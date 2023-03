Oberst zum Krieg in der Ukraine: „Die Wahrheit kommt endlich ans Licht“.

Die Ukrainer sind am Boden zerstört. Sogar die Washington Post und die New York Times veröffentlichen endlich die Wahrheit. Das sagte der pensionierte Oberst Douglas Macgregor in der Sendung von Tucker Carlson.

Die ukrainischen Verluste sind entsetzlich. Wir haben gesehen, wie die Russen drei verschiedene Armeen zerstört haben, die die Ukrainer aufgebaut hatten, so Macgregor. US-Beamte schätzen, dass inzwischen rund 100.000 ukrainische Soldaten getötet wurden, darunter auch sehr erfahrene Soldaten.

JUST IN: Col. Douglas Macgregor drops a bomb on the DC NARRATIVE, says ‚The Truth Is Coming Out That This War WAS NOT STARTED by Russia’… pic.twitter.com/yQTrxFcip2