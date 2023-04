Trump schlägt „Dritten Weltkrieg“-Alarm

China führt Präzisions-Luftangriffsübungen auf Taiwan durch.

Donald Trump läutet wieder einmal die Alarmglocke für den „Dritten Weltkrieg“, da die Spannungen in zahlreichen Regionen der Welt weiter zunehmen.

„WELTKRIEG III“, verkündete Trump auf Truth Social.

Er bezog sich damit vermutlich auf den anhaltenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie auf die eskalierende Krise zwischen China und Taiwan.

Am Wochenende simulierte Peking als Reaktion auf die Reise der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen in die USA Präzisionsluftangriffe rund um die Insel, an denen auch ein Flugzeugträger beteiligt war.

Nach Angaben des taiwanesischen Verteidigungsministeriums verletzten mindestens 45 Flugzeuge, darunter Kampfjets, Überwachungsflugzeuge und Drohnen, die Luftverteidigungsidentifikationszone (ADIZ) des Landes.

Oberst Shi Yi, Sprecher des östlichen Theaterkommandos der Volksbefreiungsarmee (PLA), sagte, die Übungen seien eine Warnung „vor dem Zusammenspiel zwischen separatistischen Kräften, die die Unabhängigkeit Taiwans anstreben, und externen Kräften sowie vor deren provokativen Aktivitäten“.

Unterdessen wurde bekannt, dass die NATO in diesem Sommer ihre bisher größten Luftkriegsübungen abhalten wird.

10.000 Soldaten und 220 Flugzeuge aus Dutzenden verschiedener Nationen werden an der Übung teilnehmen, die unter dem Namen Air Defender 23 bekannt ist und zwischen dem 12. und 24. Juni stattfinden wird.

Letzten Monat erklärte Trump, er habe einen Plan, um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu lösen, falls er als Präsident wiedergewählt würde.

„Ich werde den Dritten Weltkrieg, auf den wir zusteuern, verhindern“, sagte Trump vor einer Menschenmenge in Waco, Texas.

„Wenn das Problem nicht gelöst ist, werde ich es innerhalb von 24 Stunden mit Zelensky und Putin lösen“, fügte er hinzu.

Trump warb kürzlich auch für sein Vorhaben, „das korrupte globalistische Establishment loszuwerden, das seit Jahrzehnten jede wichtige außenpolitische Entscheidung verpfuscht hat“.

„Am Ende meiner nächsten vier Jahre werden alle Kriegstreiber, Betrüger und Versager in den oberen Rängen unserer Regierung verschwunden sein“, sagte der ehemalige Präsident bei einer Rede in Polen.