Neue Dokumente zeigen, wie die USA 1,9 Millionen Dollar in „Desinformations“-Aufklärung investieren

Bidens Regierung investiert 1,9 Millionen Dollar in „Desinformations“-Aufklärung: Dokumente enthüllen Details

Die Biden-Administration wird fast zwei Millionen Dollar an Steuergeldern für ein Medienerziehungsprogramm ausgeben, um Pädagogen, Medienfachleute, Bibliothekare, Regierungsangestellte und Informationsspezialisten im Ausland darin zu schulen, wie man „Desinformation“ bekämpft, wie aus Dokumenten hervorgeht, die dem Washington Examiner vorliegen.

Der Zuschuss in Höhe von 1,9 Millionen Dollar ist Teil des American Spaces Digital Literacy and Training Program, das dem Bureau of Educational and Cultural Affairs des Außenministeriums untersteht. Ziel des Büros ist es, „Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Zugänglichkeit in allen Aspekten seiner Arbeit zu verankern“ sowie „das gegenseitige Verständnis zwischen den Menschen in den Vereinigten Staaten und den Menschen in anderen Ländern zu verbessern“.

Das Ministerium wird das Geld an eine amerikanische Hochschuleinrichtung oder eine gemeinnützige Organisation vergeben, die in mindestens 16 Ländern in Europa und Zentralasien ein Programm zur Förderung der digitalen Kompetenz einrichtet. Bewerbungen werden bis zum 7. Juni entgegengenommen.

Nach Angaben eines Sprechers des Außenministeriums ist Desinformation ein „vorrangiges Problem auf der ganzen Welt“, und der Zuschuss wird „zur Erreichung der außenpolitischen Ziele der USA beitragen“.

„Der Prozess der Vergabe von Zuschüssen durch das US-Außenministerium wird im Einklang mit den geltenden Bundesgesetzen und -richtlinien verwaltet, auch in Bezug auf Voreingenommenheit und Vorzugsbehandlung“, so der Sprecher. „Das Ministerium kann sich nicht weiter zu seinem Auswahlverfahren in Bezug auf diese spezielle Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen und zu potenziellen Preisen und Umsetzungs- und Einsatzstrategien äußern.“

In einem Gespräch mit dem Washington Examiner sagte der Abgeordnete Glenn Grothman (R-WI), Mitglied des Ausschusses für Aufsicht und Rechenschaftspflicht, Folgendes: „Präsident Biden ist dafür bekannt, dass er sich von der Wahrheit entfernt hat. Ich weiß also nicht, ob man ihm zutrauen kann, zu entscheiden, was Wahrheit und was Fiktion ist.“