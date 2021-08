Neues Interview mit dem Erfinder der mRNA-Injektionen offenbart bedenkliches und COVID-19-Infektionskampagne verstößt gegen Bioethikgesetze

mercola.com

Die Analyse der Sicherheitsdaten und die Berichterstattung über die klinischen Studien mit den COVID-Impfstoffen scheinen zumindest in einigen Fällen manipuliert worden zu sein. Eine Methode zur Manipulation von Sicherheitsdaten aus randomisierten klinischen Studien besteht darin, nur die Behandlungsgruppe „nach Protokoll“ zu analysieren (d. h. diejenigen, die alle Dosen eingenommen haben und sich vollständig an das Studiendesign gehalten haben), im Gegensatz zur „Behandlungsabsicht“, die alle Patienten einschließen würde, die eine Einverständniserklärung unterzeichnet haben.

Wenn ein Teilnehmer beispielsweise nur eine Dosis akzeptiert hat, das Studienprotokoll aber zwei vorsieht, würden bei einer Analyse „nach Protokoll“ die unerwünschten Ereignisse, die bei ihm aufgetreten sind, nicht in die Sicherheitsanalyse einfließen. Dies ist eine klassische Methode zur Manipulation von Sicherheitsdaten in der klinischen Forschung, die normalerweise verboten ist.

Da die COVID-Spritzen nur für Notfälle zugelassen sind, handelt es sich um experimentelle Produkte, die als solche nicht für die Vermarktung zugelassen sind.

Die Bioethik ist im Bundesgesetz verankert. Als Teilnehmer an einer experimentellen Studie haben Sie das Recht auf vollständige Aufklärung über die Risiken unerwünschter Ereignisse. Eine vollständige Offenlegung der Risiken erfolgt nicht, sondern wird sogar unterdrückt.

Die Risiken von unerwünschten Ereignissen müssen auch so mitgeteilt werden, dass Sie die Risiken verstehen können, und die Annahme eines Versuchsprodukts muss völlig freiwillig und ohne Zwang erfolgen. Abwerbung ist strengstens untersagt

Als Erfinder der Boten-RNA (mRNA)-Impfstoffplattform ist Dr. Robert Malone eine der qualifiziertesten Personen, um sich zu den Vorteilen und möglichen Risiken dieser Technologie zu äußern.

Er hat einen medizinischen Abschluss der Northwestern University, einen Master-Abschluss des Salk Institute, einen Bachelor-Abschluss in Biochemie der UC Davis, ein Giannini-Stipendium in Pathologie und ein Postgraduierten-Stipendium für globale klinische Forschung in Harvard.

Er unterrichtete Medizinstudenten etwa ein Jahrzehnt lang Pathologie an der University of Maryland und der University of California Davis und wurde dann außerordentlicher Professor für Chirurgie an der Uniformed Services, University of the Health Sciences, wo er ein großes Forschungsinstitut gründete, das sich auf Brustkrebs und Hochdurchsatz-Screening in der Genomik für Brustkrebs konzentrierte.

Danach half er bei der Gründung des Unternehmens Inovio, das eine Reihe von Entdeckungen im Bereich der Gentherapie, einschließlich Impfstoffen, und der Verwendung gepulster elektrischer Felder als Verabreichungsmethode hervorgebracht hat. Nach dem 11. September 2001 brachte ihn ein Kollege an der Abteilung für Unternehmens- und Wirtschaftsentwicklung der University of Maryland mit der Dynport Vaccine Company zusammen, einem Start-up-Unternehmen, das einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium für die Verwaltung seiner Produkte zur biologischen Verteidigung erhalten hatte.

„Das war der Zeitpunkt, an dem ich von der akademischen Welt in die Welt der fortgeschrittenen Entwicklung mit klinischer Forschung, Zulassungsfragen, Projektmanagement, Einhaltung von Vorschriften, Qualitätssicherung – all das, was zur Herstellung eines Produkts gehört – wechselte“, erklärt Malone. Es war eine große Erleuchtung, dass die Welt nicht mehr akademische Vordenker braucht und dass ich meine Zeit damit verschwendet habe. Was die Welt wirklich brauchte, waren Leute, die die zugrundeliegende Technologie und die Welt der Entdeckungsforschung verstanden, aber auch die fortgeschrittene Entwicklung, d. h. die Arzneimittelentwicklung ist eine stark regulierte Welt. Und davon gibt es nicht sehr viele.

