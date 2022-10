Neue US-Daten zeigen, 31.470 Todesfälle nach COVID-Impfungen, darunter 26 nach neuen Auffrischungsimpfungen

childrenshealthdefense.org: Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 7. Oktober 2022 insgesamt 1.437.273 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden.

VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von Impfstoffnebenwirkungen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 31 470 Meldungen über Todesfälle und 261 738 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfälle, im gleichen Zeitraum.

Bis zum 7. Oktober 2022 wurden insgesamt 3.232 unerwünschte Ereignisse nach dem neuen bivalenten Auffrischungsimpfstoff COVID-19 gemeldet. Darunter waren insgesamt 26 Todesfälle und 162 schwere Verletzungen.

Von den 31.470 gemeldeten Todesfällen werden 20.125 Fälle dem COVID-19-Impfstoff von Pfizer zugeschrieben, 8.533 Fälle Moderna, 2.735 Fälle Johnson & Johnson (J&J) und noch keine Fälle für Novavax gemeldet.

Ohne die „ausländischen Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 7. Oktober 2022 880.882 unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter 14.790 Todesfälle und 91.760 schwere Verletzungen.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 7. Oktober gemeldeten 14.790 Todesfällen traten 7 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung und 15 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf.

In den USA waren bis zum 6. Oktober 619 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht worden, davon 370 Millionen Dosen von Pfizer, 234 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von J&J.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 7. Oktober 2022 für 6 Monate alte bis 5 Jahre alte Kinder zeigen:

4.279 unerwünschte Ereignisse, darunter 182 als schwerwiegend eingestufte Fälle und sieben gemeldete Todesfälle.

5 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor man die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

27 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

46 Berichte über Krampfanfälle.

VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 7. Oktober 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

14.622 unerwünschte Ereignisse, darunter 692 als schwerwiegend eingestufte und 29 gemeldete Todesfälle.

46 Berichte über Myokarditis und Perikarditis.

69 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

183 Berichte über Krampfanfälle.

VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 7. Oktober 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

39.833 unerwünschte Ereignisse, darunter 4.335, die als schwerwiegend eingestuft wurden, und 127 gemeldete Todesfälle.Nach Angaben der CDC „umfassen die der Öffentlichkeit zugänglichen VAERS-Daten nur die Daten der Erstmeldung an VAERS. Aktualisierte Daten, die Daten aus medizinischen Aufzeichnungen und Korrekturen, die während der Nachuntersuchung gemeldet wurden, enthalten, werden von der Regierung für die Analyse verwendet. Aus zahlreichen Gründen, einschließlich der Datenkonsistenz, sind diese geänderten Daten jedoch nicht öffentlich zugänglich.“

269 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.332 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, von denen 1.163 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

301 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, von denen 278 Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

26 Fälle von posturalem orthostatischem Tachykardiesyndrom (POTS), wobei alle Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 7. Oktober 2022 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

16 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

53 % der Verstorbenen waren männlich, 42 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72 Jahren.

Bis zum 7. Oktober meldeten 8.566 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen, darunter 5.010 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 16.463 gemeldeten Fällen von Bell’s Lähmung wurden 73 % auf Impfungen von Pfizer, 22 % auf Moderna und 5 % auf J&J zurückgeführt.

3.011 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom.

10.078 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

4.819 Berichte über Myokardinfarkte.

43.453 Berichte über Blutgerinnungsstörungen. Davon wurden 29.795 Berichte Pfizer zugeschrieben, 9.791 Berichte Moderna und 3.808 Berichte J&J.

24.316 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, von denen 18.427 Fälle Pfizer, 5.435 Fälle Moderna und 416 Fälle J&J zugeschrieben wurden.

69 Fälle von Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, von denen 56 Fälle auf Pfizer, 12 Fälle auf Moderna und 1 Fall auf J&J zurückgeführt werden.

554 Fälle von POTS, von denen 411 auf Pfizer, 122 auf Moderna und 21 auf J&J zurückgeführt werden.

FDA und CDC genehmigen neue COVID-Auffrischungsimpfungen für Kinder ab 5 Jahren ohne Daten oder unabhängige Prüfung

Die FDA hat am Mittwoch die Notfallzulassungen (Emergency Use Authorizations, EUAs) für die neuen COVID-19 Omikron Auffrischungsimpfungen von Pfizer und Moderna für Kinder ab 5 Jahren geändert, obwohl keine direkten Daten über die Sicherheit oder Wirksamkeit der Impfungen bei Kindern vorliegen.

