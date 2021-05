Noch mehr Todesfälle nach Impfungen von J&J und AstraZeneca gemeldet, außerdem verbinden Forscher AstraZeneca mit Schlaganfällen bei jungen Erwachsenen

childrenshealthdefense.org: Die COVID-Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson gerieten diese Woche erneut unter die Lupe, als weitere Berichte über Todesfälle – größtenteils aufgrund von Blutgerinnungsstörungen – in Belgien, Kanada und Griechenland auftauchten und ein neuer Bericht den AstraZeneca-Impfstoff mit Schlaganfällen bei jungen Erwachsenen in Verbindung brachte.

Ein neuer Bericht von Forschern aus London, die die ersten Fälle von Schlaganfällen bei jungen Erwachsenen identifiziert haben, die den Impfstoff von AstraZeneca erhalten haben, der von der Universität Oxford in Großbritannien mitentwickelt wurde, verstärkt die Sorgen der Impfstoffhersteller.

Belgien setzt Verwendung von J&J-Impfstoff aus

Belgien sagte am Mittwoch, dass es die Impfungen mit dem Impfstoff von J&J für Menschen unter 41 Jahren aussetzt, nachdem eine Frau nach der Impfung an Blutgerinnseln gestorben war. Dies ist das zweite Mal, dass Belgien den Ein-Schuss-Impfstoff pausiert hat.

„Die interministerielle Konferenz hat beschlossen, den Impfstoff von Janssen vorübergehend für die allgemeine Bevölkerung ab einem Alter von 41 Jahren zu verabreichen, bis eine detailliertere Nutzen-Risiko-Analyse durch die EMA vorliegt“, heißt es in einer Erklärung des belgischen Gesundheitsministers und seiner sieben regionalen Amtskollegen.

Die Frau, die unter 40 Jahre alt war, starb am 21. Mai, nachdem sie mit schwerer Thrombose und Thrombozytenmangel ins Krankenhaus eingeliefert wurde, berichtete Reuters.

Die Regierung bat um dringenden Rat von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), bevor sie die Aufhebung der Suspendierung in Betracht ziehen würde.

Die EMA sagte, dass sie den Tod der Frau in Belgien zusammen mit anderen Berichten über Blutgerinnsel mit den belgischen und slowenischen Arzneimittelbehörden untersucht und J&J gebeten hat, eine Reihe zusätzlicher Studien durchzuführen, um eine mögliche Verbindung zwischen der Spritze und seltenen Blutgerinnseln zu bewerten.

J&J sagte am 20. April, dass es die Markteinführung seines COVID-Impfstoffs in der EU wieder aufnehmen würde, der unter der Tochtergesellschaft Janssen vermarktet wird – mit einer Warnung auf dem Etikett -, nachdem mehrere Länder, darunter Belgien, den Impfstoff aufgrund von Bedenken über eine mögliche Verbindung zu Blutgerinnungsstörungen zunächst pausiert hatten.

Die EMA bestätigte einen „möglichen Zusammenhang“, kam aber zu dem Schluss, dass der Nutzen des Impfstoffs die Risiken überwiegt. Das Sicherheitskomitee der Arzneimittelbehörde (PRAC) sagte, dass eine Warnung auf dem Produktetikett hinzugefügt werden sollte, aber die Blutgerinnungsstörungen sollten als „sehr seltene“ Nebenwirkungen des Impfstoffs aufgeführt werden.

Am 23. April stimmten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dafür, die Verwendung des Impfstoffs von J&J ohne Einschränkungen wieder aufzunehmen, nachdem der Impfstoff pausiert wurde, um Berichte über seltene Blutgerinnsel zu untersuchen. Die Empfehlung des CDC-Beratungsgremiums besagt, dass der Zusammenhang zwischen Blutgerinnseln und dem COVID-Impfstoff von J&J „plausibel“ sei, kam aber zu dem Schluss, dass die Vorteile des Impfstoffs die Risiken überwiegen, und empfahl die Verwendung für Personen ab 18 Jahren in den USA unter der Notfallzulassung der FDA.

J&J hat erklärt, dass kein eindeutiger kausaler Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und Blutgerinnseln nachgewiesen werden konnte.

Forscher identifizieren Schlaganfälle bei jungen Erwachsenen nach AstraZeneca-Impfung

Die ersten Fälle von Schlaganfällen mit großen arteriellen Gefäßverschlüssen bei jungen Erwachsenen, die mit dem Impfstoff von AstraZeneca in Verbindung gebracht werden, wurden in einem Brief, der online im Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry veröffentlicht wurde, zum ersten Mal detailliert beschrieben.

Die drei Fälle, von denen einer tödlich verlief, traten bei zwei Frauen und einem Mann in ihren 30er oder 40er Jahren auf, die Merkmale einer impfstoffinduzierten immunthrombotischen Thrombozytopenie (VITT) entwickelten, einer Reaktion, die mit dem AstraZeneca-Impfstoff in Verbindung gebracht wird.

„Dies sind die ersten detaillierten Berichte über einen arteriellen Schlaganfall, von dem angenommen wird, dass er durch VITT nach dem AstraZeneca-COVID-Impfstoff verursacht wurde, obwohl Schlaganfälle schon früher in den VITT-Daten erwähnt wurden“, sagte Seniorautor Dr. David Werring, Professor für klinische Neurologie am Stroke Research Centre, University College London Queen Square Institute of Neurology, gegenüber Medscape Medical News.