Also machte ich mich auf den Weg, um in diesem Bereich ein echter Experte zu werden, und arbeitete einige Jahrzehnte lang für die Regierung, insbesondere im Bereich der biologischen Verteidigung und der Impfstoffentwicklung. Und das bringt mich in die Gegenwart. Ich habe ein paar Milliarden Dollar an Zuschüssen und Verträgen für die Unternehmen, mit denen ich gearbeitet habe, und für Kunden der Regierung, der BARDA [Biomedical Advanced Research and Development Authority], des Verteidigungsministeriums und anderer erhalten.

COVID-19-‚Impfstoffe‘ sind Gentherapie

Mir wurde vorgeworfen, ich würde fälschlicherweise behaupten, diese COVID-Spritzen seien keine Impfstoffe, sondern genverändernde Eingriffe. Doch selbst Malone stimmt dieser Aussage zu, und als Erfinder der Technologie sollte er es wissen. Er weist darauf hin, dass es in Deutschland gesetzlich verboten ist, diese Technologie als genetischen Impfstoff oder Gentherapie-Impfstoff zu bezeichnen. „Die deutsche Regierung hat die Verwendung des Begriffs gentherapeutischer Impfstoff ausdrücklich untersagt“, sagt er.

Mit seinem Hintergrund und der Tatsache, dass er selbst die COVID-Impfung erhalten hat, kann man ihn kaum als „Impfgegner“ und/oder jemanden bezeichnen, der nicht an Gentherapien glaubt. Dennoch hat er vor kurzem öffentlich seine Bedenken über die Sicherheit der massenhaften Einführung dieser Art von Technologie und die unethische Art und Weise, in der sie gefördert wird, geäußert.

Wie es inzwischen üblich ist, wurde er sofort zensiert. Wikileaks ging sogar so weit, ihn aus dem historischen Abschnitt der mRNA-Impfstoffseite zu löschen, und auch seine persönliche Wikipedia-Seite wurde entfernt. Alle Hinweise darauf, dass Malone die mRNA-Technologie erfunden hat, wurden entfernt und stattdessen einer Reihe von Institutionen zugeschrieben.

Die Wahrheit flüstern

Malones öffentliches Engagement im Zusammenhang mit dem COVID-Impfstoff begann mit einem kurzen Aufsatz, in dem er über die Bioethik der aktuellen Kampagne für eine Nadel in jedem Arm nachdachte. Dieser Aufsatz entstand aus einem Gespräch, das er mit einem kanadischen Arzt geführt hatte. Malones Aufsatz war der Auslöser für ein Interview mit Bret Weinstein im Juni 2021 im DarkHorse Podcast.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Malone sich gegen unethisches Verhalten in der Wissenschaft ausspricht. Er war auch ein Whistleblower im Todesfall Jesse Gelsinger im Jahr 1999. Gelsinger war ein junger Mann, der an einer seltenen Stoffwechselstörung namens Ornithin-Transcarbamylase-Mangelsyndrom (OTCD) litt, bei der sich gefährliche Mengen von Ammoniak im Blut ansammeln.

Die Diagnose wurde bei ihm im Alter von 2 Jahren gestellt, und er musste seine Krankheit mit fast 50 Medikamenten pro Tag behandeln. Mit 17 Jahren meldete sich Gelsinger für eine Gentherapie an. Wie bei den COVID-Spritzen wurde auch bei dieser Therapie ein an ein Adenovirus angehängtes Gen injiziert, das in seine DNA integriert werden sollte, um dauerhaft ein Enzym zu produzieren, das Ammoniakablagerungen verhindert.

Gelsinger war die 18. Person, die die Gentherapie erhielt, und während bei den anderen nur leichte Nebenwirkungen aufgetreten waren, hatte Gelsinger eine schwere Reaktion, nachdem Wissenschaftler an der Universität von Pennsylvania Adenoviren in einer Dosis verabreicht hatten, die weit über der vom entsprechenden Sicherheitsausschuss genehmigten lag.

Gelsinger wurde desorientiert, bekam Gelbsucht und eine akute Entzündung, gefolgt von einer seltenen Blutgerinnungsstörung und Multiorganversagen. Er war innerhalb weniger Tage tot. Selbst ein Jahrzehnt später gilt Gelsingers Tod noch immer als der größte Rückschlag für die Gentherapie.

„Als sich die Ereignisse um Jesse Gelsinger ereigneten, war ich schon seit langem ein Insider auf dem Gebiet der Gentherapie, sodass ich genau wusste, was in Penn passiert war – die, sagen wir, ethischen Übertretungen – und ich war mir, genau wie heute, der Technologie bewusst“, sagt Malone. „Ich war also in der Lage, mir einen Reim auf Dinge zu machen, die sonst für Journalisten und sogar für andere Wissenschaftler unverständlich waren.

