Neue Studie zeigt, wie viele „pathogene“ Bakterien und Pilze sich auf den Masken befinden

Dr. Anthony Fauci, der Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, hat vor kurzem die Empfehlung der CDC bestätigt, dass Amerikaner sich in Schulen, an Arbeitsplätzen“ und an jedem Ort, an dem Menschen in einer geschlossenen Umgebung zusammenkommen“, maskieren sollten.

Obwohl Dr. Fauci darauf besteht, dass die Amerikaner sich weiterhin unbegrenzt maskieren – ungeachtet des Risikos, des Impfstatus oder der natürlichen Immunität – gibt es brandneue Forschungsergebnisse, die zeigen, dass eine solche Maskierung nicht nur statistisch gesehen wertlos, sondern sogar schädlich ist.

Die Fachzeitschrift „Nature“ hat Forschungsergebnisse veröffentlicht, die zeigen, dass Masken Bakterien und Pilze beherbergen können, die in einigen Fällen sogar schädlich sind, selbst wenn man die Maske täglich wechselt.

Ein bemerkenswertes Eingeständnis in dem Zeitschriftenartikel ist, dass die gesundheitsschädlichen Auswirkungen des massenhaften Tragens von Masken in der Öffentlichkeit noch nicht eingehend untersucht wurden, obwohl Masken in zahlreichen Ländern zur Bekämpfung von Pandemien wie der SARS-CoV-2-Pandemie vorgeschrieben sind.

Obwohl die Wirksamkeit von Gesichtsmasken gegen die Übertragung von Viren umfassend untersucht wurde, sind die hygienischen Aspekte der Verwendung von Masken nach wie vor unklar“, heißt es in der „Scientific Reports“-Studie. „Standardmäßig werden Einwegmasken aus Vliesstoff verwendet. In einigen Fällen verwenden die Menschen jedoch wiederholt Vliesmasken oder benutzen je nach sozioökonomischer Kultur verschiedene Arten von Masken in unterschiedlichen Situationen.“

„In Japan beispielsweise führte der Mangel an Vliesmasken zur wiederholten Verwendung von Einwegmasken aus Vlies und zur Verwendung anderer Arten von Gesichtsmasken, wie handgefertigte Masken und Masken aus Polyurethan“, heißt es in der Studie weiter. „Selbst, nachdem der Mangel an Masken behoben wurde, haben einige Menschen wiederholt Einwegmasken aus Vliesstoff oder andere Arten von Gesichtsmasken verwendet.“

„Unter den Krankheitserregern in der Umwelt können sich Viren nicht vermehren, ohne Wirtszellen zu infizieren; die meisten Bakterien und Pilze können je nach den Bedingungen auf verschiedenen Materialien überleben und wachsen“, heißt es in dem Artikel als Hintergrund. „Bakterien und Pilze sind auf der Oberfläche von Materialien, die wir im täglichen Leben verwenden (z. B. Geldscheine und öffentliche Verkehrsmittel), weit verbreitet und können dort nachgewiesen werden. Obwohl in einigen wenigen Studien über bakterielle oder virale Kontaminationen auf Masken in experimentellen und klinischen Umgebungen berichtet wurde, gab es keine Studie darüber, welche und wie viele Bakterien und Pilze an Masken haften, die täglich in Gemeinschaftseinrichtungen verwendet werden; dies ist das vernachlässigte Hygieneproblem im Rahmen der COVID-19-Pandemie“.

„Da Masken eine direkte Infektionsquelle für die Atemwege, den Verdauungstrakt und die Haut sein können, ist es von entscheidender Bedeutung, ihre Hygiene aufrechtzuerhalten, um Bakterien- und Pilzinfektionen zu verhindern, die COVID-19 verschlimmern können“, stellen die Forscher fest. „Daher haben wir in dieser Studie nach einer Befragung von 109 Freiwilligen zu ihrer Maskennutzung und ihrem Lebensstil versucht, die an den Gesichtsmasken haftenden Bakterien und Pilze zu quantifizieren und zu identifizieren, indem wir von den Masken isolierte Mikroben kultiviert haben.“

In der Studie wird darauf hingewiesen, dass in Japan während des Beobachtungszeitraums nur geringe Virusübertragungsraten zu verzeichnen waren. Die Zahl der Covid-19-Fälle ist in Japan jedoch trotz der fast flächendeckenden Verwendung von Masken explodiert.

„Obwohl die Zahl der COVID-19-Patienten in Japan während des Untersuchungszeitraums relativ gering war, trugen die meisten Menschen an öffentlichen Orten Gesichtsmasken, und alle Umfrageteilnehmer trugen Gesichtsmasken“, erklären die Forscher, bevor sie die Ergebnisse vorlegen.

