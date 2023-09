Die USA haben gerade ihren wichtigsten Verbündeten angegriffen, die Gründe, warum wir darüber reden müssen

Die Welt sei dabei, sich völlig neu zu ordnen, sagte Tucker Carlson in einer Rede in Budapest. Er argumentierte, dass die Ordnung nach dem Kalten Krieg zusammenbreche und auch die NATO zusammenbrechen werde.

Die treibende Kraft hinter der NATO, die Vereinigten Staaten, hätten Deutschlands wichtigste Quelle billiger Energie sabotiert. Die Biden-Administration habe Nord Stream in die Luft gejagt und die Deutschen hassen sich so sehr selbst, dass sie nicht darüber reden wollten, sagte Carlson.

“NATO is going to collapse, the Biden Administration just attacked Germany by blowing up the Nord Stream Pipeline.” – Tucker Carlson pic.twitter.com/vZWbQ3gdQ3