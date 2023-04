Neue Weltordnung: Der Internationale Strafgerichtshof und der Krieg gegen Russland

Die wahre Kriegsbegeisterung findet sich in den Reihen der Partei und vor allem in der Inneren Partei. An die Welteroberung glauben diejenigen am festesten, die wissen, dass sie unmöglich ist.“

George Orwell, Neunzehnhundertvierundachtzig

Am 17. März erließ der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen der illegalen Deportation und Verschleppung von Kindern aus den besetzten Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation, die er als Kriegsverbrechen einstufte. 123 Staaten haben sich dem Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs angeschlossen, darunter Brasilien und Südafrika, nicht aber Indien, China oder Russland selbst. Auch die USA erkennen die Autorität des IStGH nicht an. Tatsächlich drohten die USA 2018 damit, IStGH-Richter zu verhaften, wenn sie Ermittlungen gegen US-Militärangehörige wegen Kriegsverbrechen in Afghanistan fortsetzen würden; und 2020 verhängten die USA Sanktionen gegen zwei Richter, weil sie Menschenrechtsverletzungen durch das US-Militär untersucht hatten. Warum also hat der IStGH – offenbar auf Geheiß der USA und sicherlich zu deren Vorteil – einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen? Die Antwort liegt darin, wie dieser Haftbefehl von den USA und ihren militärischen Verbündeten im geopolitischen Kampf gegen Russland eingesetzt werden wird.

Erstens hat der Westen durch sein Känguru-Gericht Druck auf die Parteien ausgeübt, die verpflichtet sind, den IStGH-Haftbefehl in Kraft zu setzen, um Putin zu verhaften, wenn er ihre Länder besucht, und ihm somit die diplomatischen Beziehungen zum Rest der Welt zu verbieten.

Zweitens zwingen die USA die NATO-Staaten, sich zwischen einem Bündnis mit dem Westen – was in erster Linie bedeutet, dass sie dem US-Dollar als der dominierenden Reservewährung der Welt die Treue halten – und den BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) zu entscheiden, von denen drei nicht dem Internationalen Strafgerichtshof angehören. So lud Südafrika letzte Woche Putin zur Teilnahme am BRICS-Gipfel im August ein und schloss sich damit diesem wachsenden Wirtschaftsbündnis und seiner Bedrohung der westlichen Hegemonie an.

Und drittens hat der Internationale Strafgerichtshof mit der Aufnahme des russischen Präsidenten in die Liste der gesuchten Verbrecher die rechtliche Grundlage für eine Kriegserklärung gegen Wladimir Putin selbst geschaffen. Derselbe juristische Trick wurde 1815 angewandt, als der Wiener Kongress als Reaktion auf seine Flucht aus dem Exil auf der Insel Elba nicht Frankreich den Krieg erklärte, sondern Napoleon Bonaparte selbst, den er zum „Verbrecher“ erklärte, weil er gegen die Bedingungen seiner Verbannung verstoßen hatte. In jüngerer Zeit, im Jahr 2003, erklärten die USA und ihre europäischen Verbündeten nicht dem irakischen Volk, sondern der Regierung von Präsident Saddam Hussein den Krieg und rechtfertigten damit ihren illegalen und völkermörderischen Einmarsch in den Irak und den Raub der dortigen Ölreserven mit dem Wunsch nach einem „Regimewechsel“.

Wie schon beim ebenfalls erfundenen Krieg gegen den Irak erklären die Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika gerne im März den Krieg, da dann für militärische Kampagnen in der nördlichen Hemisphäre möglichst viel Zeit bleibt, bevor der Winter zurückkehrt. Wenn ich wetten wollte, würde ich darauf wetten, dass das unterwürfigste Parlament in der Geschichte Großbritanniens Russland diesen oder nächsten Monat den Krieg erklärt. Das Vereinigte Königreich verkauft schamlos Waffen an Saudi-Arabien, Israel und andere kriminelle Staaten. Wenn wir ihm also nur ein paar panzerbrechende Geschosse mit abgereichertem Uran verkaufen wollten, wäre der ganze Pomp, der den Besuch von Präsident Zelenskyy im Februar begleitete, überflüssig gewesen. Wenn der britische Staat die Buntglasfenster abstaubt und seinen Monarchen aus den Mundwinkeln holt, dann weiß man, dass es um Mord geht. Und genau wie im Jahr 2003 wird das Vereinigte Königreich das Schlusslicht einer langen Koalition bilden, die von den USA angeführt, von der UNO unterstützt, von Waffenhändlern und Energieunternehmen finanziert und von uns, den Steuerzahlern, bezahlt wird.

