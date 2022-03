Russland und China genehmigen Pfizer-Pille zur Behandlung von „COVID“

Seltsam ist, das Elixier zur Virenbekämpfung von Big Pharma basiert auf einer HIV-Behandlung.

Am 25. März berichtete TASS, dass das russische Pharmaunternehmen Pharmasyntez, das Sputnik Light herstellt, die Herstellung eines COVID-Medikaments auf der Grundlage einer Kombination aus Nirmatrelvir und Ritonavir beantragt hat. Ende 2021 nahm das russische Gesundheitsministerium diese Medikamentenkombination in seine Liste der zugelassenen COVID-Behandlungen auf.

„Nirmatrelvir und Ritonavir“ ist ein antivirales Medikament, das von Pfizer unter dem Markennamen Paxlovid entwickelt wurde. Der Pharmariese hat sich mit Dutzenden von Generikaherstellern auf der ganzen Welt zusammengetan, um 95 Länder mit dem Medikament zu beliefern, das angeblich die Zahl der COVID-bedingten Krankenhausaufenthalte bei „Hochrisikopatienten“ um 90 % reduziert. Pfizer, das eine Vereinbarung mit dem von den Vereinten Nationen unterstützten Medicines Patent Pool (MPP) ausgehandelt hat, erhält keine Lizenzgebühren aus dem Verkauf der generischen Versionen von Paxlovid. Weil Pfizer sich kümmert.

Dutzende von Unternehmen werden generische Versionen von Paxlovid herstellen (Quelle). Es ist unklar, ob Pharmasyntez Teil der MPP-Vereinbarung ist oder „sein eigenes Ding macht“.

Im November erteilte die russische Regierung Pfizer die Genehmigung zur Durchführung klinischer Studien für Paxlovid in Russland. Pfizer hat vor kurzem alle klinischen Versuche in Russland als Reaktion auf den „Sondereinsatz“ in der Ukraine eingestellt.

Es ist unklar, ob Pharmasyntez überhaupt eine formale Genehmigung von Pfizer für die Herstellung einer generischen Version von Paxlovid hat. Letztes Jahr reichte Gilead eine Klage gegen die russische Regierung ein, weil sie Pharmasyntez eine Lizenz für die Herstellung von Remdesivir, einem anderen „sicheren und wirksamen“ COVID-Mittel, erteilt hatte.

Eines wissen wir jedoch: Nichts wird Russland davon abhalten, Pfizer-Pillen zu vertreiben – nicht einmal beispiellose Sanktionen. Das ist echtes Engagement.

Eine sichere und wirksame… HIV-Behandlung?

Laut überschwänglichen Medienberichten sind die magischen COVID-bekämpfenden Eigenschaften von Paxlovid auf einen der Hauptbestandteile des Medikaments zurückzuführen, nämlich Ritonavir, „ein Medikament, das häufig in Kombinationsbehandlungen für HIV verwendet wird“. (Das ergibt durchaus Sinn, schließlich haben AIDS und COVID eine Menge gemeinsam).

Pfizer hat das HIV/AIDS-Medikament Ritonavir (mit Nirmatrelvir) als „Paxlovid“, ihr neues Covid-Medikament, neu verpackt. Es ist die erste orale antivirale Behandlung für COVID-19, die von der FDA zugelassen wurde.

Seltsamerweise kann das Medikament tatsächlich zu… HIV-1-Medikamentenresistenz führen?

Paxlovid hat einen Warnhinweis; Eine Warnung vor Paxlovid kann zu dem Risiko führen, dass HIV-1 eine Resistenz gegen HIV entwickelt. Ich lehne mich hier weit aus dem Fenster, 2023 werden wir einen enormen Anstieg von HIV erleben. Geben Sie uns einfach Ivermectin, und das war’s dann.

Was zum Teufel ist hier los? Wahrscheinlich nichts. Pfizer kümmert es.

Während Paxlovid weltweit in die Apothekenregale kommt, verweisen einige paranoide Spinner auf Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Impfstoffe, die auf dem Adenovirus 5 (Ad5) basieren, das Risiko einer HIV-Infektion erhöhen können. In welchen Impfstoffen wird Ad5 verwendet? Raten Sie mal.

Wissenswertes: Forscher haben sich schwer getan, einen HIV-Impfstoff auf Adenovirus-Basis zu entwickeln, aber aus irgendeinem Grund hat die Impfstoffplattform bei der Entwicklung sicherer und wirksamer COVID-Impfungen hervorragend funktioniert.

Aber das ist weder hier noch dort.

Herzlichen Glückwunsch an Paxlovid, das erste im Ausland hergestellte COVID-Medikament, das von Peking zugelassen wurde!

Paxlovid ist so sicher und so wirksam, dass sogar China danach giert. Das ist eine beachtliche Leistung: Nach Angaben der South China Morning Post ist die Pille von Pfizer das erste im Ausland hergestellte COVID-Medikament, das in China auf den Markt kommt.

Die chinesische Arzneimittelbehörde hat Paxlovid unter Vorbehalt für die Behandlung von Erwachsenen mit leichtem bis mittelschwerem Covid-19 zugelassen, die ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken, darunter ältere Menschen und Patienten mit chronischen Nierenproblemen, Herz-Kreislauf- oder chronischen Lungenerkrankungen, Diabetes und anderen Risikofaktoren für Covid-19″.

Das ist seltsam, denn zu den aufgeführten Nebenwirkungen von Ritonavir gehören Diabetes und Nierensteine.

Wie auch immer, hier ist ein von chinesischen Medien veröffentlichtes Video, das die erste Charge der gesundheitsfördernden Pfizer-Pillen des Landes zeigt: