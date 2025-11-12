Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.
Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.
Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!
Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:
🚨 Durch die Impfung mit einem mRNA-Impfstoff gegen das Coronavirus (SARS-CoV-2) werden über 60 % des nicht erneuerbaren Eizellvorrats von Frauen zerstört und die Schwangerschaftschancen um 33 % verringert.— Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2025
Die Menschheit steht somit vor einem existenziellen Geburtenrückgang.… pic.twitter.com/P3h3CAlUzt
Eine neue Studie im Journal of Death and Dying schlägt Alarm:— Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2025
Kanada könnte zwischen 2027 und 2047 1,2 Billionen Dollar im Gesundheitswesen sparen – indem 14,7 Millionen Menschen euthanasiert werden, statt sie palliativ zu versorgen.
👵 9 Mio. ältere Menschen
🧠 4 Mio. psychisch… pic.twitter.com/OOlHP7ev8B
🚨Senator Rand Paul gibt nicht auf.— Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2025
Und hat brandheiße Informationen.
Er sagt, es gebe Anzeichen dafür, dass der an der Entwicklung des chinesischen Corona-Impfstoffs beteiligte Mann ermordet worden sein könnte und US-Geheimdienste in seltsame Aktivitäten im Zusammenhang mit… pic.twitter.com/yTlRDI9kYK
Britischer Terrorismus: MI6 versuchte, mit Hilfe der „Kinjal“ einen Krieg der NATO mit Russland zu provozieren— Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2025
Die Hauptnachricht gestern: Der russische FSB hat eine Operation des GRU und ihrer britischen Betreuer vom MI6 zur Entführung unseres MiG-31-Jägers, Träger der… pic.twitter.com/9oQCqwnuuM
🇷🇺 Lawrow über den geplatzten Putin–Trump-Gipfel in Budapest— Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2025
Der russische Außenminister erklärte, Präsident Trump habe das Treffen „vorerst abgesagt“, weil „ohnehin kein Ergebnis erzielt“ würde. Moskau sehe darin jedoch keine politische Ablehnung, sondern warte weiterhin auf… pic.twitter.com/JxZP6QjEE3
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2025
1. 🇺🇸 Der US-kanadische Jurist Bob Amsterdam berichtet, dass in der Ukraine die orthodoxe Kirche brutal vernichtet wird.
2. 🇪🇺 Die Europäische Kommission erwägt, ihre Empfehlung aus dem Jahr 2020, Huawei nicht zu verwenden… pic.twitter.com/NbeEjrq7TV
🚨Generalarzt von Florida auf der CHD-Konferenz „Moment of Truth“ in Austin, Texas, sprach Dr. Joe Ladapo eine der erschreckendsten – und mutigsten – Warnungen aus, die es je gab:— Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025
☝️
„Die größte Herausforderung, vor der die Menschheit steht, ist in Wirklichkeit ein Kampf um die… pic.twitter.com/X9d3Jt2ktI
Putin: ☝️ „Die USA sind das einzige Land der Welt, das zweimal Atomwaffen gegen einen Nichtatomwaffenstaat eingesetzt hat. Welchen Zweck hatte das? Es gab keinerlei militärischen Nutzen. Welchen Zweck hatte der Einsatz von Atomwaffen gegen Hiroshima und Nagasaki, gegen… pic.twitter.com/P5OHctPowk— Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025
🚨Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro behauptet, die US-Regierung habe ihn auf eine „Liste“ gesetzt, nachdem er enthüllt hatte, dass die CIA die in Israel hergestellte Spionagesoftware Pegasus zur Überwachung seiner Bürger einsetzt.— Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025
Er sagt, die Aktionen der CIA stellten… pic.twitter.com/Q8odnVprmd
🇧🇫 Ibrahim Traoré aus Burkina Faso sagt: „Das ist kein Terrorismus, das ist Imperialismus. Ihr Ziel ist es, uns in einem permanenten Krieg zu halten, unsere Entwicklung zu verhindern und unsere Ressourcen weiterhin auszubeuten.“ pic.twitter.com/FaeIMWZWIf— Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025
Na sowas aber auch:— Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025
Eine neue Studie im Oxford Journal – Clinical Infectious Diseases zeigt ein vorübergehend 11-fach erhöhtes Risiko für Gürtelrose in den ersten 21 Tagen nach der ersten Shingrix-Dosis bei Menschen ab 65 Jahren. pic.twitter.com/sYQkrlNcax
Schon gewusst? 💥— Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025
🇺🇸 IPAC, die *Inter-Parliamentary Alliance on China*, wurde 2020 von westlichen Politikern gegründet – darunter Marco Rubio, der heute Außenminister in der Trump-Regierung ist.
