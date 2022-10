Neues beunruhigendes Dokument der EU zeigt, dass der Biosicherheitsstaat in engerer Zusammenarbeit mit der WHO ausgebaut werden soll

Neues Dokument zeigt, wie die EU der Biosicherheitsorthodoxie verfallen

EU verpflichtet sich zu Lockdowns, Impfpässen, Maskenpflicht mit einem „rechtsverbindlichem“ Vertrag über globale Pandemien

Die Europäische Union hat sich dazu verpflichtet, in diesem Winter weiterhin Abriegelungen, Maskengebote, Impfpässe und andere Beschränkungen anzuwenden, um die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen, und sich außerdem für die Schaffung eines „rechtsverbindlichen“ globalen Pandemievertrags mit einer „gestärkten WHO im Zentrum“ eingesetzt.

Das am 2. September veröffentlichte Dokument mit dem Titel „EU response to COVID-19: preparing for autumn and winter 2023“ wurde von der EU-Kommission (der EU-Exekutive) erstellt und dem EU-Parlament übermittelt. Sie zeigt, wie sehr die EU-Führung der neuen Biosicherheitsorthodoxie verfallen ist, und verheißt nichts Gutes für den künftigen Umgang mit ansteckenden Krankheiten in der EU und weltweit.

In Bezug auf Aussperrungen und andere Beschränkungen wird ein Rahmen von Schlüsselindikatoren vorgeschlagen, die bei der Entscheidung über die Wiedereinführung von nicht-pharmazeutischen Maßnahmen zu bewerten sind“. Zu diesen Indikatoren gehören Daten zu schweren Erkrankungen und zur Krankenhausbelegung. Wichtig ist, dass sie sich nicht nur auf COVID-19, sondern auch auf die Influenza beziehen, so dass diese Maßnahmen möglicherweise Teil des normalen Seuchenmanagements im Winter sind und auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden.

Als „erste Option zur Begrenzung der Übertragung in der Gemeinschaft“ wird eine Maskenpflicht vorgeschlagen, wobei FFP2-Masken bevorzugt werden.

Die Verwendung von Gesichtsmasken in geschlossenen öffentlichen Räumen, einschließlich öffentlicher Verkehrsmittel, kann eine erste Option zur Begrenzung der Übertragung in der Gemeinschaft sein. Jüngste Erkenntnisse zeigen, dass FFP2-Gesichtsmasken, die in der EU/im EWR leicht erhältlich sind, in der Gemeinschaft eine stärkere Schutzwirkung haben als medizinische Masken oder Stoffmasken. Die Mitgliedstaaten werden daher nachdrücklich aufgefordert, ihre Verwendung in bestimmten Situationen zu erwägen.

In dem Dokument wird empfohlen, vor einem Anstieg der Infektionen präventiv Beschränkungen für Heimarbeit und Versammlungen einzuführen, um zu vermeiden, dass „störendere Maßnahmen wie Abriegelungen, die Schließung von Betrieben und Schulen, Empfehlungen zum Sitzenbleiben und Reisebeschränkungen“ ergriffen werden müssen. Es wird betont, dass ein „politisches Engagement“ erforderlich ist, damit Schließungen und andere Maßnahmen greifen.

Andere Maßnahmen wie die Arbeit von zu Hause aus oder die Begrenzung von Massenveranstaltungen haben sich als wirksam erwiesen, um die Übertragung des Virus zu begrenzen. Wenn diese Maßnahmen vor dem Anstieg der Fälle ergriffen werden, können sie störende Maßnahmen wie Abriegelungen, die Schließung von Geschäften und Schulen, die Empfehlung, zu Hause zu bleiben, und Reisebeschränkungen vermeiden. Politisches Engagement und Einbindung der Bevölkerung sind der Schlüssel zum Erfolg und zur Wirksamkeit nicht-pharmazeutischer Maßnahmen.

