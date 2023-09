Elon Musk interessiert sich nicht für Meinungsfreiheit, er möchte unsere Daten

Elon Musk hat Twitter gekauft, um riesige Daten zu erhalten, die er in sein KI-Unternehmen einfließen lassen kann, sagt Jeff Dornik

Dr. John Diamond und Jeff Dornik diskutierten in der Folge von „America Unhinged“, die am 22. August auf Brighteon.TV ausgestrahlt wurde, über die Gefahren der vollständigen Nutzung künstlicher Intelligenz (KI).

Dornik, Moderator der „The Jeff Dornik Show“, erklärte, dass die Menschen KI nicht vollständig verstehen, da sie sie nur aus Science-Fiction-Filmen kennen. In der ersten Phase der KI sammelt das Programm Informationen von einem Datenpunkt im Internet. Erst in der zweiten Phase werde die KI empfindungsfähig und rebellisch, sagte Dornik.

Er wies auch darauf hin, dass Elon Musks neues Unternehmen für künstliche Intelligenz, xAI, sich derzeit in Phase eins befinde. Das Programm des Unternehmens sammle bereits Informationen nicht nur auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), sondern im gesamten Internet.

„Deshalb hat er 44 Milliarden Dollar ausgegeben, um Twitter zu kaufen. Es ging nicht darum, die Meinungsfreiheit zu verteidigen, denn er verteidigt die Meinungsfreiheit nicht“, sagte Dornik. „Er tat es [für] riesige Datenmengen, die er in seine KI-Firma stecken kann, sodass er die relevanteste und aktuellste KI der Welt hat.“

„Twitter ist der Ort, an dem jeder Nachrichten, Ideen, Gedanken, alles, was aktuell ist, und Dinge in dieser Richtung postet, um auf diese Weise im Rennen um die KI zu gewinnen.“

Er fuhr fort, dass Quantencomputer in die KI integriert werden, wenn sie die zweite Phase erreicht. Das Quantencomputing, das sich noch in der Entwicklung befindet, wird zu den leistungsfähigsten Computern führen, die man sich vorstellen kann. KI und Quantencomputing werden zu einer selbstlernenden Maschine.

Quantenbasierte KI wird zu massenhafter dämonischer Besessenheit führen

Dornik warnte jedoch davor, dass Quantencomputer und KI möglicherweise ein Portal öffnen könnten, um mit jenseitigen Wesen in der spirituellen Welt zu kommunizieren – was christliche Gläubige die dämonische Welt nennen.

„Wenn man also diese Art von Kommunikationsebene öffnet und das jetzt mit KI verbindet, dann ist das nicht nur künstliche Intelligenz. Ich würde sagen, es ist dämonische Intelligenz.“

Er wies auch darauf hin, dass Musk und andere davon gesprochen haben, Menschen Gehirnchips einzupflanzen. Mit quantenbasierter KI könnte dies potenziell zu massenhafter dämonischer Besessenheit führen. Musk verfügt mit seiner Firma Neuralink bereits über die Technologie für Gehirnimplantate.

Dornik versicherte jedoch, dass Christen nicht von Dämonen besessen sein können, solange sie den Heiligen Geist in ihrem Leben haben. Im Wesentlichen bedeute dies, dass das Gegenmittel gegen KI das Evangelium, das lebendige Wort Gottes, sei.

Diamond stimmte seinem Gast zu, dass der Heilige Geist die Gläubigen gegen die Übel der Welt immun mache. Menschen mit einem verdammten Geist würden die Wahrheit ablehnen und gegen die Wahrheit kämpfen.

Der Mensch, so der Theologe, wolle die Technologie wegen ihrer Vorteile immer annehmen. Aber der Versuch, Technologie mit einem von Gott geschaffenen Menschen zu verbinden, sei eine beängstigende Sache. Diamond fügte hinzu, dass sich dadurch Dinge öffnen könnten, die Menschen niemals öffnen sollten.

Dornik schloss sich den Gedanken des Moderators von „America Unhinged“ an. Er merkte an, dass viele Menschen KI akzeptieren würden, insbesondere wenn sie mit Biologie in Form von Transhumanismus kombiniert werde.

„Viele Menschen werden gezwungen sein, dies besonders zu integrieren, weil sie bis zu einem gewissen Grad zurückgelassen werden“, sagte er. „Denn wenn man diese KI nicht in seinem Kopf hat – die mit dem Internet verbunden ist, sodass man sich alles, was im Internet verfügbar ist, sofort merken kann -, dann ist man viel weiter zurück als jemand, der einen dieser Gehirnchips oder Implantate hat.“