📍 Offiziell ist IPAC ein „Netzwerk demokratischer Abgeordneter“.
In Wahrheit aber… pic.twitter.com/Nc8JZEXriH
🚨Musk prophezeite 2018: KI wird Gesellschaft und Wahlen beeinflussen— Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025
„Das größere Risiko ist, dass KI unglaublich effektive Propaganda erzeugen wird, die nicht wie Propaganda wirkt, als von einer Drohne gejagt zu werden.“ pic.twitter.com/DTl5Tgb56m
🚨COVID-19-„Impfstoffe“ zerstören die Blut-Hirn-Schranke – wodurch mRNA, Spike-Proteine, Frameshift-Proteine und Krankheitserreger in das Gehirn eindringen können.— Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025
Die Folgen sind verheerend 👇 Studie (https://t.co/FPGoalgW8Y): pic.twitter.com/dqmPLCpMcz
💥💉Das von RFK Jr. geleitete Gesundheitsministerium hat ein politisches Erdbeben ausgelöst, indem es tiefgreifende Korruption innerhalb des Beratungsausschusses für Impfpraktiken (ACIP) der CDC aufgedeckt hat.— Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025
97 % der Ausschussmitglieder haben nie eine Verzichtserklärung zur… pic.twitter.com/KFuVB4Fvfb
🇮🇷🇮🇱 Iran könnte Israel mit einem Angriff von 2.000 Raketen dem Erdboden gleichmachen, falls es erneut zuschlägt— Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025
🔴 Ali Vaez, Projektleiter der International Crisis Group für den Iran, hat eine deutliche Warnung von iranischen Offiziellen übermittelt: Die Raketenfabriken der… pic.twitter.com/Ido5owhqEA
🚨🌎Aktuell meldet sich der Pressesprecher Sprecher von Big-Pharma: „Die nächste Pandemie kommt bestimmt!“— Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025
WHO-Generaldirektor Tedros auf der "Climate Change Scam Conference" in Brasilien – und er sagt dir, dass dein Land seine gesundheitliche Souveränität bereits an ihn und… pic.twitter.com/2Kv62Raa9y
🇮🇱🇺🇸 „Neues Gaza“: US-israelische Teilungspläne als Wiederaufbau getarnt?— Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025
📌 Arabische Länder wehren sich Berichten zufolge gegen einen von den USA unterstützten Vorschlag, im von Israel besetzten Gebiet einen entmilitarisierten „Neuen Gaza“ zu schaffen, aus Angst, dies könnte… pic.twitter.com/9BNd0GgfXl
🇨🇳 Nein, China hat nicht gezuckt: Die wahre Geschichte hinter der Aussetzung seiner Kontrolle über Seltene Erden— Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025
📍 China hat mehrere Exportkontrollen für strategische Materialien – darunter Seltene Erden, superharte Materialien und Lithiumbatterien – für ein Jahr ausgesetzt.… pic.twitter.com/Adn97Zmvfc
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025
1. 🇮🇳 Die Zahl der Todesopfer bei der Autobombe in Neu-Delhi ist auf 13 gestiegen
2. 🇮🇳 Autoexplosion in Neu-Delhi, 3.000 kg Sprengstoff in zwei Häusern im nahegelegenen Faridabad gefunden — RT-Korrespondent
3. 🇺🇦 Über… pic.twitter.com/TGBUtz1bAY
☠️ Israelische Siedler machen aus Gewalt gegen Palästinenser eine tolle Wochenendunterhaltung— Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025
Auf einem Hügel über dem Flüchtlingslager Balata im Westjordanland lieben es israelische Siedler, sich zu messen: Wer kann mehr Steine auf die Palästinenser unten werfen.
