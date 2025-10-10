Neuer CBS-Eigentümer David Ellison traf sich mit ranghohem israelischem General – in einem Komplott zur Spionage gegen US-Bürger

von Wyatt Reed, Max Blumenthal

Der neue Eigentümer von Paramount, David Ellison, nahm laut geleakten E-Mails an einem von der israelischen Regierung geführten Plan teil, um pro-palästinensische Aktivisten in den USA zu überwachen und zu unterdrücken. Das Vorhaben, ursprünglich „12 Tribes“ genannt – eine Anspielung auf die zwölf jüdischen Milliardäre, die für die Finanzierung gewonnen werden sollten –, suchte gezielt nach amerikanischen Geldgebern, um Überwachungsfirmen unter Leitung ehemaliger israelischer Geheimdienstoffiziere zu unterstützen. Ziel war es, US-Bürger zu überwachen, die an der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) teilnahmen.

Die E-Mails, die diese ausländische Einflusskampagne zur Bekämpfung von BDS dokumentieren, wurden erstmals vom Journalisten Jack Poulson entdeckt, der sie in einem Datensatz fand, den das Handala-Hacker-Kollektiv im Jahr 2024 leakte. Die Dokumente zeigen, dass der frühere israelische Verteidigungsminister Benny Gantz beauftragt wurde, wohlhabende westliche Investoren zu rekrutieren, um israelische Überwachungsfirmen zu finanzieren, die Personen ausspionierten und belästigten, die von der israelischen Regierung verdächtigt wurden, Sympathien für Palästina zu hegen.

In den E-Mails identifizierte Adam Berkowitz, ein Manager einer Hollywood-Talentagentur, Ellison als „sehr interessiert“ daran, „bei der [Unterwanderung] der BDS-Bewegung zu helfen“. Berkowitz stellte Ellison und Gantz per Gruppenmail vor:

„Benny, triff David. David, triff Benny“, schrieb Berkowitz am 23. Dezember 2015 und erklärte, er habe „David kurz von deiner [Gantz’] 12-Tribes-Idee erzählt, über die du ihm mehr erklären kannst, was ihn sehr interessiert hat.“

Zwei Tage später antwortete Ellison:

„Herr Gantz, es ist mir eine Freude, Sie per E-Mail kennenzulernen. Ich freue mich sehr darauf, alles zu besprechen, woran Sie arbeiten, und wünsche Ihnen bis dahin frohe Feiertage.“ Er fügte hinzu: „Ich werde am 3. Januar wieder in L.A. sein und freue mich auf ein Treffen im neuen Jahr.“

Eine Planungs-Tabelle nennt weitere zionistische Milliardäre, die für das israelische Projekt gewonnen werden sollten. Darunter:

Ellisons Vater, Larry Ellison (Gründer von Oracle und Vorstandsmitglied der „Friends of the IDF“), der israelisch-amerikanische Milliardär Haim Saban (Top-Spender der Demokratischen Partei) sowie Google-Gründer Sergey Brin, dessen „Israel-Unterstützung“ laut Dokument noch „tbd“ („to be determined“) war. Eine der Erwähnten, die kanadische Buchhandelsbesitzerin Heather Reissman, hatte laut Dokument „bereits zugesagt“ zu spenden.

Das Dokument listete zudem weitere superreiche zionistische Aktivisten als potenzielle Mitglieder der „12 Tribes“, darunter:

Eli Broad (5,7 Mrd. US$, Immobilienmogul, Philanthrop, pro-israelisch)

(5,7 Mrd. US$, Immobilienmogul, Philanthrop, pro-israelisch) Selmo Nissenbaum (Kunstsammler, Investor, Unterstützer des Weizmann-Instituts)

(Kunstsammler, Investor, Unterstützer des Weizmann-Instituts) Dorothea Steinbruch (5,8 Mrd. US$, Stahlindustrie)

(5,8 Mrd. US$, Stahlindustrie) Familie Safra

Kevin Bermeister (Tech-Innovator, Immobilieninvestor, Gründungsinvestor von Skype)

(Tech-Innovator, Immobilieninvestor, Gründungsinvestor von Skype) Frank Lowy (Mitgründer der Westfield Group, Betreiber von über 100 Einkaufszentren in Australien, Neuseeland, USA und UK, 4,6 Mrd. US$)

(Mitgründer der Westfield Group, Betreiber von über 100 Einkaufszentren in Australien, Neuseeland, USA und UK, 4,6 Mrd. US$) Anthony Pratt (7,1 Mrd. US$, Verpackungsindustrie)

