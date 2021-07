Neue Erkenntnisse: Experten-Wissenschaftler sagen über die Herkunft des Virus aus

mercola.com

Expertenaussagen von zwei Wissenschaftlern tragen zur Klärung der Herkunft von COVID-19 bei, das ihrer Meinung nach aus einem Labor in Wuhan, China, als Ergebnis umstrittener Gain-of-Function (GOF)-Forschung ausgetreten ist

Es gibt keine Beweise für die Theorie, dass SARS-CoV-2 auf einem Nassmarkt in China entstanden ist, und es wurde kein tierischer Wirt oder eine weit verbreitete Übertragung von Tier zu Mensch gefunden

SARS-CoV-2 hat einen einzigartigen Auslöser auf der Oberfläche, der als Furin-Spaltstelle bezeichnet wird, und einen einzigartigen Code in den Genen für diese Stelle, der als CGG-CGG-Dimer bezeichnet wird; diese Marker gibt es nicht in natürlichen Coronaviren, aber es ist bekannt, dass sie in der GOF-Forschung verwendet wurden

SARS-CoV-2 wurde für eine optimale Mensch-zu-Mensch-Übertragung präadaptiert, ein weiteres Zeichen für GOF-Forschung

Zwei Wissenschaftler wurden als Zeugen bei der Anhörung des House Oversight and Reform Subcommittee on Select Coronavirus Crisis am 29. Juni 2021 aufgerufen. Ihre Aussage fügt Beweise hinzu, die den Ursprung von COVID-19 klären, von dem sie glauben, dass er aus einem Labor in Wuhan, China, als Ergebnis umstrittener gain-of-function (GOF) Forschung ausgetreten ist.

Viele haben erklärt, dass wir den Ursprung nie wirklich erfahren werden, es sei denn, China gesteht es ein oder ein Whistleblower meldet sich. Aber wie Richard Muller, emeritierter Professor für Physik an der Universität von Kalifornien, Berkeley, während seiner Zeugenaussage sagte: „Wir haben einen Whistleblower, das Virus selbst“.

Muller, der an wissenschaftlichen Arbeiten mitgewirkt hat, die mit Nobelpreisen ausgezeichnet wurden, erklärt, dass das Virus, das aus China kam, genetische Informationen über seine Herkunft mit sich trug.

„Meiner Meinung nach gibt es fünf zwingende Sätze wissenschaftlicher Beweise, die es uns erlauben, zu dieser sehr starken Schlussfolgerung zu komme und ja, es war ein Laborleck“, sagte Muller. Dr. Steven Quay, der erste Wissenschaftler, der aussagte, sie kamen zu der gleichen Schlussfolgerung, dass COVID-19 einen Laborursprung hat, basierend auf „sechs unbestrittenen Fakten, die diese Hypothese unterstützen.“

Es folgt eine Zusammenfassung der Beweise, die sie im obigen Video detailliert wiedergeben, in der Hoffnung, dass wir durch die Aufdeckung des wahren Ursprungs von COVID-19 dazu beitragen können, zukünftige Pandemien und den damit verbundenen Verlust von Menschenleben zu verhindern.

Könnten sie aus unserem Labor stammen?

Quay ist Arzt und Wissenschaftler mit einem beeindruckenden Hintergrund, darunter Hunderte von veröffentlichten Artikeln, die über 10’000 Mal zitiert wurden. Quay hält 87 Patente in 22 verschiedenen Bereichen der Medizin, hat sieben von der FDA zugelassene Medikamente erfunden – und glaubt, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor in China stammt.

Ich habe kürzlich ein Interview mit Dr. Quay geführt, das wir demnächst veröffentlichen werden. Aber in seinem 140-seitigen Forschungspapier, das eher einem Buch gleicht, macht er ein starkes Argument, dass es praktisch unwahrscheinlich ist, dass das SARS-CoV-2-Virus aus der Natur stammt. Wie unwahrscheinlich? Stellen Sie sich alle Atome im Universum vor und dann stellen Sie sich vor, Sie würden versuchen, dasselbe Atom zweimal zu finden. Das wäre weitaus wahrscheinlicher, als dass das Virus aus der Natur kommt.