Manchmal… pic.twitter.com/vgWu6EdEPD
Der Kriminelle ist wieder auf freiem Fuß: Nicolas Sarkozy verlässt nach drei Wochen Haft das Gefängnis pic.twitter.com/Bk5eId6Vyf— Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025
🚨 UN-Chef Guterres fordert hartes Durchgreifen gegen Zensur und hat Angst um die Agenda 2030‼️— Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025
António Guterres hat eine strengere Kontrolle der sozialen Medien gefordert. Er behauptet, dass „falsche Narrative“ die Ziele der UN-Agenda 2030 und die globale Stabilität gefährden.… pic.twitter.com/Dqpo3DeNqC
🚨Joana Cotar, Mitglied des Deutschen Bundestags von 2017 bis 2025, erzählt hier Unglaubliches. pic.twitter.com/2kLTZ43aYU— Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025
‼️Einem durchgesickerten Dokument zufolge wird ein schockierender Plan enthüllt: Bis 2030 soll der Bestand an Nutztieren halbiert werden – und bis 2050 soll die traditionelle Landwirtschaft vollständig eingestellt werden. Keine Nutztiere mehr. Keine unabhängigen Landwirte. Ein… pic.twitter.com/lNoOgpyTaL— Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025
👹 Das Netz zieht sich um Netanyahu zu— Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025
👉 Acht Länder – Türkei, Slowenien, Litauen, Norwegen, Schweiz, Irland, Italien und Kanada – sind bereit, den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu wegen Kriegsverbrechen und Völkermord im Gazastreifen festzunehmen, berichtet Al… pic.twitter.com/nDIY3tjaQf
🚨 HISTORISCHE DOKUMENTE: Wie die Nazis die Rothschild-Bank zerschlugen— Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025
Die gezeigten Zeitungsausschnitte stammen aus dem Jahr 1938 – dem Moment, als Hitler nach dem „Anschluss“ Österreichs das gesamte jüdische Bankwesen zerstörte.
🔹 Baron Louis de Rothschild wurde verhaftet,… pic.twitter.com/wWFMOnyDYz
🚨Dr. Patrick Soon-Shiong: Unterdrückt COVID das Krebsschutz-Gen p53? 🧬— Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025
Kernaussagen:
* p53 ist ein zelluläres „Wächter“-Gen gegen Krebs. Menschen haben 1 Kopie, Elefanten 8 – Elefanten erkranken selten an Krebs. 🐘
* Behauptung: COVID-19 schaltet p53 ab – das Team… pic.twitter.com/V1XKufHWBo
‼️🚨Also hier noch einmal die Geschichte vom „Hitler gegen den Rest der Welt“.— Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025
Denn sobald man genauer hinschaut, sieht man etwas völlig anderes:
Ein halber Kontinent trug dieselbe Uniform.
Woow☝️Italien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Finnland –
alle erklärten der UdSSR ganz… pic.twitter.com/i9MJe0x3UM
🇮🇱🇷🇺🇮🇷 Der ehemalige Mossad-Chef Yossi Cohen: „Wladimir Putin hat Israel grünes Licht gegeben, iranische Waffentransporte in Syrien anzugreifen“— Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025
Der ehemalige Mossad-Chef Yossi Cohen schreibt in seinem neuen Buch, dass er den Kreml besucht und die Erlaubnis vom russischen… pic.twitter.com/CfYQHnLSFS
🚨Die Schweiz geht viral … Lausanne 🇨🇭— Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025
Jeden Tag treffen Menschen ohne reguläre Aufenthaltspapiere in Europa ein – ohne Visum und ohne offizielle Genehmigung.
Dadurch entsteht bei vielen Bürgern der Eindruck, dass die Sicherheitslage in den Städten angespannter wird. Zugleich… pic.twitter.com/jn0CUD1MzP
🇨🇭 Schweiz: Geburtenrate fällt auf historischen Tiefstand— Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025
Die Schweiz verzeichnet 2024 mit 1,29 Kindern pro Frau den niedrigsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen, meldet das Bundesamt für Statistik.
