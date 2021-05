Die „größte Undercover-Truppe, die die Welt je gesehen hat“, wurde kürzlich durch eine Newsweek-Recherche enthüllt. Diese Enthüllung eines geheimen Pentagon-Projekts wurde erwartet, um die US-Inlandsnachrichten Topf rühren.

Der Bericht von Newsweek war das Ergebnis einer zweijährigen Untersuchung, die die Prüfung von über 600 Lebensläufen und 1000 Stellenausschreibungen und mehr beinhaltete.

Die tiefgreifende Untersuchung ergab, dass es fast 60’000 Personen gibt, die einer geheimen Undercover-Armee des amerikanischen Militärs angehören und mit „maskierten Identitäten und im Verborgenen“ arbeiten. Sie sind Teil eines breiter angelegten Programms namens „Signaturreduzierung“.

Diese geheime „Armee innerhalb der Armee“ führt sowohl im Inland als auch in Übersee Aufgaben aus, wobei sie als militärische Marke oder unter ziviler Tarnung operiert. Ihre Ansätze sind vielfältig: sowohl am Boden als auch online mit Web-Operationen, oft versteckt in privaten Unternehmen und Beratungsfirmen.

Die neueste und am schnellsten wachsende Gruppe in dieser Armee ist online und verlässt nie ihre Tastaturen. Dabei handelt es sich um hochmoderne Cyber-Kämpfer und Nachrichtensammler, die online falsche Personas annehmen und „Nonattribution“- und „Misattribution“-Techniken anwenden.

Im Allgemeinen ist eine solche Praxis bei den Geheimdiensten und dem Militär der führenden Staaten der Welt bereits zur Tradition geworden. Diese Proxies haben die Möglichkeit, sowohl die Ressourcen staatlicher Stellen zu nutzen als auch jenseits der lokalen Gesetze zu operieren.

Sie stehen nicht unter offizieller Kontrolle der nationalen Gesetzgebungsorgane und finanzieren sich in der Regel durch Gelder aus verschiedenen Aktivitäten in der „Grauzone“, wie Ölschmuggel, Edelmetall- und Edelsteinhandel, Aktivitäten von regierungsnahen PMCs usw.

Offensichtlich ist dies sehr profitabel, aber ohne starke Verbindungen zur militärischen Führung unmöglich.

De facto steht dieses Projekt unter der Kontrolle von ein paar Dutzend US-Top-Generälen und Politikern. Die Steuerung der Struktur basiert auf den Prinzipien der Netzzentrierung.

Doch selbst wenn solche Aktivitäten von einer hochrangigen Bürokratie abgedeckt werden, ergeben sich Probleme in Bezug auf Legalität, nationale Besteuerung und Finanzgesetzgebung.

Man sagt über solche Operationen in der klandestinen Gemeinschaft, dass sie „stillschweigend, illegal – und ineffektiv“ sind. Das spiegelt ihr wahres Wesen wider – die Erzielung eines übermäßigen Profits.

Ein solch subtiles Spiel erfordert eine Kombination spezifischer Fähigkeiten, die nur von gemeinsamen Teams aus zivilen Anwälten, Bankern, IT-Spezialisten und Managern, unterstützt von militärischen Fachleuten, beherrscht werden können.

Dies ist besonders wichtig für verschiedene Cyber-Sicherheits- oder Cyber-Kriegsführungsoperationen, da Hacker hohe Zahlungen verlangen und normalerweise nicht über öffentliche Kanäle rekrutiert werden.

Obwohl die Geschichte nicht neu ist, gibt es in den USA bestimmte Regeln, die das Ergebnis des Gesellschaftsvertrags zwischen elitären Gruppen und dem Volk sind. Gleichzeitig gibt es eine unausgesprochene Übereinkunft innerhalb der Eliten über die Unantastbarkeit der wichtigsten Parameter ihres Militär- und Sicherheitsflügels. So kann dieser Skandal, der derzeit aufgeblasen wird, zu einem neuen „ArmyGate“ oder einer ähnlichen Farce werden.