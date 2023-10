Neue Studie: Langes Sitzen kann zu Demenz führen

Bewegung scheint ein Schlüsselelement für die Erhaltung guter Gesundheit zu sein. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das US-Gesundheitsministerium empfehlen, dass Erwachsene mindestens 150 Minuten pro Woche moderaten aeroben körperlichen Aktivität ausüben oder mindestens 75 Minuten pro Woche intensive aerobe körperliche Aktivität oder eine gleichwertige Kombination davon, plus muskelaufbauende Aktivität von mittlerer oder höherer Intensität mindestens zweimal pro Woche. Die Einhaltung dieser Richtlinien kann dazu beitragen, Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zu verhindern, während sie die körperliche Funktion, die geistige Gesundheit und ein längeres Leben verbessert. Körperliche Aktivität kann auch dazu beitragen, Infektionen und Sterblichkeit durch Infektionskrankheiten zu verhindern. Studien haben gezeigt, dass regelmäßige Bewegung auch das Risiko von Long Covid halbieren kann. Eine neue Studie deutet jedoch darauf hin, dass Bewegung allein möglicherweise nicht ausreicht, um den Beginn von Demenz zu verhindern.

Langes Sitzen erhöht das Risiko

Eine neue Studie, die hauptsächlich von Forschern der University of California, Los Angeles (UCLA) und der University of Arizona, Tucson durchgeführt und im Journal of the American Medical Association (JAMA) veröffentlicht wurde, hat ergeben, dass Menschen, die lange Stunden bei der Arbeit und zu Hause sitzen, ein viel höheres Risiko haben, an Demenz zu erkranken, als Menschen, die weniger sitzen. Die Forscher stellten fest, dass die negativen Auswirkungen des langen Sitzens während des Tages so stark sein können, dass selbst Menschen, die regelmäßig Sport treiben, ein höheres Risiko haben, wenn sie den Großteil des Tages sitzen.

Die Studie, an der 49.841 Männer und Frauen im Alter von 60 Jahren oder älter teilnahmen, unterstützt die Idee, dass langes Sitzen das Risiko für Demenz erhöht. Die Studie verwendete Daten aus einer Biobank im Vereinigten Königreich. „Es handelt sich um eine retrospektive Studie von prospektiv erhobenen Daten aus der UK Biobank, die 49.841 Erwachsene im Alter von 60 Jahren oder älter umfasst, die zum Zeitpunkt des Tragens des Handgelenk-Akzelerometers keine Demenzdiagnose hatten und in England, Schottland oder Wales lebten. Die Nachbeobachtung begann zum Zeitpunkt des Tragens des Akzelerometers (Februar 2013 bis Dezember 2015) und dauerte bis September 2021 in England, Juli 2021 in Schottland und Februar 2018 in Wales.“

Die Forscher stellten fest, dass das Sitzen von 10 Stunden oder länger pro Tag „signifikant mit Demenz in Verbindung gebracht wurde“, ein allgemeiner Begriff für den Verlust der kognitiven Funktion. Zu den Symptomen gehören Gedächtnisverlust, Verwirrtheit und Schwierigkeiten beim Ausdrücken von Gedanken. „Eines der überzeugendsten Dinge, die ich in der Studie finde, ist, dass bezüglich des mit Demenz verbundenen Risikos die gesamte im Sitzen verbrachte Zeit wichtiger ist als die Art und Weise, wie diese Zeit angesammelt wird“, sagte der Studienautor Daniel Aslan.

Mehr Probleme durch mehr Stunden

Die fast 50.000 Teilnehmer trugen eine Woche lang durchgehend Beschleunigungsmesser, das sind Armbandgeräte, die Bewegungen aufzeichnen, zwischen 2013 und 2015. Zu Beginn des Tragens des Geräts hatten keine der Teilnehmer Demenz. Die Forscher stellten fest, dass etwa sechs Jahre nach Beginn der Teilnahme an der Studie 414 von ihnen an Demenz erkrankten. Nach Analyse der Beschleunigungsmesser-Daten stellten die Forscher fest, dass das Risiko eines Teilnehmers stieg, wenn er 10 wache Stunden des Tages mit Sitzen oder sehr geringem Energieaufwand verbrachte. Je länger der Proband unbeweglich blieb, desto höher war das Risiko, Demenz zu entwickeln.

Die Forscher fanden heraus, dass, wenn Männer und Frauen mindestens 10 Stunden am Tag saßen, was viele von ihnen taten, ihr Risiko, in den nächsten sieben Jahren Demenz zu entwickeln, um 8% höher war als wenn sie weniger als 10 Stunden saßen. Die Studie fand auch heraus, dass 10 Stunden oder länger Sitzen nach dem Sport die Menschen nicht davor bewahrte, anfällig für die Entwicklung der hirnabbauenden Krankheit zu sein. Da die Studie jedoch assoziativ war, ist sie kein definitiver Beweis dafür, dass langes Sitzen kognitiven Verfall verursachen kann. Es beweist auch nicht, dass Sitzen und Demenz miteinander in Verbindung stehen.

Die Forscher kommen jedoch zu dem Schluss: „Bei älteren Erwachsenen war mehr Zeit im Sitzen signifikant mit einer höheren Inzidenz von Demenz allgemeiner Ursache verbunden. Zukünftige Forschungen sind notwendig, um zu bestimmen, ob der Zusammenhang zwischen sitzendem Verhalten und Demenzrisiko kausal ist.“