Aber wenn wir in den Krieg ziehen, wird er sich meiner Meinung nach gegen Putin selbst richten, der vom Internationalen Strafgerichtshof (ICC) als Verbrecher gesucht wird, mit dessen Verhaftung der Westen seinen illegalen Krieg gegen Russland und den Raub seiner Öl- und Bodenschätze rechtfertigen wird. In dieser Hinsicht ist der ICC-Haftbefehl die Ratifizierung und rechtliche Form des einseitigen Urteils der USA – das von US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar gebieterisch verkündet wurde -, dass Russland „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ begangen hat und dass Putin persönlich zur Rechenschaft gezogen werden wird.

Um zu verdeutlichen, welchen Einfluss der Westen auf den von ihm finanzierten sogenannten Internationalen Strafgerichtshof hat und warum sich so viele nicht-westliche Staaten weigern, ihn als unabhängig und unparteiisch anzuerkennen, hat der 1998 gegründete IStGH keinen gleichwertigen Haftbefehl gegen den saudi-arabischen Premierminister Mohammed bin Salman und vor ihm den saudi-arabischen König wegen Verbrechen gegen das eigene Volk und Kriegsverbrechen gegen die Bevölkerung des Jemen erlassen; des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu für die völkermörderische Behandlung des palästinensischen Volkes; des ukrainischen Präsidenten Wolodmyr Zelenskyy und vor ihm Petro Poroschenko für die ethnische Säuberung des Donbass; oder der Präsidenten der USA, angefangen bei Barack Obama und George W. Bush, für Kriegsverbrechen, die von den US-Streitkräften im Irak, in Afghanistan, in Libyen und in jedem anderen Land, in das sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs einmarschiert sind, begangen wurden.

Wenn die NATO – die militärische Form der US-Hegemonie in Europa – Russland den Krieg erklärt, wird sie dies meines Erachtens nicht auf der Grundlage der militärischen Verteidigung der Ukraine tun, sondern auf einer rechtlichen Grundlage. Dadurch wird der daraus resultierende Konflikt außerhalb des politischen Bereichs platziert und daher nicht zur Debatte in unseren Legislaturperioden. Wie der ebenso fabrizierte „Krieg“ gegen COVID wird dies ein Krieg für die Biosicherheit sein. Und wie alle Biosicherheitskriege wird er nicht gegen das russische Volk geführt, sondern für es; nicht um sie zu besiegen, sondern um sie zu retten; nicht zu unserem Vorteil, sondern zu ihrem. Und wie die Polizei, die unter den durch das Coronavirus gerechtfertigten Vorschriften die Nichtkonformen mit beschwerten Knüppeln schlägt, ihnen Tränengas in die Augen sprüht und sie mit Gummigeschossen erschießt, um „die öffentliche Gesundheit zu schützen“, werden wir diese Ruskis freilassen – oder sie sterben bei dem Versuch!

Ein jüngeres Beispiel für einen Krieg gegen ein Staatsoberhaupt sind die sogenannten „Enthauptungsschläge“, die das US-Militär 2011 gegen den libyschen Präsidenten Muammar Gaddafi führte, der zwei Jahre zuvor den Gold-Dinar als Alternativwährung für Afrika eingeführt hatte. Mit dem Dinar sollten die Öleinnahmen Afrikas in staatlich kontrollierte Fonds umgeleitet werden, statt über US-Banken zu laufen. Und so wie Gaddafi wegen dieser Bedrohung des Dollars von den USA unterstützten Rebellen ermordet wurde, wird das kriminelle Kartell, das wir als US-Verteidigungsministerium bezeichnen, versuchen, dasselbe gegen Wladimir Putin zu tun. Zweifellos hoffen die hämischen Verbrecherbosse im US-Militär, die sich an der Verbreitung von Fotos der toten und verstümmelten Leichen von Muammar Gaddafi und Saddam Hussein ergötzt haben, eines Tages auch die Leiche von Wladimir Putin auf ihre Liste der ermordeten Präsidenten setzen zu können.

