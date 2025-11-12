Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.

Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!

Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:

🚨 Durch die Impfung mit einem mRNA-Impfstoff gegen das Coronavirus (SARS-CoV-2) werden über 60 % des nicht erneuerbaren Eizellvorrats von Frauen zerstört und die Schwangerschaftschancen um 33 % verringert.



Die Menschheit steht somit vor einem existenziellen Geburtenrückgang.… pic.twitter.com/P3h3CAlUzt — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2025

Eine neue Studie im Journal of Death and Dying schlägt Alarm:

Kanada könnte zwischen 2027 und 2047 1,2 Billionen Dollar im Gesundheitswesen sparen – indem 14,7 Millionen Menschen euthanasiert werden, statt sie palliativ zu versorgen.



👵 9 Mio. ältere Menschen

🧠 4 Mio. psychisch… pic.twitter.com/OOlHP7ev8B — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2025

🚨Senator Rand Paul gibt nicht auf.



Und hat brandheiße Informationen.



Er sagt, es gebe Anzeichen dafür, dass der an der Entwicklung des chinesischen Corona-Impfstoffs beteiligte Mann ermordet worden sein könnte und US-Geheimdienste in seltsame Aktivitäten im Zusammenhang mit… pic.twitter.com/yTlRDI9kYK — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2025

Britischer Terrorismus: MI6 versuchte, mit Hilfe der „Kinjal“ einen Krieg der NATO mit Russland zu provozieren



Die Hauptnachricht gestern: Der russische FSB hat eine Operation des GRU und ihrer britischen Betreuer vom MI6 zur Entführung unseres MiG-31-Jägers, Träger der… pic.twitter.com/9oQCqwnuuM — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2025

🇷🇺 Lawrow über den geplatzten Putin–Trump-Gipfel in Budapest



Der russische Außenminister erklärte, Präsident Trump habe das Treffen „vorerst abgesagt“, weil „ohnehin kein Ergebnis erzielt“ würde. Moskau sehe darin jedoch keine politische Ablehnung, sondern warte weiterhin auf… pic.twitter.com/JxZP6QjEE3 — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇸 Der US-kanadische Jurist Bob Amsterdam berichtet, dass in der Ukraine die orthodoxe Kirche brutal vernichtet wird.



2. 🇪🇺 Die Europäische Kommission erwägt, ihre Empfehlung aus dem Jahr 2020, Huawei nicht zu verwenden… pic.twitter.com/NbeEjrq7TV — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2025

🚨Generalarzt von Florida auf der CHD-Konferenz „Moment of Truth“ in Austin, Texas, sprach Dr. Joe Ladapo eine der erschreckendsten – und mutigsten – Warnungen aus, die es je gab:



☝️

„Die größte Herausforderung, vor der die Menschheit steht, ist in Wirklichkeit ein Kampf um die… pic.twitter.com/X9d3Jt2ktI — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025

Putin: ☝️ „Die USA sind das einzige Land der Welt, das zweimal Atomwaffen gegen einen Nichtatomwaffenstaat eingesetzt hat. Welchen Zweck hatte das? Es gab keinerlei militärischen Nutzen. Welchen Zweck hatte der Einsatz von Atomwaffen gegen Hiroshima und Nagasaki, gegen… pic.twitter.com/P5OHctPowk — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025

🚨Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro behauptet, die US-Regierung habe ihn auf eine „Liste“ gesetzt, nachdem er enthüllt hatte, dass die CIA die in Israel hergestellte Spionagesoftware Pegasus zur Überwachung seiner Bürger einsetzt.



