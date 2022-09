Neuseeländische Premierministerin fordert ein globales Zensursystem

Jonathan Turley

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern ist die jüngste liberale Führungspersönlichkeit, die eine internationale Allianz zur Zensur von Sprache fordert. Unzufrieden mit der beispiellosen Unternehmenszensur von Social-Media-Unternehmen haben sich führende Politiker wie Hillary Clinton von der privaten Zensur der guten alten staatlichen Zensur zugewandt. Sprachregulierung ist in der Linken zu einem Glaubensartikel geworden. Ardern nutzte diese Woche ihre Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, um zu einer Zensur auf globaler Ebene aufzurufen.

Ardern wetterte gegen „Desinformation“ und rief zu einer globalen Koalition zur Kontrolle von Sprache auf. Nachdem sie der freien Meinungsäußerung zugenickt hatte, legte sie einen Plan für deren Untergang durch staatliche Regulierung vor:

Was aber, wenn diese Lüge, die wiederholt und über viele Plattformen verbreitet wird, andere dazu veranlasst, inspiriert oder motiviert, zu den Waffen zu greifen? Um die Sicherheit anderer zu bedrohen. Die Augen vor Gräueltaten zu verschließen oder schlimmer noch, sich an ihnen zu beteiligen. Was dann?

Dies ist nicht länger eine hypothetische Frage. Die Waffen des Krieges haben sich verändert, sie sind jetzt da und erfordern dasselbe Maß an Aktion und Aktivität, das wir in die alten Waffen gesteckt haben.

Wir haben die Bedrohungen erkannt, die von den alten Waffen ausgingen. Wir haben uns als Gemeinschaften zusammengeschlossen, um diese Bedrohungen zu minimieren. Wir haben internationale Regeln, Normen und Erwartungen geschaffen. Wir haben das nie als Bedrohung unserer individuellen Freiheiten gesehen – im Gegenteil, wir haben sie dadurch bewahrt. Das Gleiche muss jetzt gelten, wenn wir uns diesen neuen Herausforderungen stellen.