Nachdem er die ethischen Übertretungen, die zu Gelsingers Tod beitrugen (eine Dosierung, die über die zugelassenen Werte hinausging), angesprochen hatte, wurde Malone in der Gentherapie-Gemeinschaft zur „Persona non grata“. Mit anderen Worten: Er wurde von seinen Kollegen auf die schwarze Liste gesetzt und daran gehindert, an der Gentherapieforschung teilzunehmen.

„Das ist einer der Gründe, warum ich meine Karriere in eine andere Richtung lenkte und mich auf die Arbeit in der Regierung und die biologische Verteidigung konzentrierte, um das Verteidigungsministerium zu unterstützen“, sagt Malone. „Die Lektion, die ich daraus gelernt habe, ist, dass ich in der Lage bin, zusammen mit der Unterstützung meiner Frau widerstandsfähig zu sein. Eine weitere wichtige Lektion war, dass deine Freunde dich in Krisenzeiten unterstützen werden, wenn du dich integer verhältst, deine Freundschaften pflegst und Menschen mit Respekt behandelst. Ich habe auch viel Unterstützung dafür bekommen, dass ich mich geäußert und einen ethisch einwandfreien Weg eingeschlagen habe und mich nicht selbst kompromittiert habe … Das ist einer der Gründe, warum ich mich jetzt wohlfühle [wenn ich mich äußere]. Die Leute sagen mir, dass ich ausgeglichen und ruhig wirke. Aber ja, es ist ein bisschen beängstigend, und ich setze wieder einmal meine Karriere aufs Spiel. Aber wieder einmal sind viele meiner Kollegen in der Regierung dankbar, dass ich mich auf diese Weise äußere. Sie sind nicht in der Lage, ihre Stimme zu erheben, weil sie in ihrem Beruf arbeiten und die Regierung es ihnen verbietet, sich zu äußern.

Öffentliche Reaktionen auf Zensur machen einen Unterschied

Wie Malone erklärte, wird er seit seinem dreistündigen Interview mit Brett Weinstein stark zensiert. LinkedIn löschte sogar sein Konto. LinkedIn-Nutzer auf der ganzen Welt löschten jedoch aus Protest ihre Konten und schrieben dem Unternehmen, dass sie gegen die Zensur von Malone protestierten.

Der Aufruhr in den sozialen Medien gipfelte in einem großen Artikel in einer italienischen Tageszeitung, der LinkedIn anscheinend zum Ausrasten brachte. LinkedIn stellte Malones Konto schließlich wieder her und schickte ihm sogar ein Entschuldigungsschreiben.

„Ich glaube, ich habe noch nie gehört, dass ein Unternehmen einen Entschuldigungsbrief schreibt, nachdem es jemanden von der Liste gestrichen hat“, sagt er. Sie bestanden darin, dass ich den Vorstandsvorsitzenden von Reuters geoutet habe, der auch im Vorstand von Pfizer sitzt, dass ich den Artikel des Wall Street Journal über die Toxizitätsrisiken von Impfstoffen gecrosspostet habe und dass ich mich im Grunde über Zensur beschwert habe. Sie schickten mir also meine Sündenliste mit sechs verschiedenen Beiträgen, die für so ziemlich jeden harmlos waren, die ich dann nahm und auf Twitter weiterleitete. Das hat mir die Absurdität des Ganzen vor Augen geführt … In dem Schreiben [der Entschuldigung], das ich erhielt, hieß es im Grunde: „Wir haben nicht die Kompetenz, dich zu zensieren, aber wenn du die Grenze überschreitest, haben wir das Recht, dich kurzerhand wieder zu löschen, also benimm dich gefälligst.

Die Umwidmung von Arzneimitteln zur Bekämpfung von Pandemien

In den letzten Jahren war Malone in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium an einem weiteren Start-up-Unternehmen (Atheric Pharmaceuticals) beteiligt, das sich auf die Umwidmung von Medikamenten zur Bekämpfung der Zika-Infektion konzentrierte. Dieses Unternehmen ging mangels Investoreninteresse an der Umwidmung von Medikamenten zur Behandlung von Infektionskrankheiten in Konkurs.

Als der Ausbruch von COVID-19 begann, erhielt er einen Anruf von einem Kollegen, der im Geheimdienst in Wuhan, China, arbeitet und ihn aufforderte, ein Team zusammenzustellen, das die Möglichkeit der Umwidmung alter Medikamente gegen COVID untersuchen sollte.