Wie unten zu sehen ist, wies die Gesichtsseite der Masken unabhängig vom Maskentyp bereits nach einem Tag eine signifikante Anzahl von Bakterienkolonien auf. Pilze wuchsen eher auf der Außenseite der Masken.

Die Forscher führten die Bakterientypen auf, die aus den Kulturproben gewonnen wurden.

„Zur weiteren Bestimmung der Bakterien, aus denen sich die einzelnen Kolonien zusammensetzten, führten wir eine Gram-Färbung und eine Sequenzierung der 16S ribosomalen RNA (rRNA) durch“, heißt es in der Studie. „Die 16S rRNA-Sequenzierung zeigte, dass die kleinen weißen Kolonien hauptsächlich aus Staphylococcus epidermidis und/oder S. aureus bestanden; die wichtigste Bakterienart, die die kleinen gelben Kolonien bildete, war S. aureus. Die großen weißen Kolonien waren die am zweithäufigsten beobachteten und bestanden aus B. subtilis, einem Bestandteil von Natto (einem japanischen fermentierten Lebensmittel). Die mittleren weißen Kolonien bestanden aus B. cereus und B. simplex; B. cereus wurde nur auf der Außenseite der Masken nachgewiesen. Unter den Kolonien identifizierten wir auch andere Bakterienarten durch 16S rRNA-Sequenzierung. Obwohl es sich bei den meisten identifizierten Bakterien um nicht-pathogene Bakterien handelte, gab es mehrere potenziell für den Menschen pathogene Bakterien wie folgt: S. aureus (kommensales Bakterium, dessen Überwucherung jedoch verschiedene Krankheiten verursachen kann); B. cereus (Darmbakterium, das Lebensmittelvergiftungen verursacht); Staphylococcus saprophyticus (Harnwegsinfektionen); und Pseudomonas luteola (opportunistischer Erreger)“.

Die bakterielle Klassifizierung ist nachstehend aufgeführt.

Die Forscher klassifizierten auch die Pilze aus den Masken.

„Nach der Quantifizierung der Pilzkolonien bebrüteten wir sie weitere 2 Tage bei 37 °C, um die Sporenbildung anzuregen“, heißt es in der Studie. „Anschließend identifizierten wir die Pilze auf den Masken mithilfe der Lactophenol-Baumwollblau-Färbung anhand der Koloniemorphologie (makroskopisch) sowie der Hyphen- und Sporenmorphologie (mikroskopisch). Obwohl wir einige Pilze aufgrund fehlender Sporenbildung nicht identifizieren konnten, haben wir 13 Pilzgattungen identifiziert. Darunter hatten mehr als 20 % der Teilnehmer die vier Pilzgattungen Cladosporium, Fonsecaea, Mucor und Trichophyton auf beiden Seiten der Masken gemeinsam. Die drei letztgenannten sind für den Menschen potenziell pathogen.

Die Studie in „Scientific Reports“ ist zwar nicht die erste, in der festgestellt wird, dass es potenziell schädliche Bakterien- und Pilzstämme gibt, die auf den gängigen, von der Allgemeinheit verwendeten Maskenarten wachsen, doch kommt sie zu einer Zeit, in der Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens erneut dazu raten, dass Menschen, einschließlich Schulkinder, wieder Masken tragen, in dem statistisch gesehen vergeblichen Bemühen, „die Ausbreitung zu verlangsamen“.

Im Juni 2021 hat eine Laboranalyse der Universität von Florida an einer Stichprobe von Kindermasken ergeben, dass das Tragen von Masken für junge gesunde Menschen gesundheitsschädlich sein kann. Die Ergebnisse einer kleinen Stichprobe von Masken zeigten das Vorhandensein von 11 gefährlichen Krankheitserregern, darunter die Bakterien, die Lungenentzündung, Tuberkulose, Diphtherie und Meningitis verursachen. Die Ergebnisse wurden von der Gruppe Rational Ground vorgelegt.

„Eine Gruppe von Eltern in Gainesville, FL, schickte sechs Gesichtsmasken an ein Labor der Universität von Florida und bat um eine Analyse der Verunreinigungen, die auf den Masken gefunden wurden, nachdem sie getragen worden waren“, so Rational Ground. „Der daraus resultierende Bericht ergab, dass fünf Masken mit Bakterien, Parasiten und Pilzen kontaminiert waren, darunter drei mit gefährlichen pathogenen und Lungenentzündung verursachenden Bakterien. Obwohl der Test in der Lage ist, Viren, einschließlich SARS-CoV-2, nachzuweisen, wurde nur ein Virus auf einer Maske gefunden (Alcelaphine Herpesvirus 1).“

Bei der Analyse wurden die folgenden 11 Krankheitserreger auf den Masken nachgewiesen:

Streptokokkus pneumoniae (Lungenentzündung)

