Neuseeland: Das Gesundheitsministerium gewährte Hunderten seiner wichtigsten Mitarbeiter Impfausnahmen

Guy Hatchard

Während es heuchlerisch darauf bestand, dass die Öffentlichkeit geimpft wird.

Neuseeland: Eine Anfrage gemäß dem OIA HNZ00023978 vom 2. August 2023 stellte folgende Frage:

„Gemäß der Gesetzgebung zu dieser Zeit im Jahr 2021 gab es Betriebsausnahmen für diejenigen, die sich nicht gegen Covid 19 impfen ließen. Ihre Webseite skizziert den Prozess der Beantragung einer Betriebsausnahme nach Klausel 12a. Wie viele Anfragen wurden erhalten? Wie viele wurden vom Ministerium genehmigt?“

Matt Hannant, Interims-Direktor für Prävention, Nationaler öffentlicher Gesundheitsdienst, Te Whatu Ora antwortete:

„Vom 13. November 2021 bis zum 26. September 2022 wurden insgesamt 478 Anträge auf Ausnahmen wegen erheblicher Dienstunterbrechungen (SSD) eingereicht. 103 Anträge wurden genehmigt und betrafen etwa 11.005 Mitarbeiter. Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, die genaue Anzahl der Mitarbeiter anzugeben, die von den SSDs betroffen waren. Dies liegt daran, dass es für eine Organisation möglich war, einen Antrag für mehr als einen Mitarbeiter einzureichen.“

Also, wie viele Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums und damit verbundene Auftragnehmer profitierten von den Impfausnahmen?

Ich habe Anfragen gestellt und einige Mitarbeiter gefunden, die bereit waren, Informationen durchzusickern. Eine Quelle hat mir gesagt, dass allein in der Region Dunedin 95 Berater von Impfausnahmen profitierten. Eine andere Quelle wies auf eine Gruppe von Ärzten im Norden hin, die unter sich vereinbarten, nicht geimpft zu werden. Die Gesamtzahl scheint in die Hunderte und möglicherweise mehr zu gehen.

Es scheint, dass diejenigen, denen Ausnahmen gewährt wurden, durch Schweigegebote eingeschränkt wurden. Mit anderen Worten, sie durften niemandem sagen, dass ihnen Ausnahmen gewährt wurden – es war ein geheimer Prozess, den das Gesundheitsministerium vor der Öffentlichkeit verbergen wollte.

In jedem Fall musste jeder Arzt, der einem Patienten riet, dass die mRNA-Covid-Impfung riskant sein könnte, mit Disziplinarmaßnahmen rechnen, und viele wurden tatsächlich suspendiert.

Das bedeutet, dass medizinisches Personal, auch wenn es selbst nicht geimpft wurde, trotzdem verpflichtet war, seinen Patienten zu raten, sich impfen zu lassen – ein Rezept für weitverbreitete Heuchelei im Gesundheitsdienst.

Dieser Prozess wurde sicherlich von Dr. Ashley Bloomfield genehmigt, der selbst beträchtliche Berühmtheit erlangte, indem er Impfausnahmen für diejenigen in der Öffentlichkeit ablehnte, die durch ihre erste Injektion schwer verletzt wurden, und darauf bestand, dass sie den Impfplan fortsetzen. Angesichts der engen Zusammenarbeit von Dr. Bloomfield mit Jacinda Ardern und Chris Hipkins ist es sehr wahrscheinlich, dass beide über den Prozess informiert waren und ihn genehmigten. Auch die Oppositionsführer wurden wahrscheinlich auf dem Laufenden gehalten.

Die Kriterien für die Gewährung von Ausnahmen beinhalteten offenbar eine Bewertung, wie wichtig das Personal für den Betrieb des Gesundheitsdienstes war. Mit anderen Worten, leitende Angestellte und diejenigen in Schlüsselpositionen im Bereich Chirurgie konnten tatsächlich darauf bestehen, nicht geimpft zu werden und weiterhin arbeiten zu dürfen. Während ungeimpfte Krankenschwestern zum Beispiel keine Ausnahmen erhalten konnten und ihre Positionen verloren.

Wenn leitende Mitarbeiter, die ungeimpft bleiben wollten, öffentlich gesprochen hätten, wäre die Frage der Sicherheit des Covid-Impfstoffs möglicherweise öffentlich diskutiert worden. Stattdessen hielten das Gesundheitsministerium und die Regierung jegliche Diskussion unter Verschluss. Sie taten dies durch die Zusammenarbeit mit Mainstream- und Social-Media-Outlets, um Inhalte zu zensieren, und durch eine strenge Kontrolle des Personals.

