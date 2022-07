Nukleares Russisches Roulette in der Ukraine

Die NATO ist ein angeschlagenes Unternehmen, dessen Rennen gelaufen ist und dessen Chips alle verloren sind, schreibt Declan Hayes.

Der Spieler“, Dostojewskis Novelle der Superlative über die Spielsucht, von der er selbst betroffen war, ist eine bemerkenswerte Meisterleistung, die die führenden Politiker der NATO lesen sollten, bevor sie das, was von ihren eigenen erschöpften Ressourcen übrig ist, für den unwahrscheinlichen Fall verspielen, dass sie China und Russland besiegen können.

Obwohl Dostojewski im Gegensatz zu mehreren seiner Romanfiguren schließlich lernte, dass Glücksspiel eine tödliche Droge ist, die ihre Anhänger allmählich zerstört, gibt es keine Anzeichen dafür, dass die NATO-Spieler diese oder eine andere harte Lektion gelernt haben, die das ruinöseste aller Laster lehrt. Da die NATO nach ihren Pyrrhussiegen in Serbien, Syrien, Libyen und Jemen nun meint, sie könne mit atomar bestückten Raketen über der Ukraine russisches Roulette spielen und die Geschichte überleben, müssen ihre Psychosen auf die lange Bank geschoben werden, damit das Armageddon vermieden werden kann. Dieser Artikel hilft bei dieser Diagnose.

Gott Mitt Uns

Die NATO, wie die schwedischen Söldner der Reformationskriege, wie die Waffen-SS und wie ihre ISIS-Vertreter, glauben, dass Gott mitt uns ist, dass Gott auf ihrer Seite ist, dass Gott ihre Schwachheit liebt, weil sie ihre Medien dafür bezahlen, ihnen das nachzuplappern. US-Präsident George Bush hat wiederholt gesagt, dass Gott ihn durch den berüchtigten Kriegsverbrecher Donald Rumsfeld angewiesen hat, den säkularen Irak zu zerstören, seine Museen und Banken zu plündern, sein Öl zu rauben und über eine Million irakische Frauen und Kinder dem selbstgerechten Schwert der NATO auszuliefern.

Damit soll keineswegs behauptet werden, dass diese gottlosen Schurken in irgendeiner Weise religiös sind, sondern lediglich bestätigt werden, dass die NATO-Gangster jede Ausrede, auch die Anrufung Gottes, nutzen, um ihre Verbrechen und die ihrer Verbündeten zu rechtfertigen. Für Russland stellt sich die Frage, wie man mit diesen medizinisch gestörten Gangstern umgehen soll.

Casus Belli, Casus Foederis

Die kriminellen Verschwörer der NATO haben noch nie einen echten Casus Belli gebraucht, denn Krieg und Plünderung sind ihr tägliches Geschäft, das ist es, was sie tun. Ihre Terrorkampagnen gegen den Irak, Serbien, Syrien und den Jemen sind der Beweis dafür, aber auch die nicht enden wollenden Kriege in Europa sind ein eindeutiger Beleg dafür. Der Versuch, einen gemeinsamen casus belli zwischen dem Italo-Türkischen Krieg, dem Zweiten Balkankrieg, dem Finnischen Bürgerkrieg, dem Ungarisch-Rumänischen Krieg, dem Ungarisch-Tschechoslowakischen Krieg, dem Polnisch-Ukrainischen Krieg, dem Polnisch-Litauischen Krieg, dem Armenisch-Georgischen Krieg und all den vielen anderen Kriegen Europas zu finden, ist, wie der Krieg der NATO gegen Russland, ein aussichtsloser Fall. Dies gilt umso mehr, wenn wir versuchen, den casus foederis zu verstehen, d. h. wie Allianzen, wie sie dem Großen Krieg, dem Krieg, der alle Kriege beenden sollte, vorausgingen, Europas regionale Buschfeuer in globale Feuerstürme verwandelten.

Obwohl man nie zu viele Freunde haben kann, sind die NATO, die Five Eyes und die anderen kriminellen Bruderschaften Angloamerikas keine gutartigen Bruderschaften, sondern Bündnisse, die nicht nur ihre Plünderungen und Brandschatzungen normalisieren sollen, sondern auch ihre Prahlerei, dass sie für den nuklearen Showdown gerüstet sind, den sie unvermeidlich machen, um ihr kriminelles Imperium zu bewahren, das ihr Gott natürlich gutheißt.