Er sagt, die Aktionen der CIA stellten… pic.twitter.com/Q8odnVprmd — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025

🇧🇫 Ibrahim Traoré aus Burkina Faso sagt: „Das ist kein Terrorismus, das ist Imperialismus. Ihr Ziel ist es, uns in einem permanenten Krieg zu halten, unsere Entwicklung zu verhindern und unsere Ressourcen weiterhin auszubeuten.“ pic.twitter.com/FaeIMWZWIf — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025

Na sowas aber auch:

Eine neue Studie im Oxford Journal – Clinical Infectious Diseases zeigt ein vorübergehend 11-fach erhöhtes Risiko für Gürtelrose in den ersten 21 Tagen nach der ersten Shingrix-Dosis bei Menschen ab 65 Jahren. pic.twitter.com/sYQkrlNcax — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025

Schon gewusst? 💥



🇺🇸 IPAC, die *Inter-Parliamentary Alliance on China*, wurde 2020 von westlichen Politikern gegründet – darunter Marco Rubio, der heute Außenminister in der Trump-Regierung ist.



📍 Offiziell ist IPAC ein „Netzwerk demokratischer Abgeordneter“.

In Wahrheit aber… pic.twitter.com/Nc8JZEXriH — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025

🚨Musk prophezeite 2018: KI wird Gesellschaft und Wahlen beeinflussen



„Das größere Risiko ist, dass KI unglaublich effektive Propaganda erzeugen wird, die nicht wie Propaganda wirkt, als von einer Drohne gejagt zu werden.“ pic.twitter.com/DTl5Tgb56m — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025

🚨COVID-19-„Impfstoffe“ zerstören die Blut-Hirn-Schranke – wodurch mRNA, Spike-Proteine, Frameshift-Proteine ​​und Krankheitserreger in das Gehirn eindringen können.



Die Folgen sind verheerend 👇 Studie (https://t.co/FPGoalgW8Y): pic.twitter.com/dqmPLCpMcz — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025

💥💉Das von RFK Jr. geleitete Gesundheitsministerium hat ein politisches Erdbeben ausgelöst, indem es tiefgreifende Korruption innerhalb des Beratungsausschusses für Impfpraktiken (ACIP) der CDC aufgedeckt hat.



97 % der Ausschussmitglieder haben nie eine Verzichtserklärung zur… pic.twitter.com/KFuVB4Fvfb — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025

🇮🇷🇮🇱 Iran könnte Israel mit einem Angriff von 2.000 Raketen dem Erdboden gleichmachen, falls es erneut zuschlägt



🔴 Ali Vaez, Projektleiter der International Crisis Group für den Iran, hat eine deutliche Warnung von iranischen Offiziellen übermittelt: Die Raketenfabriken der… pic.twitter.com/Ido5owhqEA — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025

🚨🌎Aktuell meldet sich der Pressesprecher Sprecher von Big-Pharma: „Die nächste Pandemie kommt bestimmt!“



WHO-Generaldirektor Tedros auf der "Climate Change Scam Conference" in Brasilien – und er sagt dir, dass dein Land seine gesundheitliche Souveränität bereits an ihn und… pic.twitter.com/2Kv62Raa9y — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025

🇮🇱🇺🇸 „Neues Gaza“: US-israelische Teilungspläne als Wiederaufbau getarnt?



📌 Arabische Länder wehren sich Berichten zufolge gegen einen von den USA unterstützten Vorschlag, im von Israel besetzten Gebiet einen entmilitarisierten „Neuen Gaza“ zu schaffen, aus Angst, dies könnte… pic.twitter.com/9BNd0GgfXl — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025

🇨🇳 Nein, China hat nicht gezuckt: Die wahre Geschichte hinter der Aussetzung seiner Kontrolle über Seltene Erden



📍 China hat mehrere Exportkontrollen für strategische Materialien – darunter Seltene Erden, superharte Materialien und Lithiumbatterien – für ein Jahr ausgesetzt.… pic.twitter.com/Adn97Zmvfc — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇮🇳 Die Zahl der Todesopfer bei der Autobombe in Neu-Delhi ist auf 13 gestiegen



2. 🇮🇳 Autoexplosion in Neu-Delhi, 3.000 kg Sprengstoff in zwei Häusern im nahegelegenen Faridabad gefunden — RT-Korrespondent



3. 🇺🇦 Über… pic.twitter.com/TGBUtz1bAY — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2025

☠️ Israelische Siedler machen aus Gewalt gegen Palästinenser eine tolle Wochenendunterhaltung



Auf einem Hügel über dem Flüchtlingslager Balata im Westjordanland lieben es israelische Siedler, sich zu messen: Wer kann mehr Steine auf die Palästinenser unten werfen.