In ihrer Ankündigung erklärte die FDA, sie stütze sich auf „Daten zur Immunantwort und Sicherheit“ bei der Verwendung der ursprünglichen bivalenten Auffrischungsimpfungen bei Erwachsenen und auf Daten zu den ursprünglichen bivalenten Auffrischungsimpfungen „in pädiatrischen Altersgruppen“. Die FDA machte keine Angaben zu Alter oder Anzahl der Kinder in diesen Altersgruppen.

Innerhalb weniger Stunden unterzeichnete die CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky die neuen Auffrischungsimpfungen, ohne das unabhängige Gremium der Behörde aus Impfstoffexperten einzuberufen.

Pfizer teilte in einer Pressemitteilung vom 12. Oktober mit, dass es eine klinische Studie mit dem bivalenten Impfstoff bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 11 Jahren begonnen hat, gab aber nicht bekannt, wie viele Teilnehmer teilnehmen und wann die Studie abgeschlossen sein wird. Pfizer teilte CNN mit, dass die Dosen sofort ausgeliefert werden.

Brian Hooker, Ph.D., P.E., kommentierte die Nachricht gegenüber The Defender: „Es ist absurd, diese Kinder mit ungetesteten Auffrischungsimpfstoffen zu impfen, insbesondere wenn die Risiken des COVID-19-Virus in dieser Bevölkerungsgruppe minimal sind.“

Hooker, wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense, fügte hinzu:

Seit der Zulassung von mRNA-Impfstoffen für COVID-19 in den USA wurden 162 Todesfälle bei Personen unter 17 Jahren gemeldet, die auf diese Impfstoffe zurückzuführen sind.

Dabei liegt die mit dem COVID-19-Virus verbundene Sterblichkeit in dieser Altersgruppe bei weniger als einem von 100.000 Fällen.

Es ist an der Zeit, dieses kriminelle Experiment an Amerikas Kindern zu beenden, sagte Hooker.

Pfizer-Führungskraft gibt zu, dass COVID-Impfstoff nicht auf Ansteckungsgefahr getestet wurde

Eine leitende Angestellte von Pfizer sagte am Montag, dass weder sie noch andere Pfizer-Beamte wussten, ob der Impfstoff eine Übertragung verhindern würde, bevor Pfizer seinen COVID-19-Impfstoff auf den Markt brachte, weil der Arzneimittelhersteller nicht darauf getestet hatte. Das Mitglied des Europäischen Parlaments, Rob Roos, fragte während einer COVID-19-Sitzung:

„Wurde der COVID-Impfstoff von Pfizer auf die Verhinderung der Übertragung des Virus getestet, bevor er auf den Markt kam? Wussten wir, dass die Immunisierung gestoppt werden kann, bevor der Impfstoff auf den Markt kam?“

Janine Small, die Präsidentin von Pfizer für internationale Märkte, antwortete:

Nein … Wissen Sie, wir mussten … wirklich mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft vorgehen, um zu wissen, was auf dem Markt vor sich geht.

Die Niederländerin Roos argumentierte in einem Twitter-Video, das auf die Äußerungen von Small folgte, dass sich „Millionen von Menschen weltweit gezwungen fühlten, sich impfen zu lassen, weil der Mythos ‚man tut es für andere‘ herrschte“, so Roos. „Nun hat sich dies als billige Lüge herausgestellt“ und „sollte entlarvt werden“, fügte er hinzu.

Die FDA erklärte in einer Pressemitteilung vom Dezember 2020, es lägen keine Daten vor, um festzustellen, ob der Impfstoff die Übertragung des SARS-CoV-2-Virus, das COVID-19 verursacht, verhindere und wie lange er vor der Übertragung schütze. Albert Bourla, CEO von Pfizer, sagte etwa zur gleichen Zeit, sein Unternehmen sei „nicht sicher“, ob diejenigen, die den mRNA-Impfstoff erhalten, in der Lage sind, COVID-19 auf andere Menschen zu übertragen.

Die ehemalige medizinische Beraterin des Weißen Hauses, Dr. Deborah Birx, räumte im Juni ein, dass es im Dezember 2020 Anzeichen dafür gab, dass Personen, die COVID-19-Impfstoffe, einschließlich des Impfstoffs von Pfizer, erhalten haben, das Virus dennoch übertragen können.

Männer unter 40 Jahren haben nach mRNA-Impfstoffen ein hohes Risiko für einen Herztod

Im Anschluss an eine Analyse des Gesundheitsministeriums von Florida zur Bewertung der Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen hat Surgeon General Dr. Joseph A. Ladapo am 7. Oktober neue Leitlinien herausgegeben, in denen ausdrücklich empfohlen wird, Männern im Alter von 18 bis 39 Jahren keine mRNA-COVID-19-Impfstoffe zu verabreichen.