Hier haben wir Liz Truss von der NATO, die uns mitteilt, dass das bankrotte Großbritannien die Ukraine wieder aufbauen wird, nachdem es sie zerstört hat, und den Spinner von der Yale University, Timothy Snyder, der uns erzählt, dass „Moskau eine globale Hungersnot will“. Snyders Problem ist, wie Jean Solchanys ausführlicher Beitrag deutlich macht, dass Snyder zwar sprachlich begabt, aber weder Historiker noch Theoretiker ist. Snyders These, die er in seinen populistischen Tiraden verkündet, ist, dass er die jüngste Geschichte Europas „zwischen Hitler und Stalin“ eingekeilt sieht, als wären diese beiden historischen Figuren das Alpha und Omega von Bloodlands, Buchstützen, die alle zahllosen verworrenen Variablen Europas in seinem kindischen Kalkül verankern.

Snyders Stärke, wenn es denn eine ist, besteht darin, dass er einen für die NATO vorteilhaften Rahmen aufstellt, der es ermöglicht, alle Übel Europas dem Dritten Reich, das schon lange nicht mehr existiert, und vor allem Russland, der bevorzugten Beute der NATO, in die Schuhe zu schieben. Aber wie jede lohnende Untersuchung der blutigen Kriege in Europa zeigen würde, sind noch unendlich viel mehr Faktoren am Werk, genau wie beim Aufstieg und der Verbreitung des Nationalsozialismus und der anderen abscheulichen Vorläufer der NATO.

Snyders vereinfachende Ying- und Yang-Sandwich-Betrachtung der Geschichte ist nur hilfreich, wenn sie es den Medienschreibern der NATO ermöglicht, ihren selbstgefälligen Quatsch zu schreiben, und wenn Einfaltspinsel wie Liz Truss, der wir uns gleich zuwenden werden, unter dem Deckmantel des orwellschen Friedens der NATO Krieg predigen. Snyder kommt als Truss-ähnlicher Einfaltspinsel daher, indem er Putin in einen James-Bond-Bösewicht verwandelt, „der den ukrainischen Staat zerstören will, indem er seine Exporte abschneidet“, als Teil von „Putins Hungerplan … um Flüchtlinge aus Nordafrika und dem Nahen Osten zu generieren, Gebiete, die normalerweise von der Ukraine versorgt werden … [um] Instabilität in der EU zu erzeugen. [als Vorspiel zu] einer weltweiten Hungersnot [als] notwendige Kulisse für eine russische Propagandakampagne… [die] der Ukraine die Schuld geben wird.“ Erzählen Sie das den Unternehmen, die jetzt 250 Milliarden Dollar an Verkäufen an Russland verlieren, um Snyders Zahlmeister zu befriedigen.

Obwohl Snyder ein angesehener Ivy-League-Professor ist, wird er durch diesen James-Bond-Unsinn auf das Niveau eines von der NATO finanzierten Schwachkopfs herabgestuft, der sich nicht von Truss oder einem anderen Abschaum unterscheidet.

Maultiere der Medien

Obwohl sich viele frühere Artikel hier mit dem Medienapparat der NATO befasst haben, kommen nur wenige an dieses Kleinod von Jonathan Cooke heran, in dem dargelegt wird, wie eng die Medien der NATO mit den Nachrichtendiensten der NATO verflochten sind, denn auf sie entfällt ein Drittel des gesamten CIA-Budgets und damit mehr als auf die drei größten Nachrichtenagenturen der Welt zusammen.

Auch wenn wir solche Lobhudeleien wie diesen BBC-Quatsch, wonach ukrainische Soldaten gleichzeitig gegen die Russen kämpfen und Online-Universitätskurse über Tourismus abhalten, außer Acht lassen können, öffnet diese Art von BBC-Quatsch der britischen Hibernophobe Liz Truss die Tür, um mit ihrem Quatsch hausieren zu gehen. Auch wenn Truss wiederholt Sergej Lawrow und einer Reihe britischer Abgeordneter ihre Unwissenheit vor Augen geführt hat, stellt sich doch die Frage, warum britische Possenreißer wie Truss Gehör finden sollten, wenn Saudi-Arabien und China sie unverhohlen lächerlich machen.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Angloamerikas Elite von Eseln geführte Löwen waren. Jetzt werden sie von verwöhnten Eseln angeführt, die alle so arrogant und hohlköpfig zu sein scheinen wie Truss.