Warum entschieden sich leitende Ärzte, ungeimpft zu bleiben?

Möglicherweise waren sie sich über einen Artikel aus dem Jahr 2019 im Frontiers in Oncology Journal mit dem Titel „Gene Therapy Leaves a Vicious Cycle“ im Klaren, in dem berichtet wurde:

„… die Gentherapie steckt seit fast zwei Jahrzehnten in einem Teufelskreis fest, aufgrund von Immunantworten, Insertionsmutagenese, viraler Tropismus, Off-Target-Aktivität, unerwünschten klinischen Ergebnissen (von Krankheiten bis zum Tod von Teilnehmern an klinischen Studien) und lückenhaften Vorschriften.“

Trotz dieser Anzeichen von früherem Schaden und den Bedenken von leitenden medizinischen Beratern, die in der Lage waren, eine begründete und evidenzbasierte Risikobewertung vorzunehmen, denken Sie vielleicht, dass der Impfstoff tatsächlich sicher und wirksam war. Das war er nicht, wie spätere Forschungen gezeigt haben. Unglaublicherweise ermutigt die Regierung die Öffentlichkeit trotz der Beweise immer noch zur Impfung.

Als jemand, der in den letzten fünfzig Jahren soziale Daten analysiert hat, habe ich Verständnis für die Ärzte, die zur Vorsicht neigten. Das wäre eine normale Reaktion auf neue Medikamente. Es dauert Jahre, bis die Sicherheit bewertet ist. Also, wie unsicher ist der mRNA-Covid-Impfstoff? Äußerst unsicher.

Die Daten zu den übermäßigen Todesfällen in den OECD-Ländern für 2023.

Die am stärksten gegen Covid geimpften Länder in der OECD sind der Reihe nach Portugal, Chile, Kanada, Island, Neuseeland, Spanien und Australien. Ihr durchschnittlicher Prozentsatz der geimpften Bevölkerung beträgt 91%. Ihre durchschnittliche Rate an übermäßigen Todesfällen liegt bisher im Jahr 2023 12% über dem historischen Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Die am wenigsten gegen Covid geimpften Länder in der OECD sind die Slowakei, Slowenien, Polen, Estland, die Tschechische Republik, Ungarn und die Schweiz. Ihr durchschnittlicher Prozentsatz der geimpften Bevölkerung beträgt nur 63%. Ihre durchschnittliche Rate an übermäßigen Todesfällen im Jahr 2023 liegt bei 0% im Vergleich zum historischen Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Mit anderen Worten, sie haben eine durchschnittliche Sterblichkeitsrate.

Jeder, der vorschlägt, dass die Sterblichkeitsrate bei den Ungeimpften höher ist als bei den Geimpften, widerspricht den Beweisen. Diese Ansicht passt nicht zu den internationalen Daten.

Der Standardweg, um diese Inkonsistenz zu klären, wäre die Bezugnahme auf prospektive Studien, die zwei Gruppen zusammenstellen, eine Gruppe impfen und die andere passende Gruppe ungeimpft lassen und messen, was über einen signifikant langen Zeitraum passiert. Im normalen Verlauf der Impfstoffzulassung wäre dies für etwa zehn Jahre vor der Zulassung durchgeführt worden. Niemand hat das getan.

In der Pfizer-Studie wurden die ungeimpften Kontrollgruppen alle nach ein paar Monaten geimpft, sodass langfristige vergleichende Ergebnisse nicht verfügbar sind. In jedem Fall starben während dieser wenigen Monate mehr Menschen in der Impfgruppe als in der ungeimpften Kontrollgruppe. Es gibt auch viele mittlerweile veröffentlichte Studien, die die Ergebnisse der Geimpften und Ungeimpften unterscheiden, die wir einschließlich der Zeitschriftenzitate berichtet haben.

Wie besorgniserregend ist das Problem der übermäßigen Todesfälle wirklich?

Laut OECD gab es 2022 unter ihren Mitgliedsländern 1,2 Millionen übermäßige Todesfälle bei einer Gesamtbevölkerung von 1,2 Milliarden. Das entspricht einer Rate von einem übermäßigen Todesfall pro 1.000 Einwohner.

