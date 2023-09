Oberst erzählt, wie viele ukrainische Kinder verschwunden sind und es ist schlimmer, als man denkt

Präsident Joe Biden hat den Menschen, die durch die Brände auf Maui alles verloren haben, eine einmalige Entschädigung von 700 US-Dollar pro Person zugesagt.

Ein Tropfen auf den heißen Stein.

Währenddessen fließen weiterhin Hunderte Millionen und Milliarden in das schwarze Loch namens Ukraine. Der pensionierte Colonel Douglas Macgregor sprach in Tucker Carlsons Show auf X von „Betrug und Täuschung“. Er nannte es sogar „kriminell“.

60,000 children from Ukraine have disappeared and vanished since the war has began.



Women have been kidnapped and thrown into prostitution.



This war is a catastrophe, the people bathing in blood are in Kiev and Washington.



Make peace you fools! pic.twitter.com/NNGb6XsR3R