Mykobakterium tuberculosis (Tuberkulose)

Neisseria meningitidis (Hirnhautentzündung, Sepsis)

Acanthamoeba polyphaga (Keratitis und granulomatöse Amöbenenzephalitis)

Acinetobacter baumanni (Lungenentzündung, Blutstrominfektionen, Meningitis, Harnwegsinfektionen – resistent gegen Antibiotika)

Escherichia coli (Lebensmittelvergiftungen)

Borrelia burgdorferi (Erreger der Lyme-Borreliose)

Corynebacterium diphtheriae (Diphtherie)

Legionella pneumophila (Legionärskrankheit)

Staphylococcus pyogenes Serotyp M3 (schwere Infektionen – hohe Morbiditätsrate)

Staphylokokkus aureus (Meningitis, Sepsis)

„Die Hälfte der Masken war mit einem oder mehreren Stämmen von Lungenentzündung verursachenden Bakterien kontaminiert“, so der Bericht weiter. „Ein Drittel war mit einem oder mehreren Stämmen von Meningitis verursachenden Bakterien kontaminiert. Ein Drittel war mit gefährlichen, antibiotikaresistenten bakteriellen Erregern kontaminiert. Darüber hinaus wurden weniger gefährliche Erreger identifiziert, darunter Erreger, die Fieber, Geschwüre, Akne, Hefepilzinfektionen, Streptokokken, Parodontalerkrankungen, Rocky Mountain Spotted Fever und mehr verursachen können“.

Die Laboranalyse, die vom Massenspektrometrie-Forschungs- und Bildungszentrum der Universität Florida durchgeführt wurde, untersuchte sechs „neue oder frisch gewaschene Masken, die 5 bis 8 Stunden lang getragen worden waren, meist während des Schulunterrichts von Kindern im Alter von 6 bis 11 Jahren“. Eine Maske wurde von einem Erwachsenen zum Vergleich eingereicht. Auf den (ungetragenen) „Kontrollmasken“ wurden keine Krankheitserreger gefunden.

Es ist nun eine unbestreitbare Tatsache, dass die hygienischen Bedenken gegen das massenhafte Tragen von Masken in der Öffentlichkeit nicht ausreichend untersucht wurden, die Gesundheitsbehörden sie aber dennoch für Millionen von Amerikanern, einschließlich Schulkindern, vorgeschrieben haben. Darüber hinaus gibt es keine statistisch aussagekräftigen Untersuchungen, die schlüssig belegen, dass die Maskierung von Schulkindern zu niedrigeren Virusübertragungsraten führt.

Anfang Juli veröffentlichte Research Square eine neue Studie, die sich auf Schulen in North Dakota konzentriert und von Forschern der University of Southern California, der University of California, Davis und Truth in Data, LLC, durchgeführt wurde.

In der Tat wies der Bezirk West Fargo ohne Maskenpflicht eine niedrigere Erkrankungsrate auf als der Bezirk Fargo Public School mit Maskenpflicht.

Das Maskenmandat der CDC wurde kürzlich in einem Forschungsartikel mit dem Titel „Revisiting Pediatric COVID-19 Cases in Counties With and Without School Mask Requirements-United States, July 1-October 20 2021“ ausgepackt. Die Ergebnisse waren ungünstig für die Unterstützung der CDC für Schulmasken.

Die Forscher, Ambarish Chandra von der University of Toronto und Tracy Beth Høeg von der UC Cal-Davis, weisen darauf hin, dass es „keinen signifikanten Unterschied zwischen Maskenpflicht und Fallzahlen“ gibt.

„Die Replikation der CDC-Studie zeigt ähnliche Ergebnisse; allerdings zeigte sich bei Einbeziehung einer größeren Stichprobe und eines längeren Zeitraums kein signifikanter Zusammenhang zwischen Maskengeboten und Fallzahlen“, heißt es in der Studie. „Diese Ergebnisse blieben auch bestehen, wenn Regressionsmethoden zur Kontrolle der Unterschiede zwischen den Bezirken verwendet wurden.

Die Beweise liegen vor: Maskengebote sind nicht nur statistisch gesehen wertlos und schaden der sozialen, emotionalen und akademischen Entwicklung von Schulkindern, sondern sie gefährden auch ihre Gesundheit.

Wenn ein Beamter des öffentlichen Gesundheitswesens weiterhin solche wissenschaftlich begründeten Bedenken abtut und vorschreibt, dass Schulkinder Masken tragen müssen, obwohl das Sterblichkeitsrisiko nahezu Null ist und eine natürliche Immunität weit verbreitet ist, sollte dieser Beamte sofort zur Rede gestellt werden, um zu rechtfertigen, dass er die Gesundheit der Kinder aufs Spiel setzt.