Tierversuche zeigen, das inhalierbare Nanokörper eine neue Geheimwaffe gegen Covid-19 sein könnte

Auf der Suche nach Möglichkeiten, Impfungen zu ergänzen oder Patienten zu behandeln, die nicht geimpft werden können, haben Wissenschaftler inhalierbare Anti-Covid-Nanokörper an Hamstern getestet und festgestellt, dass sie das Virus wirksam bekämpfen, indem sie auf sein Spike-Protein abzielen.

Die vielversprechenden neuen Erkenntnisse stammen von Forschern der University of Pittsburgh School of Medicine und markieren das erste Mal, dass Nanokörper für die Inhalationsbehandlung der Coronavirus-Erkrankung getestet wurden.

Nanokörper ähneln den monoklonalen Antikörpern, die bei bestimmten Krebstherapien eingesetzt werden, sind aber kleiner und kostengünstiger in der Herstellung, was sich als Schlüssel für eine weltweite Einführung erweisen könnte, falls die Behandlung in Zukunft zugelassen wird.

