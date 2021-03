Neuer Raketenangriff auf irakischen Stützpunkt mit US-Truppen

Es geht wieder los: Am Montag wurde ein irakischer Militärstützpunkt, der amerikanische Truppen beherbergt, nördlich der Hauptstadt Bagdad mit Raketen beschossen.

Insgesamt wurden sieben Raketen abgefeuert, wobei es ersten Berichten zufolge keine Verletzten gab. „Mindestens fünf Raketen schlugen am Montag auf dem irakischen Militärstützpunkt Balad nördlich von Bagdad ein, ohne dass es Verletzte gab, so irakische Sicherheitsbeamte“ via Reuters.

Zusätzlich landeten zwei weitere Raketen nicht innerhalb des Stützpunktes, sondern detonierten in einer ländlichen Gegend, ohne dass es zu Todesopfern kam.

Beamte haben die üblichen Verdächtigen benannt: „Keine Gruppe hat sich sofort zu dem Angriff bekannt, aber bewaffnete Gruppen, von denen einige irakische Beamte sagen, dass sie vom Iran unterstützt werden, haben sich in der Vergangenheit zu ähnlichen Vorfällen bekannt“, berichtet Reuters weiter.

Es kommt nach einer Flut ähnlicher Angriffe und Reaktionen der USA, zu denen insbesondere die von Biden erteilte Befehle gehören, Luftangriffe auf Positionen der iranischen Miliz im Fernen Osten Syriens zu fliegen. Und entscheidend ist, dass der Angriff am Montag nur wenige Tage in ein Waffenstillstandsabkommen einfließt, in dem vom Iran unterstützte irakische paramilitärische Kräfte vereinbart haben, alle Angriffe auf amerikanische Stützpunkte zu stoppen.

Der vorübergehende Waffenstillstand wurde jedoch mit einem entscheidenden Vorbehalt versehen:

Nach hektischen Treffen in Bagdad, Beirut und Teheran haben die vom Iran unterstützten irakischen Paramilitärs zugestimmt, die Angriffe gegen die US-Streitkräfte im Irak unter der Bedingung einzustellen, dass der irakische Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi formell den Abzug der Amerikaner fordert, sagten Beamte und Fraktionskommandeure dem Middle East Eye.

Kadhimi müsse Washington mitteilen, dass der Abzug innerhalb von 12 Monaten abgeschlossen sein müsse, fügten sie hinzu. Quellen sagten, dass es wahrscheinlich ist, dass Kadhimi einwilligen und die formelle Forderung stellen wird.

Über weite Strecken des vergangenen Jahres sind solche Angriffe der Schiitenmiliz auf Stützpunkte, in denen US-Truppen untergebracht sind, zu einer Art „Routine“ geworden – auch die US-Botschaft in Bagdads Grüner Zone wurde oft mit Raketen beschossen. Es schien, als wolle man den Druck auf Washington erhöhen, sich endlich und vollständig zurückzuziehen.

Bemerkenswert ist, dass der iranische Botschafter bei der UNO, Majid Takht-Ravanchi, am Sonntag vehement bestritt, dass die Islamische Republik hinter den jüngsten Raketenangriffen stecke. „Die Islamische Republik Iran war weder direkt noch indirekt an einem bewaffneten Angriff gegen eine US-Person oder eine Einrichtung im Irak beteiligt“, schrieb er am Sonntag laut Press TV.

Während in den letzten Monaten der Trump-Administration rühmte er sich, einen Abzug von mehreren Tausend aus Afghanistan und dem Irak zu initiieren, Bidens Plan in der Region ist weitgehend undefiniert und ungewiss geblieben – viel davon scheint auch davon abzuhängen, ob die USA dem 2015 Atomabkommen wieder beitreten, oder JCPOA.