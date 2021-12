Psychologische Agenda 2030 – Gehorsamkeitstraining für Kinder im Vorschulalter bis hin zu Erwachsenen bereits global, mit Milliardenfinanzierung für volle Kontrolle – Teil 1: Einführung

Die Agenda 2030 für Bildung ist ein globales Gehorsamstraining für die Menschheit von der Vorschule bis zum Erwachsenenalter. Eine Mind-Control-Agenda in 110 Ländern, unterstützt durch Milliarden.

Das Ausmaß der Agenda, die in diesem Bericht aufgedeckt wird, ist so verblüffend, so weitreichend und so schädlich für die gesamte Weltbevölkerung, dass ich es für notwendig halte, ihn in der ersten Person vorzustellen, bevor ich die einzelnen Kapitel ausbreite. Da die Zeit drängt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese Informationen so schnell wie möglich an alle Enden der Welt gelangen. Es geht um eine Operation zur Bewusstseinskontrolle, Gehorsamstraining und Gehirnwäsche, an der die Globalisten seit einigen Jahrzehnten arbeiten und die sie seit 2016 mit voller Kraft umsetzen. Mit Ausnahme einer kleinen Anzahl von Menschen, die nur einen Bruchteil der Gesamtagenda berühren, haben sie ihren Masterplan ausgerollt, während sie uns gleichzeitig mit viel kleineren Schlachten ablenkten. Es geht um die psychologische Auslese der Bevölkerung, um alle in die Agenda 2030 mit einer einzigen Denkweise und einem einzigen Maß an Gehorsam einzubinden, der verfolgt, kontrolliert und bewertet wird – und all das wird als „eingebettetes“ PreK-12-Schulprogramm getarnt, das die Einbeziehung der Eltern und eine lebenslange Reise des „Lernens“ für alle unter der neuen „globalen Staatsbürgerschaft“ beinhaltet, einschließlich der Erwachsenen. Noch beunruhigender ist eine zweite Agenda, die mit der ersten verknüpft ist und auf ihrer Version von „Spiritualität“ basiert, um ein ganz neues Glaubenssystem zu schaffen, das mit dunklen Praktiken durchtränkt und als Liebe und Akzeptanz aller Religionen getarnt ist. Es ist, als ob die Welt hypnotisiert wird.

Vor ein paar Wochen besuchte ich eine Freundin, die mir eine Geschichte über die Erfahrungen ihrer Tochter in der Schule erzählte. Sie erzählte, dass die Schule ein neues Programm einführte, um Kindern mit psychischen Problemen zu helfen, da die Covid-19-Pflichten und -Restriktionen so viele Depressionen bei Kindern verursacht hatten. Die Lehrerin ihrer Tochter, die weder Beraterin noch Psychologin ist, erklärte den Kindern, dass niemand sie lieben wird, wenn sie sich nicht selbst lieben, und dass niemand an sie glauben wird, wenn sie nicht an sich selbst glauben. Die meisten Menschen würden das hören und sagen: „Das ist so wahr, wir müssen uns selbst lieben“, aber sie haben den anderen Teil der Botschaft nicht verstanden. Ihre Tochter hat ihn jedoch nicht überhört. Sie hob die Hand und sagte der Lehrerin, dass sie in beiden Punkten anderer Meinung sei. Sie erklärte, dass sie sich selbst zwar nicht liebt, aber weiß, dass ihre Mutter sie immer liebt, und das gibt ihr ein besseres Gefühl. Die Lehrerin sagte: „Und deshalb liebst du dich selbst“. Ihre Tochter erwiderte: „Nein, das tue ich nicht. Ich fühle mich dadurch nur besser. Genauso ist es mit dem Glauben an mich selbst. Ich glaube nicht immer an mich selbst und werde nervös, wenn ich auf die Bühne muss, aber ich schaue zu meiner Mutter und sie sagt mir, dass sie an mich glaubt, und dann fühle ich mich besser. Aber ich glaube nicht an mich selbst.“ Kluges Mädchen.

Als sie das Klassenzimmer verließ und nach Hause kam, wurde ihr klar, dass es für eine Lehrerin wirklich schrecklich ist, Kindern beizubringen, dass niemand sie lieben wird, wenn sie sich selbst nicht lieben. In einer Zeit, in der Kinder depressiv sind und die Selbstmordrate steigt, und diese Lehren angeblich gemacht werden, um Kindern zu helfen, dachte sie: Was ist mit denen, die vielleicht selbstmordgefährdet sind? Stell dir vor, du erhältst diese Botschaft und bekommst gesagt, dass dich niemand liebt oder niemand an dich glaubt? Das ist doch alles nur Psychoterror.

Ich fragte meinen Freund, worum es sich bei diesem „Programm“ genau handele, und begann noch am selben Abend, mich damit zu befassen. Was als Versuch begann, herauszufinden, wer dahinter steckt und wie weit sie es getrieben haben, wurde zu unzähligen Stunden und Tagen, in denen ich eine nicht enden wollende Spur von Geldern verfolgte, die in diese Agenda gepumpt wurden, die zusätzliche Agenda entdeckte und schließlich ihr ganzes Spiel bei diesem massiven, psychologischen Unterfangen zur Kontrolle der gesamten Bevölkerung sah. Sogar für mich – bei all den Agenden, die ich aufgedeckt habe – hat diese den Vogel abgeschossen.

Nach einer Woche hatte ich bereits über 40 Seiten mit Forschungsnotizen zusammengestellt, in denen ich in jede Spalte dessen eintauchte, worum es bei dieser groß angelegten Agenda wirklich geht, wer sie betreibt, sie finanziert, sie erschaffen hat, wie viele Arme sie tatsächlich hat, wie weit sie damit sind, welche Geräte sie einzusetzen gedenken, wohin sie sich entwickelt und wie alles mit der digitalen Identität, dem sozialen Punktesystem und der vollständigen Überwachung und Verfolgung jedes Menschen durch diese bereits vorhandenen Mechanismen verbunden ist.

Ich habe schnell erkannt, dass es hier nicht nur um die Kinder oder die Umwandlung des gesamten Bildungssystems in ein Gedankenkontrollmodell geht. Es handelt sich um eine umfassende Operation für die gesamte Bevölkerung, die sich einer Denkweise und einem Glaubenssystem mit kontrolliertem Gehorsam anpassen soll, um eine globale Bürgerbelegschaft aufzubauen, die auf Abruf arbeitet und durch virtuelle und erweiterte Realität aktiviert wird. Diese Programme sind lediglich der Einstieg. Es ist der Rahmen, den sie den Eltern verkaufen können, um sie zu überzeugen, ihre eigenen Kinder zu erziehen, während sie sich selbst erziehen, ohne es überhaupt zu merken. Es handelt sich um ein Programm für „die ganze Familie“ und „die ganze Gemeinschaft“, aber die Schulen sind das Tor. Es ist der Mechanismus, den sie mit Hilfe von Beratern, Erziehern, Ärzten und Unternehmen nutzen, die ebenfalls auf diese Illusion hereinfallen. Die kritische Rassentheorie ist eine weitere Form der Gehirnwäsche, die ein Ende haben muss, aber sie lenkt von ihrer wahren Agenda ab, die sich durch ganze Lehrpläne zieht, sowohl in der Schule als auch außerhalb der Schule, und die so ausgeklügelt ist, dass das Durchschnittsauge sie nicht einmal erkennt. Sie ist umhüllt von Feinheiten, umgekehrter Psychologie, emotionalen Aufladungen und wird in einer Weise vermittelt, die die Kinder begeistert und den Eltern Hoffnung gibt. Dieser Schleier muss gelüftet werden.

Sie haben bereits Milliarden in diese Sache gesteckt, die Industrie hergestellt, ihren Auftritt inszeniert, unzähligen Eltern, Erziehern, Unternehmen und Kindern diese „neue Vision“ der Bildung für die vierte industrielle Revolution verkauft, sich in die Gesetzgebung eingearbeitet, Covid-Hilfsgelder abgeschöpft, globale Räte, Kommissionen und Finanzierungsausschüsse geschaffen und sind in über 110 Ländern, einschließlich den USA, tätig. So groß ist das Ganze. Und jetzt wollen sie 400 Milliarden Dollar für „kostenlose Vorschul“-Gehorsamkeitstrainings durch das „Build Back Better“-Gesetz in den USA, wo diese Programme vorbereitet werden, um potenziell in allen 50 Staaten eingeführt zu werden. Deshalb wollen sie die kostenlose Vorschulerziehung. Das US-Bildungsministerium, das US-Gesundheitsministerium, die CDC und andere Behörden arbeiten bereits mit den Globalisten zusammen. Sie können sich nicht einmal vorstellen, welche Reichweite sie direkt vor unserer Nase erreicht haben, bis Sie diesen vollständigen Bericht lesen.

