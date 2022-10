Neue Studie zeigt, dass so ziemlich jeder durch die COVID-Impfstoffe Herzschäden erleidet und so verbergen sie es.

Steve Kirsch

Sie lassen es Sie nur nicht wissen. In Kanada ist die medizinische Gemeinschaft in dieser Hinsicht sehr klug: Sie lassen Ärzte vor der Impfung keine Troponinwerte messen, damit niemand etwas merkt.

Zusammenfassung

Eine neue Studie zeigt, dass fast alle Menschen, die mit den mRNA-COVID-Impfstoffen geimpft werden, in gewissem Umfang Herzschäden erleiden.

Einführung

Sehen Sie sich diese Folge von Vinay Prasad an, bevor YouTube sie zensiert.

Sie brauchen sich nur 6:21 in dem Video anzusehen:

Eine neue Studie aus der Schweiz zeigt, dass geimpfte Personen gleichmäßig höhere Troponinwerte haben als ihre ungeimpften Altersgenossen.

In der um 6:21 Uhr gezeigten Grafik sehen wir, dass die 777 Personen, die in dieser Studie eine Auffrischungsimpfung erhielten, einheitlich höhere Troponinwerte aufwiesen als ihre ungeimpften Altersgenossen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Wenn die Impfstoffe sicher sind, sollten die Troponinwerte in den geimpften und ungeimpften Gruppen nahezu identisch sein.

Hier sind die genauen Worte von Professor Prasad:

Es ist nicht nur die Spitze der Verteilung, die ein erhöhtes hochempfindliches Troponin aufweist, sondern die gesamte Verteilung ist nach rechts verschoben. Jeder hat einen leicht erhöhten Wert für hochempfindliches Troponin. Das ist es, was diese Grafik vermuten lässt.

Ein Troponinanstieg tritt auf, wenn Ihr Herz geschädigt ist:

Troponin ist eine Art von Protein, das in den Muskeln Ihres Herzens vorkommt. Troponin ist normalerweise nicht im Blut zu finden. Wenn die Herzmuskeln geschädigt werden, wird Troponin in den Blutkreislauf abgegeben. Mit zunehmender Schädigung des Herzens werden größere Mengen Troponin im Blut freigesetzt.

Aus der Studie geht hervor, dass fast alle Menschen durch die COVID-Impfung ein wenig geschädigt werden, einige jedoch viel stärker als andere.

Noch wichtiger ist, dass es nicht nur ein bisschen ist. Die Messungen wurden am 3. und 4. Tag durchgeführt, und der Anstieg war rückläufig (siehe 5:47). Es war also vermutlich vor Tag 3 viel höher. Mit anderen Worten, der tatsächliche Schaden ist wahrscheinlich größer, als die Kurven vermuten lassen.

In der thailändischen Studie entwickelte 1 von 28 geimpften Jungen eine subklinische Myokarditis.

Darüber hinaus liegt die Rate der subklinischen Myokarditis bei Jungen in der thailändischen Studie (zusammengefasst bei 2:47 im Video) bei 3,5 %, d. h. 1 von 28 Jungen wird eine subklinische oder offene Myokarditis haben.

Bei den meisten anderen scheint die Herzschädigung unterhalb der Schwelle zu liegen, die als subklinische Myokarditis einzustufen ist.

Zwar können auch andere Erkrankungen einen Troponinanstieg verursachen, doch sind diese Erkrankungen allesamt selten und es ist unwahrscheinlich, dass sie mit der Spritze zusammenfallen.

Daraus ergibt sich die unausweichliche Schlussfolgerung, dass der Impfstoff den Herzmuskel bei fast allen Personen, die sich impfen lassen, schädigt.

Angriffe auf die Studie

Die Studie war gut gemacht. Professor Christian Mueller genießt hohes Ansehen und hat in der wissenschaftlichen Literatur zahlreiche Veröffentlichungen über Herzschäden verfasst.

Es ist also unwahrscheinlich, dass jemand die Studie erfolgreich angreifen wird. Aber die Leute werden es versuchen, weil ihnen das Ergebnis nicht gefällt.

Die kanadische Lösung für das Troponin-Problem: Die Ärzte dürfen den Troponin-Test nicht vor der Spritze anordnen

In Kanada sind die Mediziner in dieser Frage sehr klug: Sie erlauben den Ärzten nicht, den Troponinspiegel vor der Impfung zu messen, damit niemand etwas merkt.

Nach Angaben eines kanadischen Arztes wurden nach der Einführung der COVID-Impfstoffe die Regeln geändert. Der Troponinwert darf nur noch im Krankenhaus gemessen werden. Auf diese Weise können die Ärzte den Troponinwert vor der Impfung nicht mit dem Wert nach der Impfung vergleichen.

Das ist eine clevere Methode, um sicherzustellen, dass niemand herausfindet, wie gefährlich die Spritzen sind. Ich gehe davon aus, dass andere Länder diese Politik übernehmen werden, damit die Daten nicht an die Öffentlichkeit gelangen (was aber ohnehin keine Rolle spielen würde).

Zusammenfassung

Die Daten zeigen, dass die Impfungen bei fast allen Menschen, die sich impfen lassen, einen gewissen Herzschaden verursachen.

Ärzte und Gesundheitsbehörden verschließen einfach die Augen vor diesen Daten.

Die meisten Menschen vertrauen ihren Ärzten und den Gesundheitsbehörden.