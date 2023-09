Riley Waggaman

Dadurch wird die nachhaltige Entwicklung gefährdet.

Wussten Sie, dass das Östliche Wirtschaftsforum Russlands – ein wichtiges Forum für die Entwicklung öffentlich-privater Partnerschaften der Sberbank im Osten – den Regeln der Weltgesundheitsorganisation folgt, einer Organisation, die sich unermüdlich für den Schutz der Gesundheit auf der ganzen Welt einsetzt? – schreibt der Russland-Blogger Edward Slavsquat, der Details zu diesem Forum präsentiert.

Wer hat sich vor seiner Ankunft in Wladiwostok die Mühe gemacht, auf der Website des Eastern Economic Forum nach Verbindungen zur Sberbank zu suchen?

Für diejenigen, die noch nicht getestet wurden, gibt es eine Lösung: Für diejenigen, die an der Konferenz teilnehmen, wird es mehrere Teststationen geben, die „vom frühen Morgen bis zum späten Abend in Betrieb sein werden“, sagte der Gouverneur der Region Primorje, Oleg Kozhemyako, der TASS.

Staatliche Medien berichteten:

Ohne ein negatives PCR-Testergebnis in einem von Rospotrebnadzor akkreditierten Labor werden die Namensschilder nicht aktiviert. Die Teilnehmer der Plenarsitzung werden weitere Tests vorstellen.

Der russische Präsident Wladimir Putin begrüßt alle Teilnehmer auf der Website. Aber wenn sie ihn sehen wollen, müssen sie sich zwei PCR-Tests unterziehen.

„Ein Test reicht aus, um an allen Veranstaltungen des Forums teilzunehmen, mit Ausnahme der Plenarsitzung und der Veranstaltungen, an denen der Präsident der Russischen Föderation teilnimmt. „Teilnehmer an der Plenarsitzung müssen den PCR-Test 24 Stunden vor der Veranstaltung durchführen lassen“, heißt es im Abschnitt „PCR-Tests“.

Und weiter: „Wenn ein Teilnehmer mit einem akkreditierten Privatfahrzeug und Fahrer am Tagungsort eintrifft, muss sich auch der Fahrer dem PCR-Test unterziehen. Der Teilnehmer muss den Fahrer für den Test in seinem persönlichen Roscongress-Konto registrieren.

Interessant ist, dass der Impfstatus keine Rolle zu spielen scheint, obwohl es auf der offiziellen Webseite auch heißt: „Alle Teilnehmer müssen Informationen zu ihrem COVID-19 Immunitätsstatus (Vorhandensein/Fehlen von Antikörpern und Impfinformationen) im Abschnitt „COVID-19“ Persönliches Roscongress-Konto eintragen.

Klimaziele zu erreichen: Die Grenzen der Möglichkeiten

[…] Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es viel schwieriger, die notwendigen Schritte und Anstrengungen aufrechtzuerhalten, um die Klimaagenda in Russland voranzubringen. Das Dekarbonisierungsprojekt kann mit neuen Partnern und neuen Projekten im Osten und in den asiatisch-pazifischen Ländern fortgesetzt werden. Die Zusammenarbeit mit China entwickelt sich vielversprechend. Welche Herausforderungen und Chancen kann die Wende nach Osten aus Sicht der CO2-Regulierung für Unternehmen mit sich bringen?

Moderator war Andrey Sharonov – Geschäftsführer, ESG National Alliance

Diskussionsteilnehmer

Irina Bakhtina – Direktorin für Nachhaltige Entwicklung, RUSAL

Tatiana Zavyalova – Senior Vice President ESG, Sberbank (online)

Viele Klima-, Nachhaltigkeits- und ESG-Agenden. (Die ESG National Alliance wurde vom freundlichsten Banker Russlands, Herman Gref, gegründet).

Wenn Sie einen aktivierten Badge haben, sind Sie auch eingeladen, an einem Runden Tisch zur Entwicklung von „Social Ratings“ für russische Unternehmen teilzunehmen:

Ja, Russland ist Teil der Revolution der „nachhaltigen Entwicklung“.

