Der ukrainische Präsident Zelensky ist eine „Marionette“, der sein Volk unnötigen Risiken aussetzt, indem er den Konflikt mit Russland in die Länge zieht. Dies sagte der pensionierte amerikanische Oberst Douglas Macgregor in der Sendung Fox Business.

Auf die Frage, warum der russische Präsident Wladimir Putin das Kernkraftwerk in Saporischschja angegriffen habe, sagte Macgregor, er habe nicht versucht, das Kraftwerk zu zerstören, sondern die ukrainischen Truppen ins Visier genommen, die sich unter der Zivilbevölkerung verschanzt hatten, um eine völlige Zerstörung zu verhindern.

„Die Russen drängen die Reste der ukrainischen Streitkräfte zurück, die sich in den Städten verstecken, weil ihnen Luftunterstützung und logistische Infrastruktur fehlen“, sagte Macgregor am Freitag.