Bereits am 30. Dezember 2019 gab es Anzeichen. Das war der Tag, an dem Shi Zhengli, Ph.D., die Direktorin des Wuhan Institute of Virology’s (WIV) Center for Emerging Infectious Diseases, auch bekannt als „Fledermausfrau“, von einem neuartigen Coronavirus erfuhr, das in der Nähe des WIV einen Ausbruch von Lungenentzündungsfällen verursacht hatte.

„Könnten sie aus unserem Labor stammen?“, fragte sich Shi, die sich seit 2004 mit von Fledermäusen übertragenen Viren, darunter auch SARS-ähnlichen Coronaviren, beschäftigt. Seitdem häufen sich die Hinweise, dass COVID-19 wahrscheinlich aus einem Labor in China stammt, nachdem es einer Art Manipulation unterzogen wurde, um die Infektiosität und Pathologie beim Menschen zu fördern, bekannt als Gain-of-Function (GOF)-Forschung. Laut Quay:

In den letzten 18 Monaten haben wir sehr viel über den Ursprung der Pandemie gelernt, aber eine meiner Frustrationen ist, dass Virologen und Wissenschaftsjournalisten auf der ganzen Welt zu ignorieren scheinen, was gelernt wurde und die unvermeidliche Schlussfolgerung, die es offenbart.

So unbequem es auch ist, ich glaube, dass die Beweise schlüssig belegen, dass die COVID-Pandemie kein natürlicher Prozess war, sondern aus einem Labor in Wuhan, China, kam, und dass sie die Fingerabdrücke einer genetischen Manipulation für einen Prozess hat, der Funktionsgewinnforschung genannt wird.

Quay: Sechs unbestrittene Fakten legen nahe, dass COVID aus einem Labor ausgetreten ist

Quay erklärte, dass sechs unbestrittene Tatsachen die Hypothese stützen, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor ausgetreten ist.

Der Ursprung von Covid ist nicht ein Markt für Meeresfrüchte – In den frühen Tagen des Ausbruchs erzählte China der Welt, dass die COVID-19-Pandemie auf dem Hunan Seafood Market, einem Nassmarkt in Wuhan, begann, weil die Hälfte der anfänglichen Fälle mit diesem Ort in Verbindung gebracht wurde. Dies erinnert an andere Coronavirus-Ausbrüche, einschließlich SARS-Cov-1 (SARS) und Middle East respiratory syndrome (MERS), die beide auf Tiermärkten begannen.

Nach 18 Monaten wissen wir jedoch, dass es [COVID-19] aus drei Gründen nicht auf einem Markt in Wuhan begann“, sagte Quay. Erstens war keiner der frühen COVID-Patienten aus dem Markt in Hunan mit der frühesten Version des Virus infiziert, was bedeutet, dass sie bereits infiziert waren, als sie auf den Markt kamen.

„Vier Patienten mit der frühesten Version des Virus hatten eines gemeinsam“, sagte Quay. „Keiner hatte eine Exposition auf dem Markt.“ Zweitens hatte keine der Umweltproben, die vom Markt genommen wurden, das früheste Virus, was bedeutet, dass sie ebenfalls bereits infiziert auf den Markt kamen.

Darüber hinaus wurden 457 Tiere vom Hunan-Markt getestet, und alle waren negativ auf COVID. Weitere 616 Tiere von Lieferanten des Hunan-Marktes wurden ebenfalls getestet, und alle waren negativ. Wildtiere aus Südchina – 1864 davon, von der Art, die auf dem Hunan-Markt gefunden wurde – wurden ebenfalls getestet und waren negativ für das Virus.

