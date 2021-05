Schweden wird von einem der sichersten Länder in Europa zum zweitgefährlichsten Land

Die Studie, die vom Nationalen Rat für Verbrechensverhütung (Brå) des Landes veröffentlicht wurde, zeigt, dass Schweden das einzige Land auf dem Kontinent ist, in dem Schießereien seit Beginn des Jahrhunderts erheblich zugenommen haben.

„Die meisten tödlichen Schießereien in Schweden (rund 80 Prozent) hatten laut der Studie einen Bezug zur organisierten Kriminalität, ein Anteil, der von 30 bis 50 Prozent in den frühen 2000er Jahren und weniger als 20 Prozent in den 1990er Jahren angestiegen war. Brå verglich den Anteil auch mit anderen Ländern: In den Niederlanden waren etwa 60 Prozent der tödlichen Schießereien mit dem organisierten Verbrechen verbunden, während in Finnland solche Ereignisse extrem selten waren“, berichtet The Local.

Nachdem Schweden von 2000 bis 2003 auf Platz 18 von 22 Ländern bei der Waffenkriminalität lag, rangiert es jetzt auf Platz zwei, nur noch hinter Kroatien.

Die Behörden scheinen über die Ursache des Anstiegs ratlos zu sein und machen den „illegalen Drogenhandel, Konflikte innerhalb organisierter Verbrechernetzwerke und ein geringes Vertrauen in die Polizei“ dafür verantwortlich.

„Die erhöhte Waffengewalt in Schweden ist im Vergleich zu den meisten anderen Ländern in Europa einzigartig, und es gibt keine klaren Erklärungen dafür“, sagte Håkan Jarborg, ein Polizeichef in Südschweden.

In einem Land, in dem Kritik an der Masseneinwanderung im Grunde ein Gedankenverbrechen ist, wird nicht einmal die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass die große Zahl muslimischer Migranten, die das Land in den letzten zwei Jahrzehnten aufgenommen hat, ein Faktor sein könnte.

Ein Bericht von 2018 ergab, dass 99 von 112 Gruppenvergewaltigern einen ausländischen Hintergrund hatten.

Als der erfahrene schwedische Polizeiermittler Peter Springare nach der Demografie der Verantwortlichen für Gewaltverbrechen gefragt wurde, nahm er kein Blatt vor den Mund.

„Los geht’s; das ist, was ich von Montag bis Freitag dieser Woche bearbeitet habe: Vergewaltigung, Vergewaltigung, Raub, schwere Körperverletzung, Vergewaltigung – Körperverletzung und Vergewaltigung, Erpressung, Erpressung, Körperverletzung, Gewalt gegen die Polizei, Drohungen gegen die Polizei, Drogenkriminalität, Drogen, Verbrechen, Schwerverbrechen, versuchter Mord, wieder Vergewaltigung, wieder Erpressung und Misshandlung“, schrieb er.

„Die mutmaßlichen Täter; Ali Mohammed, Mahmod, Mohammed, Mohammed Ali, wieder, wieder, wieder. Christopher… was, ist das wahr? Ja, ein schwedischer Name hat sich am Rande eines Drogenverbrechens eingeschlichen. Mohammed, Mahmod Ali, wieder und wieder“, fügte er hinzu.

Springare listete dann die Herkunftsländer der Verdächtigen auf.

„Länder, die für alle Verbrechen dieser Woche stehen: Irak, Irak, Türkei, Syrien, Afghanistan, Somalia, Somalia, wieder Syrien, Somalia, unbekannt, unbekanntes Land, Schweden. Bei der Hälfte der Verdächtigen können wir uns nicht sicher sein, weil sie keine gültigen Papiere haben. Was an sich schon bedeutet, dass sie über ihre Nationalität und Identität lügen.“

Im Jahr 2017 begannen die globalen Medien, Präsident Donald Trump anzugreifen, weil er darauf hinwies, dass Schweden aufgrund der offenen Grenzen große Probleme mit der Kriminalität von Migranten hat, doch Trump hat immer wieder Recht behalten.

Im Jahr 2019 mussten die Medien zugeben, dass die alarmierende Anzahl von Granatenangriffen und Explosionen in Schweden einen „nationalen Notstand“ darstellte.

„Importieren Sie Kriegsgebiete, werden Sie zum Kriegsgebiet. Das ist nicht kompliziert“, kommentierte ein Befragter auf Twitter.