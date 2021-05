Aufgedeckt: Britische und US-Beamte hatten bei der Freigabe der COVID-Impfstoffe erhebliche Interessenskonflikte

Ein Gremium sogenannter „unabhängiger“ US-amerikanischer und britischer Experten spielte eine Schlüsselrolle bei der Überprüfung und Zulassung der COVID-19-Impfstoffe. Nun ergab eine Analyse dieser Experten erhebliche Interessenkonflikte, die entweder nicht offengelegt oder der Öffentlichkeit vorenthalten wurden.

In einigen Fällen haben die Gutachter zum Beispiel „signifikante finanzielle Zahlungen“ aufgeführt, die sie von pharmazeutischen Unternehmen innerhalb der letzten 12 Monate erhalten haben (das ist der weiteste Zeitraum, den sie offenlegen müssen), zusammen mit Zuschüssen, Patenten und anderen Beziehungen zur Industrie, die sie hatten und die möglicherweise ihre Entscheidungen beeinflussen könnten.

Aber diese Enthüllungen wurden nicht öffentlich gemacht, obwohl einige der Konflikte im Bereich der Impfstoffe lagen, einschließlich der Beziehungen zu den COVID-Impfstoffherstellern Pfizer und AstraZeneca. Weitere Nachforschungen des Enthüllungsjournalisten Paul D. Thacker ergaben, dass mehrere Ausschussmitglieder auch umfangreiche Big-Pharma-Konflikte durch ihre Verbindungen zu ihrem Arbeitsplatz oder ihre Mitgliedschaft in Berufsorganisationen hatten.

Die Transparenzprobleme erstreckten sich sogar auf den Herausgeber des New England Journal of Medicine (NEJM), der für die Zulassung der Impfstoffe von Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson stimmte. Nach der Abstimmung veröffentlichten Pfizer und Moderna ihre Arbeit im NEJM; Johnson & Johnson veröffentlichte im NEJM kurz vor der Abstimmung.

Doch der Herausgeber, Eric Rubin, erklärte keine Konflikte auf allen drei Impfstoff-Panels, sagte Thacker. „Lisa Cosgrove, Professorin an der University of Massachusetts in Boston, untersucht Interessenkonflikte und fand Rubins Überschneidungen der Rollen beunruhigend. Auf die Frage, ob sie für die Zulassung eines Produkts stimmen würde, wenn sie wüsste, dass die Firma die klinische Studie später in einer von ihr geleiteten Zeitschrift veröffentlichen könnte, sagte sie: ‚Natürlich nicht. Das Offensichtliche ist, dass bei dieser Studie jeder sie lesen wird, und es hilft ihrer Marke“, fügte Thacker hinzu.

Insgesamt hat Thackers Untersuchung ergeben, dass trotz der Regeln zur Offenlegung, wenn es um die Transparenz bei Industrieverbindungen und anderen Interessenkonflikten geht, die Standards variieren und entweder umgangen oder in einer Weise gehandhabt werden, die die Öffentlichkeit völlig im Dunkeln lässt.