(7,1 Mrd. US$, Verpackungsindustrie) Édouard Cukierman (französisch-israelischer Unternehmer)

(französisch-israelischer Unternehmer) Rothschild-Familie (Bankendynastie)

(Bankendynastie) Lord Stanley Fink (180 Mio. US$, Ex-Hedgefonds-Manager, pro-israelischer Philanthrop)

(180 Mio. US$, Ex-Hedgefonds-Manager, pro-israelischer Philanthrop) Sir Ronald Cohen (britischer Geschäftsmann, „Vater des britischen Risikokapitals“)

(britischer Geschäftsmann, „Vater des britischen Risikokapitals“) Lord George Weidenfeld (britischer Verleger, Publizist, pro-israelisch)

(britischer Verleger, Publizist, pro-israelisch) Poju Zabludowicz (finnisch-britischer Geschäftsmann, Investor, Sammler, pro-israelischer Aktivist und Hauptunterstützer der UK-Gruppe BICOM)

Die ausgewählten Spender sollten jeweils 1 Million US-Dollar beisteuern und als eine der „12 Stämme Israels“ gelten, die direkt von der israelischen Regierung angeleitet würden, so ein internes Werbedokument.

Ein internes Schaubild zeigte die „12 Tribes of Israel“, repräsentiert durch zwölf westliche Milliardäre. Laut Dokument:

„Die Finanzierung dieser Initiative erfolgt durch eine exklusive Gruppe der zwölf einflussreichsten jüdischen Philanthropen, symbolisch für die zwölf Stämme Israels; die israelische Regierung fungiert als dreizehnter, unterstützender ‚Stamm‘.“

Interne Planungsunterlagen des Institute for National Security Studies (INSS) – eines angeblich unabhängigen, tatsächlich jedoch militärnahen israelischen Thinktanks – beschrieben die Mission der 12 Tribes so:

„Strategisch wollen wir ein nicht-hierarchisches Mutterschiff sein, das für das Volk und den Staat Israel arbeitet.“

Die Organisatoren bemühten sich jedoch, eine Fassade der Unabhängigkeit von Tel Aviv aufrechtzuerhalten. „Staatsgeld ist auch eine politische Einschränkung“, schrieb ein Planer und ergänzte: „Um alle Zielgruppen zu erreichen, ist Unabhängigkeit erforderlich.“ Ein anderer fügte hinzu: „Im Dschungel brauchen wir mehr Guerillas und weniger IDF.“ Ein Dritter erklärte: „Dies wird kein verdecktes Projekt sein, aber die Verbindung zum Staat und zur Regierung muss streng kontrolliert werden.“

Mit dem Geld der „12 Tribes“ wollte Israel „modernste Cybertechnologie als weiche Waffe“ einsetzen – über Firmen wie Black Cube, die berüchtigte Geheimdienstfirma, bekannt für das Stalking der Ankläger des Hollywood-Moguls Harvey Weinstein.

Black Cube agiert zudem als aggressive Hilfstruppe für die Entwickler der Pegasus-Spyware (NSO Group). Als Präsident Barack Obama 2015 ein Atomabkommen mit dem Iran aushandelte, setzte Black Cube erneut Undercover-Agenten ein, um US-Beamte auszuspionieren, die an den Gesprächen beteiligt waren.

Interne Dokumente von Black Cube prahlen damit, man habe „mehrere einzigartige Methoden entwickelt, insbesondere Social Engineering“, um „sich frei in Umgebungen mit eingeschränktem Zugang zu bewegen“ und Daten aus dem Darknet zu sammeln.

Die E-Mail-Korrespondenz gibt zudem Einblick in die frühe Rolle von David Ellison als aufstrebender Israel-Enforcer im Silicon Valley – eine Rolle, die ihm quasi in die Wiege gelegt wurde, angesichts der glühenden Israel-Unterstützung seines Vaters Larry Ellison.

Paramounts pro-israelische Linie

Weitere E-Mails aus dem Handala-Leak zeigen, dass Larry Ellison bereits 2015 vom israelischen UN-Botschafter Ron Prosor gebeten wurde, die „Loyalität“ des heutigen US-Außenministers Marco Rubio gegenüber Israel zu beurteilen. Prosor fragte:

„Wie war das Gespräch mit Mario [sic] Rubio? Hat er deine Prüfung bestanden? Hattest du Gelegenheit, über Israel zu sprechen?“

Larry Ellison antwortete bejahend:

„Marco wird ein großartiger Freund Israels sein.“

Der ältere Ellison pflegt eine enge Beziehung zu Tel Aviv und leitete in den letzten Jahren Zehnermillionenbeträge an israelische Militärs über die Organisation „Friends of the IDF“ weiter. Bereits ein Jahrzehnt, bevor der Internationale Strafgerichtshof Premierminister Benjamin Netanjahu wegen Kriegsverbrechen in Gaza anklagte, wollte Ellison ihn in den Oracle-Verwaltungsrat holen.