Sein Team ist derzeit dabei, klinische Studien für eine Reihe von lizenzierten, nicht mehr patentgeschützten Medikamenten durchzuführen. Der größte Beitrag, den er bisher geleistet hat, ist jedoch wahrscheinlich sein Kommentar zur Bioethik des Geschehens.

„Meine Frau und ich sind beide sehr ethische Menschen“, sagt er. „Wir sind High-School-Lieblinge. Wir bemühen uns sehr, ein ethisches Leben zu führen und unseren Mitmenschen sowie den Tieren in unserem Leben zu helfen. Das ist einfach der Ort, von dem wir kommen. Das ist unser Grundstein. Wir sind keine reichen Leute. Ich erinnere mich an ein langes Telefongespräch mit einem kanadischen Arzt, der mir sein Herz ausschüttete über die Situation in Kanada, die er sowohl bei der Verabreichung von Impfstoffen in der Primärpraxis als auch bei der Verabreichung alternativer Therapien an ambulante Patienten, für die im Allgemeinen keine Therapien zur Verfügung stehen, antrifft.

Ich meine, die Situation ist ein bisschen schockierend – in den Notaufnahmen überall auf der Welt. Im Grunde genommen geht man in die Notaufnahme, und wenn die O2-Werte auf 80 sinken, sagt man: „Dann gehen Sie nach Hause und kommen Sie wieder, wenn Ihre Lippen blau sind. Und das ist der Kern der Sache. Sie bieten nicht wirklich etwas an.

Viele Ärzte, darunter auch dieser Herr in Kanada, haben also nach alternativen Strategien gesucht und diese verschiedenen Mittel getestet und verabreicht. Wir haben schon von Fluvoxamin, Ivermectin, Hydroxychloroquin gehört. Es gibt jetzt viele, viele andere, einschließlich derer, mit denen wir arbeiten (Famotidin und Celecoxib), die einen therapeutischen Nutzen zu haben scheinen, wenn sie frühzeitig verabreicht werden, um diese hyperinflammatorische Reaktion zu unterdrücken. Er erzählte von zahlreichen Berichten über Nebenwirkungen von Impfstoffen, die nach seiner klinischen Einschätzung eindeutig mit dem Impfstoff zusammenhingen, einige davon sehr schwerwiegend, und die kanadische Regierung kurzerhand als nicht zusammenhängend abtat, obwohl sie nach seiner klinischen Einschätzung eindeutig zusammenhingen.

Er sprach über die Verlockung von Kindern in Kanada mit Eiscreme und die Bereitschaft der kanadischen Regierung, Kindern ohne die Zustimmung ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten Impfstoffe zu verabreichen, nachdem sie mit Eistüten gelockt wurden, und einige andere Dinge, die ich einfach schockierend fand … Es spiegelt das wider, was wir auf der ganzen Welt sehen, wo Regierungen sich Freiheiten in Bezug auf die Gesundheit und die Rechte der Menschen nehmen, ohne dass sie in den meisten Fällen wirklich vom Gesetzgeber dazu ermächtigt wurden.

Bioethische Grundprinzipien werden verletzt

Malone und seine Frau Jill sind beide in Bioethik ausgebildet. Nachdem er diesem kanadischen Kollegen zugehört hatte, beschloss er, dass er helfen könnte, indem er einen Meinungsartikel für die Laienpresse über die Bioethik von experimentellen Impfstoffen im Rahmen einer Notfallgenehmigung schreibt.

„Ich kenne nicht nur die Gesetzgebung zur Notfallgenehmigung und die FDA-Politik dahinter, ich kenne sogar die Leute, die sie geschrieben haben“, sagt Malone.

Wir haben uns also in die Materie vertieft und unsere Erinnerungen an die gesamte Geschichte der modernen Bioethik aufgefrischt, die kurz gesagt von den Nürnberger Prozessen über den Nürnberger Kodex, die Helsinki-Vereinbarung und den Belmont-Bericht in den Vereinigten Staaten bis hin zu den gemeinsamen Regeln im Kodex der Bundesvorschriften reicht.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei den COVID-Spritzen, da sie nur eine Notfallzulassung haben, um experimentelle Produkte handelt, die als solche nicht zur Vermarktung zugelassen sind. Die wichtigsten bioethischen Grundsätze, die hier gelten, umfassen daher drei Schlüsselkomponenten:

