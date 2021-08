Ob es Ihnen gefällt oder nicht, die Taliban sind die wahre Unabhängigkeitsbewegung Afghanistans

Eric Margolis

„Oh! Warum kommt ihr triumphierend aus dem Norden, mit Händen, Füßen und Gewand ganz rot? Und was bedeutet der Freudenschrei auf eurer Flucht?“ „Die Schlacht von Naseby“ von Thomas Macaulay

Nach 20 Jahren B-52-Flächenbombardierung Afghanistans, mörderischen Drohnenangriffen, 350.000 Marionettensoldaten, 20.000 Söldnern, fast zwei Billionen Dollar an US-Ausgaben, nach der Zerstörung zahlloser afghanischer Dörfer, der Tötung von bis zu einer Million Afghanen, der Ausbreitung des Opiumhandels in ganz Südostasien und Europa und der Förderung von Folterungen in großem Maßstab … sind der von den USA geführte afghanische Marionetten-„Präsident“ und seine drogenhandelnden Kumpane aus dem umkämpften Kabul geflohen wie Diebe in der Nacht.

Die Taliban – genauer gesagt die Islamische Bewegung Afghanistans – wurden von fast allen westlichen Nachrichtenagenturen verleumdet und fälschlicherweise als terroristische Bewegung bezeichnet, die mit dem verstorbenen Osama bin Laden in Verbindung steht. Die unter massiver Propaganda stehenden Amerikaner, Kanadier und Briten (und Europäer, d.Ü.) wurden von dieser Flut von Regierungslügen gegen das paschtunische (pathanische) Volk Afghanistans überschwemmt.

Ich war in den frühen 1990er Jahren mit den neu gegründeten Taliban in Afghanistan. Ich wanderte von einem paschtunischen Dorf zum anderen und trank Tee mit den örtlichen Häuptlingen, den so genannten Maliks. Die Paschtunen behandelten mich wie einen geehrten Gast und willkommenen Besucher. Diese rauen Bergkrieger waren die Nachfahren der Kämpfer