Mittlerweile wird allgemein angenommen, dass sowohl Covid als auch die Covid-Impfung in einem Biotech-Labor entstanden sind. Daher scheint es nicht so wichtig zu sein, welcher Anteil der übermäßigen Todesfälle auf Covid und welcher auf die Covid-Impfung zurückzuführen ist. Doch zum Verständnis: 2022 gab es in der OECD ungefähr 200.000 Todesfälle in Verbindung mit Covid. Zusammengefasst waren in der OECD im Jahr 2022 allein eine Million übermäßige Todesfälle nicht auf Covid zurückzuführen. Dies entspricht wahrscheinlich einigen Millionen weltweit, etwa genauso viele wie die jährlichen Todesfälle während des Ersten Weltkriegs.

Man versteht, warum es für diejenigen, die an der Erstellung der Covid-Politik beteiligt sind und Mandate durchsetzen (zu denen alle derzeit gewählten 120 Politiker gehören), so wichtig ist, sicherzustellen, dass weiterhin geglaubt wird, dass mehr Ungeimpfte als Geimpfte sterben. Andernfalls fällt ihr Narrativ, dass die Covid-Politik Millionen von Leben rettet, völlig auseinander.

Vor diesem Hintergrund können wir nun die Motivationen derjenigen bewerten, die sich immer noch über die Impfverletzten lustig machen oder den Impfzögernden vorwerfen, die Regierung untergraben zu wollen. Unter anderem das „Disinformation Project“, das vom Büro des Premierministers finanziert wird und das, wie viele Politiker, Impfverletzungen als Verschwörungstheorie bezeichnet hat. Sie versuchen, ihre eigenen Fehler zu verbergen, die die Gesundheit der Nation untergraben haben.

In den vergangenen Jahren hat der Hatchard-Bericht ständig beklagt, dass „niemand in einer verantwortlichen Position bereit zu sein scheint, zu fragen, warum übermäßige Todesfälle in einem beispiellosen Ausmaß auftreten“. Todesfälle sind tatsächlich ein sehr stabiler Bestandteil des Lebens. In einem normalen Jahr gibt es keine übermäßigen Todesfälle. Versicherungsmathematiker verbringen ihr Leben damit, genau zu berechnen, wie viele von uns wann sterben werden. Sie legen dementsprechend die Lebensversicherungsprämien fest. Aktuell müssen Versicherungsmathematiker einige schlaflose Nächte haben, denn etwas ist schrecklich schiefgelaufen, was in den vergangenen 100 Jahren außerhalb von Kriegs- und Konfliktzonen nicht passiert ist. Sehr viele Menschen werden krank und sterben, obwohl sie gesund und munter sein sollten.

Das Gesundheitsministerium hat diese beunruhigenden Tatsachen verborgen, während es stillschweigend und heuchlerisch anerkannt hat, dass ihr Personal ein Recht hat, diese Risiken zu vermeiden. Sie haben die Öffentlichkeit nicht nur getäuscht, sie haben auch leichtsinnig ihr Leben einem großen Risiko ausgesetzt. Dies hat Familien und Gemeinschaften zerbrochen und sie gegeneinander aufgehetzt. Es hat Tragödien verursacht, die Familien im ganzen Land betreffen, während das Gesundheitsministerium und die Regierung komplexe und geheime Prozesse durchlaufen, um zu verbergen, was passiert. Weiterhin haben sie Pläne, weitere experimentelle Impfstoffe einzuführen.

*

Dr. Guy Hatchard ist ein internationaler Verfechter der Lebensmittelsicherheit und der Naturmedizin. Er erhielt seinen Bachelor-Abschluss in Logik und theoretischer Physik von der Universität Sussex und seinen Doktortitel in Psychologie von der Maharishi University of Management, Fairfield Iowa. Zuvor war er leitender Angestellter bei Genetic ID, einem globalen Labor für Lebensmittelsicherheitstests und -zertifizierung. In seinen Veröffentlichungen nutzt er die statistischen Methoden der Naturwissenschaften zur Analyse sozialer Daten. Er hat Vorträge gehalten und Regierungen in Ländern auf der ganzen Welt zu Gesundheits- und Bildungsinitiativen beraten. In seinem Buch Your DNA Diet untersucht er die Rolle der genetischen Information in der Ernährung und untersucht Sicherheitsfragen im medizinischen Bereich. Er ist ein Pionier in der Erforschung des Bewusstseins als Feldphänomen und hat Vorträge über die Vorteile der Meditation zur Verbesserung von Gesundheit und Lebensqualität gehalten. Er lebt in Neuseeland.