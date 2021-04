Neueste US-Daten zeigen, dass der Trend zu Impfstoffverletzungen und Todesraten anhält und CDC reagiert nicht auf Anfragen

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag veröffentlichten VAERS-Daten Listen 56.869 Berichte auf über unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen, darunter 2.342 Todesfälle und 7.971 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 1. April 2021.

Die heute von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten über die Anzahl der Verletzungen und Todesfälle, die dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) nach COVID-Impfungen gemeldet wurden, bestätigen, dass die Zahlen immer noch steigen, aber keine neuen Trends auftauchen.

VAERS ist der primäre Mechanismus für die Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA. Die an VAERS übermittelten Berichte erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen von Impfschäden, die in der vorangegangenen Woche bei dem System eingegangen sind. Die heutigen Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 1. April insgesamt 56.869 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 2.342 Todesfälle – ein Anstieg von 93 gegenüber der Vorwoche – und 7.971 schwere Verletzungen, ein Anstieg von 245 im gleichen Zeitraum.

Von den 2.342 Todesfällen, die bis zum 1. April gemeldet wurden, traten 28 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf, 19 % innerhalb von 24 Stunden und 42 % bei Personen, die innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung erkrankten.

In den USA wurden bis zum 1. April 153,6 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht. Darin enthalten sind 71,3 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna, 78,2 Millionen Dosen von Pfizer und 3,4 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs von Johnson und Johnson (J&J).

Die Daten von VAERS von dieser Woche zeigen:

19 % der Todesfälle standen im Zusammenhang mit kardialen Störungen.

55 % der Verstorbenen waren männlich, 43 % waren weiblich und bei den restlichen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 77,5 Jahren und der jüngste Todesfall war ein 18-Jähriger. Es gibt einige wenige gemeldete Todesfälle bei Kindern unter 18 Jahren, aber diese Berichte enthielten Fehler.

Bis zum 1. April hatten 379 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen gemeldet, darunter 110 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 620 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 61% der Fälle nach Impfungen mit Pfizer-BioNTech gemeldet – fast doppelt so viele wie nach Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff (37%). Fünfzehn Fälle (2%) von Bell’s Palsy wurden mit J&J gemeldet.

Es gab 72 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 57% der Fälle auf Pfizer, 43% auf Moderna und 6% auf den COVID-Impfstoff von J&J zurückgeführt wurden.

Es gab 16.876 Berichte über Anaphylaxie, wobei 50 % der Fälle auf den Impfstoff COVID von Pfizer, 44 % auf Moderna und 7 % auf den Impfstoff von J&J zurückgeführt wurden.

Laut der CDC-Webseite „geht die CDC jeder Meldung eines Todesfalls nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder nicht.“

Am 8. März kontaktierte The Defender die CDC mit Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Wir erstellten eine Liste von Fragen darüber, wie die CDC Untersuchungen zu gemeldeten Todesfällen durchführt, den Status von Untersuchungen zu Todesfällen, die in den Medien berichtet wurden, ob Autopsien durchgeführt werden und den Standard für die Bestimmung, ob eine Verletzung kausal mit einem Impfstoff verbunden ist.

Wir haben uns auch erkundigt, ob Gesundheitsdienstleister alle Verletzungen und Todesfälle melden, die mit dem COVID-Impfstoff in Verbindung stehen könnten, und welche Aufklärungsinitiativen es gibt, um eine korrekte und genaue Meldung zu fördern und zu erleichtern.

Zweiundzwanzig Tage später antwortete ein Vertreter der CDC’s Vaccine Task Force, indem er sagte, dass die Agentur unsere Fragen nie erhalten habe – obwohl die Mitarbeiter, mit denen wir mehrmals sprachen, sagten, dass ihre Pressesprecher die Fragen, die wir geschickt hatten, durcharbeiten würden. Wir stellten die Fragen erneut zur Verfügung und baten um eine Antwort bis zum 7. April. Bis heute hat die CDC nicht geantwortet, trotz unserer wiederholten Folgeversuche.