Manchmal… pic.twitter.com/vgWu6EdEPD — Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025

Der Kriminelle ist wieder auf freiem Fuß: Nicolas Sarkozy verlässt nach drei Wochen Haft das Gefängnis pic.twitter.com/Bk5eId6Vyf — Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025

🚨 UN-Chef Guterres fordert hartes Durchgreifen gegen Zensur und hat Angst um die Agenda 2030‼️



António Guterres hat eine strengere Kontrolle der sozialen Medien gefordert. Er behauptet, dass „falsche Narrative“ die Ziele der UN-Agenda 2030 und die globale Stabilität gefährden.… pic.twitter.com/Dqpo3DeNqC — Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025

🚨Joana Cotar, Mitglied des Deutschen Bundestags von 2017 bis 2025, erzählt hier Unglaubliches. pic.twitter.com/2kLTZ43aYU — Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025

‼️Einem durchgesickerten Dokument zufolge wird ein schockierender Plan enthüllt: Bis 2030 soll der Bestand an Nutztieren halbiert werden – und bis 2050 soll die traditionelle Landwirtschaft vollständig eingestellt werden. Keine Nutztiere mehr. Keine unabhängigen Landwirte. Ein… pic.twitter.com/lNoOgpyTaL — Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025

👹 Das Netz zieht sich um Netanyahu zu



👉 Acht Länder – Türkei, Slowenien, Litauen, Norwegen, Schweiz, Irland, Italien und Kanada – sind bereit, den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu wegen Kriegsverbrechen und Völkermord im Gazastreifen festzunehmen, berichtet Al… pic.twitter.com/nDIY3tjaQf — Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025

🚨 HISTORISCHE DOKUMENTE: Wie die Nazis die Rothschild-Bank zerschlugen



Die gezeigten Zeitungsausschnitte stammen aus dem Jahr 1938 – dem Moment, als Hitler nach dem „Anschluss“ Österreichs das gesamte jüdische Bankwesen zerstörte.



🔹 Baron Louis de Rothschild wurde verhaftet,… pic.twitter.com/wWFMOnyDYz — Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025

🚨Dr. Patrick Soon-Shiong: Unterdrückt COVID das Krebsschutz-Gen p53? 🧬



Kernaussagen:



* p53 ist ein zelluläres „Wächter“-Gen gegen Krebs. Menschen haben 1 Kopie, Elefanten 8 – Elefanten erkranken selten an Krebs. 🐘

* Behauptung: COVID-19 schaltet p53 ab – das Team… pic.twitter.com/V1XKufHWBo — Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025

‼️🚨Also hier noch einmal die Geschichte vom „Hitler gegen den Rest der Welt“.

Denn sobald man genauer hinschaut, sieht man etwas völlig anderes:



Ein halber Kontinent trug dieselbe Uniform.



Woow☝️Italien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Finnland –

alle erklärten der UdSSR ganz… pic.twitter.com/i9MJe0x3UM — Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025

🇮🇱🇷🇺🇮🇷 Der ehemalige Mossad-Chef Yossi Cohen: „Wladimir Putin hat Israel grünes Licht gegeben, iranische Waffentransporte in Syrien anzugreifen“



Der ehemalige Mossad-Chef Yossi Cohen schreibt in seinem neuen Buch, dass er den Kreml besucht und die Erlaubnis vom russischen… pic.twitter.com/CfYQHnLSFS — Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025

🚨Die Schweiz geht viral … Lausanne 🇨🇭



Jeden Tag treffen Menschen ohne reguläre Aufenthaltspapiere in Europa ein – ohne Visum und ohne offizielle Genehmigung.

