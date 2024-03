Neues autoritäres Zensurgesetz: Schottische Polizei schult in Blogs, Podcasts und sozialen Medien

Das neue Gesetz tritt am 1. April in Kraft.

Die polizeiliche Ausbildung geht heute in einigen Ländern weit über das normale Maß hinaus und umfasst auch die gezielte Verfolgung von Inhalten – auch künstlerischer Art -, die als „bedrohlich“ oder „beleidigend“ eingestuft werden.

Es geht nicht um China – jedenfalls nicht dieses Mal. Es geht um Schottland. Dort lernen Beamte, wie sie Blogs, Podcasts, Social-Media-Beiträge und selbst einfache Postings ins sprichwörtliche Fadenkreuz nehmen können.

Berichten zufolge sind auch Schauspieler und Komiker nicht von dieser Art der Überprüfung ausgenommen, wenn sich jemand beleidigt fühlt und sie anzeigt.

Einem Bericht in der schottischen Presse zufolge, der sich auf durchgesickertes Material stützt, ist diese Praxis dank des neuen Gesetzes über „Hassverbrechen“ (Hate Crime and Public Order, Scotland) möglich – auch wenn solche Auslegungen formal gesehen gegen geltendes Recht verstoßen.

Die Auswirkungen des Gesetzes bleiben jedoch nicht unbemerkt, da die schottischen Konservativen laut lokalen Medienberichten die Rechtmäßigkeit der Bewertung von Inhalten, die „durch die öffentliche Aufführung eines Theaterstücks“ entstehen, infrage stellen, da diese „bedrohlich und beleidigend“ sein könnten.

Und nur ein Jahr nach seiner Ernennung zum Polizeibeamten ist Assistant Chief Constable David Duncan in den Ruhestand getreten.

Die schottische Polizei hat bereits erklärt, dass jeder Meldung von Inhalten nachgegangen wird, die als Hassrede gegen „geschützte Merkmale“ (wie Alter, Behinderung, Religion, sexuelle Orientierung, Transsexualität) bezeichnet werden.

Das klingt so, als hätten die Beamten am Ende wenig Zeit, etwas anderes zu tun, da ein so weit gefasstes System leicht wiederholt missbraucht werden kann. Was die Reaktion anbelangt, so wird versprochen, dass die Strafverfolgungsbehörden „angemessen“ reagieren werden, sobald sie „jede Beschwerde über Hassverbrechen“ geprüft haben.

„Ein Beispiel dafür, warum es so wichtig ist, die Meinungsfreiheit zu bewahren“, kommentierte X-Eigentümer Elon Musk und verlinkte auf einen Artikel über diese Entwicklungen.

Was die Auswirkungen auf die darstellenden Künste betrifft, so stellt das Gesetz Memes und gute alte Witze auf eine Stufe mit Dingen wie Rachepornografie. Eine der Bestimmungen besagt, dass das „Zeigen, Veröffentlichen oder Verbreiten des Materials“ an Orten wie Plakatwänden, Websites, Blogs, Podcasts und sozialen Plattformen strafrechtlich verfolgt wird.

Dies gilt sowohl direkt als auch indirekt, z. B. durch Reposting. Dies wird als „Weiterleiten oder Wiedergeben“ von Inhalten Dritter bezeichnet.