Das Virus wurde nicht in einem tierischen Wirt gefunden – Wissenschaftler haben 80’000 Proben von 209 verschiedenen Spezies getestet, aber das SARS-CoV-2-Virus wurde in keinem einzigen Exemplar gefunden. „Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei einer gemeinschaftlich erworbenen Infektion bei etwa 1 zu einer Million“, sagte Quay. „Das ist das, was man für eine im Labor erworbene Infektion erwarten würde.“ Keine Fälle von COVID wurden in Blutproben vor dem 29. Dezember entdeckt – Wenn das Virus auf natürliche Weise aus einem wilden Tier entstanden wäre, wäre eine kleine Anzahl von Fällen wahrscheinlich bereits im Umlauf gewesen. Aber nach dem Testen von 9952 gelagerten menschlichen Blutproben aus Krankenhäusern in Wuhan aus der Zeit vor dem 29. Dezember, gab es keinen einzigen Fall von COVID in irgendeiner Probe“, sagte Quay.

„Es wurde erwartet, dass zwischen 100 und 400 positiv sein würden. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei einer in der Gemeinschaft erworbenen Infektion auch bei etwa 1 zu einer Million, aber das ist das, was man bei einer im Labor erworbenen Infektion erwarten würde“.

Keine Beweise für mehrfache Übertragungen von Tier zu Mensch – Bei früheren Coronavirus-Ausbrüchen wie SARS und MERS wurden 50 bis 90 % der frühen Fälle eindeutig mit verschiedenen Infektionen von Tier zu Mensch in Verbindung gebracht. Bei SARS-Cov-2 wurden 249 frühe Fälle von COVID-19 genetisch untersucht und es handelte sich bei allen um eine Übertragung von Mensch zu Mensch.

Für eine gemeinschaftlich erworbene Infektion, so Quay, „ist das die Wahrscheinlichkeit, eine Münze 249 Mal zu werfen und jedes Mal Kopf zu bekommen. Dies ist jedoch das, was man für eine im Labor erworbene Infektion erwarten würde.

SARS-CoV-2 hat zwei einzigartige Faktoren, die auf GOF hinweisen – SARS-CoV-2 hat einen einzigartigen Auslöser auf der Oberfläche, der Furin-Spaltstelle genannt wird, und einen einzigartigen Code in den Genen für diese Stelle, der CGG-CGG-Dimer genannt wird. „Das sind zwei unabhängige Ebenen der Einzigartigkeit“, bemerkte Quay. Furin ist ein Protein kodierendes Gen, das bestimmte Proteine aktiviert, indem es bestimmte Abschnitte abschneidet.

Um in Ihre Zellen einzudringen, muss das Virus zunächst an einen ACE2- oder CD147-Rezeptor auf der Zelle binden. Anschließend muss die S2-Spike-Proteinuntereinheit proteolytisch gespalten (geschnitten) werden. Ohne diese Proteinspaltung würde das Virus einfach an den Rezeptor binden und nicht weiter kommen. „Die Furin-Stelle ist der Grund, warum das Virus so übertragbar ist und warum es in das Herz, das Gehirn und die Blutgefäße eindringt“, erklärt Quay.

Während Furin-Spaltstellen in anderen Viren wie Ebola, HIV, Zika und Gelbfieber existieren, kommen sie in Coronaviren nicht natürlich vor. Das ist ein Grund, warum Forscher die Furin-Spaltstelle als „smoking gun“ bezeichnet haben, die beweist, dass SARS-CoV-2 im Labor entstanden ist. Die gesamte Gruppe der Coronaviren, zu der SARS-CoV-2 gehört, enthält kein einziges Beispiel für eine Furin-Spaltstelle oder einen CGG-CGG-Code, so Quay.

