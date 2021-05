Nötigungen zur Impfung, unerwünschte Nebenwirkungen, verheimlichte Impfstudien. Inder werden Aktiv und wenden sich an den obersten Gerichtshof

Es wurde eine Petition beim Obersten Gerichtshof eingereicht, die eine Freigabe von klinischen Studiendaten von Impfstoffen und von Daten nach der Impfung fordert, wie es die internationalen medizinischen Standards verlangen.

Die Petition wurde eingereicht, um Anweisungen zur Veröffentlichung der separaten klinischen Studiendaten von Impfstoffen zu erhalten, die der Bevölkerung in Indien im Rahmen der vom Drugs Controller General of India (DCGI) erteilten Notfallgenehmigung verabreicht werden.

Die Petition, die von Dr. Jacob Puliyel über seinen Rechtsbeistand Prashant Bhushan eingereicht wurde, verlangt die Freigabe aller separaten Studiendaten für jede Phase der Impfstoffversuche, die in Indien durchgeführt werden. Der Petent hat klargestellt, dass die vorliegende Petition nicht als eine Petition zu verstehen ist, die das derzeitige Covirus-Impfprogramm in Frage stellt.

Des Weiteren wurde beantragt, der Zentralen Arzneimittelkontrollorganisation Anweisungen zu erteilen, die Entscheidung der DGCI über die Genehmigung oder Ablehnung eines Antrags auf Notfallzulassung von Impfstoffen sowie die der DGCI zur Unterstützung des Antrags vorgelegten Dokumente offenzulegen.

Nach der Impfung wurden auch Daten zu unerwünschten Ereignissen, zu Geimpften, die sich mit dem Covirus infiziert haben, zu Geimpften, die einen Krankenhausaufenthalt benötigten, und zu Geimpften, die nach der Impfung gestorben sind, verlangt. Solche Ereignisse sollten auch über eine gebührenfreie Rufnummer angekündigt werden.

Darüber hinaus wird in der Petition eine Erklärung gefordert, dass die Auferlegung von Impfungen, in welcher Form auch immer, einschließlich der Auferlegung als Vorbedingung für den Zugang zu irgendeiner Leistung oder einem Dienst, die Rechte der Bürger verletzt und verfassungswidrig ist.

Der Petent behauptet und möchte Beweise aus der medizinischen Fachliteratur zu Protokoll geben, dass Impfstoffe, die nicht ausreichend auf Sicherheit oder Wirksamkeit getestet wurden, jetzt unter einer Notfallzulassung zugelassen werden, ohne dass die Daten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Nach Ansicht des Petenten, der ein ehemaliges Mitglied der National Technical Advisory Group on Immunisation ist, ist dies ein klarer Verstoß gegen die grundlegenden Normen der wissenschaftlichen Offenlegung und Richtlinien für die Offenlegung von Daten aus klinischen Studien, die vom Indian Council of Medical Research festgelegt wurden.

In dem Plädoyer heißt es, dass die Offenlegung von getrennten Daten klinischer Studien mit Impfstoffen, wobei eine Trennung für jeden Impfstoff und jede Gruppe vorgenommen wird, nicht untergraben werden kann und durch wissenschaftliche Fachzeitschriften mit Peer-Review offengelegt werden muss.

Der Schriftsatz hat die Bedeutung der Offenlegung aus folgenden Gründen hervorgehoben:

Um festzustellen, ob ein Segment der Bevölkerung anfälliger für unerwünschte Wirkungen ist.

Um unerwünschte Wirkungen in verschiedenen Altersgruppen und in unterschiedlichen Populationen zu ermitteln.

Der Petent hat auch die Bedeutung einer sorgfältigen Überwachung der Impflinge durch die Behörden und einer öffentlichen Aufzeichnung aller unerwünschten Wirkungen hervorgehoben, da diese Beobachtung in anderen Ländern dazu beigetragen hat, das Auftreten von Blutgerinnseln und Schlaganfällen bei den Empfängern zu erkennen.

„Indien, mit seiner riesigen Bevölkerung und der Anzahl der Geimpften, hätte diese unerwünschten Wirkungen zuerst melden müssen, aber aufgrund der schlechten Überwachung und der mangelhaften Bewertung der unerwünschten Wirkungen nach der Impfung (AEFI) und der Unterdrückung von Daten wurden diese Ereignisse nicht veröffentlicht, wodurch viele Menschen gefährdet wurden, die das gleiche Schicksal erlitten“, heißt es in der Petition.

Der Petent hat auch gefordert, dass keine Zwangsmandate für die Verwendung der nicht ordnungsgemäß getesteten Ereignisse erteilt werden, und die Gerichte wiederholen, dass Impfstoffmandate gegen das Recht des Menschen auf Autonomie und das Recht, selbst zu bestimmen, was in seinen Körper injiziert werden darf, verstoßen.

„Bürger direkt oder indirekt zu einer Impfung zu zwingen, ist verfassungswidrig und verletzt das Recht der Bürger auf Leben. Obwohl die Regierung in zahlreichen RTIs klar erklärt hat, dass Covid-Impfungen freiwillig sind, gibt es viele Fälle im ganzen Land, in denen verschiedene Behörden Impfungen erzwingen“, so der Einwand.

Der Petent erkennt zwar an, dass es sich bei Covid um einen Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit handelt, doch sollte dies nicht bedeuten, dass nicht alle relevanten Daten zur Wirksamkeit oder zu den Nebenwirkungen von zugelassenen Impfstoffen systematisch gesammelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten, insbesondere dann, wenn sie in einem universellen Immunisierungsprogramm eingesetzt werden.

Weiterhin wurde argumentiert, dass eine Notlizenzierung von Impfstoffen in der aktuellen Situation zwar ratsam sein mag, aber nicht bedeutet, dass diese Impfstoffe den Menschen aufgezwungen werden können, insbesondere ohne dass die relevanten Daten für eine unabhängige öffentliche und wissenschaftliche Prüfung zur Verfügung stehen.

In dem Plädoyer wird darauf hingewiesen, dass die Geschichte gezeigt hat, dass Impfstoffe zwar sehr nützlich bei der Bekämpfung von Krankheiten und Pandemien sein können, dass sie aber auch schwerwiegende unerwünschte Nebenwirkungen haben können. Bevor Impfstoffe zugelassen werden, müssen sie daher in klinischen Studien getestet und untersucht werden, und die Testergebnisse müssen für eine Überprüfung durch unabhängige Wissenschaftler zur Verfügung stehen.

Der Petent hat argumentiert, dass die Nötigung von Menschen zur Impfung unter Androhung des Verlustes des Arbeitsplatzes oder des Zugangs zu lebenswichtigen Diensten, die in vielen Teilen des Landes bereits stattgefunden hat, eine klare Verletzung der Grundrechte darstellt, insbesondere dann, wenn Notfallgenehmigungen für Impfstoffe ohne vollständige und ordnungsgemäße Prüfung und Transparenz der Daten aus der Studie und nach der Impfung erteilt wurden.

Das Dokument ist hier zu finden.