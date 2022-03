Neueste US-Daten zeigen, dass geimpfte Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren nun mit größerer Wahrscheinlichkeit an Covid erkranken als ihre ungeimpften Altersgenossen

Nachdem das tyrannische US-Gesundheitsregime vor einigen Monaten die experimentelle mRNA-Impfung für Kinder ab fünf Jahren genehmigt hat, treibt es seinen Plan voran, noch jüngere Kinder zu impfen, obwohl sich die Hinweise häufen, dass die Impfung die Ausbreitung des Virus unter ihnen begünstigen könnte.

Ganz zu schweigen von den zahlreichen und lebensbedrohlichen Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündung und Bellsche Lähmung, die nach der experimentellen mRNA-Impfung häufig auftreten.

Nach den neuesten Daten des US Center for Disease Control (CDC) ist die Covid-Infektionsrate bei geimpften Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren zum ersten Mal seit Beginn der Datenerfassung höher als bei ihren ungeimpften Altersgenossen.

Dieser Umschwung hat sich schon seit Monaten abgezeichnet, da sich die Infektionsrate bei geimpften Kindern schon seit geraumer Zeit der Rate der ungeimpften Fälle annähert und letztere schließlich in der Woche bis zum 19. Februar überholt hat.

In dieser Woche, den letzten verfügbaren Daten, lag die Rate der bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren festgestellten Covid-Fälle bei 122 pro 100 000 für die nicht geimpften und 131 pro 100 000 für die geimpften Kinder.

Nur eine Woche zuvor lag die Rate bei 248 bzw. 244 pro 100.000 für die Ungeimpften und die Geimpften.

Und einen Monat zuvor lag die Infektionsrate in der Woche zum 15. Januar bei fast 1.800 pro 100.000 Ungeimpften und über 1.340 pro 100.000 Geimpften.

Trotz eines kometenhaften Rückgangs der Fälle – mehr als das Zehnfache in nur einem Monat – überstieg die Fallrate bei den Geimpften also die Fallrate bei den Ungeimpften.

Besonders besorgniserregend ist jedoch, dass die jüngsten Daten über die 5-11-Jährigen zeigen, dass diese Altersgruppe unter allen anderen geimpften Altersgruppen die höchste Infektionsrate in den USA aufweist, vor allem angesichts der anhaltenden Bemühungen der Bundesregierung, immer jüngere Kinder zu impfen.

Was Krankenhausaufenthalte und Todesfälle betrifft, so verfolgt die CDC auch diese Fälle nach geimpften und ungeimpften Kategorien, aber die Behörde veröffentlicht die Daten für die 5-11-Jährigen aufgrund „geringer Zahlen“ nicht, so dass diesbezüglich keine Informationen verfügbar sind, wie die Epoch Times berichtet.

Irgendwie bereiten sich die von Fauci geleiteten Gesundheitsexperten“ darauf vor, eine vierte Dosis des experimentellen Impfstoffs zu genehmigen, und arbeiten daran, den Impfstoff für Säuglinge und Kleinkinder zuzulassen, obwohl dieser Impfstoff sehr bedenklich ist – er stoppt nicht einmal die Ausbreitung des Virus (wie die Auffrischungsimpfungen beweisen, ganz zu schweigen von den schlechten Ergebnissen).

Das ist das pure Böse.

Wie mehrere Experten bereits seit Monaten warnen, handelt es sich um den gefährlichsten Impfstoff, der je für die Öffentlichkeit freigegeben wurde. In den knapp anderthalb Jahren, in denen der Impfstoff im Umlauf ist, hat VAERS mehr als eine Million Fälle von Nebenwirkungen des mRNA-Covid-Impfstoffs registriert, darunter mehr als 26.000 Todesfälle, 14.827 Fälle von Bellsche Lähmung, 37.133 Fälle von Myokarditis/Perikarditis und 48.342 Berichte über dauerhafte Behinderungen.

Die schiere Zahl der Meldungen, insbesondere der schwerwiegenden, ist erstaunlich und bei keinem anderen Impfstoff je zuvor aufgetreten. In der Vergangenheit wurden Impfstoffe zurückgezogen, wenn sie mit einer zweistelligen Zahl von Todesfällen in Verbindung gebracht wurden, geschweige denn mit Zehntausenden.

Von OpenVaers:

