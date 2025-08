Nie zuvor gesehene Fotos aus Jeffrey Epsteins gruseliger Villa

Von Tyler Durden

Die New York Times veröffentlichte am Dienstag bisher unveröffentlichte Fotos aus dem Inneren von Jeffrey Epsteins unheimlichem siebenstöckigen Stadthaus in der Upper East Side, die Überwachungskameras in den Schlafzimmern und eine Erstausgabe von „Lolita“ zeigen, die an prominenter Stelle in der New Yorker Villa ausgestellt war.

Zu den bizarren Szenen gehört eine makabre Skulptur einer Frau in einem Brautkleid, die an einem Seil baumelt und die Besucher im Eingangsbereich begrüßt, neben Dutzenden gerahmten falschen Augäpfeln in einer Ausstellung, die ernsthafte Fragen darüber aufwirft, was wirklich hinter verschlossenen Türen vor sich ging.

Eine Ausgabe von „Lolita“, dem Roman aus dem Jahr 1955, in dem ein Perverser wiederholt ein 12-jähriges Mädchen vergewaltigt, von dem er besessen ist, wurde ebenfalls in einem Büro entdeckt.

Das auffälligste Foto ist jedoch ein 1-Dollar-Schein mit einer handschriftlichen Notiz von Microsoft-Mitbegründer Bill Gates.

„Ich habe mich geirrt!“, scheint Gates auf den Schein gekritzelt zu haben.

Epsteins Wohnsitz war laut der Times auch mit gerahmten Fotos von prominenten Persönlichkeiten wie dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, Donald Trump, Bill Clinton, Papst Johannes Paul II., Richard Branson, Elon Musk und anderen geschmückt.

Mehr dazu in der Times:

Als Geschenk zum 63. Geburtstag von Jeffrey Epstein schickten Freunde Briefe zu Ehren des wohlhabenden Finanziers und verurteilten Sexualstraftäters. Mehrere Briefe hatten ein gemeinsames Thema: Sie berichteten von den Dinnerpartys, die Epstein regelmäßig in seinem palastartigen Stadthaus in Manhattans Upper East Side veranstaltete. Ehud Barak, ehemaliger Ministerpräsident Israels, und seine Frau hoben die große Vielfalt der Gäste hervor. „Deiner Neugier sind keine Grenzen gesetzt“, schrieben sie in ihrer Botschaft, die im Januar 2016 zusammen mit anderen zusammengestellt wurde. „Für viele von ihnen bist du wie ein geschlossenes Buch, aber du weißt alles über jeden.“ Der Medienmogul Mortimer Zuckerman schlug Zutaten für ein Essen vor, das die Kultur der Villa widerspiegeln sollte: einen einfachen Salat und alles, was „Jeffreys sexuelle Leistungsfähigkeit steigern würde“. Und der Regisseur Woody Allen beschrieb, wie ihn die Abendessen an Draculas Schloss erinnerten, „wo Lugosi drei junge Vampirinnen hat, die ihm zu Diensten stehen“.

Die frisch veröffentlichten Fotos sind im Laufe der Jahre nach und nach als Teil der Beweismittel aufgetaucht, die ans Licht kamen, als Epstein 2019 wegen Kindesmissbrauchs und Menschenhandels verhaftet wurde.

Die Fotos sind die neueste Entwicklung in der anhaltenden Epstein-Saga, die weiterhin für Kontroversen sorgt, nachdem das Justizministerium und das FBI letzten Monat in einem gemeinsamen Memo behaupteten, dass eine „erschöpfende Überprüfung” der Beweise zu Epsteins Tod einen Mord definitiv ausgeschlossen habe.

„Nach einer gründlichen Untersuchung kamen die Ermittler des FBI zu dem Schluss, dass Jeffrey Epstein am 10. August 2019 in seiner Zelle im Metropolitan Correctional Center in New York City Selbstmord begangen hat”, heißt es in dem Memo.

Die Behörden bestritten auch die Existenz einer „Kundenliste“ mit Verbindungen zu Epstein und widersprachen damit direkt früheren Äußerungen von Generalstaatsanwältin Pam Bondi. Bondi hatte zuvor bei Fox News angedeutet, dass eine solche Liste zur Überprüfung „auf meinem Schreibtisch liege“, was Spekulationen über eine mögliche Erpressung globalistischer Eliten durch Epstein ausgelöst hatte.

Trump hat wiederholt versucht, den Skandal abzutun, und den Demokraten vorgeworfen, eine Falschmeldung um Epstein zu erfinden, um seine Agenda zu vereiteln.

Darüber hinaus sind neue Fragen zu den Überwachungsaufnahmen aus der Nacht vor Epsteins Tod aufgetaucht. Ein unidentifiziertes orangefarbenes Objekt, das am Abend vor seinem Tod auf den Überwachungsvideos in der Nähe der Gefängniszelle des verstorbenen Pädophilen Jeffrey Epstein zu sehen war, hat eine Flut von Fragen von Forensikern ausgelöst. Die pixelige Gestalt, die zuerst von CBS News entdeckt wurde, ist gegen 22:40 Uhr zu sehen, wie sie sich in Richtung Epsteins Zellenblock im Metropolitan Correctional Center bewegt.

Bei dem Objekt handelte es sich laut Bundesermittlern um einen Vollzugsbeamten, der „Bettwäsche oder Kleidung von Häftlingen trug”. Experten sagten jedoch gegenüber CBS News, dass es sich tatsächlich um einen Häftling in einem Overall handeln könnte. „Aufgrund des begrenzten Videomaterials ist es wahrscheinlicher, dass es sich um eine Person in einer [orangefarbenen] Uniform handelt”, sagte Conor McCourt, forensischer Videoexperte, in einer Erklärung. „Zu sagen, dass es unmöglich ist, dass jemand unbemerkt zu den Treppen zu seinem Zimmer gelangen konnte, ist falsch“, erklärte Jim Safford, ein weiterer forensischer Experte, gegenüber dem Nachrichtensender.

Epstein wurde am 10. August 2019 tot in seiner Zelle aufgefunden. Eine offizielle Autopsie, die durch eine gemeinsame Untersuchung des Justizministeriums und des FBI bestätigt wurde, kam zu dem Schluss, dass der in Ungnade gefallene Finanzier durch Erhängen Selbstmord begangen hat.

In einer Erklärung gegenüber CBS News erklärte die Generalinspektion des Justizministeriums, dass das Filmmaterial nichts an ihrer Schlussfolgerung zum Tod von Epstein ändere.

„Unsere umfassende Bewertung der Umstände in den Wochen, Tagen und Stunden vor Epsteins Tod umfasste auch die Auswirkungen des langjährigen, chronischen Personalmangels im [Bureau of Prisons] und das Versäumnis der BOP, eine qualitativ hochwertige Kameraüberwachung innerhalb ihrer Einrichtungen bereitzustellen und aufrechtzuerhalten“, hieß es in der Erklärung gegenüber dem Sender.