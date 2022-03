Russisches Verteidigungsministerium behauptet, Beweise für von den USA finanzierte „Biowaffen-Forschungslabors“ in der Ukraine zu haben

Es besteht die Möglichkeit, dass es sich um eine russische Desinformation handelt, Die Leser können ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen

beckernews.com: Die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti veröffentlichte Dokumente, die das Verteidigungsministerium als Beweis dafür anführt, dass die Ukraine in von den USA finanzierten Biolabors Forschungsarbeiten durchführt, die zur Herstellung von Biowaffen verwendet werden können.

Generalmajor Igor Konaschenkow, ein offizieller Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums, gab die Informationen an Journalisten weiter. Moskau erklärte, die Dokumente, die angeblich von Mitarbeitern ukrainischer Biolabors stammten, bestätigten, dass „Komponenten biologischer Waffen in der Ukraine in unmittelbarer Nähe zum russischen Territorium entwickelt werden“, wie RIA Novosti berichtete.

„Im Zuge einer speziellen Militäroperation wurden die Fakten einer Notbereinigung des Kiewer Regimes von Spuren eines militärischen biologischen Programms aufgedeckt, das in der Ukraine durchgeführt und vom US-Verteidigungsministerium finanziert wurde“, so Konaschenkow.

„Wir haben von Mitarbeitern ukrainischer biologischer Labors Unterlagen über die Notvernichtung besonders gefährlicher Krankheitserreger am 24. Februar erhalten – Es handelt sich dabei um Erreger von Pest, Milzbrand, Tularämie, Cholera und anderen tödlichen Krankheiten“, so Konaschenkow.

Die Dokumente mit einer exklusiven Übersetzung durch Becker News:

„Der ukrainische Minister für Gesundheitssicherheit bittet im Zusammenhang mit der Einführung des Kriegsrechts in der Ukraine am 24. Februar 2022 gemäß dem ukrainischen Präsidialerlass vom 24.02.2022, Nr. 64/2022, um die notfallmäßige Vernichtung von biologischen Krankheitserregern, die zur Sicherstellung des Qualitätsmanagementsystems von Laboratorien verwendet werden, in der beigefügten Anordnung: Anhang auf 2 Blättern. in 1 ca.“

Das Dokument verweist auf Viktor Liashko, den Gesundheitsminister der Ukraine.

„Die Anordnung zur Durchführung der Notvernichtung von biologischen Krankheitserregern, die für die Aufrechterhaltung des Systems und des Qualitätsmanagements der Laboratorien im Falle des Auftretens eines außerordentlichen militärischen Charakters verwendet werden“:

Dieser Erlass legt den Mechanismus für die Notfallvernichtung biologischer Krankheitserreger (im Folgenden „biologische Krankheitserreger“) fest, die zur Sicherstellung des Qualitätsmanagementsystems von Laboruntersuchungen verwendet werden, im Falle von militärischen Situationen.

Für die rechtzeitige Durchführung von Maßnahmen zur Vernichtung biologischer Krankheitserreger in Notfällen sind die Leiter der dem Gesundheitsministerium der Ukraine unterstellten Zentren für Seuchenbekämpfung und -prävention, der dem Gesundheitsministerium der Ukraine unterstellten Laboratorien sowie der staatlichen Einrichtungen „Ukrainisches Forschungsinstitut zur Bekämpfung der Seuche, benannt nach I.I. Mechnikow des Gesundheitsministeriums der Ukraine“ und der öffentlichen Einrichtungen des „Zentrums für öffentliche Gesundheit des Gesundheitsministeriums der Ukraine“ verantwortlich:

Genehmigung von Plänen für die Notfallvernichtung von biologischen Krankheitserregern in militärischen Notfällen; Bestimmung der Behörden, die für die Entstehung militärischer Notfälle zuständig sind; Schaffung von Reserven für die Notfallvernichtung biologischer Krankheitserreger und für militärische Notfälle. [Einrichtungen, die über Arbeitssets mit biologischen Krankheitserregern verfügen, um das Qualitätsmanagementsystem von Laboruntersuchungen zu gewährleisten, müssen diese durch Desinfektion vernichten (im Folgenden – Desinfektion); Die Desinfektion biologischer Krankheitserreger wird von bestimmten Rehabilitanden mit sekundärer oder sekundärer Sonderausbildung durchgeführt, die… in biologischer Sicherheit und Bioanalyse im Labor geschult sind und Erfahrung im Umgang mit biologischen Krankheitserregern haben. Die Desinfektion von biologischen Krankheitserregern erfolgt durch Autoklavieren unter zwingender Einhaltung der einschlägigen Regelungen und Kontrolle gemäß den Anforderungen der geltenden Vorschriften; Ist der Einsatz eines Autoklaven nicht möglich, so erfolgt die Desinfektion biologischer Krankheitserreger durch geeignete Desinfektionsmittel oder durch Abkochen; Die Ergebnisse der Desinfektion werden in das Kontrollprotokoll, die Arbeit von Luft- und Dampfsterilisatoren (Autoklaven), Formular Nr. 257/0, eingetragen, das durch die Verordnung des Gesundheitsministeriums der Ukraine vom 4. Januar 2001 Nr. 1 „Über die Erklärung der Formen der medizinischen Buchhaltungsdokumentation, die in Laboratorien von medizinischen und präventiven Einrichtungen verwendet wird“ (mit Änderungen) genehmigt wurde. Die Entsorgung von dekontaminiertem Material wird in Übereinstimmung mit den von der Einrichtung genehmigten internen Verfahren entschieden.

Dokument das dann die Kulturen auflistet, die zu vernichten sind:

C. diphtheriae gravis tox – 0-1101

C. diphtheriae mitis tox- 203 AG

C. pseudeodipthericum 02-92 z (9-61)

C. diphtheriae tox +NCTC 10648

C. diptheriae tox – NCTC 10356

C. xerosis NCTC 12078

B. liheniformis „C“

B. stearothermophilis BKM-B-718

S.aureus.subsp.aureus ATCC 25923

E. Coli (Beta)

P. aeruginosa ATCC 27853

K. penumoniae K-56 3534.51

Das Dokument scheint vom Leiter der mikrobiologischen Labors, Karlivsky V.P., sowie von Nadiya Kushka, Lyubov Bobritska, Tetiyana Shebchenko und Peter Vasiliev unterzeichnet zu sein.

„Faktenchecker“ wie Snopes haben bestritten, dass es in der Ukraine „Biowaffen“-Labors gibt, die von den Vereinigten Staaten „betrieben“ werden. Laut einem „Faktencheck“ eines viralen Beitrags über Biolabore in der Ukraine „schlossen das Gesundheitsministerium der Ukraine und das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika 2005, als der republikanische US-Präsident George W. Bush im Amt war, ein Abkommen, um „die Bedrohung durch Bioterrorismus einzudämmen, indem tödliche Krankheitserreger, die aus einem Biowaffenprogramm aus der Sowjetzeit stammten, geschützt wurden“, heißt es in einem zeitgenössischen Nachrichtenartikel in der Chicago Tribune. Das Biological Threat Reduction Program des US-Verteidigungsministeriums hat zwar einige Mittel für die Modernisierung von Biolabors in der Ukraine bereitgestellt, doch werden diese Einrichtungen von der ukrainischen Regierung nach den Richtlinien des ukrainischen Rechts betrieben.“

Der Artikel zitiert die Kyiv Post:

Nach Angaben des SBU unterzeichneten das ukrainische Gesundheitsministerium und das US-Verteidigungsministerium 2005 ein Rahmenabkommen zur Verhinderung der Verbreitung von Technologien, Krankheitserregern und Kenntnissen, die für die Entwicklung biologischer Waffen verwendet werden können. Im Rahmen dieses Abkommens wurde eine Reihe von staatlichen Labors in den Regionen Odesa, Charkiw, Lemberg, Kiew, Winnyzja, Cherson und Dnipropetrowsk modernisiert (Reparaturarbeiten, Aktualisierung der Ausrüstung, Kauf von Material usw.). Wir betonen, dass diese Labors aus dem Staatshaushalt finanziert werden und dem Gesundheitsministerium und dem staatlichen Dienst für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz unterstellt sind, so der SBU.

