Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass die Anzahl der Kinder, die wegen COVID ins Krankenhaus eingeliefert werden, um mindestens 40 % überhöht ist

childrenshealthdefense.org: Zwei in der Fachzeitschrift „Hospital Pediatrics“ veröffentlichte Arbeiten zeigen, dass die Zahl der Krankenhausaufenthalte von Kindern wegen COVID um mindestens 40 % überhöht ist, was mögliche Auswirkungen auf die landesweiten Zahlen hat, die zur Rechtfertigung der Impfung von Kindern herangezogen werden.

Die gemeldete Zahl der COVID-Krankenhausaufenthalte – eine der primären Messgrößen für die Verfolgung der Schwere der COVID-Pandemie – wurde für Kinder in kalifornischen Krankenhäusern stark überhöht, so zwei Forschungsarbeiten die am 19. Mai veröffentlicht wurden.

Beide Arbeiten, veröffentlicht im Journal of Hospital Pediatrics, fanden heraus, dass pädiatrische Krankenhausaufenthalte für COVID um mindestens 40% überzählt wurden, was potenzielle Auswirkungen auf die landesweiten Zahlen hat, die zur Rechtfertigung der Impfung von Kindern verwendet werden.

Dr. Monica Gandhi, Spezialist für Infektionskrankheiten an der University of California, San Francisco (UCSF), und Amy Beck, außerordentliche Professorin für Kinderheilkunde an der UCSF, schrieben in einem Kommentar zu den beiden Studien:

„Zusammengenommen unterstreichen diese Studien die Wichtigkeit einer klaren Unterscheidung zwischen Kindern, die mit SARS-CoV-2 hospitalisiert wurden, das bei universellen Tests gefunden wurde, und solchen, die wegen einer COVID-19-Erkrankung hospitalisiert wurden.“

Die Studien zeigen, dass die berichteten Hospitalisierungsraten „die wahre Belastung durch die COVID-19-Erkrankung bei Kindern stark überschätzen“, fügten Gandhi und Beck hinzu.

Eine Studie von Forschern der Stanford University School of Medicine fand heraus, dass die Zählung von SARS-CoV-2-Infektionen bei hospitalisierten Kindern die Auswirkungen von COVID in pädiatrischen Populationen überschätzt, da die Zahlen viele asymptomatische Patienten einschlossen.

Im Rahmen der Studie überprüften die Forscher die Krankenakten von Kindern zwischen dem 10. Mai 2020 und dem 10. Februar 2021, um festzustellen, bei welchen der 117 Krankenhauseinweisungen es unwahrscheinlich war, dass sie durch SARS-CoV-2 verursacht worden waren. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass 53 Patienten (45 %) aus Gründen aufgenommen wurden, die nichts mit dem Virus zu tun hatten.

Zu den Gründen für die Krankenhauseinweisung gehörten unter anderem Operationen, Krebsbehandlung, eine psychiatrische Episode, urologische Probleme und verschiedene Infektionen wie Zellulitis.

Die Studie ergab auch, dass 39,3 % (oder 46 Patienten), die als SARS-CoV-2 kodiert wurden, tatsächlich asymptomatisch waren.

Dr. Roshni Mathew, die leitende Autorin der Studie und klinische Associate Professor für pädiatrische Infektionskrankheiten, stellte fest, dass der Prozentsatz der positiven Tests ein besseres Maß für die Prävalenz von SARS-CoV-2 in der Gemeinschaft ist als die Rate, mit der Kinder an COVID erkranken.

„Je höher die Prävalenz, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder, der ins Krankenhaus kommen muss, positiv getestet wird“, sagte Mathew. „Nur zu wissen, dass ein Kind im Krankenhaus liegt und das Virus hat, ist nicht genug Information, um festzustellen, ob es tatsächlich an COVID-19 erkrankt ist.“

„Es ist wirklich wichtig, dass wir zwischen Kindern, die mit asymptomatischen SARS-CoV-2-Infektionen hospitalisiert sind, und solchen, die wegen einer COVID-19-Erkrankung hospitalisiert sind, unterscheiden“, sagte Studien-Ko-Autor Dr. Alan Schroeder, ein klinischer Professor für pädiatrische Intensivmedizin und für pädiatrische Krankenhausmedizin.

„Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass wir haben genaue Daten darüber, wie krank Kinder sind,“ Shroeder sagte in einer Stanford news release. „Wenn wir uns auf die positiven SARS-CoV-2-Testergebnisse der Krankenhäuser verlassen, blähen wir das tatsächliche Risiko eines Krankenhausaufenthalts wegen der Krankheit bei Kindern um etwa das Doppelte auf.“

In der zweiten Studie klassifizierten die Autoren im fünftgrößten Kinderkrankenhaus des Landes von 146 Aufzeichnungen, in denen Patienten vom 1. Mai 2020 bis 30. September 2020 als SARS-CoV-2-positiv eingestuft wurden, 58 Patienten (40) %) als „zufällige“ Diagnose – was bedeutet, dass vor dem Krankenhausaufenthalt keine Dokumentation der COVID-Symptome vorlag.

Die gleiche Studie kategorisierte 68 Patienten (47%) als „potentiell symptomatisch“, was bedeutet, dass „COVID-19 nicht der primäre Grund für die Einweisung dieser Patienten war und COVID-19 allein ohne die Begleiterkrankung nicht direkt eine Krankenhauseinweisung erforderte.“ Beispiele für solche Patienten waren solche mit akuter Appendizitis, da diese Erkrankung gastrointestinale Symptome beinhaltet, die auch bei COVID auftreten können.

Gandhi sagte in einem Interview mit Intelligencer, dass die Studien zwar beide mit Daten aus kalifornischen Krankenhäusern durchgeführt wurden, „aber es gibt keinen Grund zu glauben, dass diese Ergebnisse exklusiv für Kalifornien sind. Diese Art der retrospektiven Chart-Review wird wahrscheinlich zeigen, die gleichen Ergebnisse im ganzen Land.“