Es gibt jedoch ein Problem mit ihrem Plan: Russland ist nicht Libyen oder Irak oder die anderen kleinen Länder, in die die USA ungestraft einmarschieren, während der Rest des Westens vor dem Internationalen Strafgerichtshof, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und den Vereinten Nationen die Hände in den Schoß legt. Russland verfügt über das zweitstärkste Militär der Welt und das größte Atomwaffenarsenal; und es hat gerade – sehr öffentlich – sein Bündnis mit China bekräftigt, das über das drittstärkste Militär der Welt verfügt. Ferner hat der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dimitri Medwedew, sehr deutlich gemacht, dass jeder Versuch einer ausländischen Macht, den ICC-Haftbefehl in Kraft zu setzen und Putin zu verhaften – oder auf der Krim einzumarschieren – als Kriegserklärung aufgefasst wird und dass Russland mit all seinen militärischen Fähigkeiten, einschließlich Atomraketen, antworten würde.

Neben dem militärischen Gleichgewicht zwischen der NATO und dem Bündnis zwischen Moskau und Peking gibt es aber auch noch das Gleichgewicht der Auslandsschulden. Die USA haben eine Staatsverschuldung von 31,6 Billionen Dollar und damit ein Verhältnis von Staatsverschuldung zu BIP von 94,75 Prozent. Diese Quote stieg von 63 Prozent im Jahr 2007, dem Jahr, in dem die letzte globale Finanzkrise begann, von 55 Prozent im Jahr 2001, dem Jahr, in dem die USA den sogenannten „Krieg gegen den Terror“ begannen, und von 31 Prozent im Jahr 1981, dem Jahr, in dem Ronald Reagan zum Präsidenten gewählt wurde und begann, die Geld- und Steuerpolitik des neoliberalen Kapitalismus nicht nur den USA, sondern auch dem Rest der Welt aufzuzwingen. Die Auslandsverschuldung der USA im Verhältnis zum BIP – d. h. die Schulden der US-Regierung bei anderen Ländern, die das Risiko eines Zahlungsausfalls erhöhen und das Wirtschaftswachstum verringern – beträgt 93,28 %. Im Vergleich dazu hat Russland mit einer Verschuldung von nur 422 Milliarden Dollar – 1/75 der USA – eine Auslandsverschuldung im Verhältnis zum BIP von 26,43 Prozent, während China nur 17,71 Prozent aufweist. Im Vereinigten Königreich liegt das Verhältnis bei 298,49 Prozent und ist damit eines der höchsten der Welt. Dies ist nur ein Maß für die Finanzkrise, mit der der westliche Kapitalismus konfrontiert ist.

Bei ihrem Treffen in Moskau letzte Woche sagte Xi Jinping, seit 2013 Präsident der Volksrepublik China, zu Wladimir Putin, seit 2012 Präsident der Russischen Föderation: „Es steht ein Wandel bevor, wie er seit hundert Jahren nicht mehr stattgefunden hat, und wir werden diesen Wandel gemeinsam vorantreiben. Beide Männer verfügen über langjährige Erfahrung in der Führung ihrer Länder und, im Falle Putins, über langjährige Erfahrung in den Sicherheitsdiensten seines Landes. Sie haben die senilen Automaten, bankrotten Game-Show-Moderatoren, genesenden Alkoholiker, wiedergeborenen Fundamentalisten, ehemaligen Banker, Ex-Schreiberlinge und Marionetten des Weltwirtschaftsforums, die sich bemühen, die Außenpolitik des Westens zu formulieren, während sie immer mehr magisches Geld in ihre scheiternden Volkswirtschaften pumpen, stets in den Schatten gestellt.

Die Hegemonie der USA – die weniger als 80 Jahre angedauert hat – nähert sich dem Ende ihrer blutigen und völkermörderischen Geschichte, und eine neue Weltordnung steht kurz vor der Entstehung. Je mehr jedoch ihr wirtschaftliches Monopol über den Globus schwindet, desto mehr lassen die USA ihre übergroßen militärischen Muskeln spielen. Die Herausforderung für den Rest der Welt besteht darin, ihren Untergang zu überleben. Wie alle Rüpel in der Schule, die nicht merken, dass sich der Spielplatz gegen sie gewendet hat, bis sie umzingelt sind und keinen Freund mehr haben, an den sie sich wenden können, wird es nicht schön werden. Entweder wird China als führender Partner in einer Achse Peking-Moskau zum neuen Hegemon, oder die USA werden uns alle mit in den Abgrund reißen – und ein König, dessen Krone bedroht ist, ist eine gefährliche Sache! Wie Richard III. 1485 in der Schlacht von Bosworth Field zu seiner dem Untergang geweihten Armee sagte:

Unsere starken Waffen sind unser Gewissen, die Schwerter unser Recht.

Vorwärts marschieren! Schließt euch tapfer an. Lasst uns in die Schlacht ziehen –

Wenn nicht in den Himmel, dann Hand in Hand in die Hölle!