Das Hauptproblem mit solchen „Faktenprüfern“ ist, dass sie jede Möglichkeit ausschließen, dass Covid-19 aus einem Labor in Wuhan ausgetreten ist, sei es versehentlich oder absichtlich.

Im Februar 2020 veröffentlichte die bekannte medizinische Fachzeitschrift The Lancet einen von mehreren Wissenschaftlern unterzeichneten Brief, in dem sie „Verschwörungstheorien“ verurteilten, wonach das neuartige SARS-CoV-2-Virus keinen „natürlichen Ursprung“ habe. Das Schreiben wurde von den Medien in aller Welt als maßgebliche Erklärung aufgefasst, mit der die Diskussion und Untersuchung eines möglichen Virusaustritts aus dem Wuhan Institute of Virology beendet werden sollte.

Der kämpferische Wortlaut des Briefes, der schon früh während der COVID-19-Pandemie veröffentlicht wurde, hätte die Medien auf mögliche Interessenkonflikte hinweisen müssen.

Wie der Bericht zeigt, haben einige dieser Wissenschaftler ihren Standpunkt inzwischen geändert.

The Lancet letter of Feb 18, 2020, sent a message to scientists the world over: Investigate a lab leak, and you will be tarred as conspiracy theorist. Was it a honest outpouring of support? Or astroturfing? To start, of the 27 signatories, 7 were affiliated with EcoHealth… 🧵 pic.twitter.com/XTyTB3CeyD — Alexandros Marinos (@alexandrosM) June 7, 2021

Darüber hinaus stehen mehrere der Unterzeichner in Verbindung mit EcoHealth, der umstrittenen wissenschaftlichen Gruppe, die Millionen von US-Steuergeldern in das Labor in Wuhan fließen ließ. Ein Dokument auf USASpending.Gov zeigt, dass das Gesundheitsministerium das Labor in Wuhan mit 3,7 Millionen Dollar finanziert hat:

Die US-Botschaft in der Ukraine hat Informationen über ihr „Biological Threat Reduction Program“ in der Ukraine veröffentlicht:

Das Programm des US-Verteidigungsministeriums zur Verringerung biologischer Bedrohungen arbeitet mit Partnerländern zusammen, um der Bedrohung durch (absichtliche, versehentliche oder natürliche) Ausbrüche der gefährlichsten Infektionskrankheiten der Welt entgegenzuwirken. Das Programm erfüllt seinen Auftrag zur Verringerung der biologischen Bedrohung durch die Entwicklung einer Kultur des Bio-Risikomanagements, durch internationale Forschungspartnerschaften und durch die Stärkung der Kapazitäten der Partnerländer im Bereich der biologischen Sicherheit und der Bio-Überwachung. Die Prioritäten des Programms zur Verringerung biologischer Bedrohungen in der Ukraine sind die Konsolidierung und Sicherung sicherheitsrelevanter Krankheitserreger und Toxine sowie die Gewährleistung, dass die Ukraine Ausbrüche gefährlicher Krankheitserreger erkennen und melden kann, bevor sie eine Bedrohung für die Sicherheit oder Stabilität darstellen. Derzeit sind das Gesundheitsministerium, der Staatliche Dienst der Ukraine für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz, die Nationale Akademie für Agrarwissenschaften und das Verteidigungsministerium die ausführenden Organe des Programms zur Reduzierung biologischer Bedrohungen in der Ukraine.

Auf der Website der US-Botschaft in der Ukraine gibt es Informationsblätter zu den folgenden Laboratorien (die Links scheinen nicht zu funktionieren).

Die Website der US-Botschaft bestätigt teilweise eine „virale Karte“, auf der angeblich amerikanische biologische Labors in der Ukraine verzeichnet sind.

Es gibt keine stichhaltigen Beweise für von den USA finanzierte „Biowaffen“-Forschung in der Ukraine. Daher besteht die Möglichkeit, dass es sich um eine russische Desinformation handelt. Die US-Botschaft in der Ukraine listet jedoch Labors zur biologischen „Bedrohungsminderung“ auf, die denen ähneln, die die USA in Wuhan finanziert haben. Die Leser können ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen.