für COVID-Patienten ab 12 Jahren zugelassen, die anfällig für schwere Erkrankungen sind. Die Anforderungen für die Zulassung werden wahrscheinlich hoch bleiben.

Paxlovid scheint wesentlich wirksamer zu sein als eine ähnliche antivirale Pille von Merck, bekannt als Molnupiravir, die noch auf die Zulassung durch die FDA wartet, obwohl es hieß, dass sie ebenfalls diese Woche zugelassen werden sollte. Die US-amerikanische und jetzt auch die britische Regierung haben gerade neue Chargen von Millionen von Pillen bei beiden Herstellern bestellt.