Hier, bei 1:31:00 in diesem Video von John Pilger über den Völkermord der NATO in Osttimor, erklärt der britische Verteidigungsminister Alan Clark, dass Katzen, Hunde und Hamster bessere Objekte unserer Nächstenliebe sind als die Osttimoresen, die die Briten und Australier zu Hunderttausenden abschlachten halfen. Wenn Sie sich fragen, warum die Johnson-Junta mehr Mühe auf die Rettung von Kabuls Katzen, Hunden und Hamstern verwendet hat als auf die Rettung unschuldiger afghanischer Kinder, dann erinnern Sie sich an ihre Prioritäten in Osttimor, denken Sie an die Engelsallee im Donbas und weinen Sie.

Blockaden, Logistik und Versorgungsketten

Liz Truss teilt uns nun mit, dass sie beabsichtigt, die Beute, die sie aus Russland stiehlt, Zelenskys Räuberbaronen zu vermachen. Deutschland, das bei Europas Vergewaltigung Afrikas nicht auf der Strecke bleiben wollte, hat sich drei Flüssiggastanker (LNG) des russischen Energiekonzerns Gazprom einverleibt. Die Türkei hat ein russisches Frachtschiff mit Getreide in die Tasche gesteckt, weil die ukrainischen Räuberbarone sie darum gebeten haben. Amerika raubt derzeit Syriens Öl und Weizen, Griechenland fühlte sich ermutigt, einen Tanker mit iranischem Öl zu stehlen, weil es dachte, dass Onkel Sam ihm den Rücken freihält, und Israel fühlt sich ermutigt, alle seine Nachbarn zu bestehlen, wenn es sie nicht gerade bombardiert.

Da all dies Russland vor ein drohendes Buchhaltungsproblem stellt, das Truss offensichtlich nicht begreifen kann, wollen wir es dieser Buchhalterin einfach machen, indem wir sie zunächst daran erinnern, dass Frankreich immer noch versucht, die in Russland infolge der Revolution von 1917 verlorenen Gelder zurückzuholen.

Nehmen wir also beispielhaft an, dass der Nettogegenwartswert aller öffentlichen und privaten Verluste Russlands, die sich bei der letzten Zählung auf über 400 Mrd. Dollar beliefen, aufgrund der NATO-Strafsanktionen 100 Dollar beträgt. Ziehen wir davon zusätzlich zu den Kosten für Russlands militärische Eventualitäten alle Forderungen der NATO an Russland ab. Wenn also die Option von McDonald’s, wieder in den russischen Markt einzusteigen, 1,50 $ wert ist, bleiben 98,50 $ übrig, die berücksichtigt werden müssen. Wenn Japans Ölinvestitionen 5 $ wert sind (vor Abzug der Gebühren für die Unterbrechung), bleiben 93,50 $ übrig, die berücksichtigt werden müssen. Zieht man 1 $ ab, weil Diageo die Wodka-Marke Smirnoff sabotiert hat, verbleiben 92,50 $, die zu marktüblichen Zinssätzen aufgezinst und in Gold, Rubel oder einer anderen akzeptablen Währung zurückgezahlt werden müssen, wobei die russischen Schuldner die russischen Gläubiger entschädigen. Was alle im Ausland beschlagnahmten russischen öffentlichen und privaten Vermögenswerte und Reserven im Wert von mehr als 400 Mrd. USD betrifft (sagen wir 15 USD), so würden davon alle ausstehenden russischen Auslandsschulden (sagen wir 8 USD) abgezogen und der Restbetrag von 7 USD, der entsprechend aufgezinst wird, zu dem Betrag addiert, den die NATO bereits schuldet. Kurz gesagt, man überlässt es den russischen Gläubigern, die russischen Schuldner zu entschädigen, und überlässt es Russland, sich den Restbetrag nach eigenem Gutdünken zurückzuholen.

Obwohl dies eine grobe Vereinfachung des russischen (und des NATO-) Buchhaltungsproblems darstellt, bestünde das Ziel dieser Übung darin, eine ungefähre Zahl von mehr als einer Billion Dollar zu ermitteln, die die NATO und ihre Verbündeten Russland (Syrien, Irak, Venezuela, Jemen) schulden, und diese Zahl, in geeigneter Weise zusammengerechnet, als Grundlage für künftige Rückzahlungen und die endgültige Beilegung durch ein Schiedsverfahren oder einen Krieg zu verwenden.