Bioethik ist im Bundesgesetz verankert – Als Teilnehmer an einer experimentellen Studie, was im Moment jeder ist, der eine COVID-Spritze akzeptiert, haben Sie das Recht, über alle Risiken von unerwünschten Ereignissen aufgeklärt zu werden. Auf der Grundlage dieser Informationen haben Sie dann das Recht zu entscheiden, ob Sie teilnehmen möchten. Die Aufklärung über die Risiken unerwünschter Wirkungen sollte so detailliert erfolgen, wie dies in der Packungsbeilage eines jeden Arzneimittels angegeben ist. Bei den COVID-Spritzen gibt es jedoch keine solche Packungsbeilage oder detaillierte Angaben, und die Berichte über unerwünschte Ereignisse werden sogar unterdrückt und vor der Öffentlichkeit zensiert. Da die COVID-Spritzen noch nicht zugelassen sind, verweist die FDA, wie von der FDA erläutert, statt auf eine Packungsbeilage auf ein langes Online-„Merkblatt“, in dem sowohl die Nebenwirkungen aus klinischen Studien als auch die nach der EUA-Verabreichung an die Öffentlichkeit gemeldeten Nebenwirkungen aufgeführt sind. Für Patienten steht ein kürzeres, separates Online-Informationsblatt mit weitaus weniger Informationen zur Verfügung – allerdings müssen Sie, ob Anbieter oder Patient, wissen, wo Sie jeden der drei EUA-Impfstoffe separat auf der FDA-Website nachschlagen müssen, um Zugang zu diesen Informationsblättern zu erhalten.6 Die Risiken von unerwünschten Ereignissen müssen so kommuniziert werden, dass Sie die Risiken verstehen können – das heißt, die Informationen müssen in der Sprache der achten Klasse verfasst sein. Bei klinischen Studien müssen die Forscher überprüfen, ob die Teilnehmer die Risiken tatsächlich verstanden haben. Die Annahme eines Versuchsprodukts muss völlig freiwillig und ohne Zwang erfolgen – Abwerbung ist verboten. „Ich behaupte, dass all diese öffentlichen Botschaften, mit denen wir alle bombardiert werden, eine Nötigung darstellen“, sagt Malone.

„Das ungeheuerlichste Beispiel dafür, das ich je gesehen habe, ist, dass die Bundesregierung 12 Personen identifiziert … und sie als das dreckige Dutzend bezeichnet, [und sagt], dass sie für die Verursachung von Todesfällen verantwortlich sind, weil sie das verbreiten, was die Regierung als irreführende Informationen über Impfstoffe ermittelt hat. Das ist für mich und die meisten meiner Kollegen unfassbar.“

Wie Unwahrheiten an die Spitze der Werbung gelangen

Wie Sie wahrscheinlich wissen, stehe ich auf der Liste der „Desinformations-Dutzend“. Die Ironie dieser Situation besteht darin, dass die Regierungsbeamten in Wirklichkeit diejenigen sind, die zu den Todesfällen beitragen, weil sie sich nicht an die gesetzlich verankerten bioethischen Grundsätze halten. Es ist ein klassischer Fall von 1984 Orwellscher Doppelzüngigkeit.

Wie ich in dem Interview erwähne, ist die Liste der „Fehlinformationen im Dutzend“ eine Schöpfung des Center for Countering Digital Hate (CCDH), einer zwielichtigen, mit Schwarzgeld finanzierten Organisation, die vor weniger als zwei Jahren aus der Taufe gehoben wurde.

„Ja, man muss nicht einmal dem dunklen Geld folgen. Es liegt offen zutage. Es gibt diese von der BBC geleitete Trusted News Initiative. Sie kündigten … letzten Herbst an, dass sie Big Tech, Big Media und neue Medien, Facebook, Google, Microsoft und so weiter in eine Organisation integriert haben, die dazu gedacht war, falsche Narrative im Zusammenhang mit Wahlen zu kontrollieren, aber sie beschlossen, sie auf das zu richten, was sie als falsche Narrative für Impfstoffe wahrnahmen“, sagt Malone. „Als ob das noch nicht genug wäre, haben der Wellcome Trust und die Bill & Melinda Gates Foundation Initiativen angekündigt, bei denen sie Facebook Blockzuschüsse gewähren, die dann diese neuen Pop-up-Faktenchecker-Organisationen finanzieren … [die] Methoden anwenden, um Leute zu verleumden und Informationen zu verbieten …

Was passiert, ist, dass diese Fact-Checker-Organisationen ihren Pseudo-Faktencheck machen, wie ich es bei Reuters erlebt habe – der offensichtlich falsch war, ihr Faktencheck – und dann werden die Medien den Faktencheck recyceln. Dadurch steigt er in der Google-Rangliste nach oben und sie zitieren sich selbst. Das ist das, was vor sich geht. Und das Ganze wird vom Wellcome Trust und der Bill & Melinda Gates Foundation gesponsert und sie sind ziemlich stolz darauf.