Der einzige begrüßenswerte Aspekt des Dokuments war die klare Aussage, dass die Bildung und das Leben der Kinder nicht weiter gestört werden dürfen, obwohl auch hier Schulschließungen nicht ausgeschlossen wurden.

Die COVID-19-Pandemie hat das Leben von Kindern und Jugendlichen gestört und ihren Alltag, ihre Bildung, ihre Gesundheit, ihre Entwicklung und ihr allgemeines Wohlbefinden beeinträchtigt. Daher ist es wichtig, die negativen Auswirkungen von Schulunterbrechungen auf die Gesundheit und Entwicklung von Kindern im Auge zu behalten. Die Durchführung von Maßnahmen an Schulen sollte auf ein Minimum beschränkt werden, und es sollte verhindert werden, dass weitere Lernausfälle entstehen.

Das Dokument spricht sich gegen Reisebeschränkungen aus – Reisefreiheit und die Abschaffung der Binnengrenzen sind für die EU ein Glaubensartikel. Allerdings wird empfohlen, das digitale Impfzertifikat der EU (d. h. den Impfpass, obwohl auch die natürliche Immunität anerkannt wird) überall dort zu verwenden, wo Reisebeschränkungen „notwendig“ sind, und rühmt sich, wie weitverbreitet es bereits ist.

Die Mitgliedstaaten können auf das digitale EU-Covid-Zertifikat zurückgreifen, wenn die epidemiologische Situation in diesem Herbst und Winter die vorübergehende Wiedereinführung von Reisebeschränkungen erforderlich macht. Die EU-Verordnung über das digitale Covid-Zertifikat, deren Geltungsdauer bis Juni 2023 verlängert wurde, bietet den notwendigen Rahmen, um die Auswirkungen von Einschränkungen der Freizügigkeit zu bewältigen und das Reisen zu erleichtern. Sie stellt sicher, dass die Bürger von interoperablen und gegenseitig anerkannten Bescheinigungen über die COVID-19-Impfung, -Tests und -Wiederherstellung profitieren können. Grundsätzlich sollten die Inhaber gültiger digitaler EU-Covid-Bescheinigungen bei Reisen innerhalb der EU keinen zusätzlichen Beschränkungen unterworfen sein. Das digitale EU-Covid-Zertifikat ist ein großer Erfolg, da es der Öffentlichkeit ein Instrument an die Hand gibt, das in der gesamten EU (und in mehreren Drittländern) akzeptiert wird und dem man vertraut, und da es eine Fragmentierung der verschiedenen nationalen Systeme verhindert. August 2022 sind 75 Länder und Gebiete aus fünf Kontinenten an das System der digitalen EU-Zertifikate angeschlossen (30 EU/EWR-Mitgliedstaaten und 45 Nicht-EU-Länder und -Gebiete), und mehrere weitere Länder haben ihr Interesse an einem Beitritt zum Gateway bekundet oder führen bereits technische Gespräche mit der Kommission. Dies macht das digitale EU-Covid-Zertifikat zu einem globalen Standard.

Das System der digitalen COVID-Zertifikate der EU ist flexibel genug, um sich an die Entwicklung der COVID-19-Antwort anzupassen. Mögliche Anpassungen der Gültigkeitsdauer der für die erste Auffrischungsimpfung ausgestellten Bescheinigungen könnten im Lichte weiterer wissenschaftlicher Erkenntnisse und der Entwicklung der Pandemie erforderlich werden.

Was hier natürlich nicht erwähnt wird, ist eine Begründung für die Pässe. Welchen Sinn hat es, die Reisefreiheit von Ungeimpften (oder nicht ausreichend Geimpften) einzuschränken, wenn die Geimpften die Krankheit nicht weniger wahrscheinlich verbreiten? Diese wichtige Frage bleibt völlig unbeantwortet.