Update zur Untersuchung des Todes eines Arztes in Florida nach einem Impfstoff von Pfizer

Wie The Defender heute berichtete, sagten Gesundheitsbeamte aus Florida am Donnerstag, dass ihre gemeinsame Untersuchung mit der CDC zum Tod des 56-jährigen Dr. Gregory Michael bestätigt hat, dass Michaels Tod durch Immunthrombozytopenie verursacht wurde, eine Blutkrankheit, die durch eine Immunreaktion verursacht wird.

Michael entwickelte Symptome der Erkrankung drei Tage nach Erhalt seiner ersten Dosis des Pfizer COVID-Impfstoff, und starb 12 Tage danach.

Ein Beamter vom Florida Department of Health sagte Ermittler, man kann nicht mit „medizinischer Gewissheit“ bestimmen, ob es eine Verbindung zwischen dem Impfstoff und Michaels Tod gibt, daher kamen sie zu dem Schluss, dass der Arzt eines natürlichen Todes starb.

Teenager mit Guillain-Barré diagnostiziert Wochen nach der ersten COVID-Impfung

Am 6. April berichtete The Defender, dass ein texanischer Teenager ins Krankenhaus eingeliefert und mit dem Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert wurde, wenige Wochen nach seiner ersten Dosis des Impfstoffs COVID-19. Aus den Berichten ging nicht hervor, welchen COVID-Impfstoff der Teenager erhalten hatte.

Laut dem National Institute of Health wurde im Februar ein Fall von GBS bei einer 82-jährigen Frau gemeldet, die eine Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte, obwohl die aktuellen VAERS-Daten zeigen, dass 72 Fälle von GBS zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 1. April 2021 gemeldet wurden.

Johnson & Johnson Impfstellen geschlossen nach 29 unerwünschten Reaktionen

Am 8. April berichtete The Defender, dass eine Massenimpfstelle in Colorado geschlossen wurde und 600 Personen mit Terminen abgewiesen wurden, nachdem bei 11 Personen Reaktionen aufgetreten waren. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus verlegt, nachdem das medizinische Personal festgestellt hatte, dass sie zusätzliche Beobachtung benötigten.

Beamte haben nicht angegeben, welche Reaktionen beobachtet wurden oder wie schwer diese waren, aber sagten das die Nebenwirkungen „im Einklang mit dem sind, was zu erwarten war.“

Wie The Defender am 9. April berichtete, pausierten Gesundheitsbeamte am Donnerstag COVID-Impfungen an einem Standort in Wake County, North Carolina, nachdem bei 18 Personen Nebenwirkungen aufgetreten waren, darunter vier Personen, die ins Krankenhaus gebracht wurden, nachdem sie mit dem Impfstoff von J&J geimpft worden waren.

Die CDC sagte, dass sie Kenntnis von Nebenwirkungen bei einigen Menschen hat, die den COVID-Impfstoff von J&J in Iowa, Colorado, Georgia und North Carolina erhalten haben, aber keinen Grund zur Besorgnis gefunden hat.

COVID-Impfstoff-Durchbruchsfälle

Am 6. April berichtete The Defender, dass bei 246 Einwohnern von Michigan, die vollständig gegen COVID geimpft waren, später das Virus diagnostiziert wurde, was zu drei Todesfällen führte.

Alle „Durchbruchsfälle“ traten zwischen dem 1. Januar und dem 31. März bei Personen auf, die 14 oder mehr Tage nach der letzten Dosis der Impfstoffserie positiv getestet wurden. Von den 117 Personen, bei denen Daten über einen Krankenhausaufenthalt vorlagen, wurden 11 hospitalisiert, 103 wurden nicht hospitalisiert und drei wurden als unbekannt gemeldet.

Die drei Menschen, die starben, waren alle 65 oder älter und zwei „waren innerhalb von drei Wochen nach Abschluss der Impfung.“

Am 8. April berichteten die Kaiser Health News, dass ein Mann im Alter von 36 Jahren an dem Coronavirus starb, nur wenige Tage nachdem er seine erste Dosis des COVID-Impfstoffs erhalten hatte. Espinoza erkrankte ein paar Tage nach seiner ersten Dosis am 5. Januar, ging aber zur Arbeit und dachte, es sei eine Impfung. Seine Symptome entwickelten sich zu Fieber und Schüttelfrost und er wurde fünf Tage später positiv auf COVID getestet. Drei Wochen später war Espinoza verstorben.