Quays Bayes’sche Analyse der Ursprünge von SARS-CoV-2 ergab, dass das Auffinden eines CGG-CGG-Codon-Paares in der Furin-Stelle von SARS-CoV-2 „ein höchst unwahrscheinliches Ereignis“ ist, und dies kann dazu verwendet werden, die Wahrscheinlichkeit, dass SARS-CoV-2 zoonotischen Ursprungs ist, auf nur 0,5 % zu korrigieren, während die Wahrscheinlichkeit eines Laborursprungs 99,5 % beträgt.

Darüber hinaus haben die WIV und andere Labore auf der ganzen Welt seit 1992 im Rahmen von GOF-Experimenten wiederholt Furin-Stellen in Viren eingefügt. „Es ist die einzige sichere Methode, die immer funktioniert und die Viren immer infektiöser macht“, so Quay. WIV war auch für die breite Verwendung von CGG-CGG-Codonpaaren bekannt.

Quay schrieb in seiner Analyse: „Wissenschaftler des Wuhan Institute of Virology stellten der wissenschaftlichen Gemeinschaft ein technisches Bulletin zur Verfügung, wie man genetische Einfügungen in Coronaviren vornimmt und schlugen vor, genau dieses CGGCGG-Codon zu verwenden.

SARS-CoV-2 für die Übertragung von Menschen optimiert – Quays letzter Punkt konzentrierte sich darauf, dass SARS-CoV-2 für die Übertragung von Mensch zu Mensch präadaptiert ist. „Insbesondere“, sagte er, „war der Teil des Virus, der mit menschlichen Zellen interagiert, zu 99,5% optimiert. Als Sars-1 zum ersten Mal auf den Menschen übersprang, hatte es nur 17% der Veränderungen, die nötig waren, um eine Epidemie auszulösen.“ Wie wurde SARS-CoV-2 im Labor „beigebracht“, Menschen so effizient zu infizieren?

Eine übliche GOF-Methode zur Optimierung von SARS-CoV-2, erklärte Quay, wäre die serielle Passage im Labor auf einer humanisierten Maus gewesen, um eine menschenähnliche Lungenentzündung zu entwickeln. Kurz gesagt, die Forscher infizieren die humanisierte Maus mit dem Virus, warten eine Woche und gewinnen dann das Virus von der kränksten Maus. Dieses Virus wird dann verwendet, um weitere Mäuse zu infizieren, und der Prozess wird wiederholt, bis man ein Virus erhält, das alle Mäuse töten kann.

Die Herausforderung besteht darin, die humanisierten Mäuse zu erzeugen, um den Prozess überhaupt erst zu beginnen, aber es ist bekannt, dass ein Teil der GOF-Forschung der WIV darin bestand, humanisierte Mäuse für Experimente zu verwenden, um festzustellen, welche Coronaviren den Menschen infizieren könnten, sowie für die Forschung, um Viren, die nicht in der Lage waren, den Menschen zu infizieren, genau das zu tun.

In anderen Berichten wurde auch behauptet, dass die WIV im Jahr 2019 Forschungen durchführte, bei denen humanisierte Mäuse mit neuartigen Fledermaus-SARS-Coronaviren infiziert wurden, und Jahre zuvor wurde ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie WIV-Wissenschaftler mit wenig oder gar keiner Schutzausrüstung arbeiten, während sie mit lebenden Viren arbeiten.

Darüber hinaus hat die WIV laut Quay zugegeben, dass sie auf Kosten der US-Steuerzahler mit humanisierten Mäusen gearbeitet hat, die von Ralph Baric, Ph.D., an der University of North Carolina in Chapel Hill entwickelt wurden.

Fünf weitere Anzeichen, die auf eine Laborherkunft hindeuten

Muller stimmte weitgehend mit Quays Aussage überein und fügte fünf eigene Punkte hinzu, die die hohe Wahrscheinlichkeit, dass COVID-19 aus einem Labor stammt, weiter festigen.

