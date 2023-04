Elon Musk zensiert Substack auf Twitter

Elon Musks Twitter sperrt jetzt Kommentare, Likes und Retweets für Tweets mit Links zu Substack, einer beliebten Schreib- und Newsletter-Plattform. Der selbsternannte „Absolutist der freien Meinungsäußerung“ Musk zensiert Substack möglicherweise, um ein konkurrierendes Produkt von Twitter einzuführen.

Wenn Nutzer jetzt versuchen, einen Tweet mit einem Substack-Link zu kommentieren, zu liken oder zu retweeten, können sie dies nicht tun.

Wenn Nutzer versuchen, einen Tweet mit einem Substack-Link zu mögen oder zu retweeten, erhalten sie eine Nachricht von Twitter, die lautet: „Einige Aktionen für diesen Tweet wurden von Twitter deaktiviert.“ Wenn sie versuchen, den Tweet zu kommentieren, erhalten sie die Meldung: „Etwas ist schief gelaufen, aber keine Sorge – wir versuchen es noch einmal“.

Twitter-Nutzer können jetzt nur noch einen „Zitat-Retweet“ absetzen, wenn sie mit einem Tweet interagieren, der einen Substack-Link enthält. Das bedeutet, dass sie ihren eigenen Tweet schreiben und posten müssen, mit dem Original-Tweet darunter.

Die Gründer von Substack, Chris Best, Hamish McKenzie und Jairaj Seth, nannten den Schritt von Twitter „eine Erinnerung daran, warum Autoren ein Modell verdienen, das ihnen die Verantwortung überträgt“, und sagten in einer Erklärung an The Verge, sie seien „enttäuscht“.

„Wir sind enttäuscht, dass Twitter sich entschieden hat, die Möglichkeiten von Autoren, ihre Arbeit zu teilen, einzuschränken“, sagten sie. „Schriftsteller verdienen die Freiheit, Links zu Substack oder anderen Seiten zu teilen“.

„Diese abrupte Änderung ist eine Erinnerung daran, warum Autoren ein Modell verdienen, das ihnen die Verantwortung überträgt, das großartige Arbeit mit Geld belohnt und das die Presse- und Meinungsfreiheit schützt“, so die Gründer weiter.

„Ihr Lebensunterhalt sollte nicht an Plattformen gebunden sein, bei denen sie nicht die Verantwortung für die Beziehung zu ihrem Publikum tragen und bei denen sich die Regeln aus einer Laune heraus ändern können“, fügten sie hinzu.

Der Twitter Files-Journalist Matt Taibbi, ein entschiedener Unterstützer von Musk, kündigte an, dass er Twitter aufgrund von Musks Zensur von Substack verlassen werde.

Bislang hat sich Musk noch nicht öffentlich zu der offensichtlichen Zensur von Substack auf der Website geäußert. Diese neue Entwicklung kommt jedoch zu einem Zeitpunkt, an dem Twitter seine neuen „Notes“ einführt, die direkt mit der Newsletter-Plattform konkurrieren.