Auf Wiedersehen Deutschland

Wenn Deutschland nach Versailles das Ruhrgebiet zurückgeben konnte, dann ist es auch möglich, Russland für seine aktuellen Verfehlungen zu entschädigen, auch wenn der deutsche Handelsbilanzüberschuss jetzt nicht mehr vorhanden ist und Deutschland im Mai ein beeindruckendes Defizit von 1 Mrd. € verzeichnete, das erste Defizit seit 1991, und das alles nur, weil es sich weigert, die russischen Rohstoffe zu verwenden, von denen es abhängig ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das sind zwar gute Nachrichten für das NATO-Schoßhündchen von der Leyen, aber schlechte Nachrichten für verantwortungsbewusste Deutsche, denn ihre Zukunft sieht düster aus, und zwar noch bevor die überfällige Entschädigung für den Vandalismus bei der Nordstream-Pipeline und die gestohlenen Tanker in unsere Kalkulation einfließen.

Chinas Rubikons

Und dann ist da noch China, das die NATO-Bürokraten immer noch für den sprichwörtlichen Papiertiger halten, für den sie es hielten, als die chinesischen Truppen am 19. Oktober 1950 über den Yalu-Fluss schwärmten. Die Amerikaner, die Briten, die Australier, die Kiwis und der Rest der üblichen Verdächtigen wurden von der chinesischen Grenze bis hinter den 38. Breitengrad und im Falle der UNMC sogar bis nach Okinawa im amerikanisch besetzten Japan zurückgeschlagen.

Obwohl der Koreakrieg oft als der vergessene Krieg bezeichnet wird, erinnern sich die Chinesen und Koreaner aus guten Gründen an ihn, nicht zuletzt, weil die USAF Nordkorea in die Steinzeit zurückbombte, um die berüchtigten Worte des Erzkriegsverbrechers Curtis LeMay zu verwenden. Was China betrifft, so ist Die Schlacht am Changjin-See der teuerste Film, den China je produziert hat. Er hat 200 Millionen Dollar gekostet und bisher fast 1 Milliarde Dollar eingespielt. Damit ist er der erfolgreichste chinesische Film aller Zeiten und beschert seinem Sponsor, der Kommunistischen Partei Chinas, die auch die Fortsetzung, Die Schlacht am Changjin-See II, finanziert hat, einen satten Gewinn.

Obwohl die BBC, CNN, die New York Times, der Daily Telegraph und ähnliche NATO-Organisationen den Film kritisierten, weil er nicht der NATO-Darstellung des Vergessenen Krieges folgte, wird dabei der wichtige Punkt übersehen, dass die westlichen Kinobesucher nicht die Hauptzielgruppe waren. Trotz all seiner künstlerischen Mängel vermittelt „Die Schlacht am Changjin-See“ einer jüngeren Generation chinesischer Bürger, dass China in Korea in die Enge getrieben wurde, weil MacArthur der Meinung war, Chinas diplomatische Annäherungsversuche könnten ignoriert werden, als wären sie die Bitten eines Bettlers. Der Koreakrieg hat gezeigt, dass China, wenn es keine andere Wahl hat, nicht nur den Yalu, sondern auch alle anderen Rubikons überschreiten wird.

Nach der Entsendung vietnamesischer Friedenstruppen nach Kambodscha überquerten chinesische Truppen die vietnamesische Grenze, wo sich die kampferprobten vietnamesischen Truppen unter der Führung des legendären Generals Võ Nguyên Giáp wieder einmal hervorragend bewährten und den Chinesen bewiesen, dass sie die Dinge in Südostasien nicht unnötig kompliziert machen sollten.

Vor der Covid-Saga wurden China und die Welt Zeuge, wie die NRO-Schläger der National Endowment for Democracy in Hongkong Unruhen schürten, chinesische Bürger ins Krankenhaus brachten und sogar einige von ihnen verbrannten, alles im Namen einer nebulösen angloamerikanischen postimperialistischen Demokratie. Die chinesischen Sicherheitskräfte haben sie in Schach gehalten und dort einen gewissen Anschein von Recht und Ordnung geschaffen.