Abwesenheit von präpandemischen Infektionen – Wie Quay fand auch Muller das Fehlen von präpandemischen Infektionen in mehr als 9000 in Wuhan genommenen Proben höchst verdächtig. „Das ist beispiellos“, sagte er. „Das gab es weder bei MERS noch bei SARS.“ Fehlen eines Wirtstieres – Muller brachte den Lancet-Brief vom Februar 2020 zur Sprache, in dem eine Gruppe von 27 Wissenschaftlern, darunter Peter Daszak, der enge Verbindungen zur WIV hat, „Verschwörungstheorien verurteilt, die nahelegen, dass COVID-19 keinen natürlichen Ursprung hat.“

Wenn man sich den Brief von The Lancet anschaut, sagte Muller, sagen sie, dass man einen Labor-Ursprung ausschließen kann, weil China das Wirtstier identifiziert hat und gingen sogar so weit, China für seine Offenheit zu loben. „Dieses Papier vom The Lancet, liest sich nicht gut, wenn wir es 16 Monate später betrachten,“ sagte Muller und bemerkte, dass ein Wirtstier nicht gefunden wurde.

Beispiellose genetische Reinheit – In Anlehnung an Quay sagte Muller auch, dass der einzigartige genetische Fußabdruck von SARS-CoV-2 sich von dem anderer Coronaviren wie MERS und SARS sowie von anderen Arten natürlicher Viren unterscheidet. Aber sagte er: „Es ist genau das, was Sie erwarten würden, wenn Sie einen Funktionsgewinn durchgemacht hätten.“ Spike-Mutation – Muller hob auch die einzigartigen Mutationen im Spike-Protein von SARS-CoV-2 hervor. „Die Tatsache, dass es keinen anderen bekannten Weg für diese Spike-Mutation gibt, als eine Gen-Insertion in einem Labor, ist ein sehr starkes Argument“, sagte Muller. Virus wurde optimiert, um Menschen anzugreifen – Dies ist etwas, das noch nie in natürlichen Virus Freisetzungen passiert ist, sagte Muller, „aber es passiert, wenn Sie es durch Funktionsgewinn laufen.“

Es gebe zwar keine Beweise für einen zoonotischen Ursprung von SARS-CoV-2, aber „jedes dieser Dinge ist für sich genommen überzeugend“, sagte Müller. „Wenn wir eines der fünf Dinge hätten, sollten wir zu dem Schluss kommen, dass die Beweise stark für den Laborursprung sprechen.“ Und wir haben keinen der fünf, sondern alle. Muller erzählte auch eine Anekdote, die sich mit einem seiner Kollegen ereignete – eine Geschichte, die er sagt, sei „so erschreckend und beängstigender als fast alles andere in meinem Leben“.

In den ersten Tagen der Pandemie bat er einen befreundeten Virologen, ihm bei der Durchsicht der Literatur zu helfen, die auf ein mögliches Leck im Labor hindeutete. Der Freund sagte nein, also fragte er, ob jemand in seinem Labor das machen könnte. Aber die Antwort war wieder nein. Muller bedrängte ihn zu dieser Absage, worauf er antwortete:

„Wenn jemand in meinem Labor entdeckt wird, dass er an einer Laborleckhypothese arbeitet, wird China uns als Feinde Chinas bezeichnen und das Labor wird auf die schwarze Liste gesetzt und wir können nicht mehr zusammenarbeiten. Wir arbeiten ständig mit China zusammen. Dieses Risiko wird niemand eingehen.“

„Die Vorstellung, dass China es geschafft hat, sich einzumischen, die Freiheit der Meinungsäußerung, die Freiheit der Forschung und die Freiheit des Denkens in den USA durch diese Zusammenarbeit zu brechen, ist wirklich beängstigend“, sagte Muller und nannte es „eines der beängstigendsten Gespräche, die ich in meinem Leben hatte.“ Letztendlich, jedoch, die Wahrheit wird sich durchsetzen, solange die lange zensierte Labor-Leck-Theorie und Beweise zur Unterstützung der es weiterhin Mainstream zu gehen.