Sie sind so geschickt in der Wortwahl, im Marketing und darin, die politischen Entscheidungsträger zu kaufen und zu überzeugen, um die Welt glauben zu machen, dass dies der Weg in die Zukunft sei, dass 99% der Bevölkerung keine Ahnung haben, worum es wirklich geht oder dass es überhaupt begonnen hat … bis es zu spät ist. Die Überwachungssysteme sind bereits vorhanden, das soziale Scoring findet bereits statt, und alles, was sie brauchen, ist dieser letzte Anstoß, um die Gedanken und den Lebensunterhalt von Millionen zu kontrollieren – und der Schalter wird umgelegt. Lichter aus. So schnell können sie mit all dem vorankommen, wenn die Menschen nicht auf das Gesamtbild aufmerksam gemacht werden – auf die gesamte Agenda. Sich dessen bewusst zu sein, ist der erste Schritt, um sich nicht zu fügen. Es ist bewundernswert, gegen Schulbehörden vorzugehen, aber die Realität ist, dass sie bereits öffentliche Schulen, Charterschulen, außerschulische Programme, Sommerlager, virtuelle Schulen und Fernunterricht, Pädagogen ins Visier genommen haben und sogar in Unternehmen vorstoßen. Ein Wort dazu: Homeschool. Wenn Sie in einer Beziehung mit jemandem sind, der Sie mißbraucht, bleiben Sie dann und versuchen weiter, weniger Prügel auszuhandeln, oder beenden Sie die Beziehung? Bilden Sie mit anderen Eltern Homeschooling-Programme.

Jede Form der Einhaltung der Vorschriften, das Herunterladen einer Impfpass-App oder das Erstellen einer digitalen Identität wird diese Agenda schneller voranbringen. Wenn Millionen von Menschen die Impfpässe nicht einhalten und sich für den Hausunterricht entscheiden, haben sie keinen Zugang mehr, um diese Agenda der Gedankenkontrolle umzusetzen. Natürlich werden sie ihre Bemühungen an anderen Fronten fortsetzen, aber dies ist die Front, die sie am meisten wollen und brauchen, um alles durchzusetzen.

Es gibt immer noch einige Gesetzgeber, die für die Rechte der Menschen kämpfen, einige, die ein Feuer unter dem Hintern brauchen, und andere, die einfach nur korrupt sind. Legen Sie diesen vollständigen Bericht den ersten beiden Gruppen vor und machen Sie etwas Lärm. Geben Sie diesen Bericht weiter an alle Ihnen bekannten Medien, Freunde, Familienmitglieder, Mitarbeiter, Eltern, Gemeinden und Menschen in anderen Ländern. Wenn die Menschen die Illusionen, die die Globalisten erschaffen haben, nicht durchschauen können, werden sie nie verstehen, was auf sie zukommt – bis es ihnen ins Gesicht schlägt, und dann ist es für uns alle zu spät. Bei DIESER Agenda geht es um JEDEN MENSCHEN und es sollte viel einfacher sein, sie zu vermitteln und klare Beweise dafür zu liefern als für viele andere Agenden. Aber dies ist die große Agenda. Das ist die Art und Weise, wie sie den Verstand durch ihre ultimative Gedankenkontrollprogrammierung verändern und uns alle in ihr System einspannen wollen.

Verstehen Sie, dass sie diese Operation bereits in 110 Ländern, einschließlich den USA, durchführen. Sie wollen nicht nur eine „lebenslange Impfung“, sondern auch ein „lebenslanges“ Gehorsamstraining für alle. Dies ist der psychologische Teil ihres Plans, und die digitale Identität eines jeden in der Blockchain zur vollständigen Kontrolle ist das physische Element zum Aufbau unseres Versklavungssytems. Das ist es, wofür Ihre Steuergelder verwendet werden – die Kontrolle über Ihren Verstand und Ihren Lebensunterhalt. Die Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Wenn sie die Köpfe gewinnen, gewinnen sie diese Schlacht. Ohne Befolgung und Gehorsam werden sie scheitern. Lassen Sie mich das wiederholen – ohne Befolgung und Gehorsam werden die Globalisten scheitern.

Dieser Bericht wird in den nächsten Wochen in mehreren Kapiteln veröffentlicht werden. Der gesamte Bericht wird im Bookshop als einzelnes PDF-Dokument zum Download zur Verfügung stehen, sobald er in seiner Gesamtheit veröffentlicht ist. Allein der Abschnitt über die Finanzierung des privaten Sektors umfasst bereits mehr als 14 Seiten, und darin ist der Abschnitt über die Finanzierung durch Bund und Länder noch nicht enthalten. Die Zahl der beteiligten Organisationen und Akteure liegt bereits bei über 300, und das ist nur die kurze Liste.