„Selbst wenn man vollständig geimpft ist, besteht immer noch ein Restrisiko“, sagte Horton, Co-Autor eines Briefes an das New England Journal of Medicine über die Infektionsraten nach der Impfung bei Mitarbeitern im Gesundheitswesen in Kalifornien. „Auch wenn es so viel niedriger ist, ist es immer noch vorhanden.“

Mehrere Staaten haben berichtet, Durchbruch Fälle von COVID einschließlich, Washington, Florida, South Carolina, Texas, New York, Kalifornien und Minnesota, Oregon, Idaho, Nebraska, Louisiana, Utah, North Carolina und Hawaii.

EU-Behörden finden „möglichen Zusammenhang“ zwischen AstraZeneca und Blutgerinnseln

Am 6. April sagte ein hochrangiger Beamter der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA), es gebe eine „klare“ Verbindung zwischen dem Oxford-AstraZeneca COVID-Impfstoff und einem seltenen Blutgerinnungssyndrom, berichtete The Defender.

Marco Cavaleri, der Leiter der EMA für Impfstoffe, sagte der italienischen Zeitung Il Messaggero, dass es seiner Meinung nach „klar ist, dass es einen Zusammenhang mit dem Impfstoff gibt, aber wir wissen immer noch nicht, was diese Reaktion verursacht.“ Doch Stunden später bestritt die EMA, bereits einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und Blutgerinnseln hergestellt zu haben.

In einer Erklärung an Agence France-Presse sagte die EMA, sie sei „noch nicht zu einer Schlussfolgerung gekommen und die Überprüfung dauert noch an“, und fügte hinzu, sie erwarte, ihre Ergebnisse am Mittwoch oder Donnerstag bekannt zu geben.

Wie The Defender am 7. April berichtete, bestätigten die europäischen Aufsichtsbehörden einen „möglichen Zusammenhang“ zwischen AstraZenecas COVID-Impfstoff und „sehr seltenen“ Blutgerinnseln, kamen aber zu dem Schluss, dass die Vorteile des Impfstoffs immer noch die Risiken überwiegen.

Die EMA empfahl nicht, die Verwendung des Impfstoffs aufgrund von Alter, Geschlecht oder anderen Risikofaktoren einzuschränken, sagte aber, dass Fälle von Blutgerinnung nach der Impfung als mögliche Nebenwirkung aufgeführt werden sollten“.

Die britische Aufsichtsbehörde für Impfstoffe, die Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, sagte, die Beweise für einen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff von AstraZeneca und Blutgerinnseln seien stark, aber es seien weitere Untersuchungen erforderlich.

Das britische Joint Committee on Vaccination and Immunization, das die britischen Gesundheitsämter bei der Immunisierung berät, sagte, dass der Impfstoff „wenn möglich“ nicht an Erwachsene unter 30 Jahren verabreicht werden sollte.

Die EMA sagte am Mittwoch während einer Pressekonferenz, dass sie auch den Impfstoff von J&J genau unter die Lupe nimmt, da drei Fälle von Blutgerinnseln in Verbindung mit niedrigen Thrombozytenzahlen, ähnlich den Fällen, die nach Impfstoffen von AstraZeneca berichtet wurden, gemeldet wurden, sowie ein Fall von Thrombose in einer klinischen Studie.

Am 8. April berichtete Bloomberg, dass die australische Regierung davon abrät, den COVID-Impfstoff von AstraZeneca Menschen unter 50 Jahren zu verabreichen, nachdem die EMA einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und seltenen Blutgerinnungsproblemen festgestellt hat. Chief Medical Officer Paul Kelly sagte, die Regierung bevorzuge nun den Impfstoff von Pfizer für die unter 50-Jährigen.