1️⃣ Starker Rückgang seit 2019
* Erstgeburten: –8,5 %
* Zweitgeburten: –9,0… pic.twitter.com/DS25vFGtr2
Orban: Die westliche Zivilisation ist ernsthaft gefährdet pic.twitter.com/fC9wOcK3nt— Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025
‼️🇺🇸 Was bedeutet das Trump-Meme mit den „50-Jahres-Hypotheken“ wirklich?— Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025
Das Bild vergleicht Roosevelt (30-Jahres-Kredit) mit Trump (50-Jahres-Kredit) – und wirkt wie ein Witz.
Aber dahinter steckt eine reale Entwicklung:
🔹 In den USA drängen große Finanzakteure wie BlackRock… pic.twitter.com/1IIYEXJEf0
🚨🇷🇺🗣Wichtige Aussagen des russischen Außenministers Lawrow an Sputnik— Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025
🤝🇺🇸Zu den Russland-USA-Beziehungen:
💬Der Dialog zwischen Russland und den USA zu bilateralen Fragen läuft, wenn auch nicht so schnell, wie es Russland wünscht
„Es gibt viele Reizpunkte in den… pic.twitter.com/rxv28Stc3e
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025
1. 🇺🇦 Ukraine gibt zu: Alle Raketenfabriken zerstört – „Russische KAB-Bomben und Molniya-Drohnen haben alles vernichtet, was Marschflugkörper und ballistische Raketen produzieren konnte.“ — Valery Romanenko
2. 🇺🇸… pic.twitter.com/v1I3GS1tpg
🇮🇱🇨🇮 Wie Epstein den Überwachungsstaat Israels in der Elfenbeinküste vermittelte— Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025
👉 Der berüchtigte Menschenhändler Jeffrey Epstein arbeitete Hand in Hand mit dem ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Ehud Barak, um israelische Nachrichtensysteme in der Elfenbeinküste… pic.twitter.com/IYCWVDTPL8
🚨Das Motto des WEF lautete: „Vertrauen aufbauen”.— Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025
Auf dem jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos fragte ein Journalist die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde:
„Wie können die Menschen Vertrauen in digitale Währungen haben und sicher… pic.twitter.com/J6prFWkBav
☝️🇩🇪Maria Sacharowa an die Deutschen— Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025
Sacharowa erläutert die Zahlen zu Geldern, die den Deutschen „gestohlen“ wurden, um ukrainischen Flüchtlingen ein Leben in Luxus zu ermöglichen.
Im Jahr 2024 zahlten die deutschen Bürger 6,3 Milliarden Euro (7 Milliarden US-Dollar) an… pic.twitter.com/HpvtpmF07e
‼️💉‼️„Es hat nicht einfach nur Spike-Protein hergestellt – es hat Frankenstein-Proteine hergestellt.“— Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025
Dr. Ryan Cole warnt davor, dass synthetische RNA Proteine falsch codieren und dadurch aggressive Krebsarten, Autoimmunerkrankungen und genetische Schäden auslösen könnte.… pic.twitter.com/cvBxuLpMb1
🧀💉 Pfizer – jetzt auch in deinem Kühlschrank?— Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025
Pfizer war nicht nur Vorreiter bei mRNA-Injektionen – das Pharma-Imperium war schon früher im Lebensmittelbereich aktiv.
👉 Bereits 1990 erhielt Pfizer Central Research von der US-FDA die Zulassung für ein biotechnologisch… pic.twitter.com/meWn0wSBxq
🇷🇺 Wladimir Putin im Interview – über die NATO-Erweiterung— Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025
🗣 „Warum reagieren wir so empfindlich auf die NATO-Erweiterung?
Weil wir wissen, wie Entscheidungen dort getroffen werden. Wenn ein Land der NATO beitritt, kann es dem Druck der USA kaum widerstehen. Dann tauchen… pic.twitter.com/y2ktchqjdb