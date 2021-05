Die Gesundheitsbehörden von Greater Manchester haben jedoch gewarnt, dass immer mehr Patienten, die mit dem Virus ins Krankenhaus eingeliefert wurden, zwischen 35 und 60 Jahre alt sind, während die Mehrheit der Patienten inzwischen mindestens eine Impfung erhalten hat.

Angeblich werden im Krankenhaus 41 Personen wegen des Coronavirus behandelt, darunter acht, die angeblich auf der Intensivstation an schwersten Symptomen leiden.

Dies ist eine Steigerung gegenüber den angeblichen 33 Covid-Patienten im Krankenhaus am Sonntagmorgen, 23. Mai.

Bolton hat die höchsten Infektionsraten im Land, mit mehr als 1200 positiven Tests in der Woche, die am 20. Mai endete, was eine Übertragungsrate von 450,7 Fällen pro 100’000 Menschen ergibt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt für England bei nur 22,4 Fällen pro 100’000. Aber vergessen Sie nicht, dass es sich hierbei nur um positive Testergebnisse handelt, die mit einem Hochzyklus-PCR-Test durchgeführt wurden, der niemals zum Testen auf Viren verwendet werden sollte.

Dieser Anstieg der Fälle wurde durch den angeblich übertragbareren B.1.617.2-Stamm des Virus verursacht, der oft als die „indische Variante“ bezeichnet wird. Dieselbe Variante, von der die indische Regierung in einer an Social-Media-Firmen gesendeten Unterlassungserklärung sagt, dass sie nicht existiert.

Die Verantwortlichen des Gesundheitswesens von Greater Manchester haben bestätigt, dass die Mehrheit der Patienten im Krankenhaus den experimentellen Covid-Impfstoff erhalten hat.

Andy Ennis, Chief Operating Officer des Krankenhauses, hat die Einwohner von Bolton gewarnt, dass die Anzahl der Menschen, die die A&E besuchen, in der Regel über die Feiertage zunimmt, und bat die Menschen, wenn möglich nicht zu kommen.

„Das Royal Bolton Hospital ist derzeit sehr beschäftigt“, sagte er.

„Die Menschen kommen mit einer Reihe von Problemen in unsere Notaufnahme, und die Mitarbeiter arbeiten sehr hart, um sicherzustellen, dass sie so schnell und effizient wie möglich die notwendige Behandlung erhalten.

Das Krankenhaus ergreift nun Maßnahmen, um sicherzustellen, dass es in der Lage sein wird, die erwartete Nachfrage über das kommende Wochenende zu bewältigen, so Ennis.

„Mit Blick auf das Feiertagswochenende und die Semesterferien, die immer eine arbeitsreiche Zeit für den NHS sind, erwarten wir, dass dieser Druck anhält. Daher ergreifen wir dringende Maßnahmen, um sicherzustellen, dass wir diese Nachfrage weiterhin effektiv bewältigen können“, fügte er hinzu.

„Wir bitten die Öffentlichkeit dringend, weiterhin alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sich selbst und andere zu schützen, die relevanten nationalen Richtlinien zu befolgen und unsere Notaufnahme nur dann aufzusuchen, wenn es absolut notwendig ist.

„Bitte wenden Sie sich zuerst an NHS 111, wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Dienst für Ihre Bedürfnisse zu diesem Zeitpunkt am besten geeignet ist.“

Bolton hat, wie viele andere Teile von Greater Manchester, eine Politik verfolgt, die versucht, so viele Menschen wie möglich zu versorgen.

Wir fragen uns, ob das der wahre Grund dafür ist, dass das Royal Bolton Hospital angeblich mit „Covid“-Patienten überfüllt ist?