„VITT hat sich häufiger als CVST (zerebrale venöse Sinusthrombose) präsentiert, was ein Schlaganfall ist, der durch eine venöse Thrombose verursacht wird; diese Fälle zeigen, dass es auch einen Schlaganfall verursachen kann, der durch eine arterielle Thrombose verursacht wird“, erklärte Werring.

Werring merkte an, dass die Berichte nichts zum Gesamtrisiko/Nutzen des Impfstoffs beitragen, da sie nur drei Fälle beschreiben. „Obwohl VITT sehr ernst ist, überwiegt der Nutzen des Impfstoffs immer noch seine Risiken“, sagte er.

Der erste Fall, eine 35-jährige Frau, litt sechs Tage lang nach der Impfung an intermittierenden Kopfschmerzen auf der rechten Seite und um die Augen herum. Fünf Tage später wachte sie auf und fühlte sich schläfrig und hatte eine Schwäche im linken Gesicht, Arm und Bein.

Die Bildgebung ergab, dass die Frau eine blockierte rechte mittlere Hirnarterie mit Hirninfarkt und Gerinnsel in der rechten Pfortader hatte. Sie unterzog sich einer Hirnoperation, um den Druck in ihrem Schädel zu reduzieren, einer Plasmaentnahme und -substitution sowie einer Behandlung mit Antikoagulanzien und Fondaparinux, erlitt aber einen Hirnstammtod und starb anschließend.

Der zweite Fall, eine 37-jährige Frau, stellte sich 12 Tage nach der Impfung mit AstraZeneca mit Kopfschmerzen, Verwirrung, Schwäche im linken Arm und Sehverlust auf der linken Seite vor. Die Bildgebung zeigte einen Verschluss beider Karotisarterien sowie Blutgerinnsel in der Lunge und im Gehirn. Mit der Behandlung verbesserte sich ihr klinischer Zustand.

Der dritte Fall trat bei einem 43-jährigen Mann auf, der sich 21 Tage nach der Impfung mit Sprachproblemen vorstellte. Die Bildgebung zeigte ein Gerinnsel in der linken mittleren Hirnarterie. Er wurde behandelt und ist weiterhin stabil.

Die Forscher sagten, dass junge Patienten, die nach einer Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca einen ischämischen Schlaganfall erleiden, dringend auf VITT untersucht werden sollten.

Mann aus Ontario stirbt an „seltenem, aber realem“ Blutgerinnsel nach erster AstraZeneca-Dosis

Ein Mann in den 40er Jahren aus Ontario starb, nachdem er seine erste Dosis des Impfstoffs von AstraZeneca erhalten hatte, bestätigten Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens am Dienstag.

Dr. Barbara Yaffe, Ontario’s associate chief medical officer of health, sagte sein Tod wird untersucht, aber der Mann litt an VITT.

„Während die Untersuchung noch andauert und eine endgültige Todesursache noch nicht offiziell ermittelt werden konnte, wurde bestätigt, dass die Person zum Zeitpunkt ihres Todes VITT hatte“, sagte Yaffe am Dienstag. „Die mit diesem Impfstoff verbundenen Risiken sind [selten], aber sie sind real.“

Chief Medical Officer Dr. David Williams beschränkte die AstraZeneca-Impfungen für Personen, die zum 11. Mai noch nicht die erste Dosis erhalten hatten, aufgrund einer über den Erwartungen liegenden Rate an Blutgerinnseln.

Griechenland untersucht vier Fälle von Blutgerinnseln nach AstraZeneca-Impfung

Α Eine 63-jährige Frau aus Griechenland starb an Blutgerinnseln nach einer Impfung mit AstraZeneca. Der Fall war einer von vier, die von der Nationalen Organisation für Arzneimittel (EOF) wegen eines möglichen Zusammenhangs zwischen dem Impfstoff von AstraZeneca und seltenen Blutgerinnseln untersucht werden, wie die griechische City Times berichtet.

Ebenfalls in Griechenland befindet sich eine 44-jährige Frau in ernstem Zustand, nachdem sie eine VITT erlitten hatte. Ihr Fall war der zweite Vorfall, der laut dem Greek Reporter von der EOF mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht wurde.

Ein dritter Fall von Blutgerinnung betraf einen 35-jährigen Mann aus Kreta, der zwei Blutgerinnsel erlitt, nachdem er den Impfstoff von AstraZeneca erhalten hatte. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er einige Tage nach der Impfung ein Blutgerinnsel in seinem Bein erlitten hatte. Er erlitt ein zweites Blutgerinnsel in seinem Gehirn, während er im Krankenhaus lag.

Wie The Defender am 7. April berichtete, bestätigten die europäischen Aufsichtsbehörden einen „möglichen Zusammenhang“ zwischen dem COVID-Impfstoff von AstraZeneca und „sehr seltenen“ Blutgerinnseln, kamen aber zu dem Schluss, dass die Vorteile des Impfstoffs immer noch die Risiken überwiegen.

Die EMA empfahl nicht, die Verwendung des Impfstoffs aufgrund von Alter, Geschlecht oder anderen Risikofaktoren einzuschränken, sagte aber, dass Fälle von Blutgerinnung nach der Impfung als mögliche Nebenwirkung aufgeführt werden sollten“, heißt es in einer Erklärung des Sicherheitsausschusses der Behörde.

Der Impfstoff von AstraZeneca ist noch nicht für den Einsatz in den USA zugelassen.