Warum Kinder und schwangere Frauen als Zielgruppe?

Warum drängen Regierungen und Impfstoffhersteller in Anbetracht der unbekannten Risiken so sehr darauf, dass Kinder und schwangere Frauen an diesem Experiment teilnehmen? Beide haben ein extrem geringes Risiko für Komplikationen durch COVID-19, was die unerwünschten Wirkungen des Impfstoffs umso inakzeptabler, wenn nicht gar untragbar macht.

Es besteht der Anschein, dass die Analyse der Sicherheitsdaten und die Berichterstattung in den klinischen Studien der Phasen 1, 2 und 3 manipuliert wurden, indem man sich auf die Patienten konzentrierte, die die Studie gemäß dem Protokoll abgeschlossen hatten, und nicht auf diejenigen, die an der Studie teilnahmen, wie es vorgesehen war. [Wenn Sie im Rahmen dieser klinischen Studienprotokolle nur eine Dosis des Impfstoffs erhalten haben und ein unerwünschtes Ereignis auftritt, gehen diese Informationen über das unerwünschte Ereignis … verloren. Sie werden nicht in die Sicherheitsanalyse aufgenommen. Dies ist eine klassische Methode zur Manipulation von Sicherheitsdaten in der klinischen Forschung, und sie ist streng verboten. ~ Dr. Robert Malone

Erschwerend kommt hinzu, dass es kein Verfahren gibt, um alle Nebenwirkungen zu erfassen. Irgendwie wurde dies ausgelassen, und es gibt Anzeichen dafür, dass dies absichtlich geschah.

„Ich denke, es ist wichtig, dass die Zuhörerschaft erkennt, dass wir immer noch nicht genau wissen, was die unerwünschten Ereignisse sind“, sagt Malone. „Ich könnte Ihnen die Geschichte erzählen, wie die kardiotoxische Nebenwirkung erkannt wurde, und das geschah nicht über offizielle Kanäle. Es hat den Anschein, dass die CDC absichtlich zu wenig über unerwünschte Ereignisse an die Öffentlichkeit berichtet. Und es gibt den Anschein, dass die Analyse der Sicherheitsdaten und die Berichterstattung in den klinischen Studien der Phasen 1, 2 und 3 für einige dieser Produkte manipuliert wurden, indem man sich auf die Patienten konzentrierte, die die Studie gemäß dem Protokoll abgeschlossen hatten, und nicht auf diejenigen, die an der Studie teilnahmen, um sie zu behandeln.

Das ist ein feiner Unterschied, aber er bedeutet, dass, wenn Sie im Rahmen dieser klinischen Studienprotokolle nur eine Dosis des Impfstoffs erhalten haben und ein unerwünschtes Ereignis auftritt und Sie sich entscheiden, die Studie abzubrechen, oder wenn man Ihnen behutsam vorschlägt, die zweite Dosis nicht einzunehmen, diese Informationen über die unerwünschten Ereignisse, die Sie erhalten haben – die Sie bei der zweiten Dosis einem noch höheren Risiko ausgesetzt hätten – verloren gehen. Sie werden nicht in die Sicherheitsanalyse aufgenommen. Dies ist eine klassische Methode zur Manipulation von Sicherheitsdaten in der klinischen Forschung, die streng verboten ist. Die FDA ist diesem Trick also auf der Spur. Normalerweise würde ich, wenn ich das tun würde, sofort eine Ohrfeige bekommen. Warum sie diesen großen Arzneimittelherstellern erlauben, dies zu tun (falls sie es tatsächlich getan haben) – und man kann nicht behaupten, dass Pfizer nicht wusste, was sie taten -, ist mir unbegreiflich.

Jetzt, da wir über die unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit der Kardiotoxizität bei Jugendlichen und den damit verbundenen Herzschäden und Todesfällen Bescheid wissen, kann man anfangen, Berechnungen auf der Grundlage der offiziellen CDC-Daten anzustellen, [aber] diese Daten sind fehlerhaft. Sie geben die tatsächliche Nebenwirkungsrate wahrscheinlich um das 100-fache zu niedrig an, wenn man sich auf die verschiedenen historischen Analysedaten verlässt. Aber man kann sich diese Daten ansehen. Und wenn Sie ein Datenwissenschaftler sind, können Sie die Berechnungen durchführen, die die CDC nicht durchführt und uns nicht über den Risikonutzen informiert.