Dadurch entsteht bei vielen Bürgern der Eindruck, dass die Sicherheitslage in den Städten angespannter wird. Zugleich… pic.twitter.com/jn0CUD1MzP — Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025

🇨🇭 Schweiz: Geburtenrate fällt auf historischen Tiefstand



Die Schweiz verzeichnet 2024 mit 1,29 Kindern pro Frau den niedrigsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen, meldet das Bundesamt für Statistik.



1️⃣ Starker Rückgang seit 2019



* Erstgeburten: –8,5 %

* Zweitgeburten: –9,0… pic.twitter.com/DS25vFGtr2 — Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025

Orban: Die westliche Zivilisation ist ernsthaft gefährdet pic.twitter.com/fC9wOcK3nt — Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025

‼️🇺🇸 Was bedeutet das Trump-Meme mit den „50-Jahres-Hypotheken“ wirklich?



Das Bild vergleicht Roosevelt (30-Jahres-Kredit) mit Trump (50-Jahres-Kredit) – und wirkt wie ein Witz.

Aber dahinter steckt eine reale Entwicklung:



🔹 In den USA drängen große Finanzakteure wie BlackRock… pic.twitter.com/1IIYEXJEf0 — Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025

🚨🇷🇺🗣Wichtige Aussagen des russischen Außenministers Lawrow an Sputnik



🤝🇺🇸Zu den Russland-USA-Beziehungen:



💬Der Dialog zwischen Russland und den USA zu bilateralen Fragen läuft, wenn auch nicht so schnell, wie es Russland wünscht



„Es gibt viele Reizpunkte in den… pic.twitter.com/rxv28Stc3e — Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇦 Ukraine gibt zu: Alle Raketenfabriken zerstört – „Russische KAB-Bomben und Molniya-Drohnen haben alles vernichtet, was Marschflugkörper und ballistische Raketen produzieren konnte.“ — Valery Romanenko



2. 🇺🇸… pic.twitter.com/v1I3GS1tpg — Don (@Donuncutschweiz) November 10, 2025

🇮🇱🇨🇮 Wie Epstein den Überwachungsstaat Israels in der Elfenbeinküste vermittelte



👉 Der berüchtigte Menschenhändler Jeffrey Epstein arbeitete Hand in Hand mit dem ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Ehud Barak, um israelische Nachrichtensysteme in der Elfenbeinküste… pic.twitter.com/IYCWVDTPL8 — Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025

🚨Das Motto des WEF lautete: „Vertrauen aufbauen”.



Auf dem jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos fragte ein Journalist die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde:



„Wie können die Menschen Vertrauen in digitale Währungen haben und sicher… pic.twitter.com/J6prFWkBav — Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025

☝️🇩🇪Maria Sacharowa an die Deutschen



Sacharowa erläutert die Zahlen zu Geldern, die den Deutschen „gestohlen“ wurden, um ukrainischen Flüchtlingen ein Leben in Luxus zu ermöglichen.



Im Jahr 2024 zahlten die deutschen Bürger 6,3 Milliarden Euro (7 Milliarden US-Dollar) an… pic.twitter.com/HpvtpmF07e — Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025

‼️💉‼️„Es hat nicht einfach nur Spike-Protein hergestellt – es hat Frankenstein-Proteine ​​hergestellt.“



Dr. Ryan Cole warnt davor, dass synthetische RNA Proteine ​​falsch codieren und dadurch aggressive Krebsarten, Autoimmunerkrankungen und genetische Schäden auslösen könnte.… pic.twitter.com/cvBxuLpMb1 — Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025

🧀💉 Pfizer – jetzt auch in deinem Kühlschrank?



Pfizer war nicht nur Vorreiter bei mRNA-Injektionen – das Pharma-Imperium war schon früher im Lebensmittelbereich aktiv.



👉 Bereits 1990 erhielt Pfizer Central Research von der US-FDA die Zulassung für ein biotechnologisch… pic.twitter.com/meWn0wSBxq — Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025