Und so beginnt es… Das große Auseinanderbrechen

Der „Kollektive Westen“, angeführt von der Hauptimperialmacht, den Vereinigten Staaten, taumelt und wankt. Der kontinuierliche Zusammenbruch zeigt sich mit jedem vergangenen Tag.

Obwohl es etwas wert sein mag, hatte die transatlantische Allianz der USA und ihrer europäischen Verbündeten – verkörpert durch den NATO-Militärblock – einen recht guten zeitlichen Verlauf. Die imperialistische Clique hielt fast acht Jahrzehnte zusammen. Aber nun läuft dieses Schiff auf die Klippen eines Stellvertreterkrieges in der Ukraine gegen Russland.

Zeichen des Zusammenbruchs und der Zerfall kommen schnell und zahlreich. Die militärische Niederlage in der Ukraine durch die NATO-Mächte nach einer Investition von 100 Milliarden Dollar in Waffen steht ganz oben auf der Verlustliste – zusammen mit bis zu 500.000 toten ukrainischen Soldaten.

Was für ein schreckliches Fiasko hat sich die von der NATO gesponserte Kampagne gegen Russland herausgestellt. Ein Blutbad in Europa, das mit den schlimmsten der vielen imperialistischen Massaker der Geschichte vergleichbar ist. Das US-geführte militärische Bündnis aus 30 Nationen hat spektakulär jeglichen Anschein verloren, eine „Sicherheitsorganisation“ zu sein.

Das Zähneknirschen hat gerade erst begonnen. Die farcenhafte Scham über den Rückzug der NATO aus Afghanistan vor zwei Jahren im August 2021 – nach 20 Jahren gescheiterten militärischen Einsatzes – ist nur ein Vorspiel zu dem schrecklichen Debakel, das sich in der Ukraine abspielt.

Zum ersten Mal in der Geschichte der US-Republik erlebte das Land diese Woche, wie sein Kongressführer gefeuert wurde. Kevin McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses – an dritter Stelle in der Präsidentschaft – wurde hauptsächlich wegen politischer Streitereien in Washington über die skandalöse Finanzierung eines Stellvertreterkrieges in der Ukraine gegen Russland aus seinem Amt gedrängt, während die US-Bundesregierung am Rande eines Bankrotts steht.

Stunden bevor McCarthy entlassen wurde, führte Präsident Joe Biden am Dienstag einen verzweifelten Konferenzanruf mit europäischen Führern durch, um „den Verbündeten die anhaltende US-Unterstützung für die Ukraine zu versichern.“ An dem Telefonkonferenz nahmen alle Hauptverbündeten teil, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Polen sowie Kanada und Japan.

Das einzige Thema war der Krieg in der Ukraine und die Zusicherungen von Biden, dass die Vereinigten Staaten ihre militärische Unterstützung für das Kiewer Regime fortsetzen würden.

Der polnische Präsident Andrzej Duda sprach später über die Diskussionen und zitierte die Dringlichkeit von Bidens Agenda: „Jeder hat das Wort ergriffen. Hauptthema war die Ukraine, die Situation in der Ukraine. Präsident Joe Biden begann uns über die Situation in den USA und die tatsächliche politische Situation rund um die Ukraine zu erzählen. Er versicherte uns, dass es Unterstützung für die fortgesetzte Unterstützung der Ukraine gibt, vorwiegend für die militärische Unterstützung. Er sagte, dass er diese Unterstützung im Kongress bekommen wird.“

Der polnische Führer fügte hinzu: „Biden forderte die Teilnehmer auf, ihre Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen, und alle versicherten ihm, dass sie das tun würden.“

Die beispiellose Entlassung des Sprechers des Repräsentantenhauses, McCarthy, nur Stunden nach Bidens leerer Zusicherung gegenüber den westlichen Verbündeten „über die politische Situation in den USA“ und seinen Versprechen, bei der Ukraine zu bleiben, kann nur dazu dienen, die Nerven noch weiter zu strapazieren.

Offensichtlich weiß Biden nicht einmal, was in seinem eigenen Land vor sich geht, geschweige denn in der Ukraine.