Heute steht Larry Ellison an der Spitze eines Konsortiums israel-naher Milliardäre, das große US-Medienunternehmen von TikTok bis Paramount (CBS News) übernimmt. Mit dem vollständigen Kauf von Paramount ist die Ellison-Familie nun in der Lage, Israels Linie nicht nur dem US-Publikum aufzuzwingen, sondern auch die Narrative zum Krieg in Gaza zu beeinflussen. Ellison spendete über 350 Millionen US-Dollar an das Tony Blair Institute, dessen Gründer von Präsident Donald Trump als Leiter der sogenannten Gaza International Transitional Authority vorgesehen wurde – einer neokolonialen Übergangsverwaltung, die Blair und seine Tech-Unterstützer finanziell begünstigen würde.

Als neuer Eigentümer von Paramount Skydance ernannte David Ellison die pro-israelische Aktivistin Bari Weiss zur neuen Chefredakteurin von CBS News – und zur politischen Durchsetzerin der Unternehmenslinie.

Vom „Cancel-Culture-Opfer“ zur ethisch fragwürdigen CBS-Chefin

Die 41-jährige Bari Weiss begann ihre Karriere als pro-israelische Aktivistin, die palästinensische Professoren an der Columbia University verfolgte, bevor sie für mehrere israelische Medien arbeitete. Als bekennende „zionistische Fanatikerin“ wurde sie später als Kolumnistin in der New York Times bekannt, wo sie sich nach internen Konflikten und Rücktritt als „Opfer von Cancel Culture“ inszenierte – während sie selbst jahrelang versucht hatte, Israel-Kritiker mundtot zu machen.

(Ihre letzte Kampagne gegen Israel-Kritiker bei der New York Times soll indirekt zur Ermordung des palästinensischen Gelehrten Refaat Alareer geführt haben, der kurz nach ihrer öffentlichen Diffamierung durch einen israelischen Drohnenangriff getötet wurde.)

Nach ihrem Abgang gründete Weiss das „anti-woke“, ultrazionistische Medienprojekt The Free Press, unterstützt von Tech-Milliardären wie David Sacks und Marc Andreessen. Das Portal kooperiert heute mit dem israelischen Center for Peace Communications, das Spaltungen in arabischen Gesellschaften schürt und sogar Milizen um den ISIS-nahen Schmuggler Yasser Abu Shabab in Gaza fördert – einen bekannten Verbündeten der israelischen Armee.

Mit Unterstützung des Palantir-Mitgründers Joe Lonsdale gründete Weiss zudem die University of Austin (UATX) – eine „anti-woke“ Privatuniversität, an der Studenten Texte aus Platos „Republik“ neben dem Buch The Technological Republic von Palantir-Chef Alex Karp lesen. Am Eingang der Universität steht eine von Lonsdale gestiftete Büste von Bari Weiss.

Während Journalisten traditionell „die Wahrheit zur Macht sprechen“, hat Weiss eine Karriere daraus gemacht, das Gegenteil zu tun – und wird im konservativen Establishment als bevorzugte Stimme der Superreichen gefeiert. Der republikanische Meinungsforscher Frank Luntz sagte über sie:

„Sie spricht nicht nur zur 1 %, sie spricht zum Hundertstelprozent – und sie hören zu.“

Um den Paramount-Deal abzuschließen, kauft Ellisons Unternehmen Weiss’ Free Press zu einem erstaunlichen Preis von 150 Millionen US-Dollar. Ihre Ernennung zur CBS-Chefredakteurin wirft ernste Fragen zur redaktionellen Unabhängigkeit des Netzwerks auf, zumal Weiss das Free-Press-Portal regelmäßig zur Förderung der Interessen ihrer Tech-Geldgeber nutzte.

Wer profitierte von diesem Verkauf an Paramount? War David Sacks unter den Investoren?

Da Sacks heute Sonderberater des Weißen Hauses für KI und Kryptowährungen ist, stellt seine finanzielle Verbindung zu Weiss einen klaren Interessenkonflikt bei CBS dar.

In ihrem ersten offiziellen Schreiben als CBS-Chefredakteurin am 6. Oktober erklärte Weiss, sie wolle sich für „Journalismus einsetzen, der fair, furchtlos und faktenbasiert“ sei.