Ladapo empfahl außerdem, dass Personen mit vorbestehenden Herzerkrankungen wie Myokarditis und Perikarditis bei der Entscheidung, ob sie sich impfen lassen sollten, „besonders vorsichtig“ sein sollten.

Die landesweite Analyse von geimpften Einwohnern Floridas im Alter von 18 Jahren oder älter ergab eine 84%ige Zunahme der relativen Häufigkeit von herzbedingten Todesfällen bei Männern im Alter von 18 bis 39 Jahren innerhalb von 28 Tagen nach der mRNA-Impfung. Nicht-mRNA-Impfstoffe wurden nicht mit den erhöhten Risiken in Verbindung gebracht.

In Anbetracht der hohen weltweiten Immunität gegen COVID-19 wird der Nutzen der Impfung mit mRNA-Impfstoffen wahrscheinlich durch dieses ungewöhnlich hohe Risiko eines herzbedingten Todes bei Männern dieser Altersgruppe aufgewogen“, so das Ministerium.

In der neuen Empfehlung hält das Gesundheitsamt von Florida auch an seiner im März veröffentlichten Empfehlung für pädiatrische COVID-19-Impfstoffe fest, in der es von einer COVID-19-Impfung für gesunde Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 17 Jahren abrät.

Sie rät nun auch von einer COVID-19-Impfung bei Säuglingen und Kindern unter 5 Jahren ab.

Gesunder Polizeibeamter dachte nach Pfizer-Auffrischungsimpfung über Selbstmord nach

Steven A. Ordonia aus Pensacola, Florida, war Polizeileutnant und Veteran der U.S. Air Force. Doch nach seiner COVID-19-Auffrischungsimpfung von Pfizer musste der 62-Jährige in den Ruhestand gehen, ist weitgehend an sein Haus gefesselt und kann kein Auto mehr fahren.

In einem Exklusivinterview mit The Defender erklärte Ordonia, wie die schwächenden Symptome nach seiner Pfizer-Auffrischungsimpfung ihn an den Rand des Selbstmords brachten, bevor seine Tochter – und die Teilnahme an einer Online-Selbsthilfegruppe für Impfgeschädigte – ihm halfen, sich zu erholen.

Im März 2021 erhielt Ordonia die Einzeldosis der Impfung von Johnson & Johnson. Ihm zufolge traten nach dieser ersten Impfung keine Probleme auf. Aber nachdem er im Dezember 2021 die Auffrischungsimpfung von Pfizer erhalten hatte, sagte Ordonia, er habe „starke Kopfschmerzen, Fieber und Schüttelfrost“ gehabt.

Innerhalb von 10 Monaten, so Ordonia, sei er von einem gesunden 62-Jährigen zu einem verkrüppelten 62-Jährigen geworden. Ordonias Ärzte vermuteten, dass seine Symptome stressbedingt waren, und sein Hausarzt verschrieb ihm Antidepressiva.

Laut Ordonia war eine Therapeutin die erste Ärztin, die seine Symptome mit dem COVID-19-Impfstoff in Verbindung brachte, indem sie ihm sagte, dass sie gerade eine andere Person [mit demselben Zeitablauf und denselben Symptomen] behandelte“.

Ordonia sagt, er habe eine Meldung bei VAERS und eine Klage beim Countermeasures Injury Compensation Program eingereicht – und wird sich auch weiterhin zu Wort melden und Gerechtigkeit suchen.

Kaiser räumt ein, dass das Risiko, an COVID zu erkranken, mit jeder Impfung steigt

Kaiser Permanente, das sowohl eine Versicherungsgesellschaft als auch ein Gesundheitsdienstleister ist, macht sich möglicherweise langsam Sorgen über die Zahl der übermäßigen Erkrankungen, die es verzeichnet.

In einer Vorabdruckstudie von Kaiser, die am 1. Oktober veröffentlicht wurde, wurden 120.000 Kaiser-Versicherte während der Omikron-Studie auf COVID-19 getestet, um festzustellen, wie gut drei Impfstoffdosen wirkten.

Kaiser sequenzierte 16.418 positive COVID-19-Proben, um die Omikron-Subvariante zu bestimmen, mit der die Versicherten infiziert waren.

Dabei stellte sich heraus, dass die Wirksamkeit bei 4 von 5 Omikron-Subvarianten 150 Tage (fünf Monate) nach der Impfung in den negativen Bereich gefallen war und die dreifach geimpften Versicherten von Kaiser eher an COVID-19 erkrankten als die ungeimpften.

Nach fünf Monaten war die Wahrscheinlichkeit, an einem Fall von Omikron BA.2, BA.2.12.1, BA.4 und BA.5 zu erkranken, höher, wenn die Personen geimpft waren.