Die größte Befürchtung unter Amerikas Vasallen in Europa, Kanada, Japan und anderswo ist, dass Washington den gescheiterten Stellvertreterkrieg in der Ukraine abrupt aufgeben wird. Nicht prinzipiell, sondern aus politischer Zweckmäßigkeit, wodurch sie im Stich gelassen werden.

Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union haben in den vergangenen 20 Monaten seit Beginn des Konflikts mit Russland im Februar 2022 bis zu 200 Milliarden Dollar an militärischer und anderer wirtschaftlicher Hilfe für die Ukraine zugesagt. Europa wurde viel stärker als die USA von dem Verlust russischer Energielieferungen und dem Zustrom von Millionen ukrainischer Flüchtlinge betroffen.

Josep Borrell, der Außenbeauftragte der EU, behauptet, dass Europa die Ukraine weiterhin unterstützen wird, auch wenn die Vereinigten Staaten ihre Hilfe einstellen würden. Borrell gibt sich delusionalen Fantasien hin.

Bereits jetzt werden NATO-Mitglieder in Europa misstrauisch und zögern, die endlose finanzielle Großzügigkeit, die ausgegeben wird, um das korrupte Kiewer Regime zu stützen, fortzusetzen. Ungarn und jetzt die Slowakei schwören, die Waffenlieferung und andere Finanzierungen einzustellen. Massenproteste finden in Deutschland und anderen EU-Ländern gegen den von der NATO angefachten Krieg statt. Europäische politische Führer werden immer mehr als kraftlose Ja-Sager für Washington und als Verräter ihrer nationalen Interessen wahrgenommen.

Biden und die kriegslüsterne US-Elite sind tief in den Stellvertreterkrieg gegen Russland verwickelt. Der Krieg ist die Triebkraft des amerikanischen Kapitalismus und der imperialistischen Ambitionen. Aber wenn die Wirtschaft grundlegend kaputt ist – und das ist sie mit einer unhaltbaren Staatsverschuldung von 33 Billionen Dollar sicherlich -, wird die Realität von Bankrott und politischem/öffentlichen Widerstand unhaltbar.

Bidens „Zusicherungen“ an die NATO-Vasallen sind peinlicherweise wertlos, nachdem er vom anschließenden Chaos in seinem eigenen Kongress überrumpelt wurde. Der amerikanische Präsident ist in keiner Position, etwas zu versprechen.

Das Pentagon und die europäischen Armeen beklagen auch, dass sie keine weiteren Waffen mehr für die Ukraine haben, ihre Arsenalen wurden durch rücksichtslose Spenden an das verschwenderische, inkompetente Kiewer Regime aufgebraucht.

Die ohnehin schon nervösen Europäer und anderen NATO-Partner erinnern sich zweifellos an die verräterische Art und Weise, wie Biden und Washington abrupt und einseitig den Stecker aus Afghanistan zogen. Die NATO-Verbündeten waren von diesem schnellen Zug, um das Sumpfgebiet zu verlassen, schockiert. Biden gab ihnen nicht einmal eine Vorwarnung, geschweige denn, dass er sie konsultierte.

Acht Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg waren die NATO und später die Europäische Union immer ein nützliches Fahrzeug für den amerikanischen Imperialismus. Die Vasallen wurden durch die relative Stärke des US-Imperiums zusammengehalten. Dieses Imperium zerfällt jetzt aufgrund endloser Kriege, Bankrotts und endemischer Korruption in Washington. Die letzte Episode des historischen Versagens wird im betrügerischen Stellvertreterkrieg in der Ukraine ausgetragen – verkauft an die westliche Öffentlichkeit durch die lügende Mainstream-Medien als eine weitere „edle Sache“, um angeblich die Demokratie zu verteidigen (wie absurd!).

Die endgültige Degeneration zeigt sich darin, dass die „moralisierenden“, „überlegenen“ westlichen Mächte sich mit einem Nazi-Regime im Bett finden. Und zusammen mit dieser Degeneration sind die finanziellen Schulden jenseits jeder Vorstellung und eine schwere Beleidigung für die dringenden demokratischen Bedürfnisse der westlichen Öffentlichkeit.

Wenn Onkel Sam die Fliege macht, und das wird er tun, ist das Spiel endgültig vorbei für ihn und all seine Vasallen.

Das große Auseinanderbrechen der westlichen imperialistischen Macht hat begonnen und beschleunigt sich.