In Russland zeigen bereits viele Unternehmen Verantwortung für die Zukunft des Landes, der Region und der Stadt, in der sie tätig sind, sowie für ihre Mitarbeiter. Die Regierung ist bereit, verantwortungsbewusste Unternehmen zu unterstützen. Zu diesem Zweck wird ein Projekt zur Einführung eines sozialen Ratings für Unternehmen (EPS-Rating) umgesetzt.

Dabei handelt es sich um eine universelle Bewertung, die darauf abzielt, den Grad der Vertrauenswürdigkeit sowie der sozialen und ökologischen Verantwortung eines Unternehmens zu entwickeln. Darüber hinaus wird in Russland derzeit ein Standard für das Sozialkapital von Unternehmen entwickelt, der auf den Prinzipien der verantwortungsvollen Unternehmensführung basiert.

Gibt es in anderen Ländern ein Corporate Social Rating und einen Standard für Business Social Capital? Welche Fördermaßnahmen könnten Unternehmen ermutigen, in die Erreichung der nationalen Entwicklungsziele Russlands zu investieren? Wie können die Erfahrungen von Wirtschaftsverbänden und führenden Unternehmen, die Teil der ESG-Agenda sind, bei der Umsetzung neuer Initiativen berücksichtigt werden?

Es wird auch ein Seminar darüber geben, wie die BRICS grüner und nachhaltiger werden können. Es wird von einem Vertreter der Sberbank moderiert:

Die globalen Herausforderungen der Grünen Agenda: Ein Härtetest und ein Katalysator für die BRICS-Zusammenarbeit.

BRICS-Gipfel, der vom 22. bis 24. August 2023 in Johannesburg stattfand, steht unter dem Motto „BRICS and Africa: A Partnership for Accelerated Reziprocity Growth, Sustainable Development and Inclusive Multilateralism“ (BRICS und Afrika: Eine Partnerschaft für beschleunigtes gemeinsames Wachstum, nachhaltige Entwicklung und inklusiven Multilateralismus). Die BRICS-Mitgliedsländer verfügen über enorme Ressourcen und ein exponentielles Wachstumspotenzial, sehen sich jedoch mit globalen Herausforderungen wie verschiedenen klimatischen und sozialen Risiken konfrontiert.

Obwohl der Übergang zu einem nachhaltigeren Entwicklungsmodell in den BRICS-Ländern eine multidimensionale Aufgabe ist, gibt es bereits eine Tendenz, diesen Trend sowohl international als auch regional zu beschleunigen. Welchen neuen klimapolitischen Herausforderungen müssen sich die BRICS-Staaten stellen? Welche Schritte unternehmen die BRICS-Staaten, um die Energiewende umzusetzen und wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu gewährleisten? Was kann man voneinander lernen? Wie können die BRICS-Staaten die neuen Kooperationsmöglichkeiten für grüne Innovation und kohlenstoffarme Entwicklung nutzen? […]

Moderator war Alexander Vedyakhin – Erster stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sberbank

Victor Ushakov, geschäftsführender Direktor des Zentrums für Gesundheitsindustrie der Sberbank, wird erörtern, welche Art von Daten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit erhoben werden sollten:

Territoriale Planung im Gesundheitswesen

[…] Wie können wir die Ressourcen richtig verwalten und die Standorte der medizinischen Infrastruktur richtig planen? Welche Daten werden benötigt und welche staatlichen Stellen müssen einbezogen werden, um ein optimales System für die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu schaffen?

Warum hat die freundlichste Bank Russlands ein Healthcare Industry Center? Ich denke, wir wissen alle warum.

Die Podiumsdiskussionen werden sich auch mit der Frage beschäftigen, wie Mussolini – pardon, öffentlich-private Partnerschaften – zur Entwicklung des Föderationskreises Ferner Osten Russlands beitragen können:

Die neuen Bedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung erfordern verstärkte Anstrengungen aller interessierten Parteien, um einen optimalen Ansatz zu finden und Interaktionen zu fördern, um die strategischen Ziele der wirtschaftlichen Entwicklung im Hinblick auf den Finanzmarkt und die Erneuerung der Infrastruktur zu erreichen. Dabei sollen die Möglichkeiten und Grenzen von PPPs berücksichtigt werden.

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