Die Berechnungen, die ich gesehen habe, die von gut ausgebildeten und sehr erfahrenen Spezialisten durchgeführt wurden, von Leuten, die für die Versicherungsbranche arbeiten und damit ihren Lebensunterhalt verdienen … kommen buchstäblich auf den Kopf gestellt heraus.

Wenn in den klinischen Studien die Patienten, die nach der ersten Dosis abgesetzt wurden, nicht in die Sicherheitsanalyse einbezogen wurden, würde dies darauf hindeuten, dass eine Sicherheitsanalyse „nach Protokoll“ durchgeführt wurde und dass die Analysen der Sicherheitsdaten, die zu den Genehmigungen für die Notfallverwendung führten, nicht auf strengen Sicherheitsbewertungen beruhten.

Mehrere Patienten, die behaupten, an den klinischen Studien zu COVID-19 teilgenommen zu haben, haben in den sozialen Medien berichtet, dass ihre Berichte von den endgültigen Sicherheitsanalysen ausgeschlossen wurden, obwohl dies nicht überprüft werden kann.

Risiken überwiegen deutlich den Nutzen

Eine am 7. Juli 2021 veröffentlichte Studie, die die Todesfälle bei Kindern in Großbritannien während der ersten 12 Monate der Pandemie untersuchte, ergab, dass 99,995 % der mit COVID-19 diagnostizierten Kinder überlebten.

Bis zum 19. Juli 2021 starben in den Vereinigten Staaten insgesamt 335 Kinder unter 18 Jahren mit einer COVID-19-Diagnose auf dem Totenschein. Eine Analyse von Marty Makary und Kollegen von Johns Hopkins in Zusammenarbeit mit FAIR Health ergab, dass keines der Kinder unter 18 Jahren, die zwischen April und August 2020 starben und bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, keine Vorerkrankungen wie Krebs hatte.

Zwar ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein durchschnittliches gesundes Kind an COVID-19 stirbt, verschwindend gering, und auch das Risiko, durch die COVID-Impfung eine Herzentzündung zu entwickeln, ist recht gering, doch ist das mit der Injektion verbundene Risiko immer noch deutlich höher als das mit der natürlichen Infektion verbundene Risiko. Wie Malone erklärt:

Dieses Verhältnis deutet darauf hin, dass bei einer universellen Impfkampagne mehr Menschenleben durch den ‚Impfstoff‘ verloren gehen, als es der Fall wäre, wenn sich alle diese Kinder mit SARS-CoV-2 infizieren würden. Dieses umgekehrte Verhältnis scheint sich zumindest bis zum Alter von 30 Jahren fortzusetzen oder ihm sehr nahe zu kommen. Wir befinden uns also in einer Situation, in der die Daten, die wir haben, zugegebenermaßen fehlerhaft sind. Ist das Absicht oder was? Von meinem Standpunkt aus gesehen sind die Daten die Daten, ich kann also nicht herausfinden, was jemand im Gesundheits- und Sozialwesen beabsichtigt hat, aber ich kann mir die Daten ansehen, und andere können das auch. Und die Daten sprechen absolut nicht für ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis für die Impfung von Säuglingen bis hin zu jungen Erwachsenen, wenn man alle normalen Kriterien zugrunde legt. Warum machen sie dann diese verrückten Sachen? Es scheint sich alles um die Notwendigkeit zu drehen, eine allgemeine Impfung zu rechtfertigen.

Ich behaupte, dass es sich dabei um eine Politik aus der Mitte des Jahrhunderts handelt, die auf die 50er und 60er Jahre zurückgeht, als die Regierung und die Weltgesundheitsbehörden den Standpunkt vertraten, dass es in Ordnung sei, zu lügen und Informationen über die Risiken von Impfstoffen zurückzuhalten, weil die vollständige Information über die Risiken von Impfstoffen die Menschen dazu veranlassen würde, den Impfstoff nicht anzunehmen. Wir wissen, dass es das Beste für euch ist, und ihr dürft uns nicht infrage stellen“ ist also eine eindeutig autoritäre Position. Sie ist von Haus aus autoritär und paternalistisch. Das ist genau das, worüber George Orwell in seinem Buch „1984“ geschrieben hat. Es war eine Warnung … davor, wie sich Regierungen und autoritäre Strukturen verhalten werden und verhalten.“

Die Leugnung von Impfstoffgefahren ist seit 1984 Bundespolitik

Ironischerweise weist Malone darauf hin, dass im Federal Register von 198410 festgelegt ist, dass die Veröffentlichung von Informationen über Impfstoffrisiken, die die Akzeptanz von Impfstoffen gefährden, unterdrückt werden soll.