Was die Impfung betrifft, so enthält das Dokument 15 „Ziele“, „Prioritäten“ und „Maßnahmen“ für COVID-19-Impfstrategien. Dazu gehören die „Priorität“, die Inanspruchnahme des ursprünglichen Impfstoffs (für die ausgestorbenen Covid-Stämme) bei allen infrage kommenden Kindern und Jugendlichen zu fördern, und der Aktionspunkt, dafür zu sorgen, dass die Hausärzte angemessen Zeit für die Impfung aufwenden (haben sie denn nichts anderes zu tun?). Sie schlägt vor, Auffrischungsimpfungen nur alle drei Monate zu verabreichen, da sie nach sechs Monaten kaum noch von Nutzen sind. Außerdem werden die Regierungen aufgefordert, „Fehlinformationen“ in den Medien und im Internet entgegenzuwirken, um „klare, konsistente und evidenzbasierte Botschaften zu gewährleisten, die die anhaltende Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe belegen“. Sie bringt die Sorge um die Sicherheit des Impfstoffs mit „antiwestlichen und EU-feindlichen Narrativen“ und mit Websites in Verbindung, die auch den Ukraine-Krieg thematisieren. Zu den Impfstoff-Aktionspunkten gehören (Hervorhebung von mir):

Fortsetzung der nationalen COVID-19-Impfstrategien unter Verwendung der derzeit verfügbaren Impfstoffe, um Krankenhausaufenthalte, schwere Erkrankungen und Todesfälle zu verringern.

Schließung von Impflücken. Die Verbesserung der Durchimpfung der Erstimpfung und der ersten Auffrischungsdosis bei den berechtigten Personen, einschließlich der berechtigten Kinder und Jugendlichen gemäß den nationalen Impfplänen, bleibt eine Priorität. Dies ist besonders wichtig für Bevölkerungsgruppen mit einem höheren Risiko für schwere Krankheitsverläufe und für Länder mit niedrigeren Impfraten.

Aufrechterhaltung ausreichender Impfkapazitäten, entweder durch die Reaktivierung von Impfzentren oder durch die Nutzung anderer Ressourcen, z. B. von Allgemeinärzten.

Vorrangige Verabreichung einer zusätzlichen Auffrischungsdosis (zweite oder nachfolgende Dosis) für bestimmte Bevölkerungsgruppen: Personen ab 60 Jahren und Personen jeden Alters mit dem Risiko einer schweren Erkrankung (z. B. Personen mit Begleiterkrankungen, immungeschwächte Personen und Schwangere). Die Auffrischung von Personal im Gesundheitswesen und in Langzeitpflegeeinrichtungen sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden. Nachfolgende Auffrischungen können bereits drei Monate nach der letzten Auffrischung erfolgen, wobei Personen, die ihre letzte Auffrischung vor mehr als sechs Monaten erhalten haben, Vorrang haben sollten.

Die Wirksamkeit und Sicherheit der [neuen und] angepassten Impfstoffe sollte genau überwacht werden, sobald die breite Einführung begonnen hat. Falls erforderlich, sollten die nationalen Impfstrategien angepasst werden, sobald mehr Erkenntnisse über die Leistungsfähigkeit dieser Impfstoffe vorliegen.

Umsetzung und, wenn möglich, Koordinierung wirksamer Kommunikationsinitiativen und -strategien zur Förderung der Aufnahme zusätzlicher Impfdosen und zur Förderung des Abschlusses der ersten Impfserie bei denjenigen, die dies noch nicht getan haben. Es sollten klare Informationen über die Gründe für die Empfehlungen und die Vorteile der Erstimpfung und der Auffrischungsimpfungen für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen bereitgestellt werden, auch für diejenigen, die bereits erkrankt sind.

Sicherstellen, dass Kapazitäten vorhanden sind, um die öffentliche Kommunikationsstrategie regelmäßig zu aktualisieren, und zwar auf der Grundlage der epidemiologischen Entwicklungen und der Veränderungen in der Wahrnehmung und Einstellung der Öffentlichkeit zur laufenden Pandemie und zur COVID-19-Impfung, einschließlich der Fähigkeit, falsche oder irreführende Informationen zu überwachen und rasch darauf zu reagieren.

Stärkung des Vertrauens in den Impfstoff durch Beobachtung und Beantwortung der Fragen und Bedenken der Öffentlichkeit, Erläuterung der wissenschaftlichen Grundlagen der Empfehlungen und Entlarvung von Falsch- und Desinformationen in den Mainstream-Medien und in den sozialen Medien. Klare, konsistente und evidenzbasierte Botschaften, die die anhaltende Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe belegen, sind entscheidend. Durch maßgeschneiderte Kommunikation schwer erreichbare Bevölkerungsgruppen ansprechen und Gesundheitsfachkräfte und führende Persönlichkeiten der Gemeinschaft als vertrauenswürdige Informationsquellen nutzen.

Auseinandersetzung mit der politischen Dimension der Impfstoffzurückhaltung und Desinformationskampagnen, die mit antiwestlichen und EU-feindlichen Narrativen verbunden sind. Zu den besonderen Herausforderungen gehören Kanäle, in denen Desinformationen im Zusammenhang mit anderen Krisen, insbesondere der russischen Militäraggression gegen die Ukraine, kursieren.

Das Dokument bekräftigt nachdrücklich das Engagement der EU für einen neuen „rechtsverbindlichen“ Pandemievertrag mit einer „gestärkten WHO im Zentrum“ und stellt mehr als eine halbe Milliarde Euro für dessen Verwirklichung bereit.

Schließlich ist die EU der Ansicht, dass es von entscheidender Bedeutung ist, auf den Lehren aus der COVID-19-Pandemie aufzubauen und die globale Gesundheitsarchitektur zu stärken – mit einer gestärkten WHO im Zentrum. Die EU ist entschlossen, eine treibende Kraft bei den Verhandlungen über ein neues, rechtsverbindliches internationales Abkommen über Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion sowie über gezielte Änderungen zur Stärkung der Internationalen Gesundheitsvorschriften von 2005 zu sein. Diese komplementären Prozesse haben für die EU Priorität und bieten eine historische Chance, multilaterale Lösungen für gemeinsame Herausforderungen zu finden, die auf den Grundsätzen der kollektiven Solidarität, der Gleichheit, der Fairness, der Inklusivität und der erhöhten Transparenz beruhen. Ferner wird der neue Finanzmittelfonds (FIF) für Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion, für den Team Europe bereits mindestens 588 Millionen Euro zugesagt hat, Mittel zur Unterstützung der Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion bereitstellen, einschließlich der Umsetzung der geänderten Internationalen Gesundheitsvorschriften und des neuen internationalen Übereinkommens über Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion.

In dem Dokument wird auch auf eine künftige „globale Gesundheitsstrategie der EU“ verwiesen, die „den politischen Rahmen mit Prioritäten, Steuerung und Instrumenten bilden wird, die es der EU ermöglichen, mit einer einflussreichen Stimme zu sprechen und die Fähigkeit des Teams Europa, die Gesundheit weltweit zu schützen und zu fördern, optimal zu nutzen“.

Dies ist ein sehr beunruhigendes Dokument. Für diejenigen unter uns, die immer noch an den evidenzbasierten Pandemiestrategien aus der Zeit vor 2020 festhalten, bei denen es nur darum geht, die Auswirkungen durch den Ausbau der Kapazitäten für die medizinische Notfallversorgung und die Suche nach sicheren und wirksamen Behandlungsmethoden abzumildern, und nicht darum, aufdringliche, schädliche und unbewiesene Methoden zur Verhinderung der Ausbreitung einer Krankheit einzuführen, die für die meisten Menschen ohnehin harmlos ist, verheißt dies in der Tat nichts Gutes für die derzeitige Richtung der Reise in Europa und auf der ganzen Welt.