Und dann ist da noch Taiwan, das China als abtrünnige Provinz bezeichnet und wiederholt seine Entschlossenheit bekundet hat, es zu gegebener Zeit wieder einzugliedern. China ist fest entschlossen, wegen Taiwan in den Krieg zu ziehen, wenn die NATO es wieder einmal unausweichlich dazu zwingt. Obwohl ich schon vor langer Zeit in Japan darüber geschrieben habe: The Toothless Tiger (Der zahnlose Tiger) geschrieben habe, zeigt die NATO, dass sie weder aus dem Koreakrieg noch aus anderen Kriegen gelernt hat, und verwandelt die Taiwan-Frage von einem langsam schwelenden diplomatischen Streit in einen heißen nuklearen Streitpunkt. Wie der Koreakrieg zeigt, ist China dieser Herausforderung gewachsen, denn wie im Falle Koreas sieht es sich von der NATO vor keine andere Wahl gestellt.

Obwohl die Siebte Flotte der Vereinigten Staaten die chinesische Marine bereits mehrfach in der Straße von Taiwan zur Strecke gebracht hat, sind die Zeit und die Vorteile der asymmetrischen Kriegsführung durch Chinas riesige Raketensysteme auf der Seite der Chinesen. Angesichts ihrer Unwirksamkeit in Israel können die von der NATO vorgeschlagenen Raketenabwehrsysteme Taiwan und die anderen ostasiatischen Kolonien der USA, Japan und Südkorea, nicht unbegrenzt vor einem entschlossenen chinesischen Angriff schützen. Da Südkorea unter keinen Umständen verteidigt werden kann, könnte man meinen, dass die Diplomatie den Krieg übertrumpfen würde, aber das hieße, die NATO-Spieler mit rationalen Akteuren zu verwechseln, die die Chancen abwägen.

Da ein amphibischer chinesischer Angriff auf Taiwan mindestens so groß sein müsste wie die Landung in der Normandie am D-Day, aber in der Durchführung unendlich viel schwieriger wäre, muss man sich fragen, was die wahren Absichten der NATO in Bezug auf Taiwan sind. Die einzige Erklärung dafür ist, dass die rücksichtslosen Spieler der NATO darauf wetten, dass sie aus dem geplanten einseitigen wirtschaftlichen Kräftemessen mit ihren chinesischen und russischen Zielen als ultimativer Gewinner hervorgehen, vorausgesetzt natürlich, dass Russland, vor allem aber China, mitspielt.

WEF WWF-Schweigen

Obwohl sich die deutschen Hersteller dumpf darüber beschwert haben, wie ihr Land zerstört wird, um den ukrainischen Interessen der NATO zu dienen, ist das Weltwirtschaftsforum untypisch ruhig geblieben. Dieses erhabene Gremium, das so viel zu allen erdenklichen Themen zu sagen hat, hat nichts zur Ukraine, zu Taiwan oder zu einem der anderen Brandherde zu sagen, mit denen die NATO die Welt in Brand setzt. Selbst der World Wildlife Fund, der Liebling der königlichen Familien der NATO, scheint sich nicht um das ökologische Gemetzel in der Ukraine zu kümmern. Es ist fast so, als ob die NATO keinen lohnenden Ansatzpunkt sieht, an dem sie drehen könnte, und Europas königliche Familien den Auftrag erhalten haben, die Suppe auszulöffeln.

Gummi auf der Straße

Gott spielt nicht mit den Würfeln und die Führer Russlands und Chinas auch nicht. Obwohl die Angloamerikaner ihre leeren Schuldscheine darauf gesetzt haben, China und Russland jetzt und für immer in die Knie zu zwingen, kann das nicht geschehen, da der indische Subkontinent und Lateinamerika nicht den Hungertod und die permanente Knechtschaft einer friedlichen Koexistenz mit Russland und China vorziehen werden. Da das NATO-Imperium gespielt und verloren hat, droht es in der historischen Vergessenheit zu versinken, so wie zahllose Reiche, von den Azteken, Hethitern und Sumerern bis hin zu Hitlers 1000-jährigem Reich, vor ihm. Sie sollten die Gnade haben, ihre Chips einzulösen, ihre Spielschulden zu begleichen, sich selbst, ihre Kriegswaffen, ihre NROs, ihre Schundmedien und ihre Eroberungsträume mitzunehmen und sich so würdevoll von der Weltbühne zu verabschieden, wie es diesen Possenreißern möglich ist. Die NATO ist ein geprügelter Haufen, dessen Rennen gelaufen ist und dessen Chips alle verloren sind. Kein Casino Royale mehr für Bidens Mafia, es sei denn, es handelt sich um eine billige chinesische Parodie.