„Es handelt sich also um eine klare Bundespolitik, die bis ins Jahr 1984 zurückreicht“, sagt Malone. „Das ist die Art und Weise, wie sie die Dinge handhaben werden. Und sie werden es mit der edlen Lüge angehen, dass es keine Risiken gibt und dass das, was wir tun, völlig gerechtfertigt ist“. Ich glaube nicht, dass wir uns in Davos eine große Verschwörung zwischen bestimmten Personen vorstellen müssen. Ich denke, es handelt sich hier um ein Phänomen, das sich aus dem Zusammentreffen des Denkens der alten Schule in Bezug auf das Informationsmanagement mit den Fähigkeiten und Technologien der neuen Schule ergibt.

Ich denke, dass die CDC, das HHS, die WHO, der Wellcome Trust oder die Bill & Melinda Gates Foundation usw. die Bevölkerung, zumindest in den Vereinigten Staaten, völlig falsch eingeschätzt haben. Und so befinden wir uns jetzt in einer Situation, in der es laut Del Bigtree früher etwa 1 bis 2 % der Menschen gab, die sich selbst als Impfgegner bezeichneten, und jetzt sind es [über] 40 %. Es liegt auf der Hand, dass etwa 40 bis 50 % der Bevölkerung einfach nicht mehr anders können. Sie werden diese Impfstoffe nicht akzeptieren. Das Weiße Haus hält es nun für notwendig, eine spezielle Gruppe einzusetzen, um 12 amerikanische Bürger zu identifizieren und ins Visier zu nehmen für das, was sie für Impfstoff-Desinformation halten, und eine große öffentliche Presseerklärung darüber abzugeben. Haben die denn nichts anderes zu tun? Es scheint, als hätte die Welt größere Probleme als Dr. Mercola, aber was weiß ich schon?

Die ganze Sache ist verblüffend. Und viele Menschen, darunter auch viele Europäer, sind ganz aus dem Häuschen darüber. Sie erinnern sich. Die europäischen Intellektuellen sind sich der Dynamik, die in den 1930er Jahren in Deutschland herrschte, sehr bewusst … Ich denke, dies könnte ein Wendepunkt in vielen Dingen sein.

Die Mächtigen haben freie Hand bekommen



Obwohl Malone nicht daran interessiert ist, über die Absichten hinter all diesen Missetaten zu spekulieren, ist er mit der Macht von Big Pharma zur Manipulation von Regierungen bestens vertraut. Wie in anderen Artikeln ausführlich dargelegt, haben mehrere Hersteller von COVID-Injektionen eine reiche Geschichte illegaler Aktivitäten und unethischen Verhaltens, und nun hat man ihnen freie Hand gelassen, zu tun, was sie wollen.

Sie wurden vollständig von der Haftung befreit, falls bei diesen Injektionen etwas schief geht, und die Regierungen locken und schikanieren die Bürger, damit sie an dem Experiment von Big Pharma teilnehmen.

„Wenn man einem globalen multinationalen Unternehmen diese Art von Freiheit und Macht gibt und es von jeglicher Rechenschaftspflicht befreit, wird es seinen Aktionären dienen“, sagt Malone. „Sie sind nicht darauf ausgerichtet, dem Rest von uns zu dienen, was auch immer sie in ihren Pressemitteilungen sagen mögen. So verhält sich die große Pharmaindustrie, und wir haben uns für dieses Modell entschieden. Botschaften, die mit alternativen Behandlungsmethoden und der Bedeutung von Wellness zu tun haben, passen nicht zu dem Geschäftsmodell ‚Nimm diese Pille, zahl deinen Preis und halt den Mund‘. Ich persönlich bin der Meinung, dass Herr Gates und seine Stiftung der Weltgesundheitsgemeinschaft durch sein Handeln und seine persönlichen Vorurteile enormen irreparablen Schaden zugefügt haben. Er hat die globale öffentliche Gesundheit wirklich verzerrt. Irgendwann werden Bücher darüber geschrieben werden, und ich bin sicher, dass eine enorme Anzahl von Doktorarbeiten vergeben werden wird. Aber bis dahin müssen wir alle damit leben.

Quellen: